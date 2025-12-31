Новини
Легендата Антъни Хопкинс навършва 88 г. в последния ден от 2025 г.

31 Декември, 2025

Антъни Хопкинс - шест десетилетия в киното и безброй емблематични превъплъщения

Легендата Антъни Хопкинс навършва 88 г. в последния ден от 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

На 31 декември 2025 г. един от най-големите актьори в историята на киното – Антъни Хопкинс – навършва 88 години. Рождената му дата, съвпадаща с последния ден от годината, отдавна се е превърнала в любопитен детайл от биографията на артист, чиято кариера обхваща повече от шест десетилетия и няколко поколения зрители.

Роден в Уелс през 1937 г., Хопкинс преминава пътя от класически театрален актьор, обучен в Кралската академия за драматично изкуство, до глобална филмова икона. В ранните си години той е част от Националния театър във Великобритания под ръководството на Лорънс Оливие – опит, който самият Хопкинс често посочва като решаващ за изграждането му като актьор с безкомпромисна дисциплина.

Световната слава идва през 1991 г. с ролята на д-р Ханибал Лектър в „Мълчанието на агнетата“ – образ, който, въпреки ограниченото екранно време, остава един от най-запомнящите се злодеи в киното и му носи първия „Оскар“. През следващите години Хопкинс отказва да бъде затворен в един типаж, редувайки исторически роли, интелектуални драми и комерсиални продукции.

Кулминация на по-късния етап от кариерата му идва през 2021 г., когато на 83-годишна възраст той печели втория си „Оскар“ за ролята си във филма „Бащата“. Отличието го превръща в най-възрастния носител на актьорска награда на Американската филмова академия – факт, който затвърди репутацията му на артист, чиято сила не отслабва с времето.

Извън актьорството Хопкинс е известен и с музикалната си дейност. Той композира класическа музика, а негови произведения са изпълнявани от симфонични оркестри в Европа и САЩ.

В последните години той привлича внимание и с лични видеопослания в социалните мрежи, в които демонстрира чувство за хумор, самоирония и философско отношение към остаряването и живота.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост666

    2 0 Отговор
    Честит рожден ден . А като композитор и пианист е страхотен.

    10:00 31.12.2025

  • 2 Западняшки

    0 0 Отговор
    Като родител не струва. Има дъщеря, с която не държи връзка.

    10:04 31.12.2025