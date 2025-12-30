Новини
Спорт »
Бг футбол »
Макс Ебонг след преминаването си в ЦСКА: „Време е за ново предизвикателство“

30 Декември, 2025 19:33 527 2

  • макс ебонг -
  • цска-
  • трансфер-
  • казахстан-
  • астана-
  • футболист -
  • договор

Дали новото попълнение ще се превърне в ключова фигура за „червените“?

Макс Ебонг след преминаването си в ЦСКА: „Време е за ново предизвикателство“ - 1
Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

26-годишният полузащитник Макс Ебонг вече е част от редиците на ЦСКА. След като финализира трансфера си от казахстанския гранд Астана, талантливият футболист подписа тригодишен договор с „червените“ и е готов да започне нова страница в своята кариера.

В социалните мрежи Ебонг не скри вълнението си от раздялата с досегашния си клуб. С топли думи и благодарност към всички в Астана – от ръководството и треньорите, до съотборниците и верните фенове, той сподели: „Не обичам дългите сбогувания, особено когато сърцето ми е толкова свързано с вас. Думите не стигат да опиша всичко, което изпитвам. Но настъпи моментът да поема по нов път.“

Ебонг подчерта, че Астана винаги ще остане специално място за него: „Благодаря на всички, които бяха до мен през годините. Астана ще бъде завинаги в сърцето ми – моят дом, моите шампиони!“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Човек, вземи си смени фамилията, че се скъсвам да се хиля като я прочета🤣🤣🤣

    19:34 30.12.2025

  • 2 Егати

    1 0 Отговор
    И за тоя сефте чувам бе Ангеле...

    20:09 30.12.2025

