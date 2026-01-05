Новини
Първи официален работен ден за годината: Банките отварят врати, обменят левове в евро без такси

Първи официален работен ден за годината: Банките отварят врати, обменят левове в евро без такси

5 Януари, 2026 07:07 1 124 23

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети

Първи официален работен ден за годината: Банките отварят врати, обменят левове в евро без такси - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Първи официален работен ден след приемането на единната европейска валута в страната. Днес вече работа стартират и търговските банки, припомнят от Нова телевизия. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.

Същата услуга ще извършват и в клоновете на „Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. Малки магазини из страната през първите дни на Новата година алармираха, че количеството им евро валута се е изчерпало бързо.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Т.е., сме подготвени, а?🤣

    Коментиран от #4

    07:13 05.01.2026

  • 2 Нашийник

    7 2 Отговор
    "Малки магазини из страната през първите дни на Новата година алармираха, че количеството им евро валута се е изчерпило бързо."
    ----
    Частично вярно. НЯМАХА евровалута. Дори Билла-та бяха затворили, а те не са от "малките".

    Коментиран от #8

    07:16 05.01.2026

  • 3 Пръв съм

    3 1 Отговор
    Пред банката. Сменям всичко в евро.

    07:22 05.01.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Е , ПОДГОТВЕНИ СМЕ ..................,.. СЕГА ZЕЛЕНИЯ ЧОРАП СПОКОЙНО И ....................... С УДОВОЛСТВИЕ МОЖЕ ДА СИ ИZЯДЕ (ОТ ZЛОБА) ....................... МИРИZЛИВИТЕ ZЕЛЕНИ ЧОРАПИ .......................... ДА МУ Е СЛАДКО ...................,...

    07:31 05.01.2026

  • 5 Руски

    5 9 Отговор
    Обменям 1 чувал рубли за 1 юро, докато не са се обезценили още повече

    Коментиран от #15

    07:32 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ужасТ

    2 8 Отговор
    Вече 4 дни откакто Еврото дойде и държавата още не е колабирала както ни плашеше Тьотя.

    Коментиран от #11

    07:41 05.01.2026

  • 8 който е затворил

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Нашийник":

    е направил грешен разчет с колко валута да се запаси преди празниците. Не са отчели разни парапитеци дето ще си купят кутия цигари с 200 евро банкнота.

    Коментиран от #12

    07:43 05.01.2026

  • 9 Гориил

    6 4 Отговор
    Цветни листове хартия и празни обещания.

    07:45 05.01.2026

  • 10 Голям стрес

    3 2 Отговор
    Селяните тъкмо се прибраха и още им е минал празничния махмурлук. И хоп - евро.

    07:48 05.01.2026

  • 11 хахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "ужасТ":

    Значи 4 дни не си излизал от вкъщи:))) Що тъй бре, пари ли няма, не забогатя ли изведнъж на 1 януари:)))
    Магазини масово затварят /някои за постоянно/, още следобед на 1 януари еврото навсякъде беше свършило и рестото беше в левове, всичко поскъпна, банкоматите не работят, не можеш да си платиш сметките, онлайн транзакциите не работят и още и още...

    Коментиран от #13

    07:54 05.01.2026

  • 12 Аман от идиоти

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "който е затворил":

    На всеки търговец се полагаха по 250 евро, откъде да ги вземат другите бе, сами ли да си печатат и да обменят на чейнжбюрата?

    Коментиран от #14

    07:55 05.01.2026

  • 13 брей ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "хахаха":

    Пък аз на 2ри пазарувах за 160 Евро. На трети напълних резервоара че беше много студ. Вчера изтеглих още 300 Евро от банкомат. У ваше село може и да са свършили евраците. Дааам.

    Коментиран от #21, #22

    07:56 05.01.2026

  • 14 клупусти

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Аман от идиоти":

    Стартовия пакет за магазин беше 2000 Евро. Всеки търговец можеше да си купи колкото пожелае пакети. Откъде ви вадят бе?

    Коментиран от #19

    07:58 05.01.2026

  • 15 Некъпан джендър евроатлантик

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Руски":

    Абе то и 8 юана и 183 йени са едно евро, но Китай са първи в света по икономика, Япония четвърти, а ние не сме и в топ 100:) Да не говорим, че евробанкнотата прилича на етикет за буркан:)

    Коментиран от #16, #18

    07:59 05.01.2026

  • 16 много е кисело Еврото

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Некъпан джендър евроатлантик":

    нали? На етикет за буркан прилича. И киси. Киси....

    08:01 05.01.2026

  • 17 абе

    1 1 Отговор
    Къде се скри Костадин? Да не е изпаднал в амок?

    08:05 05.01.2026

  • 18 Споко

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Некъпан джендър евроатлантик":

    На следващата емисия ще чучнат твоята снимка, за да са досущ като некролози

    08:05 05.01.2026

  • 19 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "клупусти":

    Не знам отъкъде си се пръкнал, но сигурно е било от лаборатория след неуспешен експеримент.
    За юридически лица, в т.ч. търговци с оборот до 150 000 лева на месец им се полагаше без комисионна стартов пакет от 420 монети на стойност 102 евро и 150 евробанкноти, можеха да обменят още, но при курс продава 1,97 или в чендж бюра при курс 2 лева.

    08:06 05.01.2026

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор
    На практика всички тия които реват "Не ви щем еврото,искаме си Лева" НЯМАТ ЛЕВОВЕ за Обмен идори не помнят откога не са яли.Нещата обаче следват строгия ход на Логиката:ТОЧНО В ТАЯ Извадка от Населението се е ВТОРАЧИЛА Русия,активно подпомагайки ги с Малки Пари и Големи обещания като Задачата им е ДА БУНЯТ Обществения Мир,да творят Недоволство у населението ,да плашат с "дядо Иван" който бил вече на дунава и т.н. - все Оръжия от Арсенала за Хибридна война на Русия срещу "Неприятелска" БГ!

    08:07 05.01.2026

  • 21 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "брей ти да видиш":

    "напълних резервоара че беше много студ"...ти в колата ли живееш бе гражданино? Може и да пазарувам в лева, но поне си имам къща.

    08:10 05.01.2026

  • 22 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "брей ти да видиш":

    Ех и аз да живеех в колата и за щях да паркирам пред някой банкомат и да следя кога ще го заредят;)))

    08:14 05.01.2026

  • 23 Росен Костинбродски

    1 0 Отговор
    Банките отварят врати, обменят левове в евро без такси
    Народа богатее,
    ГЕРБ ликува от дорото, което е направил за България,
    Борисов се готви отново да е премиер!

    08:20 05.01.2026

