Я камилата, Я камиларя

Разбирам ентусиазма след заявеното в Берлин.
Както биха казали в Перник - А ич?!
И все пак, и все пак, и все пак, и все пак... Това коментира във "Фейсбук" Николай Слатински.
Ето за всяко от тези "и все пак" по едно от четирите мои душевни терзания.
1. Заявеното в Берлин се базира на надеждата да се постигне мир и Европа заедно с Украйна правят крачки в тази посока.
Но!
Путин не иска мир. Путин иска капитулирала, предала се Украйна. Путин иска Война - само така той ще остава на власт. Иначе - тежко и горко му и на него и на многообройната му челяд, и на набъбналата путинска рода бенефицианти от властта му.
2. Заявеното в Берлин се основава на думи-обещания и слова-намерения на западните лидери.
Но!
Тези лидери досега многократно са казвали Хоп! преди да скочат. А после не се скачали и сантиметър напред, че даже са подскачали като ужилени назад. Западните лидери могат да се променЯт (да, лекичко се промЕнят - това добре, но бавничко до ден днешен!), когато не на приказки, а на дела (дела, дела и само дела, както се казваше някога в късния соц, а на Благоевградската поща от този надпис бяха изчезнали д-тата) разберат, че ако Войната не завърши добре за Украйна, следва Война, която ще започне зле за Европа.
3. Заявеното в Берлин се уповава на надеждата, че САЩ все така са част от Запада и ако боледуват от тръмпооидиотия и тръмпобезумие, то е само временно.
Но!
Не знам деменцията на една довчера велика сила, дори геостратегическа да е тази деменция, дали е лечима и още повече - дали е обратима. И освен това "временно" може да се окаже достатъчно дълго, за да се пропадне в пропастта на геополитическия хаос, на вратата към който пише "Украйна"; и Украйна с изтичаща кръв и стопяващи се сили подпира тази врата от другата ѝ страна - от страната на хаоса, за да не се отвори с гръм и трясък тази врата и да зейне бездната на безпорядъка и анархията, на бъркотията и разпадането по света (а аз ще добавя - и у нас).
4. Заявеното в Берлин се опира на негласното очакване, че икономическите, финансовите, ресурсните и социалните сили на Русия на Путин са на изчерпване.
Но!
Ако не се прилагат ефективно и ожесточат безкомпромисно санкциите;
ако Европа не престане час по-скоро да плаща десетки милиарди за лукса да има търговски отношения с Русия на Путин;
ако не се отприщят замразените руски активи и не потекат към Украйна - дори като заеми, които после Укарйна ще върне чрез репарациите, които ще получи от Русия след края на Войната;
ако не започне трансформацията на нефелния ЕС в Европейско АСО - Европейски Алианс за Сигурност и Отбрана;
ако не се суспендира членството в ЕС на Унгария и Словакия и държави като България не бъдат категорично предупредени за отстъплението си от демокрацията - че ще има санкции за тях и последно предупреждение, че ще последват съдбата на Унгария и Словакия по отношение на членството в ЕС...
то Путин ще продължи да има потенциал да продължава Войната до безкрай или докато в някакво бъдеще Русия не колабира и не претърпи колапс.
Въпросът е дали това ще стане преди същото да се случи с Украйна поради изчерпване на силите за съпротива и на способностите да поддържа управляемостта на държавата си.
Затова по-добре да гледаме реалистично на заявеното в Берлин, а не свръхоптимистично. Колко пъти ще се поддаваме на еуфории и прекомерни надежди!
В Берлин бе казано А, а до Я има много време и дотогава може да се случи Я камилата, Я камиларя.
18.12.2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
13:10 18.12.2025
2 Дън Бай
16:06 18.12.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:07 18.12.2025
4 Да да да
16:08 18.12.2025
5 Анджо
16:09 18.12.2025
6 И ВСЕ ПАК
16:10 18.12.2025
7 Българин
16:11 18.12.2025
8 Анджо
Коментиран от #11
16:14 18.12.2025
9 хасан двата у..
16:20 18.12.2025
10 Учуден
16:24 18.12.2025
11 Българин
До коментар #8 от "Анджо":Не мога да разбера защо непрекъснато говорите за някаква независима и суверенна Украйна??? Държавите съседки на големи ядрени сили са малко или много зависими от политиката на тези държави. Забравяте реакцията на САЩ за разполагане на ракети в Куба,която беше отговор на ракетите в Турция.
Коментиран от #18
16:24 18.12.2025
12 Красимир
16:24 18.12.2025
13 гост
16:28 18.12.2025
14 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
16:29 18.12.2025
15 Истината ли
16:40 18.12.2025
16 МУХАЛ
16:40 18.12.2025
17 САМО КАТО ВИДИШ
16:46 18.12.2025
18 Въпрос
До коментар #11 от "Българин":Някои са забравили, че Украйна също имаше ядрено оръжие?! А защо сега няма и как се съгласи да няма..?
Коментиран от #22, #24
16:50 18.12.2025
19 Име
16:52 18.12.2025
20 гост
16:54 18.12.2025
21 Десислава Димитрова
16:54 18.12.2025
22 Българин
До коментар #18 от "Въпрос":Украйна никога не имала ядрено оръжие!!! УССР имаше разположено руско ядрено оръжие на своя територия. Руснаците си го взеха без АБСОЛЮТНО НИКОЙ да бъде против. Един въпрос: има ли ядрено оръжие в Турция и Германия и на кого е???
Коментиран от #25, #26
16:56 18.12.2025
23 Републиканец
16:57 18.12.2025
24 Ветеран от протеста
До коментар #18 от "Въпрос":Ядреното оръжие не е било никога на Осрайна ,бе Цуццци,а на Съветския Съюз и Русия като първоприемник си го прибра , също както и ядрените оръжия на янките разположени в Европа .Кое не разбра бе сладуррр ?
16:58 18.12.2025
25 Ветеран от протеста
До коментар #22 от "Българин":Същото важи и за Италия и Белгия .
16:59 18.12.2025
26 Републиканец
До коментар #22 от "Българин":Разположеното в Украйна ядрено оръжие беше преработено в РФ в ядрено гориво за АЕЦ и продадени на САЩ от Елцин за 1/1000 от цената му. Естествено, САЩ най-много настояваха за това.
17:01 18.12.2025