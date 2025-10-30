Брад Пит иска личните имейли на Анджелина Джоли да бъдат показани в съда

Брад Пит отново е подал съдебни документи с искане към съда да задължи бившата му съпруга Анджелина Джоли да предостави лични електронни кореспонденции, свързани с техния дългогодишен спор за собствеността на френското имение и винарна Château Miraval, съобщава Page Six.

Спорът между двамата актьори, които закупиха имота по време на брака си, продължава от февруари 2022 г.. В последните съдебни документи Пит настоява съдът да разпореди Джоли да предаде кореспонденцията си с бизнес мениджъра Тери Бърд, британските ѝ пиар съветници Клоуи Далтън и Арминка Хелик, както и с двама финансови консултанти.

Според актьора, Анджелина Джоли сама е признала в предишно съдебно заявление, че е обсъждала с Бърд „всички аспекти“ от своята професионална дейност, включително въпроси от правен характер. Той твърди, че актрисата продължава да отказва да предостави тези имейли, въпреки многократните му искания.

„Джоли призна, че Бърд ѝ е помагал да определя допълнителни въпроси, по които да потърси съвет,“ се посочва в документите. „Това, което описва, представляват обсъждания между лица, които не са юристи, и фактът, че подобни разговори са се водили преди или след консултация с адвокат, не ги прави защитени от предоставяне в съда.“

В материалите по делото се уточнява, че актрисата е предоставила само един вътрешен имейл, в който се споменава сделката, която е в центъра на спора. Според Брад Пит, липсващите кореспонденции съдържат информация относно продажбата на дела ѝ във Château Miraval на Stoli Group — ключова сделка, по която той твърди, че не е бил уведомен и която е осъществена без неговото съгласие.

Освен това Пит е поискал съдът да отхвърли претенцията на Джоли да ѝ бъдат изплатени 33 000 долара, които актрисата настоява да получи като компенсация за адвокатските си разходи, направени при оспорването на неговото искане.

В предишно заявление адвокатите на Анджелина Джоли заявяват, че тя не е задължена да предоставя имейлите, тъй като те съдържат „правно привилегирована информация“, свързана с обсъждания на юридически въпроси. Нейният адвокат Пол Мърфи обвини Пит, че „се опитва да наруши поверителността на нейната комуникация с адвокатите“, като добави, че делото е „поредно проявление на дългогодишния опит на господин Пит да тормози и контролира Анджелина“.

В съдебно заявление от 9 октомври, също цитирано от Page Six, адвокатите на Джоли посочват, че многократно са призовавали Пит да оттегли първоначалното си искане за достъп до личните имейли, като са го предупредили, че ако съдът го отхвърли, тя ще поиска той да заплати направените разходи по делото. „Пит отказа да го направи. Затова Джоли настоява съдът да го задължи да възстанови направените от нея разноски за адвокатски хонорари,“ се казва още в документите.

Съдебният спор между бившите съпрузи продължава повече от две години. Пит твърди, че Джоли е продала своя дял от Château Miraval на подразделение на Stoli Group без неговото съгласие, докато актрисата поддържа позицията, че не е имала законово задължение да получи разрешението му. Делото остава висящо, като съдът предстои да разгледа новите искания на двете страни през следващите месеци.