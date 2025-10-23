105 години от рождението на Джани Родари

Джани Родари е роден на днешната дата 23 октомври преди 105 години в малко градче с името Оменя, което се намира в Северна Италия, информира Digital.bg. Най-популярната му творба, "Приключенията на Лукчо" (1951) повече от 70 години продължава да забавлява малчуганите по цял свят.
Джани Родари прекарва своето детство заедно със своите братя Марио и Чезаре в родното село на майка си - Варесото. Първоначално се запалва по музиката и книгите, а след това продължава своето образование в семинария. Още на 17-годишна възраст започва да преподава в местните селски училища.
Посещенията във Филологическия факултет в Университета в Милано са прекратени от избухването на Втората световна война. Джани Родари е освободен от служба заради здравословни проблеми. След това, обаче сe присъединява към Съпротивата и става член на Италианската комунистическа партия през 1944 г.
Той взима това решение, след като преживява тежка загуба на близки приятели и затварянето на един от неговите братя в концентрационен лагер. Кариерата на Родари като журналист започва с комунистическия вестник "L'Unita", но това е само началото, което го подтиква да започне да пише книги за деца. Партията го назначава за главен редактор на седмичното списание "il Pionere" в Рим.
Първата стихосбирка на Джани Родари се казва "Книжка със смешни стихотворения" и е последвана от "Приключенията на Чиполино". Жени се за Мариа Ферети, от която има дъщеря - Паола. В края на живота си е удостоен с най-престижната награда за детска литература, а именно "Андерсен", която му е присъдена през 1970 г.
2 Псевдоним
Коментиран от #6
09:43 23.10.2020
3 JERONIMO
09:45 23.10.2020
4 Странно
Коментиран от #5, #7
09:53 23.10.2020
5 no name no face no number
До коментар #4 от "Странно":Редовите комунисти не са били нещо лошо ,а нещо много хубаво лошото е, че онези дето са командвали са изкривили леко ценностите на комунизма и са създали социализма, което от своя страна пак е в пъти по добре от фалшивата демокрацив
12:13 23.10.2020
6 Дон недомат
До коментар #2 от "Псевдоним":Колко ли българи са я чели или чели на децата и вече внуците си. Преди години Балкантон имаше голяма плоча на Приключенията на Лукчо като съкратен вариант на книжката. В нея за първи път прочетох идеята на черешките да взимат данък въздух, а днес е действителност ( такси емисии на въздуха). Книжка, в която са ясни и отчетливи границите за добро и зло.
Коментиран от #11
12:18 23.10.2020
7 До промития
До коментар #4 от "Странно":Странният си ти, социалистите, комунистите са прогресивните и борбени хора. Те спасиха света от фашизма. Те построиха промишлеността и селското стопанство в България. Те пратиха българи в космоса и развиха науките в страната. Промиването на мозъци на днешните младоци говори за тесногръдието и провалите в образованието.
Коментиран от #12
12:31 23.10.2020
8 ПЕНКО
19:19 23.10.2020
9 Приключенията на лукчо
20:13 23.10.2020
10 АБВ
22:51 23.10.2020
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Дон недомат":А вече и такса ВОДОМЕР🤔❗
Утре веригите можа да сложат
ТАКСА ВЕЗНА, че претеглят стоката🤔❗
А бензиностанциите такса КОЛОНКА,
че ти отчитат зареденото гориво❗
07:56 23.10.2025
12 гост
До коментар #7 от "До промития":Ти ли говориш за промиване на мозъци? Жив пример си!
Коментиран от #13
08:02 23.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "гост":Що ли не оборваш написаното или не даваш примери с построеното за 35 години❗🤔
Дали защото не можеш и няма с какво🤔❗
Освен за десетките закрити болници, училища, села.....
И после кой бил "ПРОМИВАЧ" 😉😉😉
08:12 23.10.2025
14 Продавачът на Надежда-Джани Родари
магазинче със две полички,
бих продавал… познайте какво?
— Надежда. Надежда за всички.
„Купете! С отстъпка за вас!
Всеки трябва надежда да има!“
И на всеки бих давал аз,
колкото трябва за трима.
А на тоз, който няма пари
и само отвънка поглежда,
бих му дал, без да плаща дори,
всичката своя надежда.
Не са ми известни политическите пристрастрия на Джани Родари но съм запомнил името му с едно негово стихотворение вече много десетки години.
08:25 23.10.2025
15 Биско Чекмеджето
08:28 23.10.2025
16 От приказки по телефона
08:43 23.10.2025
17 Дон Домат
09:09 23.10.2025