Войната се завръща в Близкия изток? Техеран заплаши с жесток отговор на всяка агресия

Иранският отговор на всяка агресия ще бъде суров, написа днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан в социалната платформа "Екс", ден след като държавният глава на САЩ Доналд Тръмп предупреди Техеран за възможен удар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Тръмп по време на срещата му с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в американския щат Флорида Вашингтон би подкрепил нов удар срещу Иран, ако Техеран не преразгледа програмите си за балистични ракети и ядрени оръжия, отбелязва агенцията.

"Отговорът на Ислямска република Иран на всяка жестока агресия ще бъде суров и разубеждаващ", се казва в публикацията на Пезешкиан, цитирана от Асошиейтед прес.

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) December 30, 2025

В събота той каза, че напрежението между Техеран и Вашингтон вече се е изострило и страната му се намира в пълномащабна война със Запада.

"Ние сме в пълномащабна война със САЩ, Израел и Европа. Те не искат нашата държава да остане стабилна", обяви иранският президент.

Иран настойчиво твърди, че вече не обогатява уран където и да било на своя територия. Така Техеран де опитва да изпрати послание на Запада, че остава отворен за евентуални преговори по ядрената си програма, посочва АП.