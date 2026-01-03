Джон Пол Джоунс, басистът на Led Zeppelin, става на 80 ВИДЕО

На 3 януари 1946 г. в Сидкъл, Великобритания, се ражда Джон Пол Джоунс.

Бебето с рождено име Джон Бодуин ще се превърне в легендарен музикант и композитор, най-известен като басист и кийбордист на легендарната рок група Led Zeppelin.

Джон Пол Джоунс израства в семейство на музиканти, което предопределя бъдещето му. Баща му, Джо Болдуин, е пианист и аранжор на големи оркестри през 40-те и 50-те години.

Майка му също е била част от развлекателния бизнес, като семейството често е пътувало заедно, изнасяйки представления в Англия.

Освен на бас китара, Джон Пол Джоунс свири на мандалина, рекордер и организира оркестровите аранжименти на групата (например в "Kashmir").

След разпадането на Led Zeppelin работи като продуцент и си сътрудничи с изпълнители като Foo Fighters.

През 2009 г. основава супергрупата Them Crooked Vultures заедно с Дейв Грол и Джош Хоми.

За разлика от бурния лайфстайл на рокендрол ерата, Джоунс винаги е поставял семейството си на първо място, прекарвайки по-голямата част от свободното си време в дома им в Западен Лондон.

Басистът е женен за Морийн Джоунс (с моминско име Хегарти) от 1967 г. и остават заедно и до днес, което прави техния брак един от най-дълголетните в историята на рока.

Морийн често е описвана като основната опора на музиканта. Именно тя го насърчава да се включи в новосформираната група на Джими Пейдж в края на 60-те години.

Двойката има три дъщери:

Джасинда е работила в киноиндустрията, предимно в задкулисни роли.

Тамара е избрала творчески път като фотограф, режисьор и актриса.

Киера, подобно на сестрите си, води спокоен живот извън светлината на прожекторите.