По какви критерии избират актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в биографичния филм?

31 Декември, 2025 14:54 505 9

Кастингите за избора на екранната Лили Иванова ще продължат до 20 януари

По какви критерии избират актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в биографичния филм? - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Търси се: визуална прилика, певческият талант е плюс, но не е задължителен. Това са двете условия за главната женска роля в игралния филм, посветен на живота на Лили Иванова "Лили - Любовта е живот“.

Кастингът вече започна и ще продължи до 20 януари. Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история, казаха от продукцията.

Две актриси ще изберат коя тяхна колежка е най-подходящата за главната роля. Кастинг-режисьорката е Боряна Братоева, която зрителите познават от малкия екран с ролите ѝ в "Съни бийч“, "Майките“, "Седем часа разлика“. Ще ѝ помага кастинг-асистентката Пламена Божилова, по-позната с името Кейт Никълс. Тя придоби популярност у нас със сериала "Татковци“.

Двете първо ще прегледат всички видеа на актрисите, кандидатствали за прослушването. След това ще се свържат с тези, които преминават в следващия етап. Заради сценария се търси жена на възраст между 20 и 30 години. Очаква се в началото на 2026 г. вече да стане ясно коя ще изиграе великата певица.

Проектът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ творческа активност. Сценарият е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, a oneратор Мартин Балкански. Продуцентите, които застават зад него са Иван и Андрей с тяхната продуцентска компания "Междинна станция".

Филмът е съвместна продукция на Фондация „Лили Иванова“ и продуцентска компания "Междинна Станция".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Иван Славков Батето

    4 1 Отговор
    Първо на дивана а после на екрана.хо хо хо

    14:57 31.12.2025

  • 2 Сачева

    8 0 Отговор
    Започвам да гладувам-дотогава ще успея

    14:59 31.12.2025

  • 3 РАМЗЕС II

    5 0 Отговор
    Пращам сестра си

    15:00 31.12.2025

  • 4 тиририрам

    8 0 Отговор
    Нито ме пука коя ще е актрисата, нито ще гледам филма.

    15:00 31.12.2025

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    4 0 Отговор
    Четох до "кастинг-режисьорката"....дано новата година е по- грамотна!

    15:06 31.12.2025

  • 6 Идея

    4 0 Отговор
    От кръстопътищата.

    15:06 31.12.2025

  • 7 Над човешкото

    3 0 Отговор
    Паметникът приживе е лоша поличба, а увековеченият никога не го харесва. Дори тя да си избере образа, дори тя да режисира филма, пак няма да е доволна.

    15:07 31.12.2025

  • 8 оня

    2 0 Отговор
    ........Дори сталин и хитлер не са си правили приживе филми.......да не говорим за путя ,който ни вкара нас ЕС в дългосериен филм ........

    15:08 31.12.2025

  • 9 Аман

    1 0 Отговор
    Първо филм за Гунди после Стойчков сега и Лили
    е малко е досадно и промито! И тези филми не отговарят въобще на истината за живота им, а е една голяма художествена измислица !

    15:23 31.12.2025