Няколко частни домове и автомобили бяха повредени в предградие на Севастопол в резултат на атака на украинските въоръжени сили.

Това съобщи губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев в своя Telegram канал.

„Севастополската спасителна служба е регистрирала щети по няколко къщи и автомобили в градинарската вила „Тролейбусник-1“, градинарската вила „Тролейбусник-2“ и градинарската вила „Ямал“. Няколко частни къщи и автомобили бяха повредени от шрапнели от свалени въздушни цели в района на Монастирското шосе“, се казва в доклада.

Губернаторът по-рано съобщи, че са свалени девет въздушни цели.

Постоянното представителство на Русия към ООН ще информира Секретариата на ООН за атаката на Киев срещу Брянск, обяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.

„Постоянното представителство на Русия определено ще предаде тази информация на ООН“, написа тя в Telegram.

Дипломатът подчерта, че Украйна умишлено е атакувала цивилни.

Захарова попита също дали генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и Секретариатът на ООН биха запазили мълчание в подобна ситуация.

Атаката срещу града стана във вторник. Според последните съобщения шестима души са убити и 37 са ранени.

Киев пое отговорност за атаката.