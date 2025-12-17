Ще „изгрее“ ли Радев като Путин (ВИДЕО)

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новогодишното обръщение на президента Румен Радев придобива особена политическа тежест тази година. Защото той вече обяви, че може да обяви създаването на своя партия „когато най-малко очакваме“. Такова изявление няма как да се подцени – то е директен сигнал за радикално пренареждане на политическата карта и за възможно сериозно предизвикателство пред всички досегашни политически сили.

И тук е добре да направим паралел с историческата новогодишна нощ на 1999 година, когато Борис Елцин изненадващо предаде властта на Владимир Путин в своето обръщение. Тогава целият политически контекст се промени за една нощ, а последиците се усещат вече 25 години. Ако Радев избере подобен „момент на изненада“, това няма да е просто декларация – това ще е стратегически ход, който ще постави всички партии в ситуация на реакция вместо инициатива.

Фактът, че тази възможност се обсъжда само дни преди новогодишното обръщение, засилва напрежението и несигурността. Това може да се тълкува като политическа маневра, която да „връзва ръцете“ на управляващите и да отклони общественото внимание от текущите протести и предизвикателства. Ако президентът действително обяви партия, тя ще има не само символично значение, но и реално влияние върху следващите избори, променяйки политическия тайминг от президентски към извънредни парламентарни избори.

В този контекст е ясно, че подобен ход би бил политически експлозивен. Радев може да използва момента, за да се позиционира като лидер на ново, силно обединено политическо движение, което да реорганизира силовия баланс в страната. И както в случая с Елцин и Путин, това може да стане в един единствен, добре обмислен момент – в очите на обществото, когато „никой не го очаква“, но последствията ще бъдат моментални и трайни.

Радев може да повтори историята, но с български политически почерк – и ако го направи, новогодишното обръщение няма да бъде просто традиционно пожелание за здраве и късмет, а стратегическо политическо събитие, което ще промени играта за години напред.

Как Елцин сдаде властта на Путин

Руския президент обикновено записва новогодишното си обръщение на 28 декември. Така е планирано и през 1999 година. Елцин обаче прекъсва и казва, че ще има нов запис на 31 декември. В архивен материал на РИА новости се прави обзор на събитията.

По-късно Елцин разказва, че никога не е държал на бюрото си толкова дълго документ, колкото този – за избора на свой наследник.

В началото списъкът бил от трима - премиерът Владимир Путин, шефът на администрацията Александр Волошин и предшественика му на тази длъжност - Валентин Юмашев. Тримата ги канил в резиденцията си в подмосковието – Горки №9. На Путин предложил два пъти. Първоначалната оферта била дадена още на 14 декември. Тогава обаче бъдещият президент отговорил: „Мисля, че не съм готов за подобно решение, Борис Николаевич... Това е доста тежка съдба“. Както по-късно си спомня Путин, Елцин много се удивил от отказа.



На 31 декември 1999 година Елцин не спал добре и станал много рано. След закуската, се приготвял да отива на работа, а дъщеря му Татяна го попитала дали няма им каже какво е намислил?



Елцин пристъпил към съпругата си Наина и им казал: „Взех решение, подавам оставка, ще направя телевизионно обръщение, гледай го!“



Вече в кабинета си в Кремъл, Елцин извадил от джоба си прегънато листче, на което нахвърлял през нощта мислите си. Вратата се отворила, в кабинета влязъл Путин, а Елцин най-сетне обявил решението си пред най-близките си хора.



След това записал отложеното телевизионно изявление. В него обявил, че е взел решение след дълго и мъчително размишление - че подава оставка именно в последния ден на отиващия си 20-ти век. Последвала среща с патриарх Алексей, предаване на ядреното куфарче и прощален обяд с министрите.



А в полунощ звучи първото новогодишно обръщение на Путин, в което той казва: „След три месеца ще има избори в Русия. Обръщам внимание на това, че нито минута няма да има вакуум във властта в страната. Не е имало и няма да има“.



Така бе в Русия, а в България…