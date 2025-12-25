По пътя с датите и календара на изхабената държава

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вътрешният сублимен преход на българския парламент стартира на 4 юли 2025 година. Тогава ПП „Величие“ получи два автомобила от господини Илчовски и започна да налага своя модел на предизвестие. Никой не вярваше, че ще последва ръжда върху стоманеното правителство на Пеевски. Само след 158 дни, на 10 декември, две седмици преди началото на зимата, правителството падна. Да, наистина, само 158 дни бяха нужни на българите да направят преценката-кой политик получава поръчката, как нагло я реализира и после докъде се стига. При стартов опит да категоризираме българската демокрация се позовахме на охлокрацията. А ние всички би трябвало да знаем, че това е власт на тълпата, нямаща нищо общо с демокрацията, която установихме уж след 10 ноември 1989 година.

Ето сега тази демокрация, с която се отчитахме прероди, създаде олигархията, която днес ни бута към споменатата тежка охлокрация. Остава само безконтролно да допуснем тълпата и гражданската размирица ще бъде добре дошла.

В крайна сметка, кой прероди този тежък и негативистичен подход при управлението на държавата? Базовата и повсеместна корупция, незаконната замяна на собственост, изгодата на политиците от преразпределението на бюджета и държавния ресурс роди голямата наглост. Тази наглост се изроди в цялостния финансов ред, а липсата и зависимостта на правовия стил обезкости традицията и страха от закона.

Родената и преродена олигархия започна да буйства. Защо? Защото 5–6 милиардери усетиха, че ще загубят много от богатството си, ако не наложат еврото!! Те знаеха едно: налагайки еврото, ще последва контрол. И този контрол донякъде ще озапти частта по-нисшата олигархия, ще възпре нейната политическа сила да моделира изборите по места.

Така се роди и проблемът с еврото, но той не е от вчера или от момента, в който „Възраждане“ го легитимираха като основна циклична криза в българската политика. Еврото беше неотложност в самото начало на 2008 година, но тогава премиерът Станишев трябваше да става мъж и не разбра за какво става реч. Прибалтийските държави се подредиха вкупом и си решиха националния паричен проблем, а ние се занимавахме тогава със замени на земи.

И какво направихме? Заменихме над 11 000 декара подарени скъпи земи заради парадокса „Станишев“. Изгубихме 10 милиарда лева, което тогава олигархията получи като подарък. Затова пък на следващата 2009 дефицитът от световната финансова криза ни достигна до цели 9%. Но гърците излязоха сто пъти по-умни. Направиха едно прокомунистическо правителство на Че Гевара и Кастро и принудиха ЕС да им опрости напълно 106 милиарда евро стари заеми и да им поднесе на тепсия нови, с отлагателно плащане – 54 милиарда евро. Какво получихме ние? Нула! Какво показва календарът по-късно?

През месец април 2013 България, след строго 50-месечно наблюдение от ЕЦБ, се уточнява, че е близо до критериите за приемане на еврото, като за това най е спомогнал „валутният борд“. Само 9 дни след това „Червените барони“ организираха големия митинг против правителството и родиха кабинета „Орешарски“- 29 май 2013 година – 6 август 2014. Министър-председателят влезе в капана на „Червените барони“ и вместо да стабилизира българските финанси, като знаещ финансист и бивш министър на хазната, се провали изцяло. Той беше най-дългогодишният чиновник на МФ и му бе непростимо след 8–10 месеца като премиер да се заеме с фалита на КТБ. Тази съвършена глупост, която струва до днес загуба от над 10 милиарда лева и 11-годишна лъжа, е върхът на заблудата за демокрацията в България. Фалшификатът на документите по фалита на КТБ довежда съдебната система до тягостен и краен позив на отрицанието, от който трудно и не скоро ще излезем. Но така или иначе през 2013–2014 ни не остана време за еврото.

След 7 години, трудни за финансовия баланс на България, на 9.07.2021 г. от Брюксел ЕС съобщи, че стартира приемането на еврото от България. Финансовите разчети на ЕЦБ доказаха това основание за подобно, вече отлагано решение.

Но изненадващо на другия ден, 10.07.2021 г., започна превратът на ПП по площадите в София, организиран пак от милионерите на БСП. Шарлатаните овладяха държавата по оказанието на „Червените барони“ с една единствена задача: в никакъв случай да не се допусне еврото в България, никакъв контрол на преводите на БНБ от ЕЦБ! Само и само да съществуват режимът и условията на свободните, безконтролни преводи към офшорите. В края на юли 2021 г. от „Глобалния финансов интегритет“ – Лондон, съобщиха, че навън от България в 3700 офшора има вече 24 700 милиарда долара изнесени български пари.

Почти половин година от 2021 премина в напрежение, избори и подготовка за изграждане на 99-ото правителство на РБ начело с Кирил Петков. То стартира чак на 13 декември 2021 и избрано от 47-ото Народно събрание. Това правителство е приемник на второто служебно правителство на генерал Янев. То успя да работи само 8 месеца и подаде оставка след вот на доверие на 22 юни 2022, като предаде властта на 02.08.2022 на служебния кабинет на Г. Донев.

Премиерът Донев наследи тежка финансова парадигма от финансовия министър Асен Василев, който още на 20/ 21.12.2021 година взе огромни заеми, уж да моделира друг тип финансово-държавен модел.

Този финансов модел не се състоя, защото българската олигархия не го позволи. Целите на 2022, 2023, 2024, 2025 никой от големите политици не се раздели със своята зависимост от големите олигарси. На практика те определят дневния ред на държавата – силата на утрешния ден.

„Червените барони“ направиха куп поразии в цялата държава от 1995-2020/24г. Те разбиха умишлено индустрията, блокираха кооперациите, създадоха земеделие, което го няма никъде по света в огромни диспропорции. От неграмотност не успяха да управляват външния дълг, който от 10,5 млрд. долара бе предоговорен само на 5 млрд долара. Други го замениха и обратно го изкупиха по 92 цента за долар, когато по едно време се търгуваше по 44 цента, но си направиха по 3-4 хотела. Те разпродадоха дипломатически сгради в чужбина, забогатяха и най-вулгарно си приписаха, че установяващият се пазарен капитализъм е тяхното свое оръдие на успеха. Тази пословична наглост изнерви българския народ до безкрай, но водачите бяха фалшиви до неузнаваемост, отнасяйки историята само името на негатива на Андрей Луканов. На него приписаха с лъжата цялата безнравственост, цялата кражба и целия провал на социалната идея!

И днес няколко професора и компания от адвокати съдят България в Европейския съд. Вместо да проучат кой е Джейкъб Ротшилд и как е разпределено световното богатство, вместо да видят мястото на България, те продължават да изпълняват заръките на новите чорбаджии. Тези нови богаташи, които имат 100-200-300 хил. декара земи, огромни хотели и безконтролна собственост в чужбина са изпаднали в заблуда. Капитализмът на запад е смутен от бързината на българските капиталисти. От факта, че да срутиш България през 1996/1997 и да я подариш на 4-5000 човека е фрапиращ парадокс. Време е вече олигархията да разбере, че България се нуждае от друг тип международен и вътрешен контрол. Време е вече, „червените барони“ да проумеят, че Международният паричен контрол е част от стандарта на живот в България. Днес България като държава на първичния капитализъм и празнотемието трябва да бъде променена издъно!!

В исторически план през месец февруари 2025, когато доказахме че разобличаването на Конституционния съд предстои, че ПП „Величие“ ще влезе в парламента, никой не го допускаше. Днес, след уникалния опит да се докаже, вътрешният сублимен момент, стартирал на 4 юли 2025 и бе реализиран на 10.12.2025 – само за 158 дни всичко е почти разбрано! Олигархията трябва да се зачуди как ще прави избори, ще допусне ли властта на тълпата, която няма нищо общо с демокрацията, т.е. охлокрация?

Ще допусне ли олигархията ЕЦБ да разшифрова активите им по офшорите и кой най-после – българската демокрация – ще отговори на съвременното си название и значение. Олигархията днес има на сухо има скрити 55-56 млрд долара в близо 5000 офшора и се чака как нейните синове да продължат да се радват, а онези по пътя с календара- кучетата ги яли!! Ей-умната! България е минавала през още по-големи тресавища, но днес вече трябва да успеем!!!