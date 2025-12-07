Новини
Мнения »
Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ е еквивалент на тезата на президента Радев

Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ е еквивалент на тезата на президента Радев

7 Декември, 2025 10:30, обновена 7 Декември, 2025 10:33 1 294 67

  • стратегия-
  • политика-
  • сащ-
  • тръмп-
  • радев

В драматичните дни на бюджети и протести, обхванали почти цяла България, все по-настойчиво се задава въпросът – а след тях какво?

Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ е еквивалент на тезата на президента Радев - 1
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Димитър МАНОЛОВ, wow-media.bg

В драматичните дни на бюджети и протести, обхванали почти цяла България, все по-настойчиво се задава въпросът – а след тях какво? Би трябвало да се изчака резултата от протестите, за да се отговори на този въпрос, но той като че ли е предопределен от масовостта и мотивацията – оставката е неизбежна!

И оттук започват предположенията, внушенията и интерпретациите, базирани на интересите и предпочитанията на изразяващите ги в идеологически и геополитически план.
Във всички тях се признава, че Президентът Румен Радев ще е основна фигура във възстановяването на България след властвалата, повече от десетилетие, с беззаконие и поквара клика Пеевски – Борисов. И както е редно…, атаките и обвиненията полетяха към него от класическо кресчендо до неконтролируема бабешка истерия от мастити политолози и университетски преподаватели.

В какво ли не е обвиняван Президента Радев – човек на Кремъл, русофил, враг на Европа и т.н. и т.н.
И защо?
Защото си позволи да каже фактическата истина за Крим към онзи момент, а и днес, и защото непоколебимо отстояваше разбирането си, че войната в Украйна няма военно решение. В тази посока бе обект на безкрайно много атаки през годините, но основния съдник и стожер на истината е ВРЕМЕТО, а то безспорно валидира позицията на Президента Румен Радев.

В петък, 5.12.2025г., Белият дом публикува Стратегията за национална сигурност на САЩ, в която основните постулати за Европа и войната в Украйна се препокриват с тези на Президента Радев.
Какви бяха основните аргументи на Президента на България:

1.⁠ ⁠Войната в Украйна няма военно решение;
2.⁠ ⁠Ескалацията само задълбочава хуманитарната и военната криза;
3.⁠ ⁠Поставянето на акцент върху военни доставки удължава конфликта без реална перспектива за победа;
4.⁠ ⁠България не трябва да бъде въвличана нито чрез войски, нито чрез активна военна подкрепа;
5.⁠ ⁠Единствено дипломатически преговори, подкрепени от международната общност могат да доведат до устойчив мир.

Според президента Радев, най-големия риск пред Европа е разширяването на конфликта. За България приоритет остават сигурността, мирът и политическата стабилност.

През 2022 г. позицията на Президента Радев беше критикувана, подигравана и често представяна като „неудобна“. Политическият климат тогава не беше благосклонен към трезви оценки. Радев беше обвиняван в дефетизъм, в „проруски уклон“, в това, че „не пее в хора“. Но с времето именно неговата позиция започна да се доближава най-много до линията, която днес доминира в аналитичните центрове в Европа и САЩ: войната не може да бъде спечелена на бойното поле.
И това категорично беше потвърдено в публикуваната в петък нова Стратегия за национална сигурност на САЩ, които преминават от еуфорията на световен хегемон при Байдън към геополитическата трезвост при Доналд Тръмп.

В тази Стратегия новата геополическа рамка беше формулирана без емоции:

•⁠ ⁠САЩ няма да участват в конфликт без перспектива;
•⁠ ⁠Украйна няма да си върне всички територии чрез сила;
•⁠ ⁠Европа трябва да поеме тежестта, защото войната е „европейска криза“, не американска.

Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ (2025) подчертава три приоритета:

1.⁠ ⁠Китай — абсолютен стратегически фокус;
2.⁠ ⁠Европа — да се стабилизира сама, без американски финансови чудеса;
3.⁠ ⁠Украйна — конфликт, който трябва да приключи възможно най-скоро.

Това е американския еквивалент на тезата на Румен Радев. Реализмът побеждава реториката. За всички вече е ясно, че позицията на президента Радев издържа проверката на времето. И най-вече тезата му, че „войната няма военно решение“, маргинализирана в началото от домораслите наши евроатлантици, е дипломатическа основа на разговорите, водени от САЩ, Русия, а вече и в Европа.

От самото начало Радев отстояваше позицията, че стратегията на Европа да наложи на Русия мир от позицията на силата е в разрез с реалността и ще доведе до още повече жертви, разрушения и загубени територии.

Времето потвърди тази позиция.
Румен Радев се доказа като държавник, който отказа да си затвори очите, когато всички предпочитаха конформизма пред истината, закодирана в исторически обусловената логика.

И в контекста на днешната криза в България, все повече и повече се налага разбирането, че на държавата ни е нужен държавник. Държавник, който отстоява принципите си и разбиранията си за доброто на държавата. Който не е зависим от меркантилност, конюнктура и санкции, който не е раболепен и сервилен при прикриването на комплексите си на международната сцена, който стоически понася несправедливите удари за вменявани му проблеми, и търпеливо изчаква ВРЕМЕТО да покаже истината. „Времето е в нас и ние сме във времето“.

Държавникът Радев е нужен на България!


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    23 7 Отговор
    Ще се сетите ама.....

    Коментиран от #32

    10:35 07.12.2025

  • 2 хахаха

    11 31 Отговор
    руските агенти поддържат една и съща теза, голяма новина....

    10:35 07.12.2025

  • 3 Ватенка

    21 10 Отговор
    Протестът ще доведе генерал Радев на власт.

    Коментиран от #34

    10:36 07.12.2025

  • 4 Медуня

    10 32 Отговор
    щом мандата му свърши Радев трябва да бъде съден и ако се докаже вина вкаран до живот в затвора за държавна измяна...

    Коментиран от #9, #51

    10:37 07.12.2025

  • 5 Офф

    11 21 Отговор
    Точно тоя крадлив парапуняк ако ни е бъдещето, по добре да няма такова...

    10:39 07.12.2025

  • 6 Българин 🇧🇬

    21 7 Отговор
    Манов го е обяснил простичко и ясничко . Има реалности , които Радев е напомнил . И ходове , на които България няма алтернатива . Евроатлантиците трябва да спрат да подскачат и повтарят антируските опорки . Защото бяха погрешни по начало .

    Коментиран от #42

    10:39 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ватенка

    6 5 Отговор
    ПП ДБ ще докарат Радев на власт.

    10:41 07.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ватенка

    9 6 Отговор
    На предсрочните избори Радев взема 40%

    10:44 07.12.2025

  • 13 Майна

    8 6 Отговор
    Ха ха ха
    Радев държи за НАТО и " западните партньори"
    Никога не е споменавал за сътрудничество с Русия
    Тръмп и Путин открито заявяват, че усилията им са в посока сътрудничество
    Радев е натовска, безгласна пионка

    10:45 07.12.2025

  • 14 Има начин !

    14 3 Отговор
    След конфликта русофобите - атлантици в сглобките трябва да бъдат съдени : За финансови , военно-материални , и политико - стратегически вреди срещу България при конфликта ! Ще им простим ли предателството и лудостта ?

    Коментиран от #17

    10:45 07.12.2025

  • 15 Да,бе

    12 3 Отговор
    Никой правоверен евроатлантик няма да се хване на тая логика,щото в евроатлантическият слугинаж няма логика,а само виене срещу луната....

    10:46 07.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Медуня":

    ПО ПЕЙКИТЕ вече е студено и кухите ви кратуни замръзват❗
    Какъв враг ти е Русия 🤔❓
    Нападна ли ни🤔❓
    Или нямаш представа, ама пишеш 🤔❗

    Коментиран от #18

    10:46 07.12.2025

  • 17 русофоб

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Има начин !":

    гражданска война русофилите срещу русофобите и проблема да се реши веднъж...

    Коментиран от #31

    10:47 07.12.2025

  • 18 Медуня

    3 14 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    русия ни напада с терористични атентати и подмолна хибридна война след болшевишкат революция многократно:
    от взривяването на църквата, избиването и интелигенцията, комунизма, отрочетата и тн..

    Коментиран от #29, #33, #40

    10:50 07.12.2025

  • 19 Ватенка

    13 5 Отговор
    Крим е руски,а Радев ще управлява България.Розовите понита ще вият на умряло.

    10:50 07.12.2025

  • 20 Съд за атлантиците, съд

    10 3 Отговор
    В Беляне на рехабилитация

    10:50 07.12.2025

  • 21 Дедо

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Медуня":

    Нищо подобно. Говори истината и за доброто на държавата си. Докато ти и тия като теб искате да се шиете по цял ден на розави понита без да работите ама не става така мале. Розав не розав ако не работиш нема да ядеш.

    Коментиран от #23

    10:50 07.12.2025

  • 22 Десислава Димитрова

    9 4 Отговор
    Чакам с нетърпение да гласувам за генерал Радев.Той е истински мъж.

    10:53 07.12.2025

  • 23 Атлантик

    1 8 Отговор

    До коментар #21 от "Дедо":

    за копейките и рашистите пролетари интелектуалния труд не е работа...

    Коментиран от #35, #45

    10:54 07.12.2025

  • 24 стоян георгиев

    9 3 Отговор
    Генерале,народа е с теб

    10:54 07.12.2025

  • 25 защо

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Медуня":

    русия ти е враг на теб? и защо трябва държавния глава да се съобразява с твоите наклонности?

    10:54 07.12.2025

  • 26 Тиква недоварена

    9 3 Отговор
    Само президентът ще ни отърве от мафията на ГЕРБ и ДПС.

    10:55 07.12.2025

  • 27 Да си каже тогава ясно кой е тоя негов

    2 4 Отговор
    идеологически и геополитически план и списък на враговете да дава дето да ги тъковаме с барута от завода за барута ? Нал тъй? Ясно да е от по раничко .....

    10:56 07.12.2025

  • 28 Верно ли

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Медуня":

    Медуня, дори за тези дрънканици може да носиш отговорност по НК, докато Радев винаги се е съобразявал с българските закони, когато е давал изявления. Но със сигурност има цял куп политичеки и медийни лица, които ще го отнесат по някое време. За твое огромно съжаление Радев не е между тях!

    10:57 07.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 много бързо ще свърши тази война

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "русофоб":

    вие сте една шепа розови мишленца и ще ви отвеем като буря прах…!

    10:58 07.12.2025

  • 32 Разбрахме едно нещо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Радев не е човек на Москва.

    10:58 07.12.2025

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Медуня":

    Абе ти като онази баба дето на 80 години се развикала, че двама войници я изнасилват❗
    Полицаите дошли и като я запитали кога и къде е станали това , тя отговорила :
    Преди 60 години в тяхната квартира❗

    Коментиран от #38

    10:59 07.12.2025

  • 34 Зъл пес

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ватенка":

    Е те тогава ще я втасаме.

    Коментиран от #41

    11:00 07.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Радев е генерал на НАТО

    2 0 Отговор
    Тръмп се разграничи от НАТО
    А сега????

    11:01 07.12.2025

  • 37 Гоеори ама само говори

    2 1 Отговор
    Защо да питам още не е отишъл с делегация в Москва? А? Мишка е!

    11:01 07.12.2025

  • 38 хмм

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    много неподходяща алюзия но какво да очакваш от русофил...

    Коментиран от #55

    11:03 07.12.2025

  • 39 хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Верно ли":

    по това че си изкарвме прехраната с интелектуален труд копейчо

    Коментиран от #47

    11:04 07.12.2025

  • 40 Лелеее

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Медуня":

    колко си т.... Защо докладва, бе? От истината ли се страхуваш?

    11:05 07.12.2025

  • 41 Ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Зъл пес":

    Розовите понита без да искат ще докарат генерал Радев на власт.Айде всички на площада.

    11:06 07.12.2025

  • 42 Бастардо

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":

    Какво ли ще говорите след провала(а това е сигурно) на любимия ви Радев.Та нима е честно след 10г. в президентството,със създадени властови лостове,и зажбиколен от корупционери,тоя овълчил се за още власт човечец да бъде спуснат с парашут във властта?Аз никога не бих гласувал за този компрометиран човек!

    Коментиран от #46

    11:06 07.12.2025

  • 43 Все тая ми е кой

    3 3 Отговор
    Стига да е русофил и българофил !

    Коментиран от #53

    11:06 07.12.2025

  • 44 Щом дори

    5 2 Отговор
    И платените агенции признават че Радев има най високия рейтинг какво да обсъждаме мнението на хора които нямат и една стотна от неговата подкрепа!!! Избирателя е над всичко....ЕС, Брюксел,Урсула и кая

    11:07 07.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ватенка

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Бастардо":

    Няма никакъв провал.Хората от площада искат Радев.

    11:08 07.12.2025

  • 47 Особено ти,

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "хахаха":

    който написа тук интИлигент😂😂😂

    Коментиран от #52

    11:08 07.12.2025

  • 48 Българин

    1 1 Отговор
    стрмя се към Истинита и я казвам лесно за разлика от вас

    11:08 07.12.2025

  • 49 Фен

    2 4 Отговор
    Бе то, така, ама сте сбъркали човека. Радев довлече Кики и Коки, и Радев им помогна да счупят държавата. Тоест, Радев се интересува от собственото си его, а другото е, както дойде.

    11:09 07.12.2025

  • 50 Аз пък съм

    1 3 Отговор
    За русофила Малинов. Той трябва да е премиер и много добре и бързо ще се развият нещата за България....Ама хич не се шегувам да ви кажа

    11:09 07.12.2025

  • 51 Хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Медуня":

    Я кажи какво измени Радев на държавата дай фактология. Значи като говориш истината си държавен изменник. Отговори ми с факти ако можеш

    Коментиран от #57

    11:10 07.12.2025

  • 52 Мазохист

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Особено ти,":

    само луд може да спори с копейките...

    Коментиран от #54

    11:10 07.12.2025

  • 53 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Все тая ми е кой":

    Ама Радев дори не смее да произнесе името на Русия
    Да де- освен да произнася , че партньорството е със западните ни партньори- Мерц, Макрон, Стаймър
    Радев е човек изведен от Пентагона и промотиран за този пост- по ц и о н и с к и

    Коментиран от #61

    11:12 07.12.2025

  • 54 Само

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мазохист":

    луд може да спори с радиоточка. Аре у лево....

    11:12 07.12.2025

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "хмм":

    Ане нали "45 години стигаха", нали "времето е ваше"-
    що не обявихте война на Русия и не я превзехте🤔❗
    Сега се сетили , че СССР им правели хибридки ( дума която отскоро влезе в речника на ПО ПЕЙКИТЕ)🤔❗

    Коментиран от #60

    11:13 07.12.2025

  • 56 Ватенка

    5 1 Отговор
    Резултат от предсрочните избори: Радев 40% ,Бойко 15% ДПС 15% , ПП ДБ 10% ,Възраждане 8%

    11:13 07.12.2025

  • 57 Медуня

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Хахаха":

    По време на война взе страната на най-големия ни враг на думи и дела... Това смаза българският дух и морл...

    Коментиран от #58, #62, #67

    11:14 07.12.2025

  • 58 Кога

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Медуня":

    сме били във война у с кой,бе??????

    Коментиран от #59

    11:16 07.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дедо

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Хаха ,кажи им ,кажи им. То цел ден по пенюар и дантелени гащи не става.

    Коментиран от #65

    11:17 07.12.2025

  • 61 Така си е

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Да де":

    Двуличник подъл е. Едно говори в България и точно обратното в чужбина. Нечитоплътен е като поведение

    11:19 07.12.2025

  • 62 Бачи Кики

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Медуня":

    Свали тоя пенюар, нали си мъж бе.

    11:19 07.12.2025

  • 63 Не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Копейчо":

    за такава война, но знам за войната с родителя ти, който бе ти е баща. Много военни действия, много нещо...

    11:19 07.12.2025

  • 64 Едно е ясно

    1 1 Отговор
    Дълбоките ще го представят пак като народен
    Цирк за оглупелият народ
    Опозиционер, който имаше шест служебни- повече от всички други
    Научете се да имате достойнство и да не се хващате като малки деца на приказки
    Случайно доведоха Радев, случайно спечели изборите, случайно?
    Видяхте как отстрелват истинските опозиционери- Фицо, Орбан и румънския неизбран
    Време е да пораснете
    Радев е произведение на глобалистите

    11:20 07.12.2025

  • 65 многоходов пълзящ болшевик

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Дедо":

    най-смешното и жалкото е че вие сте жертвите на хибридната война...

    11:21 07.12.2025

  • 66 Чудя се

    0 1 Отговор
    Защо едно се говори,друго се прави.Всички знаем,че,ако Тръмп спре да дава разузнавателна информация на Украйна, войната ще спре.Пък Румен Радев служи на БА и не трябва да подкрепя размирици в България. Всички знаем,че и Борисов, и Пеевски може да организират контрапротести,но дано да не го направят,защото ще стане гражданска война.Румен Радев няма как да има подкрепата на целия български народ и НИКОЙ няма идея какво следва,като ИЗЧЕГЪРТАТ ГЕРБ. Анархия и хаос.Всички разумни хора знаят,че е така.Избори до дупка,а през това време застой.

    11:23 07.12.2025

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Медуня":

    Каква е тази боза в главата ти🤔❗
    "По време на война взе страната на най-големия ни враг на думи и дела... "🤔❗
    Кога и срещу колко страни е воювала България, че пък кой е бил "най-големия ни враг" 🤔❗

    11:26 07.12.2025