Хари Кейн ще бъде извън игра през следващите няколко месеца заради разкъсване на синдесмозната връзка в левия глезен. Контузията е получена при домакинското равенство на Байерн Мюнхен 1:1 срещу Кьолн в 10-ия кръг на Бундеслигата, съобщи клубът.

Английският нападател напусна терена в 20-ата минута, след като получи удар в глезена при сблъсък с Жоел Шмид. Кейн опита да продължи срещата, но остана видимо накуцващ и беше заменен от Том Бишоф. Диагнозата е поставена след преглед от медицинския екип на Байерн.

„Хари Кейн получи разкъсване на синдесмозната връзка в левия глезен. Това означава, че 33-годишният футболист ще бъде извън игра през следващите няколко месеца“, обяви Байерн Мюнхен.

Клубът не посочи точен срок за възстановяването. Според информация, разпространена от Ройтерс, местни медии прогнозират отсъствие от около три месеца, но тази продължителност не е потвърдена официално. Спортният директор Макс Еберл е заявил, че лекарите обсъждат дали да препоръчат операция.

Кейн пропуска следващия мач на Байерн

Старши треньорът Венсан Компани също потвърди, че отсъствието ще продължи „месеци, а не седмици“. „Всички ще се опитаме заедно да направим нещо силно от тази ситуация“, каза белгийският специалист след мача.

След равенството Байерн остана начело в класирането с 22 точки, а Кьолн има 10. Мюнхенският тим ще гостува на Лил в Шампионската лига на 25 ноември, като ще бъде без своя водещ нападател.

Кейн има 10 гола и 10 асистенции в 16 мача за Байерн през сезона. Освен него срещу Кьолн беше заменен и Майкъл Олисе, който е с натъртване на предната част на ходилото и ще получи лечение през следващите дни.

Източници: bundesliga.com, thestar.com.my, theguardian.com