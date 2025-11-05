Новини
Анджелина Джоли посети Херсон
  Тема: Украйна

Анджелина Джоли посети Херсон

5 Ноември, 2025 18:35 921 25

През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Анджелина Джоли, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, пристигна на посещение в град Херсон в Украйна, съобщава Укринформ, като цитира украински представители, предаде БТА.

Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На нея Джоли е облечена с бронирана жилетка.

През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск, припомня Укринформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шматка

    25 5 Отговор
    от по тъпите

    18:38 05.11.2025

  • 2 Остана без пари?

    36 4 Отговор
    За колко милиона? Лъсна цената от предното посещение, никой не отива в Украйна за без пари. То и за българските политици ще се разбере.

    Коментиран от #24

    18:39 05.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    24 4 Отговор
    Джоланката щом се занимава с политика ората ще е намразят.

    18:39 05.11.2025

  • 4 Много

    24 4 Отговор
    Резко се е сддухала!

    18:40 05.11.2025

  • 5 Евроатлантик

    23 2 Отговор
    Трябваше да я облечете в усраинска униформа и да я пратите в Покровск.Един неолиберален отпадък по малко.

    18:45 05.11.2025

  • 6 Хахо

    15 2 Отговор
    Джолито отдавна е изтрещяла, тъй, че не и обръщайте внимание... Надявам се, че вече е сптряла са осиновява де що види наляво и надясно..

    18:56 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    15 2 Отговор
    Само срещу пари ходят, в бондеристан няма воля

    19:01 05.11.2025

  • 9 СОМО СРЕЩУ СКРОМЕН ХОНОРАР

    11 2 Отговор
    От 10 милиона.

    19:02 05.11.2025

  • 10 Червената шапчица

    14 0 Отговор
    Аз чакам.... Да видим, кога краварите ще свитнат еврейна - клоун нацист Злеленски, за да обвинят РУСИЯ! Друго няма какво да направят изобщо, защото тоя ако се разпее, ще засмърдят много краварите.

    19:04 05.11.2025

  • 11 Копейките предпочитат Депардийо

    0 15 Отговор
    Пред Анджелинката, защото той отиде в русия..... ама се върна много бързо, не издържа на мизерията🤣🤣🤣

    19:06 05.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Верно ли

    13 1 Отговор
    Еми така са зависимите, подчинени на Рокфелер - отиват накъдето ги изритат! Може да си делнат някоя дозичка със зеления шушляк.

    19:07 05.11.2025

  • 14 Озерноеaz СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Зрадаааа!

    ТЦКшниците прибраха единия от охранителите й, за да бъде пратен като месо на фронта!

    🤣🤣🤣🤣

    19:08 05.11.2025

  • 15 Факт

    2 0 Отговор
    Работи за УНИЦЕФ! Коментарите към тях.

    Коментиран от #20

    19:10 05.11.2025

  • 16 Главния нъ Украйнъ

    4 1 Отговор
    атлантета! вземете пример от жулиту и към херсон и покровск! имъм нуждъ от вас! вече няма никакъв подбор, всеки желаещ е добре дошъл!

    19:10 05.11.2025

  • 17 Каква ирония само

    1 8 Отговор
    Лара Крофт предпочита Украйна, а Квазимодо русия 🤣🤣🤣🤣

    19:11 05.11.2025

  • 18 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Отвратително същество, също като баща си.

    19:12 05.11.2025

  • 19 Име

    0 0 Отговор
    Страхливец и Лъжец!

    19:16 05.11.2025

  • 20 Циник

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Въпросът е, какво прави в УНИЦЕФ жена, която осиновява и колекционира деца, както другите осиновяват котки.

    Коментиран от #21

    19:17 05.11.2025

  • 21 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Циник":

    Колекционират се вещи. Имала възможност, помогнала на деца!

    19:19 05.11.2025

  • 22 Ели

    2 0 Отговор
    Защо криете? Покрай посещението на Анджелина лъсна и безпределността наглост на дете калниците, които спряха кдвата джипа и арестуваха един от охраната и. Наложи се тя сама да отиде в ЦТК и да се моли.

    19:23 05.11.2025

  • 23 скучно и точка.

    0 0 Отговор
    Жалки световно н3известни дъртаци другари на Лара Крофт се дърват

    19:27 05.11.2025

  • 24 Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Остана без пари?":

    Всички български политици ходиха да ви получат чековете или куфарчетата. Бившият военен министър ходи три пъти. Гадост!

    19:28 05.11.2025

  • 25 Смешник

    0 0 Отговор
    На предното и посещение Зеления клоун и пусна сирените в Киев за да я стрестне

    19:40 05.11.2025

