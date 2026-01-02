Новини
Николай Слатински: Заради този 1%

2 Януари, 2026 13:02 568 13

  • николай слатински-
  • нова година-
  • господ-
  • бог

Нищо не е толкова зле, колкото ни се струва, макар да не е толкова добре, колкото ни се иска

Николай Слатински: Заради този 1% - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За нула време прочетох тук десетина статуса с мрачни предчувствия, че вярно, 2025 г. била гадна, но 2026 г. ще е още по-гадна.

Вероятно написалите тези мрачни статуси си имат лични основания за тях.

Да не ви казвам колко все по-тъжни неща се случват на човек с напредването на възрастта. Ако ще е състезание по песимизъм, направо съм за първи коридор.

Това коментира във "Фейсбук" Николай Слатински.

Но!

Нищо не е толкова зле, колкото ни се струва, макар да не е толкова добре, колкото ни се иска.

Ако човек натовари невинната и чиста все още Нова година с подобни мрачни очаквания и ѝ лепне без доказателства обвинението, че ще е още по-гадна от изминалата, то тя може да му ги достави осъществили се тези очаквания - като самосбъдващи се пожелания.

Животът по принцип е 90% гълтане на жаби, 9% близане на рани и 1% щастие и заради този цял 1% си струва човек да не унива и да не отпуска ръце в мрачни очаквания.

Докато всичко не е загубено нищо не е загубено, така че ако не помага, поне не пречи да настройваме сърцето и душата си на по-оптимистична вълна.

Господ е зает човек, има да мисли за 8 милиарда хора и само чака някой да се предаде или обезвери и си вика:

- Аааа, на този няма да му влизам в положението и да му удрям рамо, щом се е предал, за Мен едно гайле по-малко!

Така че да Му дадем възможност да ни подаде ръка и да ни убеди, че Новата година може пък изобщо да не е по-гадна от изминалата и дори да се окаже по-добра от нея.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    9 0 Отговор
    на бърза ръка изфабрикува толкова много тъпни ?

    13:05 02.01.2026

  • 2 идиоти вън

    6 1 Отговор
    Ами ето на мен ми стана гадно на 02.01.26г., като видях гадната ти физиономия бе!!!!

    13:06 02.01.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Не знам къде да питам, затова тук. На кvрвите каква им е тарифата сега? Превалутираха ли се? За района около "Манията" в Студентски питам.

    Коментиран от #6

    13:06 02.01.2026

  • 4 психопат

    5 0 Отговор
    но във факти ново начало го публикуват с предимство

    13:07 02.01.2026

  • 5 Сус бе мишок

    3 1 Отговор
    Акъл от теб не искам, дай ми пари

    13:08 02.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Съдията

    5 0 Отговор
    Пий си хапчетата и то редовно! Толкова бръщолевици само и само да си оправдаеш грантовете! Майцепродавец и родоотстъпник!😂

    13:09 02.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Урсула

    6 0 Отговор
    Още един плужек изпълзя на припек.

    13:10 02.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ако не сте забелязали

    3 0 Отговор
    Слатински, в европа тече война с интензитета на втората световна, до една година ще мине и през нас. Всяка година задлъжняваме и губим 30% от създаденото. Друго нещо да искаш да знаеш?

    13:11 02.01.2026

  • 12 Бялджип

    0 0 Отговор
    Срокът на годност при този отдавна е изтекъл, нищо че още се подава от саркофага.

    13:13 02.01.2026

  • 13 Остава

    0 0 Отговор
    сега и някой Ефгенийй да се изпляска между две ракии.

    13:15 02.01.2026