Падането на Покровск няма да срине Украйна на фронта, но ще я отслаби в очите на Тръмп

Превземането на Покровск от Русия изглежда е въпрос на "кога", а не на "ако", и макар падането му да не предизвика колапс на отбраната на Украйна, то отслабва Киев в чувствителен момент от водените от САЩ преговори за прекратяване на войната, пише "Ройтерс".

На 1 декември Москва обяви, че е поела пълен контрол над Покровск - два дни преди специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговият зет да проведат разговори в Кремъл с президента Владимир Путин по план, който според тях е близо до финализиране.

Десет дни по-късно Украйна твърди, че войските ѝ все още държат позиции в северната част на града, който е бил дом на 60 000 души преди руската инвазия през 2022 г. и е служил като важен логистичен център за армията, докато боевете не приключиха.

"Новият кръг на натиск върху Украйна да уреди конфликта при неблагоприятни условия се случва паралелно с тежки боеве на този фронт, което помага на Русия, защото влияе върху възприятието на Тръмп", обясни Микола Белесков, старши анализатор в украинската благотворителна фондация "Върни се жив".

Украйна трябва да се опита да поддържа връзки с американците, които доставят жизненоважни разузнавателни данни и оръжия, като същевременно се противопоставя на мирното споразумение, което според Русия трябва да включва изтеглянето на силите на Киев от целия източен регион Донбас, където се намира Покровск.

Украйна твърди, че след като се бори за контрол над Донбас от 2014 г. насам, тя няма морално или законно право да отстъпва суверенна територия на нашественик, което прави контрола над индустриалната зона най-спорният въпрос, разделящ враждуващите страни.

Реториката на Тръмп придоби по-твърд тон спрямо Украйна тази седмица, когато той заяви, че Русия има превес във войната и че украинският президент Володимир Зеленски трябва да започне да "приема нещата".

Бавното настъпление на Русия

И все пак темпото на руското нападение срещу Покровск показва колко трудно е било за силите на Москва да напредват по фронтови линии, пълни със смъртоносни дронове.

Войната се превърна в борба на изтощение след 2022 г., като нито една от страните не успя да завземе лесно територия. Русия започна нова офанзива в края на 2023 г. и понастоящем контролира около 19,2% от Украйна - малко над 1% повече, отколкото в края на 2022 г.

Покровск, който се намира на възвишение в Донецка област, ще бъде първият град, превзет от Русия след Авдеевка на изток в началото на 2024 г. По-голямата част от него е в руини и са останали едва 1200 от жителите му.

Военни експерти подкрепят оценките на украинските власти, че е малко вероятно украинската отбрана внезапно да се срине на изток - предвид фронтовите укрепления, дроновете и фрагментирания характер на руската атака срещу Покровск.

Руските войски настъпват на групи от по шест или по-малко души, разчитайки на един или двама войници, за да пробият порестите защитни съоръжения и да се укрепят в сграда, съобщават украинските сили.

"Руснаците се натрупваха в щурмови групи, прониквайки навсякъде около нашите позиции, защото, както казах, имаме критичен недостиг на пехота", посочи Ламбада, украински оператор на дрон, който се е сражавал в Покровск.

Конрад Музика, военен анализатор в Полша, заяви, че Украйна е вкарала своя щурмов полк "Скеля" и специални части, за да укрепи Покровск през август, но ги е преразположила, когато фронтът се е влошил в други източни райони, като Лиман и Купянск.

Опасения относно дълбочината на украинските войскови резерви са се появявали периодично по време на войната, включително от съюзници като Съединените щати, където властите са призовавали Украйна да разшири военната служба.

Темата обаче е политически чувствителна и правителството отказа да намали възрастта под 25 години, за да защити най-младите поколения от кръвопролитията.

Какво следва?

Подкрепеният от САЩ мирен план първоначално предлагаше Украйна да се изтегли от Донецката област, където държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че тя контролира 20% от територията. Тази седмица Зеленски заяви, че той и европейските лидери са изготвили ревизиран план от 20 точки, но че няма споразумение за отстъпване на територия. Очаква се скоро да изпратят плана си във Вашингтон.

По-рано този месец Путин посочи, че Покровск, който Русия нарича Красноармейск на името на Червената армия от съветската епоха, е идеалната платформа, от която да се извършват атаки във всяка посока.

Русия вероятно планира да се опита да обгради "крепостните градове" Славянск и Краматорск североизточно от Покровск и да използва възвишенията, за да изстрелва дронове на по-големи разстояния, предупреди Музика.

Руските войски наскоро навлязоха както в Запорожка област на юг, така и в Днепропетровска област на изток, въпреки че последната не е една от петте украински области, незаконно анексирани от Русия.

Бързи постижения обаче са малко вероятни.

"Начинът, по който провеждат операциите, е невероятно бавен", отбеляза Музика.

Украйна подчертава готовността си да осигури "справедлив" мир, имайки предвид, че Тръмп обеща бърз край на войната, а неговите служители заплашиха да ограничат подкрепата, като например разузнаване и оръжия, платени от европейски съюзници.

Киев се надява и че същите тези европейски съюзници могат сами да предоставят повече финансова и военна помощ.

От август насам украинските сили атакуват руската петролна индустрия в опит да намалят приходите и да създадат недостиг на гориво. Съвсем наскоро те започнаха да преследват кораби, плаващи за руски петрол в Черно море.

Русия провежда поредица масирани удари с ракети и дронове, причинявайки мащабни прекъсвания на електрозахранването в цяла Украйна и сериозни щети на електроенергийната система.

Висш европейски служител по отбраната, пожелал анонимност, заяви, че войната може да продължи още няколко години, освен ако "моментът на Тръмп" или "моментът на Путин" не я спрат. Той обаче не смята, че Путин има намерение да се отказва.