Новини
Култура »
Флоренция отбеляза 185 години от рождението на Чайковски

21 Декември, 2025 07:53 517 3

  • чайковски-
  • годишнина от рождението-
  • флоренция-
  • италия

Неслучайно Флоренция е избрана за последно място за поредицата от събития, посветени на Чайковски

Флоренция отбеляза 185 години от рождението на Чайковски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

185-ата годишнина от рождението на Пьотър Чайковски беше отбелязана с концерт на младия руски виртуоз Пьотър Акулов и изложба в Руския национален музей на музиката във Флоренция. Събитието, организирано от Руския дом в Рим, се проведе във фондация „Франко Дзефирели“ във Флоренция.

Неслучайно Флоренция е избрана за последно място за поредицата от събития, посветени на Чайковски, провеждани от Руския дом през цялата година. Руският композитор е посещавал града многократно. Местна вила на Виа Сан Леонардо става негов италиански дом, а в хотел „Вашингтон“ през пролетта на 1890 г. той написва своята известна „Дама пика“. В Русия, през 1892 г., композиторът композира секстета „Спомени от Флоренция“.

Материалите, представени от Руския национален музей на музиката, разказват и за периода на композитора в Италия – не само Флоренция, но и Рим и Венеция. Изложбата „Чайковски: Щастието да си артист“ представя копия на архивни документи от колекцията на музея и редки фотографии. Кураторите на изложбата разкриват малко известни факти за биографията на композитора.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    2 1 Отговор
    България се озова в каменна пещера.

    08:19 21.12.2025

  • 2 Мнение

    0 1 Отговор
    Чайковски е велик! Ама как още в ЕС не са го забранили по причина, че е руснак.

    Коментиран от #3

    08:36 21.12.2025

  • 3 Ройтерс

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Заради сексуалната му ориентация вероятно:))

    08:39 21.12.2025