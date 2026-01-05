Първи официален работен ден за годината: Банките отварят врати, обменят левове в евро без такси

Първи официален работен ден след приемането на единната европейска валута в страната. Днес вече работа стартират и търговските банки, припомнят от Нова телевизия. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.
Същата услуга ще извършват и в клоновете на „Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.
Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. Малки магазини из страната през първите дни на Новата година алармираха, че количеството им евро валута се е изчерпало бързо.
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #4
07:13 05.01.2026
2 Нашийник
----
Частично вярно. НЯМАХА евровалута. Дори Билла-та бяха затворили, а те не са от "малките".
Коментиран от #8
07:16 05.01.2026
3 Пръв съм
07:22 05.01.2026
4 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Е , ПОДГОТВЕНИ СМЕ ..................,.. СЕГА ZЕЛЕНИЯ ЧОРАП СПОКОЙНО И ....................... С УДОВОЛСТВИЕ МОЖЕ ДА СИ ИZЯДЕ (ОТ ZЛОБА) ....................... МИРИZЛИВИТЕ ZЕЛЕНИ ЧОРАПИ .......................... ДА МУ Е СЛАДКО ...................,...
07:31 05.01.2026
5 Руски
Коментиран от #15
07:32 05.01.2026
7 ужасТ
Коментиран от #11
07:41 05.01.2026
8 който е затворил
До коментар #2 от "Нашийник":е направил грешен разчет с колко валута да се запаси преди празниците. Не са отчели разни парапитеци дето ще си купят кутия цигари с 200 евро банкнота.
Коментиран от #12
07:43 05.01.2026
9 Гориил
07:45 05.01.2026
10 Голям стрес
07:48 05.01.2026
11 хахаха
До коментар #7 от "ужасТ":Значи 4 дни не си излизал от вкъщи:))) Що тъй бре, пари ли няма, не забогатя ли изведнъж на 1 януари:)))
Магазини масово затварят /някои за постоянно/, още следобед на 1 януари еврото навсякъде беше свършило и рестото беше в левове, всичко поскъпна, банкоматите не работят, не можеш да си платиш сметките, онлайн транзакциите не работят и още и още...
Коментиран от #13
07:54 05.01.2026
12 Аман от идиоти
До коментар #8 от "който е затворил":На всеки търговец се полагаха по 250 евро, откъде да ги вземат другите бе, сами ли да си печатат и да обменят на чейнжбюрата?
Коментиран от #14
07:55 05.01.2026
13 брей ти да видиш
До коментар #11 от "хахаха":Пък аз на 2ри пазарувах за 160 Евро. На трети напълних резервоара че беше много студ. Вчера изтеглих още 300 Евро от банкомат. У ваше село може и да са свършили евраците. Дааам.
Коментиран от #21, #22
07:56 05.01.2026
14 клупусти
До коментар #12 от "Аман от идиоти":Стартовия пакет за магазин беше 2000 Евро. Всеки търговец можеше да си купи колкото пожелае пакети. Откъде ви вадят бе?
Коментиран от #19
07:58 05.01.2026
15 Некъпан джендър евроатлантик
До коментар #5 от "Руски":Абе то и 8 юана и 183 йени са едно евро, но Китай са първи в света по икономика, Япония четвърти, а ние не сме и в топ 100:) Да не говорим, че евробанкнотата прилича на етикет за буркан:)
Коментиран от #16, #18
07:59 05.01.2026
16 много е кисело Еврото
До коментар #15 от "Некъпан джендър евроатлантик":нали? На етикет за буркан прилича. И киси. Киси....
08:01 05.01.2026
17 абе
08:05 05.01.2026
18 Споко
До коментар #15 от "Некъпан джендър евроатлантик":На следващата емисия ще чучнат твоята снимка, за да са досущ като некролози
08:05 05.01.2026
19 тц тц
До коментар #14 от "клупусти":Не знам отъкъде си се пръкнал, но сигурно е било от лаборатория след неуспешен експеримент.
За юридически лица, в т.ч. търговци с оборот до 150 000 лева на месец им се полагаше без комисионна стартов пакет от 420 монети на стойност 102 евро и 150 евробанкноти, можеха да обменят още, но при курс продава 1,97 или в чендж бюра при курс 2 лева.
08:06 05.01.2026
20 оня с коня
08:07 05.01.2026
21 Любопитен
До коментар #13 от "брей ти да видиш":"напълних резервоара че беше много студ"...ти в колата ли живееш бе гражданино? Може и да пазарувам в лева, но поне си имам къща.
08:10 05.01.2026
22 хахаха
До коментар #13 от "брей ти да видиш":Ех и аз да живеех в колата и за щях да паркирам пред някой банкомат и да следя кога ще го заредят;)))
08:14 05.01.2026
23 Росен Костинбродски
Народа богатее,
ГЕРБ ликува от дорото, което е направил за България,
Борисов се готви отново да е премиер!
08:20 05.01.2026