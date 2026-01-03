Новини
Може ли Украйна да бъде интегрирана в ЕС по модела на Кипър
  Тема: Украйна

Може ли Украйна да бъде интегрирана в ЕС по модела на Кипър

3 Януари, 2026 10:00 900 15

  • кипър-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски

При влизането на Украйна в ЕС Брюксел трябва да изхожда от основния аргумент: да не позволи на чужда държава да наложи вето върху разширяването на ЕС чрез безсрочна окупация на територията на страна кандидатка

Може ли Украйна да бъде интегрирана в ЕС по модела на Кипър - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Окупацията на територии не е повод за отказ на членство в ЕС, пример за което е разделеният остров Кипър. При наличието на гаранции за сигурност, Брюксел би могъл да приеме разделена страна. Вариант ли е това за Украйна?

От началото на 2026 година Кипър поема председателството на Съвета на ЕС. Президентът на Кипър Никос Христодулис заяви, че неговата страна „винаги е била на страната на Украйна, на правилната страна на историята“ и възнамерява да продължи активно да защитава интересите на Киев в дневния ред на ЕС.

Важна за Украйна обаче може да се окаже не само политическата поддръжка, но и опитът в сферата на евроинтеграцията. Тъй като и Кипър, който членува в ЕС от 2004 година, и Украйна , която едва започва пътя си към ЕС, имат общ проблем – окупирани територии. Дали опитът на Кипър би могъл да бъде полезен за Украйна?

Има ли сходство между Кипър и Украйна?

Кипър се присъединява към ЕС в рамките на мащабното разширяване на Общността през 2004 година. Случаят е особен, тъй като островът е разделен на две части в резултат от нахлуването на Турция през 1974 година. Днес южната част на острова се контролира от международно признатото правителство на Република Кипър, а на север се намира самопровъзгласилата се Турска република Северен Кипър , призната само от Анкара.

Кипър често е даван като пример за Украйна, но общото между двата случая е малко, смята експертът по отбранителните въпроси Роджър Хилтън. По неговите думи, решението за Кипър е било „изключително“ и „политически мотивирано“. „То бе съгласувано преди подписването на Лисабонския договор и преди въвеждането на по-строги изисквания към върховенството на правото и условията за разширяване, които са валидни днес“, казва Хилтън.

Той допълва, че Брюксел е прекратил действието на законодателството на ЕС в северната част на Кипър , надявайки се, че влизането в Общността ще допринесе за обединението на острова. Но „тези очаквания пропаднаха и процесът на обединение стигна до задънена улица“. В случая с Украйна става дума за активната агресивна война на Русия за територии, тясно свързани с останалата страна, което създава сериозни рискове за ЕС – за неговата сигурност, за бюджета и за работата на институциите.

Окупацията на територии не е повод за неприемане в ЕС

Тези обстоятелства са били достатъчно добре известни на Брюксел, когато през юни 2022 година Украйна официално получи от ЕС кандидатски статут , твърди Денис Ченуша, експерт от литовския Център за геополитика и изследване на сигурността. Неговото мнение е, че „макар кипърското решение трудно да може да бъде наречено положително“, това е „единственият възможен път“ за Украйна. Кипър е станал „един вид учебен процес за ЕС по отношение на това какво означава да имаш в състава си страна с нерешени териториални въпроси“, отбелязва Ченуша.

При влизането на Украйна в ЕС Брюксел трябва да изхожда от основния аргумент: да не позволи на чужда държава да наложи вето върху разширяването на ЕС чрез безсрочна окупация на територията на страна-кандидатка, смята Джейми Ши, бивш високопоставен служител на НАТО.

Приемайки Кипър през 2004 година, ЕС изхождаше от това, че окупираните територии ще се присъединят към Общността „след постигането на национално обединение и съгласуване на графика за извеждане на чуждестранните войски“. „Важно условие за разширяването в такива случаи е непризнаването на незаконната анексия или окупация на територия от чуждестранна държава“, подчертава Ши.

Промяна в демографията на окупираните територии

Според експерта този подход има очевидни предимства: той „не възнаграждава агресията“. Освен това „приемането в ЕС на цялата територия на страната де юре ще стане стимул за населението на окупираните региони да се стреми към обединение, щом това означава автоматично членство в ЕС“.

На остров Кипър тези сметки обаче не излязоха, макар че общественото мнение в северната част се движи в проевропейска посока, признава Ши. Той обяснява това с обстоятелството, че турските власти са „заселили Северен Кипър с хиляди мигранти от Турция, променяки традиционната идентичност на турско-кипърското население и усложнявайки процеса на обединение“.

Показателно е, че и Русия прибягва към политика на принудителна русификация и демографски промени в окупираните Донбас и Крим. Затова обединението на териториите в случая с Украйна може да отнеме много повече време от очакваното.

Членството в НАТО като сдържащ фактор

Анализирайки паралелите между евроинтеграцията на Кипър и Украйна е важно да се отчита геополитическият статут на съседните държави. По думите на бившия посланик на ЕС в Украйна Жозе Мануел Пинту Тейшейра, „ключовият елемент“, помогнал на Кипър да влезе в ЕС при сложни условия, е била Гърция . „През 2004 година, когато се планираше разширяването На Общността със страните от Централна и Източна Европа, Гърция заплаши да блокира тяхното влизане, ако не бъде приет Кипър“, разказва дипломатът.

В сравнение с Украйна ситуацията на Кипър е изглеждала „значително по-лесна“ и поради това, че Турция е кандидатка за членство в ЕС и е част от НАТО, отбелязва Ши. А в случая с Украйна даже при прекратяване на огъня и установяване на мир, перспективата за ново руско нахлуване остава реална, още повече, че нито Украйна, нито Русия членуват в НАТО, което изключва наличието на сдържащ фактор.

ЕС трябва да попречи на амбициите на Путин да интегрира Украйна

Въпреки различията, кипърският опит от влизането в ЕС може и трябва да бъде приложен към Украйна, смятат експертите. Дипломатът Пинту Тейшейра подчертава, че историческите обстоятелства на кипърския конфликт са „много по-сложни“ от ситуацията в Украйна. „Украйна може да бъде интегрирана в ЕС по кипърския модел с всичките ѝ територии в международно признатите граници, въпреки окупацията на част от земите ѝ от Русия“, убеден е бившият посланик.

Примерът на Кипър показва, че ЕС е в състояние да приеме разделена страна при наличието на гаранции за сигурност, смята и Джейми Ши. Брюксел трябва да се опре на този опит и „да не превръща незаконната окупация на част от украинската територия в препятствие за влизането ѝ в ЕС“. „Путин иска точно това и бъдещето на Европа ще зависи от това дали тя ще успее да попречи на неговите планове“, обобщава анализаторът.


Украйна
Оценка 1.3 от 16 гласа.
Оценка 1.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Логично

    10 2 Отговор
    Не, не може!

    Коментиран от #12

    10:02 03.01.2026

  • 3 нннн

    14 1 Отговор
    Сичката Мара фтасала..

    10:16 03.01.2026

  • 4 Гориил

    18 1 Отговор
    Параноята на Фридрих Мерц преодолява шизофренията на Александър Щуб.

    10:17 03.01.2026

  • 5 Дойче Веле

    20 4 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата и руснаците ще се погрижат това да е така. Нищо друго няма значение - Украйна в канала на историята като неуспешен опит за самостоятелна държва.

    10:18 03.01.2026

  • 6 Фен

    22 3 Отговор
    Абе, объркани овчовци. Вместо да ръсите мозък, напишете за ислямизацията и деинструлизацията на Западна Европа.

    10:19 03.01.2026

  • 7 Гориил

    15 3 Отговор
    Не празнувахте ли рождения ден на Бандера на 2 януари?

    10:19 03.01.2026

  • 8 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    10 2 Отговор
    УКРАЙНА, РАЗБИРА СЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЕВРО-ГEЙCKИЯ СЪЮЗ 😮 ДОРИ И СЛЕД КАТО ГEЙCKИЯ СЪЮЗ СЕ РАЗПАДHE. 😡

    10:38 03.01.2026

  • 9 защо

    6 2 Отговор
    Брюксел въобще да не се тревожи. Всяка ракова клетка се интегрира перфектно. Просто действайте.

    10:54 03.01.2026

  • 10 Тома

    7 2 Отговор
    Може спокойно Украйна да влезе в ЕС тъй като са супер корумпирани и винаги връщат рестото.

    10:59 03.01.2026

  • 11 404

    4 1 Отговор
    Украйна започна самоунищожение: склад за боеприпаси в Харков беше взривен заедно с бойците. В интернет се появиха кадри от вчерашната експлозия в центъра на Харков. Украинските власти, трябва да припомним, обвиниха руските въоръжени сили за унищожаването на цивилния обект. Записите обаче ясно показват, че обектът изобщо не е бил цивилен. Силната детонация потвърждава това. И най-важното е, че сградата е експлодирала отвътре, без никакво „външно въздействие“.

    11:03 03.01.2026

  • 12 Може, що да не може?

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Логично":

    Само че, ще трябва първо да се воюва. Колко години, не се знае.
    И след войната, каквото остане, ще се интегрира без проблем.
    Дай Боже, по скоро край на войната!

    11:08 03.01.2026

  • 14 Григор

    1 0 Отговор
    Какво значи членство в Европейския съюз?Свободно движение на хора, стоки и капитали. Е да де, ама в случая с Украйна има още едно движение. И то изключително опасно! Сега в Украйна има огромно количество оръжие от всякакъв тип, което не е зарегистрирано и не е под никакъв контрол. То ще се изсипе в страните от ЕС и ще доведе до огромен ръст на престъпността. Да си намериш автомат, пистолет,граната или гранатомет ще е фасулска работа.Първо ще го има, а освен това ще е на достъпна цена. За тия неща трябва да се мисли, за да няма след това сълзи.

    11:15 03.01.2026

  • 15 Факти

    0 0 Отговор
    Украйна е с единия крак в ЕС. Един ден Путин няма да го има, а с него ще изчезне и Лукашенко. Беларус също ще влезе в ЕС. Англия със сигурност ще се върне. Там социологическите проучванията показват, че 2/3 от населението го иска. След 20 години ЕС ще покрие цяла Европа. Това е най-успешният съюз в историята на човечеството и това е защото е изграден на доброволен принцип. Англия го напусна и това се отрази катастрофално на икономиката й. Щом втората икономика в Европа пострада толкова, смятайте какво ще се случи с някоя по-малка държава. Затова след лошия пример на Брекзит никой дори не смее да си го помисли. Дори и крайният русофил Орбан си трае. В момента 8 държави са официални кандидат членки. ЕС расте и укрепва за ужас на САЩ и Китай, които искат да го разбият. Руснаците вместо да свалят диктатурата и да влязат в ЕС, подариха държавата си на Китай. На тези хора никога няма да им дойде акъла.

    11:28 03.01.2026