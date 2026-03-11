Новини
Свят »
Русия »
ВСУ нанесоха удари в предградие на Севастопол
  Тема: Украйна

ВСУ нанесоха удари в предградие на Севастопол

11 Март, 2026 05:42, обновена 11 Март, 2026 06:46 3 267 82

  • русия-
  • оон-
  • украйна-
  • брянск-
  • нападение-
  • загинали

Москва се обръща към ООН за атаката на Украйна срещу Брянск

ВСУ нанесоха удари в предградие на Севастопол - 1
Снимка: Газета Ру
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко частни домове и автомобили бяха повредени в предградие на Севастопол в резултат на атака на украинските въоръжени сили.

Това съобщи губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

„Севастополската спасителна служба е регистрирала щети по няколко къщи и автомобили в градинарската вила „Тролейбусник-1“, градинарската вила „Тролейбусник-2“ и градинарската вила „Ямал“. Няколко частни къщи и автомобили бяха повредени от шрапнели от свалени въздушни цели в района на Монастирското шосе“, се казва в доклада.

Губернаторът по-рано съобщи, че са свалени девет въздушни цели.

Постоянното представителство на Русия към ООН ще информира Секретариата на ООН за атаката на Киев срещу Брянск, обяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.

„Постоянното представителство на Русия определено ще предаде тази информация на ООН“, написа тя в Telegram.

Дипломатът подчерта, че Украйна умишлено е атакувала цивилни.

Захарова попита също дали генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и Секретариатът на ООН биха запазили мълчание в подобна ситуация.

Атаката срещу града стана във вторник. Според последните съобщения шестима души са убити и 37 са ранени.

Киев пое отговорност за атаката.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    35 36 Отговор
    Путин трябва да вземе пример от нетаняху, тръмп и зеленски, трепеш наред жени деца и старци а цивилизованите цвилят от възторг.

    Коментиран от #5, #15

    05:49 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Отг1

    25 31 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Путин точно това прави,,,...трепе наред"

    Коментиран от #21

    05:53 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Москва:

    30 23 Отговор
    Помощ, бие ни несъществуваща измислена държава!

    05:54 11.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хихи

    27 19 Отговор
    Защо се обръща към ООН, да не свърши Орешниците?

    05:55 11.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хихи

    9 9 Отговор

    До коментар #11 от "Значи":

    Близо до полската граница

    05:56 11.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Едно е да искаш

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    друго да можеш!

    05:58 11.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Христо Христов

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Оня с коня":

    Личният опит е голяма работа!!! 😀

    06:02 11.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Карго 200

    11 9 Отговор
    Да сезират арменския поп ако искат!

    06:10 11.03.2026

  • 28 Васо

    13 5 Отговор
    Лицемери.

    06:10 11.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 маке..

    11 8 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха":

    Болной карлуковски мозг,петроло през босфоро е на сто $-барело,а само на петьсот км от нефтохимо на борсата в нoвoрoссискьe е 40$,по будала племе от бегенцата нема дека са дошли с конска опашка вързана за тояга

    06:44 11.03.2026

  • 38 Варна 3

    12 5 Отговор
    Чакаме Украйна да си върне Крим. И да отвоюва окупираните от Русия територии. Русия пропада, Украйна цъфти!

    Коментиран от #42

    06:48 11.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Психясалите

    12 8 Отговор
    Изроди избиват руснаци от 2014 година , не разбраха ли руснаците , че западна Окраина трябва да бъде изравнена със земята .

    06:51 11.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хикочко..

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Дървен сувенир":

    Над триста млрда урсулците набутаха в гушата на зеленио мухал,а бандерците уже четвьортий год не моот да си върнат запорожкио аец,,струващ само 60 млрда $..хи хи

    Коментиран от #60

    06:52 11.03.2026

  • 44 Казано е

    7 4 Отговор
    Сееш ветрове ще жънеш бурии.
    Точка!

    06:52 11.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пич

    11 4 Отговор
    Е нема що !!! Голем успех!!! Севастопол не беше ли украински?! Що сами се атакуват тия зашаматенци?!

    Коментиран от #57

    06:59 11.03.2026

  • 49 Време е!

    8 6 Отговор
    Време е Киiв да бъде целия в руини!

    07:00 11.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ХЕРА

    5 3 Отговор
    Военен завод е легитимна цел.Война е.Това е положението.

    07:02 11.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тия укри,уж все ,,удрят"...

    7 5 Отговор
    ...,пък все...- ударени ми ходят...?!

    07:06 11.03.2026

  • 54 ....

    4 4 Отговор
    Над 100 са затрупаните в завода в Брянск.В руските чатове оцелели работници споделят,че от цели цехове няма нито един оцелял.
    Ударът е бил изключително прецизен.Все пак това са Щорм Шадоу и Атакамс.

    Коментиран от #73

    07:07 11.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Гук

    2 3 Отговор
    Радвам се.

    07:09 11.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "хикочко..":

    Зеленски и Путин набутаха над един милион ватенки в чували.

    Коментиран от #72, #74

    07:14 11.03.2026

  • 61 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 2 Отговор
    "Киев за три дня"...и след това, оле-ле помощ ...."Наших бьют!"

    Коментиран от #81

    07:14 11.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ами

    4 2 Отговор
    Ще връщат още от подарените им руски територии,Донецк почти е върнат целия ,а наркоманът с бандерите влечат и либерастите от част от Европа със себе си и няма вече връщане назад.Той и бившия папа още отдавна им каза да се смирят бсндерите ,а те го нарекоха агент на Путин.

    07:18 11.03.2026

  • 65 Започна се

    4 5 Отговор
    Пролет пyкна! Укpите се постоплиха и се размърдаха! Дестинацията е масква! Путин няма да преговаря, само ще дава показания!

    Коментиран от #70

    07:18 11.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Употребата на тактически ядрени оръжия в Украйна от Русия е мечтата на НатО. Смятат , че ако се случи , ще могат да направят световна военна коалиция срещу Русия и ще могат да победят.

    07:21 11.03.2026

  • 69 Абе

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    На някои и пет века им са били малко явно:))Жалка ,бездарна работа:)))

    07:21 11.03.2026

  • 70 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Започна се":

    Проблемът е само,че се сбъдват думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))и на баш пророците начело с американският Едгар Кейси,а не на пишман пророци и бездарни неудачници като теб:))))

    07:24 11.03.2026

  • 71 Пръч с рога

    3 2 Отговор
    Много ми се ще да река някои слова на съчувствие към блaтницити, амъ ничево не ми иде на акълот!

    07:25 11.03.2026

  • 72 Това като контраступа с Леопрдите ли,

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    когато влязоха в Крим и го освободиха?Или както Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост?

    Коментиран от #75

    07:26 11.03.2026

  • 73 БГ Копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "....":

    Няма нищо. БГ копейките ще зарежат сутрешното кафе и ще се втурнат да "Строят завод".

    07:27 11.03.2026

  • 74 а фактите..

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    Говорят друго,над дузина самальотит масква е пратила на кiеве пълни с над хиляди бандерци каждий..с ногами вперьод а кремля е получила едва по 50-60 ..хи хи

    07:29 11.03.2026

  • 75 Ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Това като контраступа с Леопрдите ли,":

    Керченският мост го държат, за да могат да удрят по конвоите с оръжие и орки. Стига си въртял стара кремълска опорка, а виж реално, какво става.
    Война срещу Украйна, продължава по-дълго от похода на Червената армия от Москва до Берлин.

    07:29 11.03.2026

  • 76 Пръч с рога

    3 3 Отговор
    Укpите трябва да бързат, че имат да наваксват! Руснаците са изтpепали многократно повече цивилни граждани!

    07:31 11.03.2026

  • 77 Шопо

    2 2 Отговор
    В Лвов няма руснаци там може да се тества тактическо ядрено оръжие

    07:34 11.03.2026

  • 78 а ма..

    2 1 Отговор
    Смотаната..оти търкаш виж в блумберг че на борсата в новоросийск барел петрол е 40 $,а на тази в ротрдаме е 100 долара барело..а нефтохима в бургас е само на 500 км от масковскио порт

    07:35 11.03.2026

  • 79 Пръч с рога

    3 1 Отговор
    Не е редно в нашата родина да има две валути! Копeйките трябва да бъдат събрани на куп, и да се пратят по влака в масква!

    Коментиран от #80

    07:36 11.03.2026

  • 80 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Пръч с рога":

    В знак на признателност за труда на русофобите в България САЩ махат визите

    07:39 11.03.2026

  • 81 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Никой не може повече от мен да реве и плаче :
    оле-ле помощ ...."Наших бьют!"

    07:41 11.03.2026

  • 82 Зеленски бомби Путин

    0 0 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех, смех

    07:44 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания