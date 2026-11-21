2222 буркана пчелен мед ще стигнат до хора и институции в нужда в община Враца. Дарението е дело на пчеларя Здравко Димитров и е на стойност около 16 000 евро.

Медът е от собствената продукция на врачанина. Освен домовете за възрастни хора и деца в нужда, които са получили подкрепа при първата му инициатива, този път сред получателите ще бъдат и читалища и църкви на територията на общината.

В разпределянето на дарението ще помагат Младежкият център и Община Враца. Преди година Димитров е предоставил един тон мед, а сега продължава каузата с още два тона.

„Понеже мога, го правим пак“

„Винаги когато човек прави нещо, е защото може. И понеже мога, и смятам, че това е много хубаво и правилно, което направих миналата година, затова го правим пак“, казва Здравко Димитров.

Той подчертава, че зад инициативата не стои рекламна или финансова цел. Според него дарението е начин да покаже, че всеки човек може да помогне според възможностите си.

„Целта на живота е да правиш другите щастливи. Само тогава ти ще бъдеш напълно щастлив“, споделя пчеларят.

Съпругата му Цвети също подкрепя каузата. Семейството признава, че има нужда от средства и че медът би могъл да бъде продаден, но избира да го дари.

Здравко Димитров се надява примерът им да насърчи и други хора да правят добро.