Последно добро дело за 2025 г.: Тейлър Суифт направи дарения на редица детски организации

31 Декември, 2025 20:58 508 5

Певицата е подпомогнала детски болници, центрове и благотворителни организации през последните дни на годината

Последно добро дело за 2025 г.: Тейлър Суифт направи дарения на редица детски организации - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Тейлър Суифт направи серия от дарения в навечерието на коледните и новогодишните празници, като подкрепи няколко благотворителни организации в САЩ. През последния месец 36-годишната изпълнителка е предоставила средства на различни каузи, насочени към деца, здравеопазване и социална подкрепа.

Най-скорошните ѝ дарения са за Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbilt в Нашвил и за благотворителната организация Operation Breakthrough в Канзас Сити. От Vanderbilt University Medical Center съобщиха, че Тейлър Суифт е подпомогнала както детската болница, така и нейната програма за онкологична грижа за юноши и млади възрастни (AYA Cancer Program).

Представители на медицинския център изразиха благодарност за жеста, като подчертаха, че даренията идват в особено натоварен период – по време на празниците, когато болничният престой е още по-тежък за пациентите и техните семейства, а броят на хората, търсещи медицинска помощ, продължава да расте. Според ръководството на програмата за онкологични заболявания при млади хора, финансовата подкрепа позволява по-персонализирана грижа и подобряване на резултатите от лечението.

Същия ден Operation Breakthrough също потвърди дарението на Тайлър Суифт, като отбеляза, че организацията осигурява сигурна, образователна и подкрепяща среда за деца от семейства в неравностойно положение и работи с над 750 ученици.

През декември певицата е направила дарения и към други национални организации, сред които Feeding America, American Heart Association, MusiCares, както и фондации, свързани с кънтри и популярната музикална индустрия.

На Коледа Тейлър Суифт беше забелязана и в Канзас Сити, където подкрепи годеника си Травис Келси и отбора Kansas City Chiefs по време на последния им домакински мач за сезона на стадион Arrowhead. По данни на очевидци певицата е дала щедри бакшиши на служители на стадиона, като една от тях сподели в социалните мрежи, че е получила 600 долара, придружени с лични благодарности и празнични пожелания.


  • 1 007 /агент/

    2 1 Отговор
    И Хр. Стоичков е направил "много дарения"... /на внучка си/....

    21:03 31.12.2025

  • 2 Яшар

    1 3 Отговор
    Браво Тейлър ., браво Суифт ..но дано не си уцелила Неподходящия момент за болните (Но подходящ за теб ...се така правите богатите...)

    21:04 31.12.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Кой колкото може!

    21:06 31.12.2025

  • 4 Ох коте

    2 0 Отговор
    Лесно печели, лесно харчи. Задължително е при високи доход да се дарява. Въпрос на разум е , а не на благородство, макар че мацката няма дефицит нито на едното нито на другото.

    21:14 31.12.2025

  • 5 В щатите

    3 0 Отговор
    Получаваш сериозна отстъпка (опрощение) от дължимите ти данъци, ако си дарил за благотворителност. Случайно...

    21:17 31.12.2025