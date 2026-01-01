Дъщерята на Гала е бременна с бебе №2 (СНИМКИ)

Дъщерята на Гала ще става майка на второ бебе! Вълнуващата новина съобщи самата Мари Константин в социалните мрежи със закачливото "Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви" часове преди да настъпи новата 2026 година. Тя сподели уютни семейни кадри, към които добави обявлението, че семейството им нараства с още един член.
Припомняме, че в интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо тя сподели за най-щастливото събитие - раждането на първото ѝ дете, което е било съпроводено с най-големия ѝ кошмар - диагнозата рак на десния бъбрек. Това се случва едва три месеца, след като става майка. Към днешна дата образуванието не е в тялото на Мари, но тя не пропуска профилактичните прегледи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "Известните"
Коментиран от #18
10:33 01.01.2026
2 Па Ча
10:40 01.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Боруна Лом
10:45 01.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кога ще обявят
Коментиран от #21
10:53 01.01.2026
7 Гост
Язък за 100те лева ва статията!
10:58 01.01.2026
8 Въй
10:59 01.01.2026
9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
11:01 01.01.2026
10 Куха новина
11:02 01.01.2026
11 ООрана държава
11:04 01.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 а родител 8 какво мисли за бебе 2…
11:07 01.01.2026
14 Гала
Коментиран от #15
11:11 01.01.2026
15 Един шофьор
До коментар #14 от "Гала":Ама и да спре до си играе с патката!
11:16 01.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ИВАН
11:25 01.01.2026
18 Нафталинка
До коментар #1 от ""Известните"":Така правят.И тази имала нещо като рак.За да вземе ТЕЛК с придружител.Ако си спомняте и Станка беше измислила някаква "чудна"незнайна болест за дъщеря си,само и само да и изкара Телк и да ползва екстите.Нищо чудно някоя да започне да пикае одеколон.Представяте ли си какъв бизнес ще направят,а?
11:29 01.01.2026
19 Останаха
11:35 01.01.2026
20 ????
11:40 01.01.2026
21 Коуега
До коментар #6 от "Кога ще обявят":Чака се Европейска директива
11:41 01.01.2026