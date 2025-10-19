Новини
Любопитно »
Анджелина Джоли омагьосва в рокля с открит гръб и татуировки в Рим

Анджелина Джоли омагьосва в рокля с открит гръб и татуировки в Рим

19 Октомври, 2025 15:59 1 277 9

  • анджелина джоли-
  • татуировки-
  • гол гръб-
  • рокля-
  • премиера-
  • рим

Актрисата носи открита рокля, а ролята ѝ в новия филм за модата и личните битки отключва болезнени спомени

Анджелина Джоли омагьосва в рокля с открит гръб и татуировки в Рим - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Анжелина Джоли, на 50 години, привлече вниманието на червения килим по време на премиерата на новия ѝ филм Couture в Рим, Италия, в събота, 18 октомври, предава People.

Актрисата се появи в рокля с открита и наметната гръбна част, която разкри огромните ѝ татуировки, включително голям тигър и будистки благословии за мир, любов и щастлив живот. Джоли допълни визията си с черни обувки на висок ток и чорапи в тон, за събитието, провело се в Auditorium Parco Della Musica.

В Couture Джоли играе майка и режисьорка, която работи по филм за Парижката седмица на модата, докато преминава през развод и научава за диагнозата си за рак на гърдата. Филмът е особено личен за звездата, която през 2013 г. претърпява превантивна двустранна мастектомия заради носене на гена BRCA1. Нейната майка, Маршлин Бертранд, почива от рак на яйчниците и гърдата през 2007 г., а и леля ѝ и баба ѝ също са починали от болестта.

Джоли сподели пред Variety по време на филмовия фестивал в Торонто, че участието във филма „ще извади много лични неща“.
„Но винаги съм смятала, че най-тежките филми имат най-любящите екипи. Има нещо много успокояващо в това да водиш истински разговори и да споделяш истински чувства с общност“, каза тя. „Това беше много лечебно по много начини, защото гледаш лицата на другите хора на снимачната площадка – един на трима има рак и почти всеки е бил в болнична стая с някой, когото обича. Всички на снимачната площадка са изгубили някой, когото са обичали.“

Това не е първият голям моден момент на Джоли около Couture. По време на TIFF миналия месец тя се появи на червения килим с дълго кафяво палто с двойно закопчаване, което разкриваше дълбок страничен разрез и крака ѝ, напомняйки на знаменитата ѝ визия на наградите „Оскар“ през 2012 г.

Премиерата на Couture все още няма обявена дата.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цепкало

    1 1 Отговор
    Не знам,дали отдолу има шарении с мастила Анджелина Джоли.

    16:03 19.10.2025

  • 3 Анджелина Джоли омагьосва

    2 1 Отговор
    писарката
    с открит гръб и татуировки

    16:07 19.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Щеше да омагьосва, ако бе я облекла "правилно"❗

    16:08 19.10.2025

  • 5 МП4

    8 3 Отговор
    Най- яката сливка :)>

    Коментиран от #7

    16:14 19.10.2025

  • 6 Селнин

    1 1 Отговор
    Дра ти простотията!

    16:29 19.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "МП4":

    Сливка беше 95-та❗
    "- Девойче, да те изпратя до вас?
    - Ааа, аз не съм девойче.
    Мен вече са ме изпращали!"

    Коментиран от #8

    16:45 19.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ....че и изпращЯли 😉

    16:46 19.10.2025

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Специално!

    16:46 19.10.2025