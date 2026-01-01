Новини
Дъщерята на Гала е бременна с бебе №2 (СНИМКИ)

1 Януари, 2026 10:26 1 361 21

Щастливата новина Мари Константин обяви в последния ден от 2025 г.

Дъщерята на Гала е бременна с бебе №2 (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Гала ще става майка на второ бебе! Вълнуващата новина съобщи самата Мари Константин в социалните мрежи със закачливото "Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви" часове преди да настъпи новата 2026 година. Тя сподели уютни семейни кадри, към които добави обявлението, че семейството им нараства с още един член.

Припомняме, че в интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо тя сподели за най-щастливото събитие - раждането на първото ѝ дете, което е било съпроводено с най-големия ѝ кошмар - диагнозата рак на десния бъбрек. Това се случва едва три месеца, след като става майка. Към днешна дата образуванието не е в тялото на Мари, но тя не пропуска профилактичните прегледи.


  • 1 "Известните"

    20 0 Отговор
    Правят и раждат деца само за да са "известни", "интересни" и да са център на внимание!

    Коментиран от #18

    10:33 01.01.2026

  • 2 Па Ча

    21 0 Отговор
    На коя дата е е….ана, пардон - заченала ?

    10:40 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    КАТО Е СПАЛА БЕЗ ГАЩИ, БЕЗРАЗБОРНО!

    10:45 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кога ще обявят

    18 0 Отговор
    денят на раждането за национален празник и неработен ден, казаха ли вече…

    Коментиран от #21

    10:53 01.01.2026

  • 7 Гост

    12 0 Отговор
    Кат зафане теле1 тогава пишете! И други були сме виждали с бебета! Нищо интересно в случая!
    Язък за 100те лева ва статията!

    10:58 01.01.2026

  • 8 Въй

    14 1 Отговор
    Множат се паразитите и фашистите. Дано скоро ги прочистят братушките

    10:59 01.01.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 0 Отговор
    Ах, каква важна новина! Поискайте да впишат дъщерята на Гала в държавен вестник и в Уикипедия!

    11:01 01.01.2026

  • 10 Куха новина

    15 0 Отговор
    Нас какво ни интересува тази

    11:02 01.01.2026

  • 11 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Само иди0тите се развъждат в тая държава

    11:04 01.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 а родител 8 какво мисли за бебе 2…

    6 0 Отговор
    от родител 1 или родител 2 ще се роди бебето?

    11:07 01.01.2026

  • 14 Гала

    5 0 Отговор
    Тая с.иган.ка най-после трябва да си ляга с г.ащи.

    Коментиран от #15

    11:11 01.01.2026

  • 15 Един шофьор

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гала":

    Ама и да спре до си играе с патката!

    11:16 01.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ИВАН

    1 0 Отговор
    Човек не може да изрази най обикновенно мнение, трият го веднага, това намирисва на фашизъм, а уж беше демокрация.

    11:25 01.01.2026

  • 18 Нафталинка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от ""Известните"":

    Така правят.И тази имала нещо като рак.За да вземе ТЕЛК с придружител.Ако си спомняте и Станка беше измислила някаква "чудна"незнайна болест за дъщеря си,само и само да и изкара Телк и да ползва екстите.Нищо чудно някоя да започне да пикае одеколон.Представяте ли си какъв бизнес ще направят,а?

    11:29 01.01.2026

  • 19 Останаха

    0 0 Отговор
    Ли още такива,които да са против “гръмването” на АЕЦ Козлодуй?

    11:35 01.01.2026

  • 20 ????

    0 0 Отговор
    Кой и сложи бебето

    11:40 01.01.2026

  • 21 Коуега

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кога ще обявят":

    Чака се Европейска директива

    11:41 01.01.2026