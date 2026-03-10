Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Още един бестселър от Geely "кацна" у нас. Вижте и колко струва

10 Март, 2026 09:52 1 179 3

  • geely-
  • starray-
  • em-i

Starray EM-i е първият плъгин хибрид на марката в България

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Настъплението на Geely на българския пазар придобива нови измерения с официалната премиера на един от най-очакваните модели на марката – Starray EM-i. Късно снощи столицата стана арена на първото представяне на този технологичен кросоувър, който обещава да пренареди картите в хибридния сегмент у нас. Събитието, организирано от официалния вносител на марката у нас, привлече вниманието не само с футуристичния дизайн на автомобила, но и с заявката за рекордна ефективност.

В основата на Starray EM-i стои новата система Super Hybrid на китайския гигант. Конфигурацията включва 1.5-литров бензинов двигател с мощност 99 к.с., който работи в перфектен синхрон с електромотор с мощ от 218 коня. Резултатът е динамична системна, предаваща въртящ момент към предните колела. Благодарение на усъвършенстваната си архитектура, моделът постига впечатляващия комбиниран пробег от близо 940 км по цикъла WLTP, а средният разход на гориво е фиксиран на едва 2,4 литра на 100 км – цифри, които звучат почти нереално за автомобил от този клас.

Динамиката също не е пренебрегната. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема точно 8 секунди, което осигурява нужното самочувствие при изпреварване и градско шофиране. За тези, които предпочитат изцяло електрическия режим, батерията с капацитет от 18,4 позволява пробег на ток от 83 км. Технологията за бързо зареждане пък позволява запълване на капацитета от 30% до 80% за по-малко от 20 минути, което прави модела практичен и за дълги пътувания.

Интериорът на Starray EM-i е истински дигитален хъб. Централно място заема огромният 15,4-инчов HD дисплей с операционна система Flyme Auto, която поддържа безжичен Apple CarPlay и интуитивно гласово управление. Високото ниво на оборудване включва още 13,8-инчов Head-Up дисплей, аудио система с 16 високоговорителя и 540-градусова система от камери за 3D изглед около автомобила. Багажникът с обем от 528 литра, нарастващ до над 2000 литра при сгънати седалки, превръща кросоувъра в идеален семеен спътник.

С премиерата си в София, Geely Starray EM-i поставя началото на една нова ера за марката в България. Комбинацията от агресивна цена, богата стандартна спецификация и иновативна хибридна технология вероятно ще го превърне в един от основните играчи в SUV сегмента през 2026 година. Моделът вече се предлага у нас в две нива на оборудване, а ето и цените.

  • 1 Име

    3 0 Отговор
    Това са едни от най-добрите китайци у нас

    09:58 10.03.2026

  • 2 На фасон докарани,

    1 3 Отговор
    но са поредните китайски боклуци след само една година употреба!

    Който иска - да се пробва!

    10:01 10.03.2026

  • 3 8685

    2 0 Отговор
    Много хубав. Топ е.

    10:02 10.03.2026