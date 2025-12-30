Макс Ебонг след преминаването си в ЦСКА: „Време е за ново предизвикателство“

26-годишният полузащитник Макс Ебонг вече е част от редиците на ЦСКА. След като финализира трансфера си от казахстанския гранд Астана, талантливият футболист подписа тригодишен договор с „червените“ и е готов да започне нова страница в своята кариера.

В социалните мрежи Ебонг не скри вълнението си от раздялата с досегашния си клуб. С топли думи и благодарност към всички в Астана – от ръководството и треньорите, до съотборниците и верните фенове, той сподели: „Не обичам дългите сбогувания, особено когато сърцето ми е толкова свързано с вас. Думите не стигат да опиша всичко, което изпитвам. Но настъпи моментът да поема по нов път.“

Ебонг подчерта, че Астана винаги ще остане специално място за него: „Благодаря на всички, които бяха до мен през годините. Астана ще бъде завинаги в сърцето ми – моят дом, моите шампиони!“