Спартак Варна посреща Черно море в дербито на Варна. Мачът от 15-ия кръг на efbet Лига започва в 17:15 часа на стадион „Спартак“, познат на привържениците като „Коритото“.

Домакините влизат в срещата с предимство от първия сблъсък между двата тима през сезона. На 26 юли Спартак спечели с 3:0 на „Тича“ с голове на Ангел Грънчов в 33-ата минута, Георг Стояновски в 88-ата и Рикардо Соуса в добавеното време.

Моралес: Подкрепата трябва да бъде заслужена

За Спартак това ще бъде втори мач под ръководството на Даниел Моралес. Новият треньор започна с победа над Арда с 3:2 след обрат, а преди дербито постави акцент върху поведението на футболистите и отговорността към клуба.

„Ще имаме пълна подкрепа, но трябва да я заслужим на терена“, заяви Моралес пред „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT.

Наставникът определи варненското дерби като важен мач и за двата клуба. Той подчерта, че съперничеството е между отборите, а не между треньорите, като отново припомни победата с 3:0 на „Тича“.

Промени в движението и засилени проверки

ОДМВР – Варна съобщи, че пропускането на зрители ще започне в 15:00 часа. На входовете ще се извършват проверки за оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове и бутилки. Няма да бъдат допускани лица с наложена забрана за посещение на спортни мероприятия, извършители на противообществени прояви и зрители в нетрезво състояние.

Заради шествията на привържениците се очаква около 2000 души да се придвижат към стадиона. Община Варна ще спре движението по улица „Кирил Шиваров“ от 14:30 часа до приключването на срещата, около 19:30 часа. При необходимост между 15:30 и 16:30 часа ще бъдат затваряни и улици, водещи към стадион „Спартак“ откъм площад „Съединение“ и стадион „Тича“.

Феновете на Спартак ще тръгнат в 15:10 часа от площад „Съединение“ по булевард „Цар Освободител“. Привържениците на Черно море ще се съберат на „Тича“ в 15:30 часа, а шествието им ще започне 20 минути по-късно.