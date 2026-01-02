Николай Слатински: Заради този 1%

За нула време прочетох тук десетина статуса с мрачни предчувствия, че вярно, 2025 г. била гадна, но 2026 г. ще е още по-гадна.
Вероятно написалите тези мрачни статуси си имат лични основания за тях.
Да не ви казвам колко все по-тъжни неща се случват на човек с напредването на възрастта. Ако ще е състезание по песимизъм, направо съм за първи коридор.
Това коментира във "Фейсбук" Николай Слатински.
Но!
Нищо не е толкова зле, колкото ни се струва, макар да не е толкова добре, колкото ни се иска.
Ако човек натовари невинната и чиста все още Нова година с подобни мрачни очаквания и ѝ лепне без доказателства обвинението, че ще е още по-гадна от изминалата, то тя може да му ги достави осъществили се тези очаквания - като самосбъдващи се пожелания.
Животът по принцип е 90% гълтане на жаби, 9% близане на рани и 1% щастие и заради този цял 1% си струва човек да не унива и да не отпуска ръце в мрачни очаквания.
Докато всичко не е загубено нищо не е загубено, така че ако не помага, поне не пречи да настройваме сърцето и душата си на по-оптимистична вълна.
Господ е зает човек, има да мисли за 8 милиарда хора и само чака някой да се предаде или обезвери и си вика:
- Аааа, на този няма да му влизам в положението и да му удрям рамо, щом се е предал, за Мен едно гайле по-малко!
Така че да Му дадем възможност да ни подаде ръка и да ни убеди, че Новата година може пък изобщо да не е по-гадна от изминалата и дори да се окаже по-добра от нея.
