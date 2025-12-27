Полският историк Пьотр Зихович заяви, че Полша не бива да допусна да бъде въвлечена във войната между Русия и Украйна – сценарий, който по думите му Киев иска да се случи.
Трябва да бъдем много внимателни да не бъдем въвлечени в тази война по никакъв начин, каза Зихович в интервю за Do Rzeczy, отбелязвайки, че Киев естествено би искал подобно развитие, но от полска гледна точка това е неприемливо.
„Тънката червена линия, която никога не можем да преминем, е, разбира се, влизането във война. Това не е изгодно и за Русия и вярвам, че такава война никога няма да избухне“, каза той.
Според него нито Варшава, нито Москва, биха искали подобна война. На въпроса дали Русия ще нахлуе в Полша, Пьотр Зихович каза, че това е изключително малко вероятно. Хибридни действия, като дронове или саботаж, са по-вероятни.
Най-голямата заплаха обаче би бил сценарий, при който Вашингтон, в замяна на прекъсване на оста Пекин-Москва, се съгласи да изтегли американските войски от Полша.
Зихович припомни огромния цивилизационен скок, който Полша направи през последните три десетилетия. „Като се има предвид ужасния начин, по който Украйна беше опустошена и обезкървена, би било най-лошото нещо, ако тези великолепни постижения от последните 30 години в Полша бъдат унищожени от някои руски ракети“, посочи анализаторът.
„Самият факт, че помагаме, като изпращаме оръжия, по някакъв начин предизвиква Русия, а руската страна извършва саботаж на наша територия“, посочи той. Затова е изключително важно да не се ескалира допълнително конфликтът, подчерта Зихович.
