Новини
Мнения »
Я камилата, Я камиларя
  Тема: Украйна

Я камилата, Я камиларя

18 Декември, 2025 16:01 1 435 26

  • украйна-
  • война-
  • руска агресия-
  • военна подкрепа-
  • николай слатински

Путин ще продължи да има потенциал да продължава Войната до безкрай или докато в някакво бъдеще Русия не колабира и не претърпи колапс

Я камилата, Я камиларя - 1
Снимка: Архив
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Разбирам ентусиазма след заявеното в Берлин.

Както биха казали в Перник - А ич?!

Още новини от Украйна

И все пак, и все пак, и все пак, и все пак... Това коментира във "Фейсбук" Николай Слатински.

Ето за всяко от тези "и все пак" по едно от четирите мои душевни терзания.

1. Заявеното в Берлин се базира на надеждата да се постигне мир и Европа заедно с Украйна правят крачки в тази посока.

Но!

Путин не иска мир. Путин иска капитулирала, предала се Украйна. Путин иска Война - само така той ще остава на власт. Иначе - тежко и горко му и на него и на многообройната му челяд, и на набъбналата путинска рода бенефицианти от властта му.

2. Заявеното в Берлин се основава на думи-обещания и слова-намерения на западните лидери.

Но!

Тези лидери досега многократно са казвали Хоп! преди да скочат. А после не се скачали и сантиметър напред, че даже са подскачали като ужилени назад. Западните лидери могат да се променЯт (да, лекичко се промЕнят - това добре, но бавничко до ден днешен!), когато не на приказки, а на дела (дела, дела и само дела, както се казваше някога в късния соц, а на Благоевградската поща от този надпис бяха изчезнали д-тата) разберат, че ако Войната не завърши добре за Украйна, следва Война, която ще започне зле за Европа.

3. Заявеното в Берлин се уповава на надеждата, че САЩ все така са част от Запада и ако боледуват от тръмпооидиотия и тръмпобезумие, то е само временно.

Но!

Не знам деменцията на една довчера велика сила, дори геостратегическа да е тази деменция, дали е лечима и още повече - дали е обратима. И освен това "временно" може да се окаже достатъчно дълго, за да се пропадне в пропастта на геополитическия хаос, на вратата към който пише "Украйна"; и Украйна с изтичаща кръв и стопяващи се сили подпира тази врата от другата ѝ страна - от страната на хаоса, за да не се отвори с гръм и трясък тази врата и да зейне бездната на безпорядъка и анархията, на бъркотията и разпадането по света (а аз ще добавя - и у нас).

4. Заявеното в Берлин се опира на негласното очакване, че икономическите, финансовите, ресурсните и социалните сили на Русия на Путин са на изчерпване.

Но!

Ако не се прилагат ефективно и ожесточат безкомпромисно санкциите;

ако Европа не престане час по-скоро да плаща десетки милиарди за лукса да има търговски отношения с Русия на Путин;

ако не се отприщят замразените руски активи и не потекат към Украйна - дори като заеми, които после Укарйна ще върне чрез репарациите, които ще получи от Русия след края на Войната;

ако не започне трансформацията на нефелния ЕС в Европейско АСО - Европейски Алианс за Сигурност и Отбрана;

ако не се суспендира членството в ЕС на Унгария и Словакия и държави като България не бъдат категорично предупредени за отстъплението си от демокрацията - че ще има санкции за тях и последно предупреждение, че ще последват съдбата на Унгария и Словакия по отношение на членството в ЕС...

то Путин ще продължи да има потенциал да продължава Войната до безкрай или докато в някакво бъдеще Русия не колабира и не претърпи колапс.

Въпросът е дали това ще стане преди същото да се случи с Украйна поради изчерпване на силите за съпротива и на способностите да поддържа управляемостта на държавата си.

Затова по-добре да гледаме реалистично на заявеното в Берлин, а не свръхоптимистично. Колко пъти ще се поддаваме на еуфории и прекомерни надежди!

В Берлин бе казано А, а до Я има много време и дотогава може да се случи Я камилата, Я камиларя.

18.12.2025 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    8 24 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    13:10 18.12.2025

  • 2 Дън Бай

    24 3 Отговор
    Сланински, да захлебим за Коледа а?

    16:06 18.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    25 3 Отговор
    Политкоректния сентаджия изпълзя гладен с гня сната си му тра !!

    16:07 18.12.2025

  • 4 Да да да

    5 3 Отговор
    Да си дойдем на думата . Крайно време е да започнем от Я до А. Който може го може.

    16:08 18.12.2025

  • 5 Анджо

    4 4 Отговор
    Коментара е и тако и вако.

    16:09 18.12.2025

  • 6 И ВСЕ ПАК

    22 4 Отговор
    В Истанбул 2022 Русия и Украйна се договориха да спрат войната. НО Европа заповяда на Зеленски: Война до последния украинец.

    16:10 18.12.2025

  • 7 Българин

    21 3 Отговор
    Психично болния отново се изказва . Надъхан по социалистически ( сега малко пребоядисан) човека си повтаря лозунги и мантри. Много далеч от демокрацията и жаден за война и кражба на пари пише неуморно глупости.

    16:11 18.12.2025

  • 8 Анджо

    4 7 Отговор
    Коментара е и тако и вако. путин иска капитулация на Украйна и няма да я завладява а какво кажат руснаците така да бъде. Това е по лошо и от робство и още по лошо да имат толкова армия колкото повече да не могат противодействат на руснаците.

    Коментиран от #11

    16:14 18.12.2025

  • 9 хасан двата у..

    4 2 Отговор
    тази кутка дава

    16:20 18.12.2025

  • 10 Учуден

    10 2 Отговор
    Тоя жив ли е още?Че и говори?

    16:24 18.12.2025

  • 11 Българин

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анджо":

    Не мога да разбера защо непрекъснато говорите за някаква независима и суверенна Украйна??? Държавите съседки на големи ядрени сили са малко или много зависими от политиката на тези държави. Забравяте реакцията на САЩ за разполагане на ракети в Куба,която беше отговор на ракетите в Турция.

    Коментиран от #18

    16:24 18.12.2025

  • 12 Красимир

    9 1 Отговор
    Далеч е от истината момчето. Какъв колапс на Русия? Това той ли го сънува?

    16:24 18.12.2025

  • 13 гост

    11 1 Отговор
    Съветския възпитаник от Перник като всеки ренегат/англ./, адепт/лат./ дьонме/тур./ отметник /бълг./ е най- кресливия отричащ миналото си за да се изчисти от мръсотиите които е правилV Но за човешките мръсотии и мръсници като него и химията е безсилна!

    16:28 18.12.2025

  • 14 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    9 2 Отговор
    Успокой се, смачканяк. Европа е бита и еВ@н@. Скоро цирка приключва

    16:29 18.12.2025

  • 15 Истината ли

    6 1 Отговор
    Слатинчо ПАК СЕ НАА.. к.А публично, ей!? Прочетохте ли първия му "постулат" ?/Путин щял да продължи войната,,,,, че видите ли-НЯМАЛО ДА МОЖЕ ДА ИЗХРАНВА МНОГОБРОЙНАТА СИ ЧЕЛЯД!!???/ Този човек е ..да ходи да пасе козите по баирите,,,,,,, бе!!

    16:40 18.12.2025

  • 16 МУХАЛ

    5 1 Отговор
    Този, откъде изпълзя ЧЕРВЕЙ

    16:40 18.12.2025

  • 17 САМО КАТО ВИДИШ

    7 1 Отговор
    СНИМКАТА И РАЗБИРАШ ЗА КАКЪВ ТОПОЛИГОФРЕН И БАЛАЛАЙКА ИДЕ РЕЧ.

    16:46 18.12.2025

  • 18 Въпрос

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Някои са забравили, че Украйна също имаше ядрено оръжие?! А защо сега няма и как се съгласи да няма..?

    Коментиран от #22, #24

    16:50 18.12.2025

  • 19 Име

    0 0 Отговор
    А защо не Интриганта?

    16:52 18.12.2025

  • 20 гост

    3 0 Отговор
    Знаем колко струваш!Прибирай се в соросоидната дупка!

    16:54 18.12.2025

  • 21 Десислава Димитрова

    3 0 Отговор
    Този гррррр3ниk Сатанински,какъв се явява ,че така често му давате трибуна ?

    16:54 18.12.2025

  • 22 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Въпрос":

    Украйна никога не имала ядрено оръжие!!! УССР имаше разположено руско ядрено оръжие на своя територия. Руснаците си го взеха без АБСОЛЮТНО НИКОЙ да бъде против. Един въпрос: има ли ядрено оръжие в Турция и Германия и на кого е???

    Коментиран от #25, #26

    16:56 18.12.2025

  • 23 Републиканец

    2 1 Отговор
    Какъв е тоя, с детските очила? Русия тая година е добила 200 ТОНА злато, а от износ на пшеница е спечелила повече от износа на нефт. Обогатила е половината уран в света и строи 22 АЕЦ в света със свои инвестиции. Още 2 АЕЦ строят други страни. Русия се къпе в пари, а курсът на рублата ги занижават тройно, за да печелят от износ.

    16:57 18.12.2025

  • 24 Ветеран от протеста

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Въпрос":

    Ядреното оръжие не е било никога на Осрайна ,бе Цуццци,а на Съветския Съюз и Русия като първоприемник си го прибра , също както и ядрените оръжия на янките разположени в Европа .Кое не разбра бе сладуррр ?

    16:58 18.12.2025

  • 25 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Същото важи и за Италия и Белгия .

    16:59 18.12.2025

  • 26 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Разположеното в Украйна ядрено оръжие беше преработено в РФ в ядрено гориво за АЕЦ и продадени на САЩ от Елцин за 1/1000 от цената му. Естествено, САЩ най-много настояваха за това.

    17:01 18.12.2025