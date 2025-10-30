Новини
Съдят ФИА заради "недемократичните президентски избори"

30 Октомври, 2025 16:29

Правилата на ФИА практически гарантират, че Мохамед бин Сулайем ще бъде преизбран за втори мандат без конкуренция

Снимка: БГНЕС
Един от кандидатите за президентския пост на Международната автомобилна федерация (ФИА) Лора Вилар заведе дело заради недомократичния процес по избор на президент.

Както е известно правилата на ФИА практически гарантират, че Мохамед бин Сулайем ще бъде преизбран за втори мандат без конкуренция. Това е така тъй като само дубаецът може да изпълни всички необходими изисквания, за да се кандидатира за президентския пост, което мнозина намират за „недемократично“.

Именно поради тази причина Вилар е завела дело в съда в Париж, което ще бъде разгледано по бързата процедура. Първото заседание е предвидено за 10 ноември, когато съдебният състав ще вземе предварително решение по въпроса. Изборите на ФИА са предвидени за 12 декември.

„Два пъти се опитах да проведа конструктивен диалог с ФИА по важни въпроси като вътрешна демокрация и прозрачност по изборните правила. Получените отговори не ме задоволиха. Не действам против ФИА, действам, за да я защитя. Демократичността не е заплаха за ФИА, а нейната сила.

„Аз ще отида на това изслушване със същата нагласа, която изповядвам от началото – спокойствие, откритост и решителност. Надявам се това най-накрая да доведе до откровен диалог в служба на ФИА, която да бъде по-модерна, честна и свързана със своите членове“, заяви Вилар.


