105 години от рождението на Джани Родари

Джани Родари е роден на днешната дата 23 октомври преди 105 години в малко градче с името Оменя, което се намира в Северна Италия, информира Digital.bg. Най-популярната му творба, "Приключенията на Лукчо" (1951) повече от 70 години продължава да забавлява малчуганите по цял свят.

Джани Родари прекарва своето детство заедно със своите братя Марио и Чезаре в родното село на майка си - Варесото. Първоначално се запалва по музиката и книгите, а след това продължава своето образование в семинария. Още на 17-годишна възраст започва да преподава в местните селски училища.

Посещенията във Филологическия факултет в Университета в Милано са прекратени от избухването на Втората световна война. Джани Родари е освободен от служба заради здравословни проблеми. След това, обаче сe присъединява към Съпротивата и става член на Италианската комунистическа партия през 1944 г.

Той взима това решение, след като преживява тежка загуба на близки приятели и затварянето на един от неговите братя в концентрационен лагер. Кариерата на Родари като журналист започва с комунистическия вестник "L'Unita", но това е само началото, което го подтиква да започне да пише книги за деца. Партията го назначава за главен редактор на седмичното списание "il Pionere" в Рим.

Първата стихосбирка на Джани Родари се казва "Книжка със смешни стихотворения" и е последвана от "Приключенията на Чиполино". Жени се за Мариа Ферети, от която има дъщеря - Паола. В края на живота си е удостоен с най-престижната награда за детска литература, а именно "Андерсен", която му е присъдена през 1970 г.