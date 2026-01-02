Новини
Падането на Покровск няма да срине Украйна на фронта, но ще я отслаби в очите на Тръмп
  Тема: Украйна

Падането на Покровск няма да срине Украйна на фронта, но ще я отслаби в очите на Тръмп

2 Януари, 2026 20:16

Темпото на руското нападение срещу Покровск показва колко трудно е било за силите на Москва да напредват по фронтови линии, пълни със смъртоносни дронове

Падането на Покровск няма да срине Украйна на фронта, но ще я отслаби в очите на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Превземането на Покровск от Русия изглежда е въпрос на "кога", а не на "ако", и макар падането му да не предизвика колапс на отбраната на Украйна, то отслабва Киев в чувствителен момент от водените от САЩ преговори за прекратяване на войната, пише "Ройтерс".

На 1 декември Москва обяви, че е поела пълен контрол над Покровск - два дни преди специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговият зет да проведат разговори в Кремъл с президента Владимир Путин по план, който според тях е близо до финализиране.

Десет дни по-късно Украйна твърди, че войските ѝ все още държат позиции в северната част на града, който е бил дом на 60 000 души преди руската инвазия през 2022 г. и е служил като важен логистичен център за армията, докато боевете не приключиха.

"Новият кръг на натиск върху Украйна да уреди конфликта при неблагоприятни условия се случва паралелно с тежки боеве на този фронт, което помага на Русия, защото влияе върху възприятието на Тръмп", обясни Микола Белесков, старши анализатор в украинската благотворителна фондация "Върни се жив".

Украйна трябва да се опита да поддържа връзки с американците, които доставят жизненоважни разузнавателни данни и оръжия, като същевременно се противопоставя на мирното споразумение, което според Русия трябва да включва изтеглянето на силите на Киев от целия източен регион Донбас, където се намира Покровск.

Украйна твърди, че след като се бори за контрол над Донбас от 2014 г. насам, тя няма морално или законно право да отстъпва суверенна територия на нашественик, което прави контрола над индустриалната зона най-спорният въпрос, разделящ враждуващите страни.

Реториката на Тръмп придоби по-твърд тон спрямо Украйна тази седмица, когато той заяви, че Русия има превес във войната и че украинският президент Володимир Зеленски трябва да започне да "приема нещата".

Бавното настъпление на Русия

И все пак темпото на руското нападение срещу Покровск показва колко трудно е било за силите на Москва да напредват по фронтови линии, пълни със смъртоносни дронове.

Войната се превърна в борба на изтощение след 2022 г., като нито една от страните не успя да завземе лесно територия. Русия започна нова офанзива в края на 2023 г. и понастоящем контролира около 19,2% от Украйна - малко над 1% повече, отколкото в края на 2022 г.

Покровск, който се намира на възвишение в Донецка област, ще бъде първият град, превзет от Русия след Авдеевка на изток в началото на 2024 г. По-голямата част от него е в руини и са останали едва 1200 от жителите му.

Военни експерти подкрепят оценките на украинските власти, че е малко вероятно украинската отбрана внезапно да се срине на изток - предвид фронтовите укрепления, дроновете и фрагментирания характер на руската атака срещу Покровск.

Руските войски настъпват на групи от по шест или по-малко души, разчитайки на един или двама войници, за да пробият порестите защитни съоръжения и да се укрепят в сграда, съобщават украинските сили.

"Руснаците се натрупваха в щурмови групи, прониквайки навсякъде около нашите позиции, защото, както казах, имаме критичен недостиг на пехота", посочи Ламбада, украински оператор на дрон, който се е сражавал в Покровск.

Конрад Музика, военен анализатор в Полша, заяви, че Украйна е вкарала своя щурмов полк "Скеля" и специални части, за да укрепи Покровск през август, но ги е преразположила, когато фронтът се е влошил в други източни райони, като Лиман и Купянск.

Опасения относно дълбочината на украинските войскови резерви са се появявали периодично по време на войната, включително от съюзници като Съединените щати, където властите са призовавали Украйна да разшири военната служба.

Темата обаче е политически чувствителна и правителството отказа да намали възрастта под 25 години, за да защити най-младите поколения от кръвопролитията.

Какво следва?

Подкрепеният от САЩ мирен план първоначално предлагаше Украйна да се изтегли от Донецката област, където държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че тя контролира 20% от територията. Тази седмица Зеленски заяви, че той и европейските лидери са изготвили ревизиран план от 20 точки, но че няма споразумение за отстъпване на територия. Очаква се скоро да изпратят плана си във Вашингтон.

По-рано този месец Путин посочи, че Покровск, който Русия нарича Красноармейск на името на Червената армия от съветската епоха, е идеалната платформа, от която да се извършват атаки във всяка посока.

Русия вероятно планира да се опита да обгради "крепостните градове" Славянск и Краматорск североизточно от Покровск и да използва възвишенията, за да изстрелва дронове на по-големи разстояния, предупреди Музика.

Руските войски наскоро навлязоха както в Запорожка област на юг, така и в Днепропетровска област на изток, въпреки че последната не е една от петте украински области, незаконно анексирани от Русия.

Бързи постижения обаче са малко вероятни.

"Начинът, по който провеждат операциите, е невероятно бавен", отбеляза Музика.

Украйна подчертава готовността си да осигури "справедлив" мир, имайки предвид, че Тръмп обеща бърз край на войната, а неговите служители заплашиха да ограничат подкрепата, като например разузнаване и оръжия, платени от европейски съюзници.

Киев се надява и че същите тези европейски съюзници могат сами да предоставят повече финансова и военна помощ.

От август насам украинските сили атакуват руската петролна индустрия в опит да намалят приходите и да създадат недостиг на гориво. Съвсем наскоро те започнаха да преследват кораби, плаващи за руски петрол в Черно море.

Русия провежда поредица масирани удари с ракети и дронове, причинявайки мащабни прекъсвания на електрозахранването в цяла Украйна и сериозни щети на електроенергийната система.

Висш европейски служител по отбраната, пожелал анонимност, заяви, че войната може да продължи още няколко години, освен ако "моментът на Тръмп" или "моментът на Путин" не я спрат. Той обаче не смята, че Путин има намерение да се отказва.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Местя го мощно

    12 2 Отговор
    Разбрано ли е или да се обеснявам!

    Коментиран от #4

    20:17 02.01.2026

  • 2 Кучелайка

    8 33 Отговор
    Абе руснаци, нали го бяхте превзели тоя покровск? Пак ли го превземате? Докога?

    Коментиран от #15, #16

    20:18 02.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    Не е важно колко е превзето а колко е в мирният договор.България три войни е превземала целия Балкански полуостров и накрая е отрязана.

    Коментиран от #10

    20:18 02.01.2026

  • 4 Банчева

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Местя го мощно":

    Гледай да не свършиш върху монитора

    Коментиран от #7

    20:19 02.01.2026

  • 5 хахахаха

    6 21 Отговор
    АААма да не сте превзели пак покровск , а мешелче........вече 5път го превземате.......ще се уморите ,бее.....

    20:20 02.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    21 6 Отговор
    Ква стана тя... окраИна не смогва да бяга... но иначе славно пИчелим

    20:21 02.01.2026

  • 7 анътолий

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Банчева":

    Върху тебе може ли?

    Коментиран от #17

    20:21 02.01.2026

  • 8 На 7 декември

    8 30 Отговор
    Докладваха на путя за превземането на Купянск и Покровск. След месец в Купянск жива орка на оцеля а в Покровск руските разбити нашественици се крият по мазета и шахти..

    Коментиран от #18

    20:22 02.01.2026

  • 9 Някой

    31 4 Отговор
    Абе, баш си е сринат фронта за Украйна. Яко бой ядат. Вие си говорете, никой не ви вярва.

    Коментиран от #12

    20:22 02.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Руски колхозник

    18 2 Отговор
    Няма,няма,ама градовете падат един след друг,като домино .

    Коментиран от #22

    20:25 02.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Генерал миСИРСКИ

    17 3 Отговор
    Изтегляме се на запад, за по-добри позиции

    20:27 02.01.2026

  • 14 Бялджип

    18 3 Отговор
    Ако оценяваме обективно, следва да признаем, че украинските бойци не са лоши. Напротив, доста добри бойци са, но вече нямат боен дух, а това е много важно за победата. Русия успя да сломи бойния дух на украинската армия, разбира се и заради проститутската политика на Запада. Днес Украйна губи по 1000 бойци има дни по 1600! Ударите по енергетиката на държавата, също имат определящо значение.

    Коментиран от #25

    20:27 02.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Руснак

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кучелайка":

    Утре трети ден.

    20:30 02.01.2026

  • 17 ХА ХА

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "анътолий":

    В устата требе.

    20:33 02.01.2026

  • 18 А генерала награден

    6 12 Отговор

    До коментар #8 от "На 7 декември":

    За Купянск го самоубиха !!!!
    Иначе всичко е по план !!!!
    Вече май нищо не е по план , но никой не го признава ……

    20:36 02.01.2026

  • 19 Сатана Z

    7 17 Отговор
    25 месеца трябваха на руснаците да изминат разстоянието от Авдеевка до Покровск което е 37 км. с цената на 298 хиляди убити. Да стигнат и превземат най важните центрове Славянск и Краматорск които са и най укрепени ще им трябват сигурно десетилетие. Затова молят рижия тръмпоч да им помогне и на него като шеф представят доказателства за Украински атаки по раша и путя

    Коментиран от #30, #31

    20:37 02.01.2026

  • 20 Смешник

    22 6 Отговор
    Стига с тоя Покровск Града беше освободен преди месец Руснаците вече стигнаха до Запорожие Оттогава паднаха още три града Димитров Северск и Гуляй поле

    Коментиран от #23, #43

    20:37 02.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нещо да попитам

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Руски колхозник":

    Може ли ?
    Втора световна война . Запада налива пари и оборудване на СССР .Украйна е заедно с Русия .
    4 години и са в Берлин .
    Днес великата армия след 4 години къде е ?

    20:38 02.01.2026

  • 23 А Купянск ?

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Смешник":

    Нещо да знаеш за него ?

    Коментиран от #27

    20:39 02.01.2026

  • 24 Гост

    3 3 Отговор
    САПа на лопатата е мнооото дебел! Пред Покровск, линията Мажино ряпа да яде! Кой разбрал, разбрал!
    ПС
    На къртиците им обърнаха чаршафа...

    20:40 02.01.2026

  • 25 ХА ХА

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "Бялджип":

    Добре де ама удар по енергетиката на една държава е терористичен акт койте е удар по цивилно население, сиреч раша терорист.

    Коментиран от #28

    20:40 02.01.2026

  • 26 Сатана Z

    10 3 Отговор
    "Украйна подчертава готовността си да осигури "справедлив" мир"

    Изглежда Укритие са пред или зад Москва за да диктуват условията.Пълен тшак.

    20:42 02.01.2026

  • 27 Смешник

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "А Купянск ?":

    Знам че е превзет Има и снимков материал В момента се унищова блокирана групировка укронацисти около две хиляди човека близо до Купянск на левия бряг на река Оскол

    Коментиран от #29

    20:44 02.01.2026

  • 28 Бялджип

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "ХА ХА":

    Не винаги. Зависи как ще го погледнеш. Електрическата енергия има изключително значение във военната промишленост. Военните заводи без нея не могат да произвеждат боеприпаси.

    Коментиран от #56

    20:44 02.01.2026

  • 29 Вярно ли ?

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Смешник":

    Сигурно ли е този път ?
    Смешници
    Кога лъжат - май винаги !!!!

    20:46 02.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Покровск

    3 4 Отговор
    Луганск и Донбас не да превзети според второкласното актьорче и десет млн урки на са минали полската граница .,.. хихи

    20:49 02.01.2026

  • 33 Явно

    4 3 Отговор
    Покровск няма никакво значение за Украйна...

    Коментиран от #39

    20:50 02.01.2026

  • 34 аz CВО Победа 80

    5 6 Отговор
    Извънредно!Още един руски генерал май пътува към Кобзон.Руска колона с военна техника в Курска област е поразена и опоустушена с Хаймърси.Командващият генерал Абачев се е намирал в центъра на ударът.

    20:50 02.01.2026

  • 35 Е как за 4 години от 2022 досега...

    5 7 Отговор
    Войната се превърна в борба на изтощение след 2022 г., като нито една от страните не успя да завземе лесно територия. Русия започна нова офанзива в края на 2023 г. и понастоящем контролира около 19,2% от Украйна - малко над 1% повече, отколкото в края на 2022 г.
    А за този 1%, 2 милиона убити руснаци....

    20:52 02.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тити

    4 5 Отговор
    На теория Рашистите владеят Украйна а на практика са в задънена улица без изход

    20:56 02.01.2026

  • 39 Само с пропаганда не става.

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Явно":

    След окончателната зачистката на орките в Купянск, ВСУ така са заклещили руснаците в и около "превзетият " от копейките Покровск,че там е страшно ако си руснак

    Коментиран от #44

    20:56 02.01.2026

  • 40 Ццц

    6 3 Отговор
    Разбрахме. Бахмут беше много важен. После не съвсем. Авдеевка по същия начин. След превземането на тези важни и в последствие напълно ненужни селища, които Путин превзе за собствен масраф, без значение от жертвите, укро отбраната лека-полека се пропука. Покровск беше от жизнено значение за украинската отбрана и без него нещата по това направление изглеждат обречени. Сега пък не е чак така страшно, но се прави за реклама пред Тръмп. И пак без значение от жертвите! 🤣🤣🤣 Тоя Тръмп хем проруски настроен, защото си е техен човек, хем постоянно руснаците трябва да го убеждават в нещо! Руснаците хем на ръба на фалит и за оръжия и за пари, но до 5 години ще завладяват Европа??? 🤣🤣🤣 Тръмп със сигурност знае повече от нас и не прави нищо от любов към Русия. Едновременно с това казва директно, че циркът на желаещите нямат нищо общо с реалността! Тоест всеки ден нещата се влошават, но тукашните тиквеници, ако желаят да си чупят главите, то и американците да вземат нещо, не само руснаците. Те така. А взаимно изключващите тези на ЕС пропагандата нямат нищо общо с реалността. Просто целят по-голям кръг от адресати на идиотщините си, за да могат идьотите да плащат и да си траят!

    Коментиран от #45, #51

    20:56 02.01.2026

  • 41 Кой си ти ?

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Перник":

    Амеба комунистическа
    Едноклетъчна копейка

    20:57 02.01.2026

  • 42 ?????

    5 2 Отговор
    "Превземането на Покровск от Русия изглежда е въпрос на "кога", а не на "ако" - Абе с една дума Красноармейск(или Покровск както е бил няколко години) за тях е още непревзет и се надяват че руснаците скоро ще го превземат, но не знаят кога.
    Естествено че нивото падна много, но Ройтер все пак би трябвало да се придържат към някакви стандарти.
    Или вече не?
    И те ли утекаха в помийната поръчкова журналистика като всички свободни медии.
    Жалко.
    На времето им вярвахме.

    20:58 02.01.2026

  • 43 Сметах,сметах

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Смешник":

    Вече трябваше да са е околностите на Вашингтон.Или поне Лисабон.

    Коментиран от #52

    20:59 02.01.2026

  • 44 Ццц

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Само с пропаганда не става.":

    Така ли мистър Бийн? Да разбираме, че тече някаква тайна перемога, за която само вие знаете? И така громи, че само на вас ви е удобно да говорите за това, поради по-ниската самокритичност в сравнение с всички други евроатлантици? Господине, нормалните хора се стараят да покоряват върхове, а вие се тествате в обратната посока? Дъно, след дъно...почти не останаха?

    Коментиран от #53

    21:01 02.01.2026

  • 45 Много леко се пропука

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ццц":

    Да бе !!!!
    Избиха и вкараха в санаториуми на 1 000 000 мужики !!!!!
    За 4 години къде са копейките ????
    Хайде да сме реалисти .
    Така беше при комунистите .
    Всичко все ставаше по добре и по хубаво , но никой не го виждаше - само в докладите на БКП се четеше 2226

    Коментиран от #49

    21:02 02.01.2026

  • 46 Когато мужиците превземат

    5 3 Отговор
    Покровск за 40 път ми се обадете!

    21:04 02.01.2026

  • 47 ХА ХА

    5 1 Отговор
    Абе тия укри що не земат да изпуат сичко окол тях на 200-300 км, да разбератруско говорящите кво им е докарал бащицата от кремъл.
    И най добре да почнат от донецк, луганск и севастопол, щото там са най голямите предатели.
    После минават и по на изток и север.

    21:04 02.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 604

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Много леко се пропука":

    Мумия ми те и ся ти мият очите.....пхахахахахя..нъл те същите тъ фкараха у войнатъ и дет ти искъш...пъ ся лоши...тъ .!. в кухътъ лейкъ...

    21:05 02.01.2026

  • 50 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Да обявиш преди 4 години по обществената телевизия че започваш 3- дневна специална военна операция с цели " демилитаризация( разоръжаване) на Украйна и смяна на " нацисткия режим в Киев" ,да те бият кат маче у дирек и да буксуваш още в калта в Донбас и Украйна да е още повече въоръжена и да направиш Зеленски който уж ще сменяш пожизнен президент...Дори не е комично за раша- трагично е.

    21:06 02.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ццц

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Сметах,сметах":

    И то за 3 дни нали? Изпускаш цели изречения от лекцията и правиш впечатление на счетоводството вече! Запомни! Махалата яде и пи три дена на сватбата на вашите, но НАТО не е циганска сватба. Принципът е еднакъв - за добри резултати се иска време. Да припаднат ромите - 3 дена. Да припадне НАТО - поне 4 години!

    Коментиран от #55

    21:07 02.01.2026

  • 53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ццц":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #61

    21:08 02.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Радева

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ццц":

    Алкохолик ли си?

    Коментиран от #59

    21:10 02.01.2026

  • 56 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бялджип":

    Еми значи укрите имат право да изтупат целата русия даже и зад урал.

    21:13 02.01.2026

  • 57 Ццц

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Демократ":

    От тази година дават ТЕЛК и за страдащите от евроатлантизъм. И то по-голям процент инвалидност от хората без крайници, защото тук загубата засяга далеч повече функции! Мисля, че комисията няма да те бави с много изследвания. Харчи си пенсията със здраве и се надявай да не разрешат евтаназия за безнадеждни случаи.

    21:16 02.01.2026

  • 58 това е град без стратегическо значение

    0 1 Отговор
    така казва зелиени след всеки отстъпен град

    21:17 02.01.2026

  • 59 Ццц

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Радева":

    Не, овчар съм. Ти къде изчезна. Търсих те навсякъде? Защо си отвързала звънчето?

    21:19 02.01.2026

  • 60 12345

    2 2 Отговор
    Руската армия превзе Покровск преди месец и вече забрави за него, но Ройтерс още пишат статии за очакваното падане и как не е важен, преди пишеха колко е непревземаем и важен, тотално отричащи се твърдения.

    Пропагандата копае дъното, но на реалностите не им пука, на руската армия също, след месец и Ройтерс ще е забравил за Покровск, соросите тук също и въпроса "Абе превзехте ли Покровск", яе бъде тераформиран на "Какво от това, че го превзехте" ;-)!

    С една дума, нещата си се повтарят още от другите превзети градове, същите сценарии, опорки, соросите си въртят едно и също, а Украйна си се смалява.

    21:20 02.01.2026

  • 61 Ццц

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Аз ги броя дните от превземането на Крим. Още съм на минус!

    Коментиран от #63

    21:20 02.01.2026

  • 62 Първанов

    2 1 Отговор
    Честито евро българи! И Русия ке падне,споко!

    21:21 02.01.2026

  • 63 Тоя па

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ццц":

    Ти си на минус от първият си рожден ден.
    Нещо като иzмет искам да кажа.

    21:25 02.01.2026

  • 64 Артилерист

    1 1 Отговор
    Стари и престарели истории се повтарят банално тук, за да поддържат русофобията жива. Според обективни източници обаче, вкл. и американски, войната вече е приключила с победа на Русия. Русия настъпва бавно, но бързо премила живата сила, бойната техника, енергийната, военнопромишлената, транспортната, логистичната и каквато още се сетите система на украинците. Руските войски по стария изпитан метод на разузнаване с бой "опипват" отбраната на противника, намират слаби места, правят пробиви, като същевременно го изтощават с нанасянето на големи невъзстановими загуби. Фронтът не може да се удържи от укрохунтата и затова тя премина към засилена терористична дейност, за да демонстрира пред спонсорите-западняците или истинските водещи войната чрез нея-че продължава съпротивата, а те да не спират помощта си. Сирски няма резерви и затова снема от едно място за да запушва друго, но руснаците веднага се възползват да пробият отслабеното, а на усиленото временно преминават към отбрана, докато далекобойните им средства премилат докараните подкрепления. И пак да кажа: руснаците не бързат, за да не дават излишни жертви при положение, че имат многократно превъзходство в АРТИЛЕРИЯ и други далекобойни оръжия...

    Коментиран от #66

    21:25 02.01.2026

  • 65 Българин

    0 1 Отговор
    Окарината просто не съществува в очите на Тръмп. Той си иска 300 те милиарда, които Путин му е обещал и друго не го интересува. Оставил е ивропата на Путин, той да прави с гените там, каквото иска. На Тръмп му трябват хотели, голф и рускини, украинки, белорускини, чехкини, хотели и злато.
    Пари също и повече!

    21:27 02.01.2026

  • 66 Космос

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Артилерист":

    Путлера вика,че 700 000 руснака били на фронта.(сигурно лъже късият).Но и така да е губят се 1 милион руснаци влезли в Украйна.Къде ли са?

    21:30 02.01.2026

  • 67 Зеленист

    0 0 Отговор
    Най-добрите позиции са до полската граница. Там руснаците ще се спрат, уплашени от НАТО и Зеленски ще обяви победа.
    Хайл Зеленски 🙋

    21:35 02.01.2026