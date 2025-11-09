Ретроградният Меркурий в ноември: как ще извади наяве скритите истини и ще върне минали връзки

На 9 ноември Меркурий забавя движението си и се подготвя за поредния ретрограден цикъл, който ще продължи до края на месеца. При началото и края на ретроградния период планетата остава стационарна, като в тези моменти важат същите правила за влияние. Дори след края на ретрограцията, ефектът ѝ продължава да отеква няколко дни, което също трябва да се има предвид.

Този ретрограден цикъл протича в два етапа – първо в Стрелец, а след това в Скорпион – като всеки носи различни предизвикателства.

Етап 1: Ретроградно движение в Стрелец до 19 ноември – период на объркване

Стрелецът е знакът на философията, висшето образование, пътуванията, закона и истината.

Пътувания и планове: Най-често се засягат дългите пътувания – закъснения, промени в резервации, проблеми с багаж или документи (паспорти, визи). Препоръчително е да проверявате резервациите си няколко пъти и да имате всички документи под ръка.

Идеологическо объркване: Може да възникнат недоразумения или спорове по теми като религия, философия, законност или морал. В този период е важно да се въздържате от остри дебати и да използвате времето за преосмисляне на собствените си убеждения.

Прекален оптимизъм: Стрелецът е знак на оптимизма, но в ретроградна фаза може да се прояви прекомерна увереност в обещания или идеи, които впоследствие се оказват нереалистични. Намалете очакванията си и избягвайте да давате големи обещания.

Етап 2: Ретроградно движение в Скорпион от 19 до 29 ноември

Скорпионът управлява дълбоката психология, тайните, трансформациите, финансите (споделени ресурси) и властта.

Психологически процеси: Старите, неразрешени емоционални проблеми излизат на повърхността – тайни, ревност, контрол или въпроси за доверие. Избягвайте манипулативни комуникации и използвайте енергията за терапия, медитация или дълбок самоанализ.

Финанси и дългове: Въпроси, свързани с общи финанси, кредити, данъци или наследства, могат да се усложнят или да изискват преразглеждане. Прегледайте стари сметки и избягвайте подписването на нови договори за заеми.

Старите връзки: Енергията на Скорпион благоприятства завръщането на интензивни, кармични връзки от миналото. Оценете мотивите за тяхната поява и решете дали да затворите тази глава или да я преразгледате.

Този ретрограден цикъл започва с хаос във външния свят – пътувания, планове, истини – и завършва с дълбока вътрешна работа върху емоциите, тайните и финансите. Препоръчва се преминаване от объркването в Стрелец към изцелението и самоизследването в

Източник: Woman.bg.