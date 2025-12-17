Новини
Ще „изгрее“ ли Радев като Путин (ВИДЕО)

Ще „изгрее“ ли Радев като Путин (ВИДЕО)

17 Декември, 2025

Новогодишното обръщение на президента придобива особена политическа тежест тази година

Ще „изгрее“ ли Радев като Путин (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новогодишното обръщение на президента Румен Радев придобива особена политическа тежест тази година. Защото той вече обяви, че може да обяви създаването на своя партия „когато най-малко очакваме“. Такова изявление няма как да се подцени – то е директен сигнал за радикално пренареждане на политическата карта и за възможно сериозно предизвикателство пред всички досегашни политически сили.

И тук е добре да направим паралел с историческата новогодишна нощ на 1999 година, когато Борис Елцин изненадващо предаде властта на Владимир Путин в своето обръщение. Тогава целият политически контекст се промени за една нощ, а последиците се усещат вече 25 години. Ако Радев избере подобен „момент на изненада“, това няма да е просто декларация – това ще е стратегически ход, който ще постави всички партии в ситуация на реакция вместо инициатива.

Фактът, че тази възможност се обсъжда само дни преди новогодишното обръщение, засилва напрежението и несигурността. Това може да се тълкува като политическа маневра, която да „връзва ръцете“ на управляващите и да отклони общественото внимание от текущите протести и предизвикателства. Ако президентът действително обяви партия, тя ще има не само символично значение, но и реално влияние върху следващите избори, променяйки политическия тайминг от президентски към извънредни парламентарни избори.

В този контекст е ясно, че подобен ход би бил политически експлозивен. Радев може да използва момента, за да се позиционира като лидер на ново, силно обединено политическо движение, което да реорганизира силовия баланс в страната. И както в случая с Елцин и Путин, това може да стане в един единствен, добре обмислен момент – в очите на обществото, когато „никой не го очаква“, но последствията ще бъдат моментални и трайни.

Радев може да повтори историята, но с български политически почерк – и ако го направи, новогодишното обръщение няма да бъде просто традиционно пожелание за здраве и късмет, а стратегическо политическо събитие, което ще промени играта за години напред.

Как Елцин сдаде властта на Путин

Руския президент обикновено записва новогодишното си обръщение на 28 декември. Така е планирано и през 1999 година. Елцин обаче прекъсва и казва, че ще има нов запис на 31 декември. В архивен материал на РИА новости се прави обзор на събитията.

По-късно Елцин разказва, че никога не е държал на бюрото си толкова дълго документ, колкото този – за избора на свой наследник.

В началото списъкът бил от трима - премиерът Владимир Путин, шефът на администрацията Александр Волошин и предшественика му на тази длъжност - Валентин Юмашев. Тримата ги канил в резиденцията си в подмосковието – Горки №9. На Путин предложил два пъти. Първоначалната оферта била дадена още на 14 декември. Тогава обаче бъдещият президент отговорил: „Мисля, че не съм готов за подобно решение, Борис Николаевич... Това е доста тежка съдба“. Както по-късно си спомня Путин, Елцин много се удивил от отказа.

На 31 декември 1999 година Елцин не спал добре и станал много рано. След закуската, се приготвял да отива на работа, а дъщеря му Татяна го попитала дали няма им каже какво е намислил?

Елцин пристъпил към съпругата си Наина и им казал: „Взех решение, подавам оставка, ще направя телевизионно обръщение, гледай го!“

Вече в кабинета си в Кремъл, Елцин извадил от джоба си прегънато листче, на което нахвърлял през нощта мислите си. Вратата се отворила, в кабинета влязъл Путин, а Елцин най-сетне обявил решението си пред най-близките си хора.

След това записал отложеното телевизионно изявление. В него обявил, че е взел решение след дълго и мъчително размишление - че подава оставка именно в последния ден на отиващия си 20-ти век. Последвала среща с патриарх Алексей, предаване на ядреното куфарче и прощален обяд с министрите.

А в полунощ звучи първото новогодишно обръщение на Путин, в което той казва: „След три месеца ще има избори в Русия. Обръщам внимание на това, че нито минута няма да има вакуум във властта в страната. Не е имало и няма да има“.

Така бе в Русия, а в България…


България
  • 1 Последния Софиянец

    26 21 Отговор
    Само Радев има авторитет да промени нещо в тази кочина и да ни вкара в отбора на победителите САЩ и Китай.

    Коментиран от #5, #26

    12:43 17.12.2025

  • 2 Сливналия

    17 6 Отговор
    Както казваме у Сливен: Нерде Ямбол, нерде Стамбул. Статията е пълен тюрлюгювеч, освен това Радев няма нужда да създава партия от нулата, помните ли крадлив Симо как яхна някаква женска организация и спечели изборите.

    12:46 17.12.2025

  • 3 Вие се майтапите

    4 11 Отговор
    Радев сравнявате с Путин?
    Аман от черен хумор
    Нещо читаво от НАТО да е изчезнало?

    Коментиран от #8

    12:48 17.12.2025

  • 4 Гумен кРадев Решетников 💩

    7 24 Отговор
    Радев е поне 20 пъти по умен от недорасляка Пусин.

    12:48 17.12.2025

  • 5 за копейкаджиите

    17 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Наш Мунчо е антибългарска noдлorа на русия.Този майце продажник освен да работи против България, друго няма какво да направи.

    Коментиран от #27, #28

    12:49 17.12.2025

  • 6 ООрана държава

    5 5 Отговор
    На маааа ти у уууката дпсарска

    12:49 17.12.2025

  • 7 Само Тиквата може да изгрее

    8 7 Отговор
    Без семки. Ялова.

    12:49 17.12.2025

  • 8 Поправка

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вие се майтапите":

    Излезнало ли е нещо читаво от ЙАТО

    12:49 17.12.2025

  • 9 Путлер е безаналогов ypoд !

    16 15 Отговор
    Само наследник на монголо-татарите може да са такива ypoди като московските opки !
    кРадев си е просто фатмак със съветски комплекси за малоценност .

    12:50 17.12.2025

  • 10 Възрожденец 🇧🇬

    9 15 Отговор
    Как може да сравнявате един българин, макар да е мунчо, с този международен терорист и престъпник Путлер?

    12:52 17.12.2025

  • 11 Абсурдистан

    13 6 Отговор
    В тази абсурдна държава всичко е възможно. Един съучастник в съсипването на бойната ни авиация стана прецедент. Един разделител на нацията стана разделител втори мандат. Един безроднк ни натресе двама лъжци и некадърници. Защо пък да не стане и предмиер.

    12:53 17.12.2025

  • 12 Анджо

    16 7 Отговор
    И каква сметка ще имаме от КЕШ БОТАШ ДАЛАВЕРСКИ, до сега разединява, А сега ще обединява. Аз още се чудя защо българите не скочиха срещу БОТАШ до сега, не видя ли колко беля сътвори тоя с. ✊. Не го качвайте тоя пак на власт, ще ни съсипе.

    12:53 17.12.2025

  • 13 Дрън, дрън съветски чугун

    10 7 Отговор
    Номера да издигнат един неудачник и комплексар за върховен диктатор, може да мине само при зомбирани хомосъветикус! В България са изчезващ вид, докато в московското блато все още преобладават.

    12:56 17.12.2025

  • 14 !!!?

    11 7 Отговор
    Мистър Кеш може да дезертира о президентството на Банго Васил за да изнада всички роми, турци и копейки...!

    12:58 17.12.2025

  • 15 Глупави

    9 5 Отговор
    Ако го припознаете
    Той беше приветстван от Байдън- Триморието
    Беше по неизвестни причини изтеглен за обучение я Максуел
    Началниците му тогава бяха изненадани по какви заслуги?
    Произведен от НАТО за генерал , когато занули авиацията- след него-7 машини
    Ваша си работа..

    12:59 17.12.2025

  • 16 000

    1 5 Отговор
    България е пълномащабен либерален евроатлантически вакуум.

    12:59 17.12.2025

  • 17 на първо място интереса на

    6 3 Отговор
    България и българите ,и след това интересите на ЕС и останалите , пък който и да е начело

    13:02 17.12.2025

  • 18 Да де

    8 4 Отговор
    Само че, Путин не пали свещи на Ханука в синагогата
    Радев пали
    Е, щом искате това да е държавник- то значи сте решили, че ще следвате юдейската " светлина"

    Коментиран от #43

    13:03 17.12.2025

  • 19 Тоалетната хартия

    5 1 Отговор
    Явно ще си връщаме Македония!!!

    13:06 17.12.2025

  • 20 Радев е НАТО

    2 3 Отговор
    Не ви ли е ясно?
    Тогава жениха взимате с натовския чеиз
    Хаарлия да ви е

    13:06 17.12.2025

  • 21 гражданин

    7 4 Отговор
    Ела Изгрей, ерата Радев е към края си, за залез говорим, не за изгрев, по безличен и от Първанов се оказа господин летеца, и генерала, слабо, много слабо, съхраняващ се, непоследователен, сделкаджия, двамата с Борисов са си лика прилика, по начина си на действие, крепяха се един друг, през цялото време

    Коментиран от #48

    13:06 17.12.2025

  • 22 Ела изгрей

    2 8 Отговор
    Целокупният български народ чака президента Радев да поеме най-накрая власта и да се разправи с шайката мутри и шарлатани вече от няколко години с нетърпение!

    13:06 17.12.2025

  • 23 Сандо

    4 3 Отговор
    Стига сте писали простотии!Радев не може въобще нито да се сравни с Путин,нито може да добие същата власт,защото ние сме друга система на управление на държавата.И не се иска много акъл за да се стигне до това заключение.Радев не може да бъде нито Путин,нито Тръмп,нито дори Макрон.Евентуално може да го сравните с Мерц или да речем с италианската въртиопашка.

    13:06 17.12.2025

  • 24 ПЕНКО

    5 2 Отговор
    ТЪПО !!!!!!!!!! ДЖЕНДЪР АЛЪТ БЕ ПРИВИКАН В САЩ -ЦРУ ЗА 5-6 ДНИ ---ВЪРНА СЕ И ПРОБУТА -ДЕФЕКТ АДЖЕНТИТЕ ЛИРИк И аЗИС + ст.АДЖЕНТ -КОНТРОЛЕР ЕЛКА + ЛАУРЕЛ ОТ МОСАД --ВЪВ ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ ---ТАКА ДЖЕНДЪРЪТ -- РОУМЕН ведар НИ ПРОДАДЕ !?!?

    13:08 17.12.2025

  • 25 Мазало

    5 4 Отговор
    Радев го играе герой, трябва да поддържа имиджа.Става за диктатор.

    13:08 17.12.2025

  • 26 Сандо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да беше изчакал поне да се сбият САЩ и Китай и да остане един победител,че да не се налага пак да се разчекваме.А иначе в такъв отбор ние можем да сме в ролята на чистачите на чепиците им например.

    13:09 17.12.2025

  • 27 Защо просто

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "за копейкаджиите":

    Не попитате хората какво мисли мнозинството за него??! Защо шепа хора обявяват кой е антибългарин без да се интересуват от избирателя??! Сега ще кажеш и че еврото,концесиите са добре за България!!

    13:12 17.12.2025

  • 28 Старец

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "за копейкаджиите":

    Продажници са всички евроатлантици, които ни набутват в съюзи и финансови зони с умиращи функции. Радев е единствения, който мисли и може да направи нещо за България, макар и да мисля, че вече е късно.

    13:14 17.12.2025

  • 29 696

    4 4 Отговор
    Ами дано да го направи, имат нужда от сериозно отрезняване, самозабравили се политици.

    13:14 17.12.2025

  • 30 РАДЕВ

    5 4 Отговор
    РАДЕВ Е КАРАЛ СЪЩИЯ КУРС ЗА СПАСИТЕЛИ КАТО СЛАВИ ТРИФОНОВ

    13:14 17.12.2025

  • 31 Петър

    4 6 Отговор
    Страх ви е от Президента, защото сега сте на хранилка при другите продажници такива.

    Коментиран от #36

    13:16 17.12.2025

  • 32 Калино

    3 3 Отговор
    Малино и ти ли си от ПП- тата страха ви е обзел! Май няма да може да направите и 20 депутата камо ли 120!

    13:17 17.12.2025

  • 33 Сега или никога

    1 2 Отговор
    по -добър момент няма да има.

    13:20 17.12.2025

  • 34 Импийчмънт!

    5 2 Отговор
    Да, точно на 31 декември срещу 1ви Януари , в речта си Радев може внезапно да намекне за смяна на политическуя курс за България, защото очевидно ТОВА БЕШЕ ЦЕЛТА на правителството в оставка и на тяхното задкулисие от Кремъл - да направи Радев премиер и да изкара страната от ЕС. Думите "когато най-малко очаквате" не се свързват с коректност и предвидимост в политиката , които са задължителни за един президент, а с коварство, подлост, предателство. Това е Радев!

    13:20 17.12.2025

  • 35 Енрике Иглесиас

    4 1 Отговор
    Гледах клипчето. Леле леле леле, гледам и не вярвам на ушите си какво гeйче е бил Владимир Владимирович. Една перука и е готов за трaнска.

    13:21 17.12.2025

  • 36 Радев

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Петър":

    Да е казал, че иска да излиза от Еврозоната?
    Да е казал, че иска да напуснем НАТО?
    Да е казал, че можем да имаме изгодни отношения с Русия?
    Това го заявяват и Тръмп и Орбан, и Фицо..
    Айде, стига вече

    13:21 17.12.2025

  • 37 Добре си е

    1 3 Отговор
    Радев си седи мирен,около него полудеха.

    13:24 17.12.2025

  • 38 Този

    5 1 Отговор
    Е господин никой
    Прави каквото му кажат кукловодите
    Иначе това школувано селянче нямаше да го направят Президент
    Случайни неща в региона на службите на дълбоките ,няма
    Затова пали свещи на Ханука
    Ционистите не са задължително юдеи
    Но свещ в синагога може да пали само приел юдейството
    В синегога- по това ще ги познаете

    13:26 17.12.2025

  • 39 Няма нищо общо

    2 2 Отговор
    Между Путин и Радев, както и в ситуацията тогава в Русия и тази в България днес.Просто поредната журналистическа фантазия, облечена в мантията на прогноза!

    13:28 17.12.2025

  • 40 Зъл пес

    6 0 Отговор
    Ако се случи баш на нова година Мунчо да обявява за себе си каквоно и да било,искам да имам възможност да си хвърля тлъстата храчка върху него.Дано не се случи.

    13:28 17.12.2025

  • 41 Да де

    4 0 Отговор
    Не беше на тържествената света литургия за Великден до патриарха, но пали свещи в синагога на Ханука
    Сляп ли е българина?

    13:37 17.12.2025

  • 42 ШЕФА

    1 6 Отговор
    А дано изгрее,Амин дай Боже.Ако направи партия ще има мнозинство в Парламента,но трябва да обещае че престъпниците Винету,Прасето,Киро Добрев,Славка,Асен и Киро всичките в затвора.

    Коментиран от #49

    13:37 17.12.2025

  • 43 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да де":

    Путин целува корана с голяма страст. Дявола обича всички религии.

    13:48 17.12.2025

  • 44 8г.кога минаха

    2 0 Отговор
    Каквото и да стане уреди деца и внуци и пра пра...На нас позволява да викаме свободно

    14:01 17.12.2025

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    ЧОРАПА Е ЕДНА .................... НЕЩАСТНА КУКЛА НА КОНЦИ .................... РЕZИДЕНТ И БЪЛГАРОУБИЕЦ .................... ФАКТ !

    14:03 17.12.2025

  • 46 Кую

    0 1 Отговор
    Ох,лелеее.Изгрява от запад сорсоида.

    14:04 17.12.2025

  • 47 мунчо в затвора!

    2 0 Отговор
    Вчера Алфа рисърч посочи,че за мунчо ще гласуват 20%.Без имунитет веднага прокуратурата ще го погне за Боташ.мунчо няма да прави партия и лумпените, които се канят да гласуват за него, ще духат супата.

    14:10 17.12.2025

  • 48 Оптимист си

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "гражданин":

    сравняваш Крадеф с Борисов? .айно с орел.........

    14:15 17.12.2025

  • 49 Ааа мунчо на

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "ШЕФА":

    обещания и празни приказки е цар! Като всеки комунист, за тая работа ги обучават в мацква! Така че всичко ще обещае само и само да закопае България и българите!!!!!

    14:19 17.12.2025

  • 50 Пламен

    0 0 Отговор
    Възможно е да изгрее....на толкова малка територия, толкова много иди.ти.
    В бг се котират цървули, чалгари и фатмаци

    14:23 17.12.2025