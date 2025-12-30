Новини
Брутният външен дълг на България е нараснал с 10,3%

Брутният външен дълг на България е нараснал с 10,3%

30 Декември, 2025

В края на октомври 2025 г. краткосрочните задължения са 8,159 млрд. евро (15,2 процента от брутния дълг, 7,3 процента от БВП) и намаляват с 320,6 млн. евро (3,8 на сто) спрямо октомври 2024 г.

Мария Атанасова

Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 10,3 на сто на годишна база до 53,557 млрд. евро към края на месец октомври, сочат предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, към края на октомври 2024 година брутният външен дълг е възлизал на 48,564 млрд. евро или с 4,992 млрд. евро по-малко спрямо настоящия резултат.

Брутният външен дълг на страната се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) към края на този октомври спрямо 46,4 процента от БВП преди година.

В края на октомври 2025 г. краткосрочните задължения са 8,159 млрд. евро (15,2 процента от брутния дълг, 7,3 процента от БВП) и намаляват с 320,6 млн. евро (3,8 на сто) спрямо октомври 2024 г. (8,479 млрд. евро, 17,5 процента от дълга, 8,1 процента от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 45,398 млрд. евро (84,8 процента от брутния дълг, 40,4 процента от БВП) в края на октомври 2025 г., като нарастват с 5,313 млрд. евро (13,3 на сто) спрямо края на октомври 2024 г. (40,085 млрд. евро, 82,5 процента от дълга, 38,3 процента от БВП).

Към края на октомври 2025 г. 36,217 млрд. евро (67,6 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80 процента от брутните външни задължения при 77,1 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври 2025 г. е 17,631 млрд. евро (15,7 процента от БВП). Спрямо края на октомври 2024 г. (13,096 млрд. евро, 12,5 процента от БВП) той нараства с 4,535 млрд. евро (34,6 на сто). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 32,9 процента към края на октомври 2025 г. при 27 процента към октомври 2024 г.

Външните задължения на Централната банка са 1,999 млрд. евро (1,8 процента от БВП). Те намаляват с 87,9 млн. евро (4,2 процента) спрямо края на октомври 2024 г. (2,087 млрд. евро, 2 процента от БВП).

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции са 7,548 млрд. евро (6,7 процента от БВП). Те се повишават с 1,089 млрд. евро (16,9 на сто) спрямо края на октомври 2024 г. (6,459 млрд. евро, 6,2 процента от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 13,198 млрд. евро (11,8 процента от БВП). Те нарастват със 150,6 млн. евро (1,2 на сто) спрямо същия месец на миналата година (13,048 млрд. евро, 12,5 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,178 млрд. евро (11,7 процента от БВП) в края на октомври 2025 г., което е с 694,6 млн. евро (5 на сто) по-малко спрямо края на октомври 2024 г. (13,873 млрд. евро, 13,2 процента от БВП).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко Престъпникът

    5 0 Отговор
    НЯМА такова нещо!!! Ня-ма!!! Ясен ли съм?

    19:27 30.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    За две години увеличиха външният дълг с 50 процента.

    19:29 30.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Водопада без да е никой натовари с още 1,2 милиарда българите като гласува помощи за бандеровските нацистчета.

    19:29 30.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Той дойде със шорош ,и ще расте .викат му още модерно робство

    19:30 30.12.2025

  • 5 Бнб ше направи стъкмистика

    4 0 Отговор
    И ше оправи нещата и ше напечата некои контейнер с евра а гулпаците да работят да живеят лишения и пестене за да има за елита да метка милиони за 1 ракета кораби яхти имения бентлита разюздан живот

    Коментиран от #8

    19:31 30.12.2025

  • 6 Бендида

    5 0 Отговор
    Не е брутен,а направо....барутен. Всичките тези коримпета, ни попиляват хубавата държава.

    19:31 30.12.2025

  • 7 az СВО Победа 80

    4 0 Отговор
    Чудесно развитие! 🤣🤣🤣
    Досущ гръцкия сценарий, а още даже не сме птиели официално еврото....

    19:32 30.12.2025

  • 8 Ав скоро време и ше се отърве от хората

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бнб ше направи стъкмистика":

    Световния елит и ше бъдат заменени с роботи и интелект и ше ги експлоатират с немислими мащаби и темпове

    19:32 30.12.2025

  • 9 Соня

    4 0 Отговор
    Хаяши без ден трудов стаж, катерил се с лизане по стълбицата на герб натовари хората с още 1,2 милиарда, които да платим на бандеровските престъпници.

    19:32 30.12.2025

  • 10 Буци банкята

    3 0 Отговор
    Добра беше 2025,напълнихме чекмеджетата!

    19:33 30.12.2025

  • 11 Винкело

    1 0 Отговор
    54 милиарда дълг? Социализмът си отиде при 10 милиарда, безкръвно. Когато това сегашното тръгне да си отива, Втората световна война ще изглежда като игра на фунийки в махлата.

    19:33 30.12.2025

  • 12 МАФИЯ и ДЕМОНО-крация вместо демокрация

    0 0 Отговор
    В края на 1989г. имахме $9,8 млрд външен дълг и антикомунистическите боклуци събориха даржавата, построена от техните баби, деди, майки и бащи - било много, ама много лошо!

    А сега в загиваща България, набълбучена с 53,557 млрд. евро външен дълг били много, ама много хубаво.

    Така казват жълтопаветните празноглави хубавци и хубавици и гробарите им, с които бяха в МАФИОТСКАТА СГЛОБКА, заедно с прасето на ДПС-то.

    19:34 30.12.2025

  • 13 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Ганю живее назаем но видиш ли заможен бил казва тука някакъв си данко.

    19:34 30.12.2025

