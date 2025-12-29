Новини
Тръмп - срам и срамотии
  Тема: Украйна

Тръмп - срам и срамотии

29 Декември, 2025 16:00 2 948 81

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • зеленски-
  • украйна-
  • руска агресия

Залогът за Украйна е твърде голям

Тръмп - срам и срамотии - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Зеленски няма друг избор, освен да търпи идиотиите на белодомния, натровил се като с беладона сенилен и физиологически и словесно изпускащ се черен лебед с риж перчем, на този отблъскващ и посредствен клоун, при чиито изпускания се разнася непоносима смрад.

Залогът за Украйна е твърде голям. Ако Зеленски не участва като зрител в поредната безумна и лишена от смисъл гротеска, ще страдат и умират още повече украинци.

За това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.

Менталният разпад на Тръмп ескалира, но засега той, макар и луд за връзване, е президент на съществуващите също засега САЩ и това му дава огромни възможности - като на макак с Калашников, т.е. твърде лесно той може да причини твърде страшни беди.

Зеленски трябва към този тежък исторически момент да почесва егото и каквото още се налага на Тръмп, чийто срам и срамотии са безпрецедентни и потресаващи - на показ пред целия свят с грозна откровеност.

Войната може да бъде спряна само когато това бъде принудено да направи Бункерното чудовище. А чудовището няма и на грам такива намерения.

В момента всеки в Европа трябва да прави като мен - да се моли Украйна да издържи, докато Русия претърпи икономически и финансов колапс!

Защото днес цялата европейска сигурност се брани и отстоява с кръвта, болката, мъката, волята и смъртта на украинците.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 76 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    74 11 Отговор
    Нямате карти!

    16:01 29.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Светът е в опасност!

    24 77 Отговор
    Двама шизофреника - Тръмп и Путин управляват!

    Коментиран от #19, #35, #46

    16:03 29.12.2025

  • 4 В В.П.

    74 13 Отговор
    На тоя клесс му остана единствено да кълне и да си бие чутурата в стената..Нещастно..

    16:04 29.12.2025

  • 5 Путин направи за смях Русия!

    22 62 Отговор
    Зеленски направи за смях Америка!

    16:04 29.12.2025

  • 6 Коня Солтуклиева

    91 16 Отговор
    Бай Николчо пак е писал пиян като чук!

    16:05 29.12.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    16 45 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    16:05 29.12.2025

  • 8 Христо

    75 14 Отговор
    Николайчо е като макак с калашник, не Тръмп. Ама стреля думи напосоки. Зеленото приключи, Слатински. Не знам как ще умират по-малко украинци, докато ги мачка Зелената шайка.

    16:06 29.12.2025

  • 9 Емил

    79 10 Отговор
    Значи Байдън не беше сенилен и го хвалеха Слатински и подобни, а Тръмп макар , че е доста по-стабилен физически и психически е сенилен!!!???
    Хахаха

    Коментиран от #32

    16:06 29.12.2025

  • 10 Роден в НРБ

    46 13 Отговор
    Смърф за слатински и другия гном зеленски

    16:06 29.12.2025

  • 11 В В.П.

    27 10 Отговор
    Оня ден говорих с един мой човек окропитек от Лион .Работихме заедно ,аз му намерих тази работа .преди работеше ,на улицата .паркираше коли..поске лапаше по 4К евра на месец .Също ей тъй кълнеше ,и ругаеше ..Инертни материали.Тъпаци..

    16:06 29.12.2025

  • 12 Старческата деменция

    23 3 Отговор
    не прощава!

    16:07 29.12.2025

  • 13 трън

    16 51 Отговор
    Доналд Тръмп и Владимир Путин трябва да бъдат съдени заради техният опит да разделят Европа на салфетка и техните интереси икономически продължават да избиват деца и млади майки в Украйна тези хора са военнопрестъпници абсолютни. а Путин на всичко отгоре се опитва да предаде Венецуела

    16:07 29.12.2025

  • 14 В В.П.

    34 12 Отговор
    Няма по тъпи хора от Окропите..Вечно са излъгани ,вечно гладни жадни ,с проблеми..не народ ,а мършъъъ...Тия имат ментални увреждания.шизифрения ..

    Коментиран от #27

    16:08 29.12.2025

  • 15 Опс

    48 7 Отговор
    колчо що не правиш нещо по-смислено...например помети двора...писането остави на другите...

    16:09 29.12.2025

  • 16 Ватмана

    56 8 Отговор
    Хубаво е да се прочетат няколко изречения от този злобен ултралиберален фалшив СеДеСар, за да се види заради какви природно извратени хора пропадна демокрацията и се наложи фашизма в Европа и мафията в България. Пфу!

    16:09 29.12.2025

  • 17 Формалдехид

    45 7 Отговор
    Сложете го този Слатински във формалин за да не се разпадне , докато "Русия претърпи икономически и финансов колапс!"

    16:09 29.12.2025

  • 18 Бг дебил

    34 4 Отговор
    нема по голем де бил!

    16:09 29.12.2025

  • 19 56788

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Светът е в опасност!":

    Незнам за тях но ти със сигурност

    16:09 29.12.2025

  • 20 В В.П.

    31 4 Отговор
    Опитите за мирно споразумения приключиха ,Зелю каза че,имал друго мнение за Донбас..Путин имал и той друго..Значи,Лобута продължава..До другия опит .през 2026 та .Тогава още 10000 км ще са в РФ..

    16:11 29.12.2025

  • 21 Ае копейки

    9 31 Отговор
    Ко стана с Киев за 3 дня?

    Коментиран от #30

    16:12 29.12.2025

  • 22 Нещото писало статията

    35 5 Отговор
    Иска война. Ама не иска той да иде. Иска да прсща други. Пфуууу. Мизерник мръсен. Ей това са западналите мизерници

    16:13 29.12.2025

  • 23 Манията за величие на руснаците

    11 17 Отговор
    винаги в историята е завършвала с мизерия!

    16:13 29.12.2025

  • 24 В В.П.

    26 5 Отговор
    Мноооооого зъл бил Николай .Еййй,уплаши Мирчев и АтанасоФ..

    16:13 29.12.2025

  • 25 помиярник от кв. слатина

    14 5 Отговор
    да живей урсуляка и ессср-то му!

    16:14 29.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бъркаш

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "В В.П.":

    Р-то и Н-то, мутко!

    16:15 29.12.2025

  • 28 защо

    12 0 Отговор
    А бе факти,
    Пратете едно копие до Галя.

    Коментиран от #70

    16:15 29.12.2025

  • 29 В В.П.

    28 4 Отговор
    Николай слатинския да взема пушката ,мешката Мирчев и АтанасоФ и да заминават за Хуляй поле..Там ще станат мъже ,ще се научат да говорят човешки ,и да уважават обществото..

    16:16 29.12.2025

  • 30 Зельоний гном

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "Ае копейки":

    Каквото стана с Крим за 3 дни и кафенце в Ялта, но освен това погребах милион бандеровчета, което си е много добре

    16:16 29.12.2025

  • 31 Герак Митко

    18 3 Отговор
    Луд за връване. Само чехльо му се кефи.

    16:16 29.12.2025

  • 32 хахаха

    14 4 Отговор

    До коментар #9 от "Емил":

    ха ха ха - и мiкола zлатинчук се изходи по въпроса за любимата му родина майка - укра.i.на

    16:16 29.12.2025

  • 33 смешко "експерт" моли се и на

    13 5 Отговор
    арменския поп
    все тая
    Мечока бавно и методично превзема урк


    АМА НЕ ПРАВИ
    В момента всеки в Европа трябва да прави като мен - да се моли Украйна да издържи

    16:17 29.12.2025

  • 34 Истина е

    6 22 Отговор
    За пръв път САЩ се управлява от невменяем и престъпен тип,осъден за криминално деяние,с влязла в сила осъдителна присъда.Но,ако Украйна издържи още една година,т.е.до междинните избори в щатите на есен,има голям шанс да излезе от тази война,като безапелационен победител.Тръм го очаква импичмън,но Ванс,който ще го замени е същия мажоритарен имбе...л.Надеждата е в мнозинството на демократите в Конгреса.
    Слава Украине! Слава героя.

    Коментиран от #59, #78

    16:18 29.12.2025

  • 35 Тръмп и Путин управляват

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Светът е в опасност!":

    стада русофоби и хейтъри да не могат да спят от злоба

    16:18 29.12.2025

  • 36 Венета

    22 4 Отговор
    До Николай Слатински - автора - колко ти плаща Сорос да пишеш глупави поръчкови статии?

    16:20 29.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Как пък един клепар

    6 9 Отговор
    не замина за великата матушка?

    16:20 29.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 В В.П.

    10 4 Отговор
    РФ ,,никога няма да изостави своите хора руските в границите на фашистко комунистическото изчадиеНа Окрайната .Това, Николай злият ,няма как да го разбере..Ако трябва ще издъни Есср и НАТО с ядрото..Затова че ,трай красавице ..Руснаците си знаят работата..Това Нее смешната псевдо държава България..населена с цигани и турци..

    16:21 29.12.2025

  • 41 уф чи мириши

    21 3 Отговор
    Каква е таз воняща статия, някое розово пони се е изпуснало? 😤

    16:23 29.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 В В.П.

    14 3 Отговор
    Ама,дайте да се молим групово..Пък тоя клесс го замразете ,и го извадете след молитвата ..Жалък седесарски клесс..Както цялата им пееразка дружинка..

    16:26 29.12.2025

  • 44 явер

    4 10 Отговор
    Падането на Украйна от Русия, ще е сигнал за Китай, че Америка е слаба и китайците могат да нападнат Тайван. Тръмп просто е една голяма грешка за Америка.

    16:27 29.12.2025

  • 45 В В.П.

    10 3 Отговор
    Всички седесарски подлоги са боклуци.да си знаят .Явно ,Тромп не е техен човек .Те си искат Клинтън,и Джо цървула..Барак черния Лебед миротворец...Ахаха

    16:27 29.12.2025

  • 46 Механик

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Светът е в опасност!":

    Шизофреник е тоя от статията.
    Не може да наричаш с такива епитети президента на САЩ. Това е най-малкото признак на ниска култура, брутална нетактичност и компенсиране на някакви нечовешки комплекси.
    Въпросният никаквец не може да се мери на Търмп по нищо. Но най-малко не може да се мери с него по електорална поддръжка. Тръм такъв-онакъв, но за него са гласували няколко десетки милиона. А колко биха гласували за Слатински?? Освен вашето НПО, друг би ли гласувал за тоя??? Аз не мисля.
    Всеки има право да харесва или да не харесва някой президент, но не може да обиждаш американския народ и в частност неговият избор така вулгарно!
    Знаем ви, че с те много злобни и кресливи, но имайте предвид, че за такива обиди, може и да го отнесете лично и персонално. САЩ не са държава, която леко гледа на реномето си.

    16:28 29.12.2025

  • 47 Въпрос

    11 2 Отговор
    Вижте какво е написало туй! Е, как после Тръмп да обича Европа и европейци, като Слатински?

    16:28 29.12.2025

  • 48 идиоти вън

    10 2 Отговор
    ,Зеленски няма друг избор, освен да търпи идиотиите на белодомния....", да за това е прав това леке, но за всичко са си виновни окраинците, те повярваха на други откачалким единият заспал, другият несресан!!!!

    16:29 29.12.2025

  • 49 Попето

    15 2 Отговор
    Във Фейсбук-а всеки може да си дращи каквото си иска, Слатински също, но защо трябва да се публикуват в сайта подобни тъпотии и то, пълни с обиди и омраза?

    16:29 29.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българин

    10 1 Отговор
    Прекалявате с обидите по Тръмп.Иска,не иска Украйна,все пак Тръмп е президент и само той може да сложи край на тази война.Просто трябва да бъде по-твърд с Зеленски,и да приеме договорените условия между САЩ и Русия.

    Коментиран от #56

    16:30 29.12.2025

  • 52 тц, тц, тц

    17 1 Отговор
    Тоз човечец съвсем е изтрещял от злоба. Спряха парите на Сорос и целият розов планктон освирепя от глад и патологична омраза. Дори не се свенят публично да ни занимават с крайно влошеното си психично състояние. Много се надявам написаното да достигне до Белия дом и Слатински да бъде съден за отправените обиди към американския президент. Дори в България никой не знае кой е Слатински, но пък той има самочувствието да плюе по президент, чието име знае целия свят. Д-р Гълъбова да си наглежда пациентите и да не ги оставя безпризорни да дращят където им падне.

    16:31 29.12.2025

  • 53 Гошо

    13 1 Отговор
    Стига бе, украински зетко....Стига рева!

    16:34 29.12.2025

  • 54 Юмер

    11 1 Отговор
    От съответното посолство,,,,не четът ли? Таз помия и квалификации,по адрес на президента ий! Тоз ,,,да го третират ,,,,,

    16:35 29.12.2025

  • 55 Хайо

    15 2 Отговор
    Пишещия статията добре ли е психически ?

    16:35 29.12.2025

  • 56 и защо

    9 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    Тръмп да слага край на тази война, като идеално го устройва? Бесните европейски лидери са готови да дават на САЩ милиарди за въоръжаване на Украйна. Значи Тръмп само печели от тази война, като едновременно с това се дистанцира от нея и САЩ няма да плащат репарации когато тя все пак приключи. Освен печалбите от покупката на американско оръжие САЩ печели и от друго - Европа е на път да фалира зрелищно, а част от милиардните й задължения са дадени от американски банки и фондове срещу сериозна лихва. Фалитът на Европа ще доведе много успешни производители в САЩ и ще елиминира един сериозен културен и икономически конкурент на САЩ. Големият печеливш в тази игра е САЩ.

    16:38 29.12.2025

  • 57 Някой

    13 1 Отговор
    Доста жлъч си излял - явно ти е много гадно. Ще изкараш много гадно предстоящите празници. Но пък това е добра новина за нормалните хора. Щото, когато бяхме принудени да гледаме идиотиите на Джо Байдън, ти се кефеше, докато на нас ни се повръща.

    16:39 29.12.2025

  • 58 Жожоба

    12 2 Отговор
    Тъжният вой на поредното откачено розово пони, плюскало от баницата НПО....

    16:40 29.12.2025

  • 59 Някой

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Истина е":

    Моля, моля! Не е за първи път нито едното, нито другото. Всеки американски президен си е престъпник - всеки е палил незаконна война по света и е избивал стотици хиляди цивилни. Има прецедент и със сенилността и дебилността - Джо Байдън играеше не много успешно ролята на президент.
    Това, че на теб не ти харесва настоящия башибозук в Белия Дом, си е лично твой проблем.

    16:42 29.12.2025

  • 60 Бай той Толстой

    12 1 Отговор
    Този демократичен боклук с червено ченгеджийски минало за кво ни го показвате?

    16:44 29.12.2025

  • 61 васко

    12 1 Отговор
    заради кретени като този (слатински) България е където е - никъде!

    16:48 29.12.2025

  • 62 АМИ НЕКА

    7 2 Отговор
    МАЧКАНЕТО НА УКРОПИ ТУК И В УКРАЙНА ПРОДЪЛЖИ
    ВЯРНО Е ЧЕ КАТ ГИ НАТИСКАШ ФЪРЧИ ГНОЙ И СМЪРДЯТ НО КВО СЕ ОЧАКВА ОТ ЦИРЕИ

    16:48 29.12.2025

  • 63 Иван

    1 11 Отговор
    Много точен коментар. Браво. Тия със слабите когнитивни възможности хич да не го четат и коментират. А виждам, че много такива са коментирали.

    16:48 29.12.2025

  • 64 Истината

    8 1 Отговор
    Индивида надраскал тези гнусни обиди срещу Г-н Президента Тръмп жална му майка ….

    16:50 29.12.2025

  • 65 Подобни

    7 1 Отговор
    Изявления тотално ще заличат територията от цивилизованият свят …. Между другото манипулативни медии подлежат на международни санкции и смазват имиджа на държавата ! Срам !

    16:55 29.12.2025

  • 66 Божеее.... тоя не е у ред

    11 1 Отговор
    Проф. Вучков най добре ги определя.....
    "Понякога като гледам някой човек и си задавам въпроса, той идиот ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?"

    16:55 29.12.2025

  • 67 ?????

    10 1 Отговор
    Ха ха.
    Искам да сигнализирам срещу редакцията че е пуснала тоя пасквил.
    Къде да пратя сигнала?

    16:56 29.12.2025

  • 68 Ами

    7 1 Отговор
    Поредният "експерт в областта на националната сигурност", който си няма
    хал хабер нито как се управлява държава, нито как се прави политика.
    Но за сметка на това гордо изказва "експертното" си мнение.

    16:56 29.12.2025

  • 69 Жалък

    6 1 Отговор
    си блатински, много жалък. Единствено само кафява омраза и лични нападки. Нищо чудно, че си девета дупка на десетия кавал. Тъжно е че въобще ти дават поле за изява. Скри и посрещни бъдещето достойно.

    17:01 29.12.2025

  • 70 Сигурен

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "защо":

    съм,че в Посолството вече са чели"произведението"срещу Президента на най могъщата Държава в света!Покрай това недоразумения ще пострадат и партиите изповядващи неолиберализма!Те това и заслужават!!!

    17:02 29.12.2025

  • 71 Ееех соросна подлого

    9 1 Отговор
    Айнщайн казва...
    "Преди да започнеш да казваш нещо, не е лошо да провериш дали езикът ти е включен към мозъка..."

    17:03 29.12.2025

  • 72 Не всеки

    4 0 Отговор
    в Европа е глупав като Вас.

    17:04 29.12.2025

  • 73 Хи хи

    7 0 Отговор
    ЦРУ и ФБР незабавно да се сезират и организират срещата на тоя драскач с Саддам и Кадафи !! Къв е тоя cеляндyp да казва къв бил Президента на Америка бе ??!!

    17:05 29.12.2025

  • 74 Бг гражданин

    4 0 Отговор
    Слатински,подлого,кой си ги да даваш оценки на Тръмп,Путин,САЩ,Русия ?! Много жалък слугинаж.

    17:10 29.12.2025

  • 75 Петър

    2 0 Отговор
    Слатински, а ти от кое кранче смучеш бе?

    17:10 29.12.2025

  • 76 Загубено време за четене

    3 0 Отговор
    Бурни, фантазийни словосъчетания с цел обида. Но се губи връзката на реалност и желание и на автора с главния мозък.

    17:11 29.12.2025

  • 77 аьяьа

    3 0 Отговор
    Много злобно писание, изсмукано от пръстите, резултат на мозъчна недостътчност...Николайчо, ми те от посолството четат вестници бе, каун. Мое ли си толкова прос.

    17:11 29.12.2025

  • 78 Явно Слатински

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Истина е":

    Не е единствения имбесил в тази страна.

    17:12 29.12.2025

  • 79 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Ей туй са седесарите. За мизерни хонорарчета са готови на всякакви гнусотии. Даже да разпалят световна война. Разсипаха България такива гадини, като тоя и накараха хората да намразят демокрацията.

    17:13 29.12.2025

  • 80 Уса

    0 0 Отговор
    Вие соросите постоянно си мените чувствата към Тръмп.Когато подкрепя фашизма сте готови да м у изл ижете ддвия.Когато иска мир съскате и хапете като отровни змии.Едно е ясно,че смърта ви храни и е най-вкусно,когато умират бедни и невинни хора

    17:13 29.12.2025

  • 81 Минаваща

    0 0 Отговор
    Божкеее, Слатински, на кой свят живееш? По-смешно и абсурдно мнение от това скоро не бях чела.

    Зеленски трябвало да търпи Тръмп … целият свят трябва да търпи крадливия ЗЕЛЕНСКИ и неговата клика!

    17:16 29.12.2025