Тръмп - срам и срамотии

Зеленски няма друг избор, освен да търпи идиотиите на белодомния, натровил се като с беладона сенилен и физиологически и словесно изпускащ се черен лебед с риж перчем, на този отблъскващ и посредствен клоун, при чиито изпускания се разнася непоносима смрад.
Залогът за Украйна е твърде голям. Ако Зеленски не участва като зрител в поредната безумна и лишена от смисъл гротеска, ще страдат и умират още повече украинци.
За това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.
Менталният разпад на Тръмп ескалира, но засега той, макар и луд за връзване, е президент на съществуващите също засега САЩ и това му дава огромни възможности - като на макак с Калашников, т.е. твърде лесно той може да причини твърде страшни беди.
Зеленски трябва към този тежък исторически момент да почесва егото и каквото още се налага на Тръмп, чийто срам и срамотии са безпрецедентни и потресаващи - на показ пред целия свят с грозна откровеност.
Войната може да бъде спряна само когато това бъде принудено да направи Бункерното чудовище. А чудовището няма и на грам такива намерения.
В момента всеки в Европа трябва да прави като мен - да се моли Украйна да издържи, докато Русия претърпи икономически и финансов колапс!
Защото днес цялата европейска сигурност се брани и отстоява с кръвта, болката, мъката, волята и смъртта на украинците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
16:01 29.12.2025
3 Светът е в опасност!
Коментиран от #19, #35, #46
16:03 29.12.2025
4 В В.П.
16:04 29.12.2025
5 Путин направи за смях Русия!
16:04 29.12.2025
6 Коня Солтуклиева
16:05 29.12.2025
7 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
16:05 29.12.2025
8 Христо
16:06 29.12.2025
9 Емил
Хахаха
Коментиран от #32
16:06 29.12.2025
10 Роден в НРБ
16:06 29.12.2025
11 В В.П.
16:06 29.12.2025
12 Старческата деменция
16:07 29.12.2025
13 трън
16:07 29.12.2025
14 В В.П.
Коментиран от #27
16:08 29.12.2025
15 Опс
16:09 29.12.2025
16 Ватмана
16:09 29.12.2025
17 Формалдехид
16:09 29.12.2025
18 Бг дебил
16:09 29.12.2025
19 56788
До коментар #3 от "Светът е в опасност!":Незнам за тях но ти със сигурност
16:09 29.12.2025
20 В В.П.
16:11 29.12.2025
21 Ае копейки
Коментиран от #30
16:12 29.12.2025
22 Нещото писало статията
16:13 29.12.2025
23 Манията за величие на руснаците
16:13 29.12.2025
24 В В.П.
16:13 29.12.2025
25 помиярник от кв. слатина
16:14 29.12.2025
27 Бъркаш
До коментар #14 от "В В.П.":Р-то и Н-то, мутко!
16:15 29.12.2025
28 защо
Пратете едно копие до Галя.
Коментиран от #70
16:15 29.12.2025
29 В В.П.
16:16 29.12.2025
30 Зельоний гном
До коментар #21 от "Ае копейки":Каквото стана с Крим за 3 дни и кафенце в Ялта, но освен това погребах милион бандеровчета, което си е много добре
16:16 29.12.2025
31 Герак Митко
16:16 29.12.2025
32 хахаха
До коментар #9 от "Емил":ха ха ха - и мiкола zлатинчук се изходи по въпроса за любимата му родина майка - укра.i.на
16:16 29.12.2025
33 смешко "експерт" моли се и на
все тая
Мечока бавно и методично превзема урк
АМА НЕ ПРАВИ
В момента всеки в Европа трябва да прави като мен - да се моли Украйна да издържи
16:17 29.12.2025
34 Истина е
Слава Украине! Слава героя.
Коментиран от #59, #78
16:18 29.12.2025
35 Тръмп и Путин управляват
До коментар #3 от "Светът е в опасност!":стада русофоби и хейтъри да не могат да спят от злоба
16:18 29.12.2025
36 Венета
16:20 29.12.2025
38 Как пък един клепар
16:20 29.12.2025
40 В В.П.
16:21 29.12.2025
41 уф чи мириши
16:23 29.12.2025
43 В В.П.
16:26 29.12.2025
44 явер
16:27 29.12.2025
45 В В.П.
16:27 29.12.2025
46 Механик
До коментар #3 от "Светът е в опасност!":Шизофреник е тоя от статията.
Не може да наричаш с такива епитети президента на САЩ. Това е най-малкото признак на ниска култура, брутална нетактичност и компенсиране на някакви нечовешки комплекси.
Въпросният никаквец не може да се мери на Търмп по нищо. Но най-малко не може да се мери с него по електорална поддръжка. Тръм такъв-онакъв, но за него са гласували няколко десетки милиона. А колко биха гласували за Слатински?? Освен вашето НПО, друг би ли гласувал за тоя??? Аз не мисля.
Всеки има право да харесва или да не харесва някой президент, но не може да обиждаш американския народ и в частност неговият избор така вулгарно!
Знаем ви, че с те много злобни и кресливи, но имайте предвид, че за такива обиди, може и да го отнесете лично и персонално. САЩ не са държава, която леко гледа на реномето си.
16:28 29.12.2025
47 Въпрос
16:28 29.12.2025
48 идиоти вън
16:29 29.12.2025
49 Попето
16:29 29.12.2025
51 Българин
Коментиран от #56
16:30 29.12.2025
52 тц, тц, тц
16:31 29.12.2025
53 Гошо
16:34 29.12.2025
54 Юмер
16:35 29.12.2025
55 Хайо
16:35 29.12.2025
56 и защо
До коментар #51 от "Българин":Тръмп да слага край на тази война, като идеално го устройва? Бесните европейски лидери са готови да дават на САЩ милиарди за въоръжаване на Украйна. Значи Тръмп само печели от тази война, като едновременно с това се дистанцира от нея и САЩ няма да плащат репарации когато тя все пак приключи. Освен печалбите от покупката на американско оръжие САЩ печели и от друго - Европа е на път да фалира зрелищно, а част от милиардните й задължения са дадени от американски банки и фондове срещу сериозна лихва. Фалитът на Европа ще доведе много успешни производители в САЩ и ще елиминира един сериозен културен и икономически конкурент на САЩ. Големият печеливш в тази игра е САЩ.
16:38 29.12.2025
57 Някой
16:39 29.12.2025
58 Жожоба
16:40 29.12.2025
59 Някой
До коментар #34 от "Истина е":Моля, моля! Не е за първи път нито едното, нито другото. Всеки американски президен си е престъпник - всеки е палил незаконна война по света и е избивал стотици хиляди цивилни. Има прецедент и със сенилността и дебилността - Джо Байдън играеше не много успешно ролята на президент.
Това, че на теб не ти харесва настоящия башибозук в Белия Дом, си е лично твой проблем.
16:42 29.12.2025
60 Бай той Толстой
16:44 29.12.2025
61 васко
16:48 29.12.2025
62 АМИ НЕКА
ВЯРНО Е ЧЕ КАТ ГИ НАТИСКАШ ФЪРЧИ ГНОЙ И СМЪРДЯТ НО КВО СЕ ОЧАКВА ОТ ЦИРЕИ
16:48 29.12.2025
63 Иван
16:48 29.12.2025
64 Истината
16:50 29.12.2025
65 Подобни
16:55 29.12.2025
66 Божеее.... тоя не е у ред
"Понякога като гледам някой човек и си задавам въпроса, той идиот ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?"
16:55 29.12.2025
67 ?????
Искам да сигнализирам срещу редакцията че е пуснала тоя пасквил.
Къде да пратя сигнала?
16:56 29.12.2025
68 Ами
хал хабер нито как се управлява държава, нито как се прави политика.
Но за сметка на това гордо изказва "експертното" си мнение.
16:56 29.12.2025
69 Жалък
17:01 29.12.2025
70 Сигурен
До коментар #28 от "защо":съм,че в Посолството вече са чели"произведението"срещу Президента на най могъщата Държава в света!Покрай това недоразумения ще пострадат и партиите изповядващи неолиберализма!Те това и заслужават!!!
17:02 29.12.2025
71 Ееех соросна подлого
"Преди да започнеш да казваш нещо, не е лошо да провериш дали езикът ти е включен към мозъка..."
17:03 29.12.2025
72 Не всеки
17:04 29.12.2025
73 Хи хи
17:05 29.12.2025
74 Бг гражданин
17:10 29.12.2025
75 Петър
17:10 29.12.2025
76 Загубено време за четене
17:11 29.12.2025
77 аьяьа
17:11 29.12.2025
78 Явно Слатински
До коментар #34 от "Истина е":Не е единствения имбесил в тази страна.
17:12 29.12.2025
79 Пенсионер 69 годишен
17:13 29.12.2025
80 Уса
17:13 29.12.2025
81 Минаваща
Зеленски трябвало да търпи Тръмп … целият свят трябва да търпи крадливия ЗЕЛЕНСКИ и неговата клика!
17:16 29.12.2025