105 години от рождението на Джани Родари

23 Октомври, 2025 07:47 6 851 17

Джани Родари създава "Приключенията на Лукчо" през 1951 г.

105 години от рождението на Джани Родари - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джани Родари е роден на днешната дата 23 октомври преди 105 години в малко градче с името Оменя, което се намира в Северна Италия, информира Digital.bg. Най-популярната му творба, "Приключенията на Лукчо" (1951) повече от 70 години продължава да забавлява малчуганите по цял свят.

Джани Родари прекарва своето детство заедно със своите братя Марио и Чезаре в родното село на майка си - Варесото. Първоначално се запалва по музиката и книгите, а след това продължава своето образование в семинария. Още на 17-годишна възраст започва да преподава в местните селски училища.

Посещенията във Филологическия факултет в Университета в Милано са прекратени от избухването на Втората световна война. Джани Родари е освободен от служба заради здравословни проблеми. След това, обаче сe присъединява към Съпротивата и става член на Италианската комунистическа партия през 1944 г.

Той взима това решение, след като преживява тежка загуба на близки приятели и затварянето на един от неговите братя в концентрационен лагер. Кариерата на Родари като журналист започва с комунистическия вестник "L'Unita", но това е само началото, което го подтиква да започне да пише книги за деца. Партията го назначава за главен редактор на седмичното списание "il Pionere" в Рим.

Първата стихосбирка на Джани Родари се казва "Книжка със смешни стихотворения" и е последвана от "Приключенията на Чиполино". Жени се за Мариа Ферети, от която има дъщеря - Паола. В края на живота си е удостоен с най-престижната награда за детска литература, а именно "Андерсен", която му е присъдена през 1970 г.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Псевдоним

    37 2 Отговор
    "Приключенията на Лукчо" трябва да се изучава в училище задължително.

    Коментиран от #6

    09:43 23.10.2020

  • 3 JERONIMO

    6 9 Отговор
    А за Джани Моранди кога ще напомнят?

    09:45 23.10.2020

  • 4 Странно

    2 30 Отговор
    ... станал "член на Комунистическата партия"! Значи е комунист!!! Колко лошо!!!!

    Коментиран от #5, #7

    09:53 23.10.2020

  • 5 no name no face no number

    23 3 Отговор

    До коментар #4 от "Странно":

    Редовите комунисти не са били нещо лошо ,а нещо много хубаво лошото е, че онези дето са командвали са изкривили леко ценностите на комунизма и са създали социализма, което от своя страна пак е в пъти по добре от фалшивата демокрацив

    12:13 23.10.2020

  • 6 Дон недомат

    25 0 Отговор

    До коментар #2 от "Псевдоним":

    Колко ли българи са я чели или чели на децата и вече внуците си. Преди години Балкантон имаше голяма плоча на Приключенията на Лукчо като съкратен вариант на книжката. В нея за първи път прочетох идеята на черешките да взимат данък въздух, а днес е действителност ( такси емисии на въздуха). Книжка, в която са ясни и отчетливи границите за добро и зло.

    Коментиран от #11

    12:18 23.10.2020

  • 7 До промития

    31 4 Отговор

    До коментар #4 от "Странно":

    Странният си ти, социалистите, комунистите са прогресивните и борбени хора. Те спасиха света от фашизма. Те построиха промишлеността и селското стопанство в България. Те пратиха българи в космоса и развиха науките в страната. Промиването на мозъци на днешните младоци говори за тесногръдието и провалите в образованието.

    Коментиран от #12

    12:31 23.10.2020

  • 8 ПЕНКО

    9 0 Отговор
    НАШ БОЖКОВ :... " АКО ИМАХ МАГАЗИНЧЕ ЕДНО -С МАФИОТСКИТЕ ДВЕ ЛАВИЧКИ --БИХ ОТКРАДНАЛ ПОЗНАЙТЕ КАКВО ---НАДЕЖДАТА ВИ НА ВСИЧКИ !!! И ЩИ ИМА -ПОЗНАЙТЕ КАКВО - ТЪЖНИ ДЕТСКИ ОЧИЧКИ !!!!!

    19:19 23.10.2020

  • 9 Приключенията на лукчо

    12 0 Отговор
    Са детски вариант на "Фермата на животните" или "1984".

    20:13 23.10.2020

  • 10 АБВ

    18 0 Отговор
    Голям писател и хуманист!Невероятно въображение и любов към бедните хора.Ако всички комунисти бяха като него сега светът щеше да е друг!Съгласна съм,че Приключенията на Лукчо трябва да се изучава в училище.

    22:51 23.10.2020

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дон недомат":

    А вече и такса ВОДОМЕР🤔❗
    Утре веригите можа да сложат
    ТАКСА ВЕЗНА, че претеглят стоката🤔❗
    А бензиностанциите такса КОЛОНКА,
    че ти отчитат зареденото гориво❗

    07:56 23.10.2025

  • 12 гост

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "До промития":

    Ти ли говориш за промиване на мозъци? Жив пример си!

    Коментиран от #13

    08:02 23.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Що ли не оборваш написаното или не даваш примери с построеното за 35 години❗🤔
    Дали защото не можеш и няма с какво🤔❗
    Освен за десетките закрити болници, училища, села.....
    И после кой бил "ПРОМИВАЧ" 😉😉😉

    08:12 23.10.2025

  • 14 Продавачът на Надежда-Джани Родари

    11 0 Отговор
    Ако можех да имам едно
    магазинче със две полички,
    бих продавал… познайте какво?
    — Надежда. Надежда за всички.

    „Купете! С отстъпка за вас!
    Всеки трябва надежда да има!“
    И на всеки бих давал аз,
    колкото трябва за трима.

    А на тоз, който няма пари
    и само отвънка поглежда,
    бих му дал, без да плаща дори,
    всичката своя надежда.

    Не са ми известни политическите пристрастрия на Джани Родари но съм запомнил името му с едно негово стихотворение вече много десетки години.

    08:25 23.10.2025

  • 15 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Пак преписвате от миналата година. Джани Родари е роден през 1919 година. Беше набор с дядо ми и затова съм го запомнил.

    08:28 23.10.2025

  • 16 От приказки по телефона

    0 0 Отговор
    До чат в мобифона

    08:43 23.10.2025

  • 17 Дон Домат

    0 0 Отговор
    Имаше и приказки по телефона на цената на един градски разговор.

    09:09 23.10.2025