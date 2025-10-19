Анджелина Джоли омагьосва в рокля с открит гръб и татуировки в Рим

Анжелина Джоли, на 50 години, привлече вниманието на червения килим по време на премиерата на новия ѝ филм Couture в Рим, Италия, в събота, 18 октомври, предава People.

Актрисата се появи в рокля с открита и наметната гръбна част, която разкри огромните ѝ татуировки, включително голям тигър и будистки благословии за мир, любов и щастлив живот. Джоли допълни визията си с черни обувки на висок ток и чорапи в тон, за събитието, провело се в Auditorium Parco Della Musica.

Angelina Jolie flaunts her massive back tattoos in backless dress at ‘Couture’ Rome premiere https://t.co/86RIIq721W pic.twitter.com/rQYqeudsc0 — Page Six (@PageSix) October 18, 2025

В Couture Джоли играе майка и режисьорка, която работи по филм за Парижката седмица на модата, докато преминава през развод и научава за диагнозата си за рак на гърдата. Филмът е особено личен за звездата, която през 2013 г. претърпява превантивна двустранна мастектомия заради носене на гена BRCA1. Нейната майка, Маршлин Бертранд, почива от рак на яйчниците и гърдата през 2007 г., а и леля ѝ и баба ѝ също са починали от болестта.

Джоли сподели пред Variety по време на филмовия фестивал в Торонто, че участието във филма „ще извади много лични неща“.

„Но винаги съм смятала, че най-тежките филми имат най-любящите екипи. Има нещо много успокояващо в това да водиш истински разговори и да споделяш истински чувства с общност“, каза тя. „Това беше много лечебно по много начини, защото гледаш лицата на другите хора на снимачната площадка – един на трима има рак и почти всеки е бил в болнична стая с някой, когото обича. Всички на снимачната площадка са изгубили някой, когото са обичали.“

Това не е първият голям моден момент на Джоли около Couture. По време на TIFF миналия месец тя се появи на червения килим с дълго кафяво палто с двойно закопчаване, което разкриваше дълбок страничен разрез и крака ѝ, напомняйки на знаменитата ѝ визия на наградите „Оскар“ през 2012 г.

Премиерата на Couture все още няма обявена дата.