По какви критерии избират актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в биографичния филм?

Търси се: визуална прилика, певческият талант е плюс, но не е задължителен. Това са двете условия за главната женска роля в игралния филм, посветен на живота на Лили Иванова "Лили - Любовта е живот“.

Кастингът вече започна и ще продължи до 20 януари. Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история, казаха от продукцията.

Две актриси ще изберат коя тяхна колежка е най-подходящата за главната роля. Кастинг-режисьорката е Боряна Братоева, която зрителите познават от малкия екран с ролите ѝ в "Съни бийч“, "Майките“, "Седем часа разлика“. Ще ѝ помага кастинг-асистентката Пламена Божилова, по-позната с името Кейт Никълс. Тя придоби популярност у нас със сериала "Татковци“.



Двете първо ще прегледат всички видеа на актрисите, кандидатствали за прослушването. След това ще се свържат с тези, които преминават в следващия етап. Заради сценария се търси жена на възраст между 20 и 30 години. Очаква се в началото на 2026 г. вече да стане ясно коя ще изиграе великата певица.

Проектът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ творческа активност. Сценарият е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, a oneратор Мартин Балкански. Продуцентите, които застават зад него са Иван и Андрей с тяхната продуцентска компания "Междинна станция".

Филмът е съвместна продукция на Фондация „Лили Иванова“ и продуцентска компания "Междинна Станция".