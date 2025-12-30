Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Войната се завръща в Близкия изток? Техеран заплаши с жесток отговор на всяка агресия

Войната се завръща в Близкия изток? Техеран заплаши с жесток отговор на всяка агресия

30 Декември, 2025 19:17 658 6

  • иран-
  • израел-
  • масуд пезешкиан-
  • аятолах али хаменей-
  • ядрена сделка

Иран настойчиво твърди, че вече не обогатява уран където и да било на своя територия

Войната се завръща в Близкия изток? Техеран заплаши с жесток отговор на всяка агресия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският отговор на всяка агресия ще бъде суров, написа днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан в социалната платформа "Екс", ден след като държавният глава на САЩ Доналд Тръмп предупреди Техеран за възможен удар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Тръмп по време на срещата му с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в американския щат Флорида Вашингтон би подкрепил нов удар срещу Иран, ако Техеран не преразгледа програмите си за балистични ракети и ядрени оръжия, отбелязва агенцията.

"Отговорът на Ислямска република Иран на всяка жестока агресия ще бъде суров и разубеждаващ", се казва в публикацията на Пезешкиан, цитирана от Асошиейтед прес.

В събота той каза, че напрежението между Техеран и Вашингтон вече се е изострило и страната му се намира в пълномащабна война със Запада.

"Ние сме в пълномащабна война със САЩ, Израел и Европа. Те не искат нашата държава да остане стабилна", обяви иранският президент.

Иран настойчиво твърди, че вече не обогатява уран където и да било на своя територия. Така Техеран де опитва да изпрати послание на Запада, че остава отворен за евентуални преговори по ядрената си програма, посочва АП.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    0 0 Отговор
    Щъ удряти ъм те веке си взеха ПВО и самальоти.

    19:24 30.12.2025

  • 2 бибитков

    2 1 Отговор
    Няма значение какво казват.... Има значение какво ФаЩ са "открили"!

    19:24 30.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, вярващ

    2 0 Отговор
    "...отговорът на Иран ще бъде суров и разубеждаващ..."

    Какво, пак ли ? 😁😁😁
    Сред всичките узкоглази мусори само Ким и корейците будят респект и уважение 👍

    Коментиран от #4

    19:25 30.12.2025

  • 4 САЩ бързо забравиха

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, вярващ":

    като им думнаха базата и им казаха, че е началото, как за няколко час поискаха примирие!

    19:29 30.12.2025

  • 5 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Иранският плаши пу....ов....ще реагирате колкото когато ви взривиха заводите...разбираемо е нали трябва да каже нещо...пижамени герои..,

    19:32 30.12.2025

  • 6 Буахахаха

    0 0 Отговор
    Израел напада Иран - грантовите западнин"медии": "войната се завръша"

    19:35 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания