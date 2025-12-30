Могат ли пептидите да ви дадат суперсили?

Т.нар. „ Wolverine stack“ — комбинация от пептидите BPC-157 и TB-500 — се свързва с по-бързо възстановяване и регенерация.

Името идва от героя Върколакът, известен със способността си за мигновена регенерация. В реалния свят обаче става дума не за фантастика, а за съединения, които предизвикват нарастващ интерес сред спортисти и хора, търсещи по-добро възстановяване, „анти-ейджинг“ ефекти или общо подобряване на физическото състояние.

От научна гледна точка BPC-157 и TB-500 са пептиди — къси вериги от аминокиселини. BPC-157 е фрагмент от протеин, открит в стомашната лигавица, а TB-500 произлиза от тимозин бета-4 — протеин, присъстващ в почти всички клетки на организма. Експерименти показват, че тези молекули могат да подпомагат процеси, свързани със заздравяване на тъкани, образуване на кръвоносни съдове и намаляване на възпалението, без да се наблюдават сериозни странични ефекти.

Обаче данните са ограничени. Съществуват само няколко малки проучвания за BPC-157, а TB-500 не е обект на утвърдени клинични изпитвания, въпреки че самият тимозин бета-4 се изследва за конкретни медицински приложения. Именно липсата на мащабни клинични данни е причината тези вещества да не са одобрени като лекарства.

Правният им статус остава неясен: в повечето държави те не са забранени, но и не са разрешени за медицинска употреба. Затова често се предлагат като „изследователски химикали“. Професионалният спорт, включително Световната антидопингова агенция (WADA), ги забранява, но това не спира интереса от страна на любители и експериментатори. В резултат се оформя пазар, при който чистотата и концентрацията на продуктите не винаги са гарантирани — особено при готови разтвори с неясен състав, чистота и липса на лабораторни анализи.

Специалисти подчертават, че пептидите трябва да се разглеждат критично и единствено през призмата на наличните научни данни. В този контекст платформи като PurePeptide.bg акцентират върху прозрачността, лабораторния контрол чрез LC-MS и HPLC тестване и ясно заявения изследователски характер на предлаганите продукти, без да правят медицински обещания.

Темата присъства и в медицинските среди. По публични изказвания и професионални дискусии се вижда, че част от клиницистите следят развитието на пептидите и обменят наблюдения от практиката си. В този контекст се споменава, че ендокринолози като д-р Константин Маламов са коментирали публично темата за пептидите и интереса към тях, включително през призмата на клиничния опит и наблюденията при пациенти. Това допълнително подхранва вниманието към пептидите като научна област.

Резултатът е хаос и пропусната възможност. Пептидите са важен клас лекарствени вещества. Почти 100 от тях са одобрени като лекарства, включително инсулин, човешки растежен хормон и GLP-1 (активната съставка на Wegovy — медикамент за отслабване, и Ozempic — лечение за диабет тип 2). В един добре подреден свят компонентите на т.нар. „Wolverine stack“ биха получили шанс или да се присъединят към този списък, или поне да бъдат окончателно отхвърлени.

Но това би означавало провеждане на клинични изследвания върху голяма група хора. Те са скъпи, отнемащи много време и трудни за оправдаване от фармацевтичните компании, тъй като не биха могли да се патентоват съединения намиращи се в човешкия организъм.