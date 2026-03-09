Каква е целта на САЩ в Иран и кога ще успеят да я постигнат?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Макар Иран да изглежда военно отслабен, режимът там остава опасен, казва експертът по сигурността Нико Ланге. А развитието на конфликта е от ключово значение и за Украйна.

АРД: Американският президент Доналд Тръмп твърди, че САЩ разполагат с неограничени запаси от оръжия. В Конгреса обаче очевидно има съмнения по този въпрос. Колко основателни са те според Вас?

Нико Ланге: Никой не разполага с неограничени запаси от боеприпаси. Никой няма и неограничени производствени мощности. А при някои видове муниции, например при управляемите ракети за противовъздушна отбрана, запасите са ограничени. САЩ имат достатъчно, за да продължат тази операция. Но ако за целта трябва да прехвърлят запаси от Индийско-Тихоокеанския регион към Близкия изток, ако не могат да доставят повече в Украйна, това ще доведе до липси на други места.

АРД: Как стоят нещата с Израел? Какви са възможностите на израелската армия, която в момента масирано атакува Ливан?

Израел провежда операция в Ливан, за да попречи на Хизбула да стреля по нейната територия. Израел разполага с необходимите военни възможности за това и може да продължи да нанася въздушни удари срещу Иран, особено сега, когато Израел и САЩ контролират въздушното пространство над Иран. Така че вече не е необходимо да се използват оръжия, които стрелят от много далечно разстояние. Това може да се извършва със самолети и с дронове.

Но за Израел е важен и въпросът за противовъздушната отбрана. Ако Революционната гвардия продължи да има възможност да изстрелва дронове и ракети към Израел, запасите от ракети за противовъздушната отбрана ще започнат да изтъняват. И тогава ще има още удари. Сега честотата на изстрелванията е намаляла - Иран стреля по-малко, отколкото през последните дни. Но Революционната гвардия все още е в състояние да действа. И този риск продължава да съществува.

"САЩ не са подготвени за асиметрична война"

АРД: Американският президент твърди, че иранските въздушни сили, флотът и въздушната отбрана са унищожени, а армията е изтощена. Колко отслабен е Иран според Вашата оценка?

Това е много труден въпрос. Факт е, че американците и израелците много бързо успяха да се справят с бойния флот и въздушната отбрана на Иран, контролират въздушното пространство и могат да оперират свободно там. Но има и друга страна на нещата - многото евтини дронове, хиляди на брой, които са изстреляни дотук, децентрализирани платформи за изстрелване и ракети, скрити някъде в планините, подземни съоръжения и малки лодки, които могат да създават проблеми на големите кораби в Ормузкия проток и другаде.

Именно тази асиметрична война е това, за което въоръжените сили на Съединените щати не са подготвени. Виждат се проблемите, които САЩ, Израел, но и съседните държави в Персийския залив имат например с отбраната срещу дронове. И докато не се унищожат напълно командните структури на Революционната гвардия, те могат да продължат да изстрелват дронове и ракети, а това представлява голяма опасност.

Украйна може да сключи сделка

АРД: Колко вероятно е страните от Персийския залив да останат без противовъздушна отбрана?

Ланге: Те имат проблем с дроновете. Страните от Персийския залив, както и някои други, включително САЩ, се обърнаха към Украйна, която има опит с иранските дронове "Шахед". При системите за противовъздушна отбрана като THAAD и "Пейтриът" за кратко време са изстреляни много прехващачи, т.е. управляеми ракети, които бързо се изчерпват. През последните дни са изстреляни повече, отколкото могат да бъдат произведени за цяла година. Това повдига два въпроса: За колко време още ще стигнат наличностите и какво ще стане, когато свършат управляемите ракети? Трябва да се запитаме още откъде ще си набавят тези ракети всички, които се нуждаят от тях?

Това засяга нас, засяга Украйна, страните от Персийския залив, засяга самите американци. Има затруднения в производството. И е жалко, че производителите не са успели да разширят производството дори и след четири години руска агресивна война срещу Украйна.

АРД: Какво означава всичко това за Украйна, която в момента се нуждае от противовъздушни системи, които сега вероятно са необходими в Близкия изток?

Ланге: За Украйна е лоша новина, че сега се изстрелват толкова много ракети "Пейтриът". В началото на зимата Украйна вече нямаше такива. А Русия нанесе много големи щети с балистични ракети. Хората трябваше да седят на студа и в тъмното. Това ще бъде много труден въпрос за Украйна - как да си набави тези ракети.

Може би шансът е да бъде сключена бартерна сделка: Украйна да помогне на засегнатите държави да се отбраняват срещу иранските дронове, което тя може отлично и знае как да го прави по-евтино, вместо да се харчат толкова много ракети за системите "Пейтриът". В замяна Украйна трябва да получи ракети и муниции, за да може да се защитава срещу руските ракети. Надявам се такава разменна сделка да е осъществима.

Каква е целта на САЩ?

АРД: Колко голям е според Вас рискът САЩ да се вкарат в една по-продължителна война в Близкия изток, а не такава, която ще приключи за четири до шест седмици, както вече обяви Белият дом?

Намирам сигналите от Белия дом за объркващи, защото не разбирам каква военна цел трябва да бъде постигната в тази времева рамка. Ако целта на войната е да се елиминират лидерите на Иран, това вече е постигнато. Ако целта е да се унищожат командните структури на Революционната гвардия, да се направи Революционната гвардия неспособна да действа - в момента не е съвсем ясно как ще се развият нещата, но това би могло да се постигне.

Ако обаче целта е смяна на режима или наистина дълбока промяна в Иран, трябва да си зададем въпроса дали това е възможно да бъде постигнато само с въздушни удари. От сегашните изявления не става ясно по какъв критерий САЩ ще преценят кога тази военна операция е приключила. А ако ответните удари продължат, продължаването на операцията е свързано и със значителни рискове. Надявам се, че САЩ ще разбият Революционната гвардия - организация, която с право е определена като терористична, която брутално потиска и убива собствения си народ – и че това може да означава края на тази война, за да има Иран шанс за друго развитие.

Нико Ланге е военен експерт, сътрудник към Мюнхенската конференция по сигурността и преподавател в университета в Потсдам.