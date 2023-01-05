Кой има имен ден днес, 5 януари 2026 г. Честито!

На 5 януари празнуваме Зимен Кръстовден.
Денят преди Богоявление е наричан още Кръста, Водокръст, Водокръщи. В народните вярвания това е краят на „мръсните дни“, които започват от 25 декември. Смята се, че през тези дни има космически хаос и демонични сили бродят по земята. В християнския смисъл това са "некръстените" дни, в които новороденият Исус Христос не е получил все още Светото кръщение. Смята се, че в нощта на Зимния Кръстовден срещу Йордановден небето се отваря, но само праведните могат да го видят и да си пожелаят нещо, което се сбъдва, пише marica.bg.
Смисълът на празничния ритуал е чрез силата на Кръста да се изчисти земята от бродещите в некръстеното време същества на отвъдното, на неподредения свят, да се подготви за голямото кръщение, което предстои. Сутринта в църквата се отслужва служба, водата се кръщава и освещава. На сутринта попът пуска кръст в осветена вода, като по този начин я кръщава и обикаля всички къщи, за да ги поръси с натопена в нея китка босилек. С този акт се вярва, че се пропъжда лошото и болестите от дома, а като благодарност стопаните слагат по паричка в менчето на свещеника.
Като ръси по къщите, попът оставя и по малко бяла и червена вълна, с която се правят мартенички на 1 март. Народът вярва, че ако на Кръстовден замръзне китката босилек, с която попът ръси, годината ще е плодородна.
На следващия ден - 6 януари, Богоявление или Йордановден, кръстът от менчето се хвърля в река или водоем. Вярва се още, че на Зимен Кръстовден птиците и животните проговарят с човешки глас, а всички реки и потоци спират да текат за миг, за да се прочистят. Ако пък вечерта на 5 януари звездите са ярки, ще се народят хубави агънца през годината. Обредната трапеза на Кръстовден е постна.
Имен ден празнуват Кръстьо и Кръстана.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
ИМЕНЯЧКИ и
ИМЕНЯЦИ
Коментиран от #2
06:14 05.01.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Е, как кой…
Коментиран от #8, #9
06:47 05.01.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:58 05.01.2023
6 Имен ден имат
07:04 05.01.2023
7 мирянинъ
12:57 05.01.2023
8 Бежанец
До коментар #3 от "Е, как кой…":А доктора жив или се спомина?5
22:40 05.01.2023
9 ТИРбушон
До коментар #3 от "Е, как кой…":Браво😆😆😆😆😆култова песен беше едно време
01:53 06.01.2023
10 111
12:59 06.01.2023
11 Хихихи
13:02 06.01.2023
12 Мъдрият
Първо за статията - отново под всякаква критика! - 1. Не се казва "поп", а свещеник!
2. Няма нищо за днес честваните светци!
3. Няма такива "мръсни" дни! Това е гнусно суеверие измислено от простият и невеж народ. Тези дни: от Игнажден до Богоявление се наричат СВЯТИ ДНИ! Това са светли, празнични, тържествени и святи дни!
Днешният ден се нарича "Навечерието на Богоявление"! И след Светата Литургия в православните храмове се отслужва Велик Водосвет! И от този ден православният свещеник започва да минава по домовете и да ги освещава, като ги поръсва със светена вода.(Разбира се в градовете това става след предварително записване в близкия православен храм, така че който желае да се освети домът му - трябва да се запише!)
И днешния ден е постен - Срог пост!
Освен това на днешният ден се чества паметта на много светци:
1. Светите мъченици Теопемпт и Теона
2. Преподобна Синклитикия
3. Ппреподобна Аполинария
4. Свети пророк Михей
5. Преподобни Григорий Критски
6. Преподобни Фостирий
7. Преподобни Мина
Който желае може да прочете житията им на сайта Православен храм!
По молитвите на днес честваните светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #13
07:09 05.01.2024
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 “Попа”
09:27 05.01.2024
15 Въжената линия
11:19 05.01.2024