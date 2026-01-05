Първи официален работен ден за годината: Банките отварят врати, обменят левове в евро без такси

Първи официален работен ден след приемането на единната европейска валута в страната. Днес вече работа стартират и търговските банки, припомнят от Нова телевизия. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.

Същата услуга ще извършват и в клоновете на „Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. Малки магазини из страната през първите дни на Новата година алармираха, че количеството им евро валута се е изчерпало бързо.