ВСУ нанесоха удари в предградие на Севастопол

Няколко частни домове и автомобили бяха повредени в предградие на Севастопол в резултат на атака на украинските въоръжени сили.
Това съобщи губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев в своя Telegram канал.
„Севастополската спасителна служба е регистрирала щети по няколко къщи и автомобили в градинарската вила „Тролейбусник-1“, градинарската вила „Тролейбусник-2“ и градинарската вила „Ямал“. Няколко частни къщи и автомобили бяха повредени от шрапнели от свалени въздушни цели в района на Монастирското шосе“, се казва в доклада.
Губернаторът по-рано съобщи, че са свалени девет въздушни цели.
Постоянното представителство на Русия към ООН ще информира Секретариата на ООН за атаката на Киев срещу Брянск, обяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.
„Постоянното представителство на Русия определено ще предаде тази информация на ООН“, написа тя в Telegram.
Дипломатът подчерта, че Украйна умишлено е атакувала цивилни.
Захарова попита също дали генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и Секретариатът на ООН биха запазили мълчание в подобна ситуация.
Атаката срещу града стана във вторник. Според последните съобщения шестима души са убити и 37 са ранени.
Киев пое отговорност за атаката.
1 Вашето мнение
Коментиран от #5, #15
05:49 11.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Отг1
До коментар #1 от "Вашето мнение":Путин точно това прави,,,...трепе наред"
Коментиран от #21
05:53 11.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Москва:
05:54 11.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хихи
05:55 11.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хихи
До коментар #11 от "Значи":Близо до полската граница
05:56 11.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Едно е да искаш
До коментар #1 от "Вашето мнение":друго да можеш!
05:58 11.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Христо Христов
До коментар #17 от "Оня с коня":Личният опит е голяма работа!!! 😀
06:02 11.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Карго 200
06:10 11.03.2026
28 Васо
06:10 11.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 маке..
До коментар #33 от "Ха ха":Болной карлуковски мозг,петроло през босфоро е на сто $-барело,а само на петьсот км от нефтохимо на борсата в нoвoрoссискьe е 40$,по будала племе от бегенцата нема дека са дошли с конска опашка вързана за тояга
06:44 11.03.2026
38 Варна 3
Коментиран от #42
06:48 11.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Психясалите
06:51 11.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 хикочко..
До коментар #34 от "Дървен сувенир":Над триста млрда урсулците набутаха в гушата на зеленио мухал,а бандерците уже четвьортий год не моот да си върнат запорожкио аец,,струващ само 60 млрда $..хи хи
Коментиран от #60
06:52 11.03.2026
44 Казано е
Точка!
06:52 11.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Пич
Коментиран от #57
06:59 11.03.2026
49 Време е!
07:00 11.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ХЕРА
07:02 11.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тия укри,уж все ,,удрят"...
07:06 11.03.2026
54 ....
Ударът е бил изключително прецизен.Все пак това са Щорм Шадоу и Атакамс.
Коментиран от #73
07:07 11.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Гук
07:09 11.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Българин
До коментар #43 от "хикочко..":Зеленски и Путин набутаха над един милион ватенки в чували.
Коментиран от #72, #74
07:14 11.03.2026
61 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #81
07:14 11.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ами
07:18 11.03.2026
65 Започна се
Коментиран от #70
07:18 11.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Мишел
До коментар #6 от "Шопо":Употребата на тактически ядрени оръжия в Украйна от Русия е мечтата на НатО. Смятат , че ако се случи , ще могат да направят световна военна коалиция срещу Русия и ще могат да победят.
07:21 11.03.2026
69 Абе
До коментар #57 от "Руснакът е мръсно противно животно":На някои и пет века им са били малко явно:))Жалка ,бездарна работа:)))
07:21 11.03.2026
70 Абе
До коментар #65 от "Започна се":Проблемът е само,че се сбъдват думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))и на баш пророците начело с американският Едгар Кейси,а не на пишман пророци и бездарни неудачници като теб:))))
07:24 11.03.2026
71 Пръч с рога
07:25 11.03.2026
72 Това като контраступа с Леопрдите ли,
До коментар #60 от "Българин":когато влязоха в Крим и го освободиха?Или както Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост?
Коментиран от #75
07:26 11.03.2026
73 БГ Копейка
До коментар #54 от "....":Няма нищо. БГ копейките ще зарежат сутрешното кафе и ще се втурнат да "Строят завод".
07:27 11.03.2026
74 а фактите..
До коментар #60 от "Българин":Говорят друго,над дузина самальотит масква е пратила на кiеве пълни с над хиляди бандерци каждий..с ногами вперьод а кремля е получила едва по 50-60 ..хи хи
07:29 11.03.2026
75 Ха ха
До коментар #72 от "Това като контраступа с Леопрдите ли,":Керченският мост го държат, за да могат да удрят по конвоите с оръжие и орки. Стига си въртял стара кремълска опорка, а виж реално, какво става.
Война срещу Украйна, продължава по-дълго от похода на Червената армия от Москва до Берлин.
07:29 11.03.2026
76 Пръч с рога
07:31 11.03.2026
77 Шопо
07:34 11.03.2026
78 а ма..
07:35 11.03.2026
79 Пръч с рога
Коментиран от #80
07:36 11.03.2026
80 Град Козлодуй
До коментар #79 от "Пръч с рога":В знак на признателност за труда на русофобите в България САЩ махат визите
07:39 11.03.2026
81 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!
До коментар #61 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Никой не може повече от мен да реве и плаче :
оле-ле помощ ...."Наших бьют!"
07:41 11.03.2026
82 Зеленски бомби Путин
07:44 11.03.2026