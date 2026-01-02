Падането на Покровск няма да срине Украйна на фронта, но ще я отслаби в очите на Тръмп

Превземането на Покровск от Русия изглежда е въпрос на "кога", а не на "ако", и макар падането му да не предизвика колапс на отбраната на Украйна, то отслабва Киев в чувствителен момент от водените от САЩ преговори за прекратяване на войната, пише "Ройтерс".
На 1 декември Москва обяви, че е поела пълен контрол над Покровск - два дни преди специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговият зет да проведат разговори в Кремъл с президента Владимир Путин по план, който според тях е близо до финализиране.
Десет дни по-късно Украйна твърди, че войските ѝ все още държат позиции в северната част на града, който е бил дом на 60 000 души преди руската инвазия през 2022 г. и е служил като важен логистичен център за армията, докато боевете не приключиха.
"Новият кръг на натиск върху Украйна да уреди конфликта при неблагоприятни условия се случва паралелно с тежки боеве на този фронт, което помага на Русия, защото влияе върху възприятието на Тръмп", обясни Микола Белесков, старши анализатор в украинската благотворителна фондация "Върни се жив".
Украйна трябва да се опита да поддържа връзки с американците, които доставят жизненоважни разузнавателни данни и оръжия, като същевременно се противопоставя на мирното споразумение, което според Русия трябва да включва изтеглянето на силите на Киев от целия източен регион Донбас, където се намира Покровск.
Украйна твърди, че след като се бори за контрол над Донбас от 2014 г. насам, тя няма морално или законно право да отстъпва суверенна територия на нашественик, което прави контрола над индустриалната зона най-спорният въпрос, разделящ враждуващите страни.
Реториката на Тръмп придоби по-твърд тон спрямо Украйна тази седмица, когато той заяви, че Русия има превес във войната и че украинският президент Володимир Зеленски трябва да започне да "приема нещата".
Бавното настъпление на Русия
И все пак темпото на руското нападение срещу Покровск показва колко трудно е било за силите на Москва да напредват по фронтови линии, пълни със смъртоносни дронове.
Войната се превърна в борба на изтощение след 2022 г., като нито една от страните не успя да завземе лесно територия. Русия започна нова офанзива в края на 2023 г. и понастоящем контролира около 19,2% от Украйна - малко над 1% повече, отколкото в края на 2022 г.
Покровск, който се намира на възвишение в Донецка област, ще бъде първият град, превзет от Русия след Авдеевка на изток в началото на 2024 г. По-голямата част от него е в руини и са останали едва 1200 от жителите му.
Военни експерти подкрепят оценките на украинските власти, че е малко вероятно украинската отбрана внезапно да се срине на изток - предвид фронтовите укрепления, дроновете и фрагментирания характер на руската атака срещу Покровск.
Руските войски настъпват на групи от по шест или по-малко души, разчитайки на един или двама войници, за да пробият порестите защитни съоръжения и да се укрепят в сграда, съобщават украинските сили.
"Руснаците се натрупваха в щурмови групи, прониквайки навсякъде около нашите позиции, защото, както казах, имаме критичен недостиг на пехота", посочи Ламбада, украински оператор на дрон, който се е сражавал в Покровск.
Конрад Музика, военен анализатор в Полша, заяви, че Украйна е вкарала своя щурмов полк "Скеля" и специални части, за да укрепи Покровск през август, но ги е преразположила, когато фронтът се е влошил в други източни райони, като Лиман и Купянск.
Опасения относно дълбочината на украинските войскови резерви са се появявали периодично по време на войната, включително от съюзници като Съединените щати, където властите са призовавали Украйна да разшири военната служба.
Темата обаче е политически чувствителна и правителството отказа да намали възрастта под 25 години, за да защити най-младите поколения от кръвопролитията.
Какво следва?
Подкрепеният от САЩ мирен план първоначално предлагаше Украйна да се изтегли от Донецката област, където държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че тя контролира 20% от територията. Тази седмица Зеленски заяви, че той и европейските лидери са изготвили ревизиран план от 20 точки, но че няма споразумение за отстъпване на територия. Очаква се скоро да изпратят плана си във Вашингтон.
По-рано този месец Путин посочи, че Покровск, който Русия нарича Красноармейск на името на Червената армия от съветската епоха, е идеалната платформа, от която да се извършват атаки във всяка посока.
Русия вероятно планира да се опита да обгради "крепостните градове" Славянск и Краматорск североизточно от Покровск и да използва възвишенията, за да изстрелва дронове на по-големи разстояния, предупреди Музика.
Руските войски наскоро навлязоха както в Запорожка област на юг, така и в Днепропетровска област на изток, въпреки че последната не е една от петте украински области, незаконно анексирани от Русия.
Бързи постижения обаче са малко вероятни.
"Начинът, по който провеждат операциите, е невероятно бавен", отбеляза Музика.
Украйна подчертава готовността си да осигури "справедлив" мир, имайки предвид, че Тръмп обеща бърз край на войната, а неговите служители заплашиха да ограничат подкрепата, като например разузнаване и оръжия, платени от европейски съюзници.
Киев се надява и че същите тези европейски съюзници могат сами да предоставят повече финансова и военна помощ.
От август насам украинските сили атакуват руската петролна индустрия в опит да намалят приходите и да създадат недостиг на гориво. Съвсем наскоро те започнаха да преследват кораби, плаващи за руски петрол в Черно море.
Русия провежда поредица масирани удари с ракети и дронове, причинявайки мащабни прекъсвания на електрозахранването в цяла Украйна и сериозни щети на електроенергийната система.
Висш европейски служител по отбраната, пожелал анонимност, заяви, че войната може да продължи още няколко години, освен ако "моментът на Тръмп" или "моментът на Путин" не я спрат. Той обаче не смята, че Путин има намерение да се отказва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Местя го мощно
Коментиран от #4
20:17 02.01.2026
2 Кучелайка
Коментиран от #15, #16
20:18 02.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
20:18 02.01.2026
4 Банчева
До коментар #1 от "Местя го мощно":Гледай да не свършиш върху монитора
Коментиран от #7
20:19 02.01.2026
5 хахахаха
20:20 02.01.2026
6 ДрайвингПлежър
20:21 02.01.2026
7 анътолий
До коментар #4 от "Банчева":Върху тебе може ли?
Коментиран от #17
20:21 02.01.2026
8 На 7 декември
Коментиран от #18
20:22 02.01.2026
9 Някой
Коментиран от #12
20:22 02.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Руски колхозник
Коментиран от #22
20:25 02.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Генерал миСИРСКИ
20:27 02.01.2026
14 Бялджип
Коментиран от #25
20:27 02.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Руснак
До коментар #2 от "Кучелайка":Утре трети ден.
20:30 02.01.2026
17 ХА ХА
До коментар #7 от "анътолий":В устата требе.
20:33 02.01.2026
18 А генерала награден
До коментар #8 от "На 7 декември":За Купянск го самоубиха !!!!
Иначе всичко е по план !!!!
Вече май нищо не е по план , но никой не го признава ……
20:36 02.01.2026
19 Сатана Z
Коментиран от #30, #31
20:37 02.01.2026
20 Смешник
Коментиран от #23, #43
20:37 02.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нещо да попитам
До коментар #11 от "Руски колхозник":Може ли ?
Втора световна война . Запада налива пари и оборудване на СССР .Украйна е заедно с Русия .
4 години и са в Берлин .
Днес великата армия след 4 години къде е ?
20:38 02.01.2026
23 А Купянск ?
До коментар #20 от "Смешник":Нещо да знаеш за него ?
Коментиран от #27
20:39 02.01.2026
24 Гост
ПС
На къртиците им обърнаха чаршафа...
20:40 02.01.2026
25 ХА ХА
До коментар #14 от "Бялджип":Добре де ама удар по енергетиката на една държава е терористичен акт койте е удар по цивилно население, сиреч раша терорист.
Коментиран от #28
20:40 02.01.2026
26 Сатана Z
Изглежда Укритие са пред или зад Москва за да диктуват условията.Пълен тшак.
20:42 02.01.2026
27 Смешник
До коментар #23 от "А Купянск ?":Знам че е превзет Има и снимков материал В момента се унищова блокирана групировка укронацисти около две хиляди човека близо до Купянск на левия бряг на река Оскол
Коментиран от #29
20:44 02.01.2026
28 Бялджип
До коментар #25 от "ХА ХА":Не винаги. Зависи как ще го погледнеш. Електрическата енергия има изключително значение във военната промишленост. Военните заводи без нея не могат да произвеждат боеприпаси.
Коментиран от #56
20:44 02.01.2026
29 Вярно ли ?
До коментар #27 от "Смешник":Сигурно ли е този път ?
Смешници
Кога лъжат - май винаги !!!!
20:46 02.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Покровск
20:49 02.01.2026
33 Явно
Коментиран от #39
20:50 02.01.2026
34 аz CВО Победа 80
20:50 02.01.2026
35 Е как за 4 години от 2022 досега...
А за този 1%, 2 милиона убити руснаци....
20:52 02.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тити
20:56 02.01.2026
39 Само с пропаганда не става.
До коментар #33 от "Явно":След окончателната зачистката на орките в Купянск, ВСУ така са заклещили руснаците в и около "превзетият " от копейките Покровск,че там е страшно ако си руснак
Коментиран от #44
20:56 02.01.2026
40 Ццц
Коментиран от #45, #51
20:56 02.01.2026
41 Кой си ти ?
До коментар #37 от "Перник":Амеба комунистическа
Едноклетъчна копейка
20:57 02.01.2026
42 ?????
Естествено че нивото падна много, но Ройтер все пак би трябвало да се придържат към някакви стандарти.
Или вече не?
И те ли утекаха в помийната поръчкова журналистика като всички свободни медии.
Жалко.
На времето им вярвахме.
20:58 02.01.2026
43 Сметах,сметах
До коментар #20 от "Смешник":Вече трябваше да са е околностите на Вашингтон.Или поне Лисабон.
Коментиран от #52
20:59 02.01.2026
44 Ццц
До коментар #39 от "Само с пропаганда не става.":Така ли мистър Бийн? Да разбираме, че тече някаква тайна перемога, за която само вие знаете? И така громи, че само на вас ви е удобно да говорите за това, поради по-ниската самокритичност в сравнение с всички други евроатлантици? Господине, нормалните хора се стараят да покоряват върхове, а вие се тествате в обратната посока? Дъно, след дъно...почти не останаха?
Коментиран от #53
21:01 02.01.2026
45 Много леко се пропука
До коментар #40 от "Ццц":Да бе !!!!
Избиха и вкараха в санаториуми на 1 000 000 мужики !!!!!
За 4 години къде са копейките ????
Хайде да сме реалисти .
Така беше при комунистите .
Всичко все ставаше по добре и по хубаво , но никой не го виждаше - само в докладите на БКП се четеше 2226
Коментиран от #49
21:02 02.01.2026
46 Когато мужиците превземат
21:04 02.01.2026
47 ХА ХА
И най добре да почнат от донецк, луганск и севастопол, щото там са най голямите предатели.
После минават и по на изток и север.
21:04 02.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 604
До коментар #45 от "Много леко се пропука":Мумия ми те и ся ти мият очите.....пхахахахахя..нъл те същите тъ фкараха у войнатъ и дет ти искъш...пъ ся лоши...тъ .!. в кухътъ лейкъ...
21:05 02.01.2026
50 Сатана Z
21:06 02.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ццц
До коментар #43 от "Сметах,сметах":И то за 3 дни нали? Изпускаш цели изречения от лекцията и правиш впечатление на счетоводството вече! Запомни! Махалата яде и пи три дена на сватбата на вашите, но НАТО не е циганска сватба. Принципът е еднакъв - за добри резултати се иска време. Да припаднат ромите - 3 дена. Да припадне НАТО - поне 4 години!
Коментиран от #55
21:07 02.01.2026
53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #44 от "Ццц":Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #61
21:08 02.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Радева
До коментар #52 от "Ццц":Алкохолик ли си?
Коментиран от #59
21:10 02.01.2026
56 ХА ХА
До коментар #28 от "Бялджип":Еми значи укрите имат право да изтупат целата русия даже и зад урал.
21:13 02.01.2026
57 Ццц
До коментар #51 от "Демократ":От тази година дават ТЕЛК и за страдащите от евроатлантизъм. И то по-голям процент инвалидност от хората без крайници, защото тук загубата засяга далеч повече функции! Мисля, че комисията няма да те бави с много изследвания. Харчи си пенсията със здраве и се надявай да не разрешат евтаназия за безнадеждни случаи.
21:16 02.01.2026
58 това е град без стратегическо значение
21:17 02.01.2026
59 Ццц
До коментар #55 от "Радева":Не, овчар съм. Ти къде изчезна. Търсих те навсякъде? Защо си отвързала звънчето?
21:19 02.01.2026
60 12345
Пропагандата копае дъното, но на реалностите не им пука, на руската армия също, след месец и Ройтерс ще е забравил за Покровск, соросите тук също и въпроса "Абе превзехте ли Покровск", яе бъде тераформиран на "Какво от това, че го превзехте" ;-)!
С една дума, нещата си се повтарят още от другите превзети градове, същите сценарии, опорки, соросите си въртят едно и също, а Украйна си се смалява.
21:20 02.01.2026
61 Ццц
До коментар #53 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Аз ги броя дните от превземането на Крим. Още съм на минус!
Коментиран от #63
21:20 02.01.2026
62 Първанов
21:21 02.01.2026
63 Тоя па
До коментар #61 от "Ццц":Ти си на минус от първият си рожден ден.
Нещо като иzмет искам да кажа.
21:25 02.01.2026
64 Артилерист
Коментиран от #66
21:25 02.01.2026
65 Българин
Пари също и повече!
21:27 02.01.2026
66 Космос
До коментар #64 от "Артилерист":Путлера вика,че 700 000 руснака били на фронта.(сигурно лъже късият).Но и така да е губят се 1 милион руснаци влезли в Украйна.Къде ли са?
21:30 02.01.2026
67 Зеленист
Хайл Зеленски 🙋
21:35 02.01.2026