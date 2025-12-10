Новини
Петър Гюзелев – 80 години от рождението на един от бащите на българския рок

10 Декември, 2025 09:26 432 1

  • петър гюзелев-
  • годишнина от рождението-
  • щурците

Роден през 1945 г. в София, той остава в музикалната памет на поколения като емблематичен член на групата „Щурците“

Петър Гюзелев – 80 години от рождението на един от бащите на българския рок - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 10 декември отбелязваме годишнината от рождението на Петър Гюзелев – китарист, композитор, вокалист и един от най-влиятелните музиканти в историята на българския рок. Роден през 1945 г. в София, той остава в музикалната памет на поколения като емблематичен член на групата „Щурците“, която се превърна в символ на свободния дух и модерния звук през втората половина на XX век.

Началото на една легенда

Гюзелев започва да се занимава с музика още като ученик. Китарната техника бързо се превръща в негова страст, а интересът му към рок музиката го поставя сред пионерите на този жанр у нас в години, когато подобно изкуство тепърва пробива път.

„Щурците“ – българските Бийтълс

През 60-те години се присъединява към новосъздадената формация „Щурците“, която скоро се превръща в най-популярната рок група в страната. Петър Гюзелев е не просто китарист — той е важен творчески двигател в групата.

В репертоара на „Щурците“ остават песни, които и днес се приемат като класики, а Гюзелев допринася с характерното си китарно звучене, композиции и харизма на сцената. Той е сред музикантите, оформили уникалния стил на групата — смесица от мелодичен рок, поетични текстове и авторски аранжименти.

Композитор и артист със собствен почерк

Освен работата си в „Щурците“, Гюзелев създава музика и извън групата — пише песни, експериментира с различни стилове и оказва влияние върху младите музиканти, които го възприемат като пример за професионализъм и смелост в творчеството.

Последни години и наследство

Петър Гюзелев напуска този свят през 2013 г., но оставя след себе си огромно творческо наследство. Неговата музика продължава да звучи и днес, а поколения слушатели свързват името му с новаторство, творчески дух и честност към изкуството.


Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    0 0 Отговор
    Защо ни ги натрапвате тия, дето разрушиха родината ни?!?

    09:34 10.12.2025