Последно добро дело за 2025 г.: Тейлър Суифт направи дарения на редица детски организации

Поп звездата Тейлър Суифт направи серия от дарения в навечерието на коледните и новогодишните празници, като подкрепи няколко благотворителни организации в САЩ. През последния месец 36-годишната изпълнителка е предоставила средства на различни каузи, насочени към деца, здравеопазване и социална подкрепа.

Най-скорошните ѝ дарения са за Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbilt в Нашвил и за благотворителната организация Operation Breakthrough в Канзас Сити. От Vanderbilt University Medical Center съобщиха, че Тейлър Суифт е подпомогнала както детската болница, така и нейната програма за онкологична грижа за юноши и млади възрастни (AYA Cancer Program).

Представители на медицинския център изразиха благодарност за жеста, като подчертаха, че даренията идват в особено натоварен период – по време на празниците, когато болничният престой е още по-тежък за пациентите и техните семейства, а броят на хората, търсещи медицинска помощ, продължава да расте. Според ръководството на програмата за онкологични заболявания при млади хора, финансовата подкрепа позволява по-персонализирана грижа и подобряване на резултатите от лечението.

Същия ден Operation Breakthrough също потвърди дарението на Тайлър Суифт, като отбеляза, че организацията осигурява сигурна, образователна и подкрепяща среда за деца от семейства в неравностойно положение и работи с над 750 ученици.

През декември певицата е направила дарения и към други национални организации, сред които Feeding America, American Heart Association, MusiCares, както и фондации, свързани с кънтри и популярната музикална индустрия.

На Коледа Тейлър Суифт беше забелязана и в Канзас Сити, където подкрепи годеника си Травис Келси и отбора Kansas City Chiefs по време на последния им домакински мач за сезона на стадион Arrowhead. По данни на очевидци певицата е дала щедри бакшиши на служители на стадиона, като една от тях сподели в социалните мрежи, че е получила 600 долара, придружени с лични благодарности и празнични пожелания.