Още един бестселър от Geely "кацна" у нас. Вижте и колко струва

Настъплението на Geely на българския пазар придобива нови измерения с официалната премиера на един от най-очакваните модели на марката – Starray EM-i. Късно снощи столицата стана арена на първото представяне на този технологичен кросоувър, който обещава да пренареди картите в хибридния сегмент у нас. Събитието, организирано от официалния вносител на марката у нас, привлече вниманието не само с футуристичния дизайн на автомобила, но и с заявката за рекордна ефективност.

В основата на Starray EM-i стои новата система Super Hybrid на китайския гигант. Конфигурацията включва 1.5-литров бензинов двигател с мощност 99 к.с., който работи в перфектен синхрон с електромотор с мощ от 218 коня. Резултатът е динамична системна, предаваща въртящ момент към предните колела. Благодарение на усъвършенстваната си архитектура, моделът постига впечатляващия комбиниран пробег от близо 940 км по цикъла WLTP, а средният разход на гориво е фиксиран на едва 2,4 литра на 100 км – цифри, които звучат почти нереално за автомобил от този клас.

Динамиката също не е пренебрегната. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема точно 8 секунди, което осигурява нужното самочувствие при изпреварване и градско шофиране. За тези, които предпочитат изцяло електрическия режим, батерията с капацитет от 18,4 позволява пробег на ток от 83 км. Технологията за бързо зареждане пък позволява запълване на капацитета от 30% до 80% за по-малко от 20 минути, което прави модела практичен и за дълги пътувания.

Интериорът на Starray EM-i е истински дигитален хъб. Централно място заема огромният 15,4-инчов HD дисплей с операционна система Flyme Auto, която поддържа безжичен Apple CarPlay и интуитивно гласово управление. Високото ниво на оборудване включва още 13,8-инчов Head-Up дисплей, аудио система с 16 високоговорителя и 540-градусова система от камери за 3D изглед около автомобила. Багажникът с обем от 528 литра, нарастващ до над 2000 литра при сгънати седалки, превръща кросоувъра в идеален семеен спътник.

С премиерата си в София, Geely Starray EM-i поставя началото на една нова ера за марката в България. Комбинацията от агресивна цена, богата стандартна спецификация и иновативна хибридна технология вероятно ще го превърне в един от основните играчи в SUV сегмента през 2026 година. Моделът вече се предлага у нас в две нива на оборудване, а ето и цените.