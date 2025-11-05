Анджелина Джоли посети Херсон

Американската актриса Анджелина Джоли, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, пристигна на посещение в град Херсон в Украйна, съобщава Укринформ, като цитира украински представители, предаде БТА.
Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На нея Джоли е облечена с бронирана жилетка.
През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск, припомня Укринформ.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 19 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шматка
18:38 05.11.2025
2 Остана без пари?
Коментиран от #24
18:39 05.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:39 05.11.2025
4 Много
18:40 05.11.2025
5 Евроатлантик
18:45 05.11.2025
6 Хахо
18:56 05.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
19:01 05.11.2025
9 СОМО СРЕЩУ СКРОМЕН ХОНОРАР
19:02 05.11.2025
10 Червената шапчица
19:04 05.11.2025
11 Копейките предпочитат Депардийо
19:06 05.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Верно ли
19:07 05.11.2025
14 Озерноеaz СВО Победа 80
ТЦКшниците прибраха единия от охранителите й, за да бъде пратен като месо на фронта!
🤣🤣🤣🤣
19:08 05.11.2025
15 Факт
Коментиран от #20
19:10 05.11.2025
16 Главния нъ Украйнъ
19:10 05.11.2025
17 Каква ирония само
19:11 05.11.2025
18 стоян георгиев
19:12 05.11.2025
19 Име
19:16 05.11.2025
20 Циник
До коментар #15 от "Факт":Въпросът е, какво прави в УНИЦЕФ жена, която осиновява и колекционира деца, както другите осиновяват котки.
Коментиран от #21
19:17 05.11.2025
21 Анонимен
До коментар #20 от "Циник":Колекционират се вещи. Имала възможност, помогнала на деца!
19:19 05.11.2025
22 Ели
19:23 05.11.2025
23 скучно и точка.
19:27 05.11.2025
24 Георгиев
До коментар #2 от "Остана без пари?":Всички български политици ходиха да ви получат чековете или куфарчетата. Бившият военен министър ходи три пъти. Гадост!
19:28 05.11.2025
25 Смешник
19:40 05.11.2025