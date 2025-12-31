Илия Луков представи новата си песен "Майчице земя - България" ВИДЕО

Певецът Илия Луков представи новата си песен "Майчице земя - България".

"Мили приятели, в навечерието на Новата година, с песенен благослов и искрена молитва нека призовем за милата ни родина по-добра година, просперитет, здраве, берекет, осъзнаване, добротворство, доброта, стабилност и здрав разум!", обърна се той към почитателите си.

"Представям ви новата песен "Майчице земя - България", тя е по текст Даниела Атанасова, аранжимент - Камен Михайлов и музика - Илия Луков", допълни изпълнителят.

Емблематичният за македонската фолклорна област изпълнител започва професионалния си път през 1994 г. Той отбелязва 30 години на сцена с поредица от концерти и нов албум.

Творецът инициира множество концерти с каузи, включително даряване на камбани за храмове в България, Гърция, Турция и Албания.

Сред най-големите му хитове са „Мъжка молитва“, „Жалба за България“, „Бела Неда“, „Оро се вие мамо“, „Хорo на влюбени“ и „Твоите очи, Лено мори“.

През октомври 2025 г. той изнесе голям концерт в Зала 1 на НДК под наслов „Илия Луков и приятели“.

На 31 декември певецът ще участва в празничния концерт на площада в Плевен, с който градът посреща новата 2026 година.

На 26 декември 2025 г. БНТ 1 излъчи телевизионната премиера на неговия спектакъл „Илия Луков и приятели“.