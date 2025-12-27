Новини
Полски историк заяви, че Украйна иска да въвлече Полша във войната
27 Декември, 2025 12:09 764 26

Пьотр Зихович каза, че нито Варшава, нито Москва имат интерес между двете държави да избухне война

Полски историк заяви, че Украйна иска да въвлече Полша във войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският историк Пьотр Зихович заяви, че Полша не бива да допусна да бъде въвлечена във войната между Русия и Украйна – сценарий, който по думите му Киев иска да се случи.

Трябва да бъдем много внимателни да не бъдем въвлечени в тази война по никакъв начин, каза Зихович в интервю за Do Rzeczy, отбелязвайки, че Киев естествено би искал подобно развитие, но от полска гледна точка това е неприемливо.

Още новини от Украйна

„Тънката червена линия, която никога не можем да преминем, е, разбира се, влизането във война. Това не е изгодно и за Русия и вярвам, че такава война никога няма да избухне“, каза той.

Според него нито Варшава, нито Москва, биха искали подобна война. На въпроса дали Русия ще нахлуе в Полша, Пьотр Зихович каза, че това е изключително малко вероятно. Хибридни действия, като дронове или саботаж, са по-вероятни.

Най-голямата заплаха обаче би бил сценарий, при който Вашингтон, в замяна на прекъсване на оста Пекин-Москва, се съгласи да изтегли американските войски от Полша.

Зихович припомни огромния цивилизационен скок, който Полша направи през последните три десетилетия. „Като се има предвид ужасния начин, по който Украйна беше опустошена и обезкървена, би било най-лошото нещо, ако тези великолепни постижения от последните 30 години в Полша бъдат унищожени от някои руски ракети“, посочи анализаторът.

„Самият факт, че помагаме, като изпращаме оръжия, по някакъв начин предизвиква Русия, а руската страна извършва саботаж на наша територия“, посочи той. Затова е изключително важно да не се ескалира допълнително конфликтът, подчерта Зихович.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 10 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 6135

    25 2 Отговор
    Това е истината, но как се промъкнало през цензурата?

    12:12 27.12.2025

  • 2 Варна 3

    21 2 Отговор
    Та Полша отдавна е въвлечена, но частично. Особено с оръжейни доставки и техника.

    12:12 27.12.2025

  • 3 Гуслик

    21 3 Отговор
    Така искат и ЕвроУрсулите !

    12:14 27.12.2025

  • 4 И ИСТОРИКА

    19 3 Отговор
    АМА ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛЕКО ОТ ИСТИНАТА. ЗЕЛЕН НАРКО КЛОУН Е МНОГО ПОДЪЛ И ЗЛОНАМЕРЕН. И ПОВЕЧЕТО ТАМ СА ТАКИВА. ЩО САМО АЗ ДА СТРАДАМ ХАЙДЕ И ВИЕ СЪС НАС.

    12:14 27.12.2025

  • 5 Вашето мненние

    16 3 Отговор
    Не само украйна, тези мераци ги имат и мърцулята. Полша и източна европа да влезнат във война с Русия за да могат те да си спасят крадливите кожички.

    Коментиран от #7

    12:15 27.12.2025

  • 6 Дано...

    1 15 Отговор
    Полша не бъде въвлечена,защото това не е онази Полша,която беше заграбена от хитлер и сталин 39год.Руснаците ще бягат от поляците та сибир ще им дойде малък.

    Коментиран от #13, #15

    12:16 27.12.2025

  • 7 Соня

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мненние":

    Кото погледнем трезво цялата управляваща каста от ек е съставена от нацистки отрочета.

    12:16 27.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не само

    10 0 Отговор
    Полша, наркомана и менторите Му искат да запалят световна война в която да скрият престъпленията които сътвориха през последните 10 - 11 години!

    12:17 27.12.2025

  • 11 гост

    10 0 Отговор
    Наркомана се хваща за всеки като удавник за сламка. За него всеки ден е много пари в личната сметка платени с кръвта на украинците! Неговият девиз е девиза на Нерон : СЛЕД МЕН И ПОТОП!

    12:17 27.12.2025

  • 12 Сандо

    7 1 Отговор
    По-вероятна е войната между Украйна и Полша,за която могат да възникнат условия след края на СВО.

    12:18 27.12.2025

  • 13 Вашето мнение

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дано...":

    Смеш.к.о, ако руснаците воюват истински ти и паляците ще живеете няколко минути

    Коментиран от #17, #23

    12:18 27.12.2025

  • 14 Сандо

    1 0 Отговор
    Поляците много приказват и плашат всички,но едно нещо винаги пропускат:откъде ще ги нападнат руснаците?

    12:20 27.12.2025

  • 15 Кати от Казънлък

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дано...":

    Слагай потурите на дедо си и бягай при султана, щото ако руснаците почнат истински да пуцат, ти и еничари като тебе няма да доживеят другия ден.

    12:22 27.12.2025

  • 16 как го пуснахте това каде ви е цензурата

    1 0 Отговор
    да ама не е само украйна урсулианците и те искат

    12:22 27.12.2025

  • 17 Ти..

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Къде ще си тогава?Или ще срещаш ония със с.в.а.лени гащи на дунав мост.

    12:22 27.12.2025

  • 18 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    3 0 Отговор
    Аз се опитах да въвлека натю във войната , ама ударих на камък Тръмп ми наби канчето и ме предупреди ......ама ако успея да набутам паляците във войната , ще е много голям мой успех !!!!!!!!

    12:23 27.12.2025

  • 19 МъкЪ

    1 0 Отговор
    Голяма мъкЪ на източния фронт! Дребният диктатор с дрехи на гробар ще ходи да прости в Америка, където може да бъде арестуван и екзекутиран на електрическия стол! Затова американците избират щат със смъртно наказание. Екзекуцията ще бъде показана по всички телевизии.

    12:23 27.12.2025

  • 20 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:23 27.12.2025

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:24 27.12.2025

  • 22 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    2 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:24 27.12.2025

  • 23 така де

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    казваш че те в украйна не воюват истински и умиргат само наужким, ИЛИ ДЕТО СИ ЧУВАЛ ТЕАТЪРА НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ Е В ДЕЙСТВИЕ утре умрелите се прибират ВСИЧКО Е МАЛКО НАУЖКИМ врвам ти

    12:25 27.12.2025

  • 24 МАРО .....марооооо

    1 0 Отговор
    Мисирко оскубана , патко заспала ша та изгонят от работа и на магистралата няма оборот ......тогава ще започнеш да хвалиш Путин и непобедимата му армия , ама ще е късно !!!!!

    12:26 27.12.2025

  • 25 ха-ха

    1 0 Отговор
    ПУСТИ И СТРАХ ...

    12:27 27.12.2025

  • 26 аман от руски партенки

    0 0 Отговор
    Полша е НАТО бе. Как точно Украйна ще въвлече Полша във войната? Аман от пропаганда. Руска пропаганда.

    12:28 27.12.2025

