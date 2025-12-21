Флоренция отбеляза 185 години от рождението на Чайковски

185-ата годишнина от рождението на Пьотър Чайковски беше отбелязана с концерт на младия руски виртуоз Пьотър Акулов и изложба в Руския национален музей на музиката във Флоренция. Събитието, организирано от Руския дом в Рим, се проведе във фондация „Франко Дзефирели“ във Флоренция.

Неслучайно Флоренция е избрана за последно място за поредицата от събития, посветени на Чайковски, провеждани от Руския дом през цялата година. Руският композитор е посещавал града многократно. Местна вила на Виа Сан Леонардо става негов италиански дом, а в хотел „Вашингтон“ през пролетта на 1890 г. той написва своята известна „Дама пика“. В Русия, през 1892 г., композиторът композира секстета „Спомени от Флоренция“.

Материалите, представени от Руския национален музей на музиката, разказват и за периода на композитора в Италия – не само Флоренция, но и Рим и Венеция. Изложбата „Чайковски: Щастието да си артист“ представя копия на архивни документи от колекцията на музея и редки фотографии. Кураторите на изложбата разкриват малко известни факти за биографията на композитора.