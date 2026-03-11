Новини
Тръмп "няма да се зарадва", ако Русия споделя разузнавателни сведения с Иран

11 Март, 2026 07:01 1 283 61

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия

Има твърдения, че Москва е предала на Техеран секретна информация, включително за местоположението на американски военни кораби и самолети

Тръмп "няма да се зарадва", ако Русия споделя разузнавателни сведения с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белият дом заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "няма да се зарадва", ако Русия споделя разузнавателни сведения с Иран във войната, но се въздържа от каквито и да било остри критики към Москва, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Президентът и специалният пратеник Стив Уиткоф казаха, че са предали послание на Русия, че ако това наистина се прави, няма да се зарадват и че се надяват да няма такова нещо", каза на брифинг говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

В петък "Вашингтон пост" съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация, включително за местоположението на американски военни кораби и самолети в региона.

Руското консулство в иранския град Исфахан пострада при обстрел преди дни, съобщи говорителят на Министерството на външните работи в Москва Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Нападението срещу дипломатическо представителство представлява "грубо погазване" на международните конвенции и всяка страна е длъжна да зачита неприкосновеността на дипломатическите обекти, посочи тя.

"На 8 март в иранския град Исфахан при атака срещу губернаторството на едноименната провинция, което се намира в съседство, пострада руското консулство", посочи Захарова на сайта на ведомството си. "Прозорци в служебната сграда и в жилищните апартамети към нея са изпочупени, а няколко служители са били изхвърлени от взривната вълна. За щастие, няма жертви, нито тежко ранени."

Вчера руският президент Владимир Путин обсъди конфликта с иранския си колега Масуд Пезешкиан, съобщи Кремъл. Стопанинът на Кремъл призова за прекратяване на бойните действия.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наблюдател

    43 1 Отговор
    Коалиция "Епщайн" е бита карта.

    К им номера край нямат

    07:03 11.03.2026

  • 3 Крали Марко

    35 1 Отговор
    Наглост

    07:04 11.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    46 2 Отговор
    Рижия балък така го врътнаха, че сега се радва на ирански подаръци!!! Поне бързо идват - с въздушна поща!!!

    07:07 11.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да бе, да

    44 1 Отговор
    А нужно ли е руснаците да радват Тръмп, който най-много се радва на малки момиченца? Колко ли време ще е нужно на краварите да осъзнаят, че оборът им не е центърът на света?

    Коментиран от #19

    07:07 11.03.2026

  • 9 Дръта чанта

    32 1 Отговор
    Тръмпата и Нитаняху са рерористи

    07:07 11.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Киев е Руски

    45 3 Отговор
    Той и Путин не е доволен че обора споделя онфо и оръжия с територията населена с фашисти и наркомани

    Коментиран от #48

    07:08 11.03.2026

  • 12 анонимко

    20 1 Отговор
    За сметка на това,няма да му е скучно!Той нали се забавлява със всичко това.

    07:08 11.03.2026

  • 13 да де

    40 1 Отговор
    щото сащ само препоръчват на зеленски какво да удря със американските ракети

    07:09 11.03.2026

  • 14 Ха ха хо...

    31 1 Отговор
    Надежди говежди...
    И Руслан не беше много щастлив $@ш и Наглия да изсипват огромни количества оръжия и да планират операции уж извършени от смоти Всу...

    07:09 11.03.2026

  • 15 Той па Путин...

    22 1 Отговор
    ...като се засилил да казва на тая блондинка,дали дава ,или не разузнавателна информация на Иран...?!

    Коментиран от #21, #51

    07:10 11.03.2026

  • 16 Русия

    27 1 Отговор
    Владимир Путин,сега веднага ще си го преместя от единият в другият крачол хахахахаааааааааааааааааааа

    07:10 11.03.2026

  • 17 Тити

    2 21 Отговор
    Ама той какво си мислеше че може да вярва на Путлер.

    Коментиран от #58

    07:11 11.03.2026

  • 18 да попитам

    23 1 Отговор
    Жив ли е Хитреляху, че скоро не се е показвал по телевизията?

    07:12 11.03.2026

  • 19 ниандерталец

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "да бе, да":

    Започвам да си мисля че е възможно нашите велможи също да пращат деца на вождовете си . За сплотяване на колектива по Европейски и Американски модел .

    07:12 11.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Владимир Путин, президент

    6 8 Отговор

    До коментар #15 от "Той па Путин...":

    "...Путин като тръгнал да споделя..."

    В интерес на правдата щях нещо да кажа, ма ми свършиха червените карандаши и флумастери. Имам само от кафевите ))

    07:13 11.03.2026

  • 22 Уж си ,,разведчик",пък ...

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Кирило Буданов, разведчик":

    ...основни неща от тоя занаят не са ти ясни...?!
    В бункера не е ,,Путя",а негов двойник!
    Аре със здраве...

    07:15 11.03.2026

  • 23 А КИТАЙСКОТО ЦЕЛЕУКАЗВАНЕ

    18 1 Отговор
    Прави ли го Дони щастлив?

    07:16 11.03.2026

  • 24 Да бе, щото

    23 2 Отговор
    Путин е много радостен, че американците снабдяват с такава информация киевските бандити!

    07:17 11.03.2026

  • 25 Всъщност

    13 1 Отговор
    САЩ и Русия са печеливши от покачването на цените на петрола заради войната с Иран. Най-засегнати икономически са страните от Близкия Изток, както и останалите купувачи на петрол.Това е третата поредна криза за Европа след КОВИД пандемията и войната в Украйна.Крайната цел все още не е видима за обикновените хора.

    Коментиран от #29

    07:18 11.03.2026

  • 26 Добро утро

    4 12 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни где МОЧАТА?

    Коментиран от #27

    07:19 11.03.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор

    До коментар #26 от "Добро утро":

    Киев Две дня !!! ☝️

    07:22 11.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Копейка

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "Всъщност":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    07:23 11.03.2026

  • 30 Капучино

    8 0 Отговор
    Не спи ли тоя Тръмп, та по цел ден говорите, какво казал?

    07:24 11.03.2026

  • 31 Също

    12 1 Отговор
    Путин "няма да се зарадва", ако САЩ и ЕССР споделят разузнавателни сведения със Зеления престъпник

    Коментиран от #45

    07:25 11.03.2026

  • 32 Хаха

    12 0 Отговор
    Лицемерните епщайнци до вчера се гордееха, че не само споделят информация, но и че изцяло въоръжават бандеровци за войната им срещу Русия, а сега "олеле"....
    На война като на война, епщайнци! И тарикат мъже не пискат, дори когато правят базите и репутацията им на мармалад...

    07:25 11.03.2026

  • 33 Мухахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Намери ли си чалмата,а?":

    Не вибратора си намерих

    07:26 11.03.2026

  • 34 Третата Световна ефективно е в сила,

    5 1 Отговор
    какво Тръмп ще направи, какво Путин ще направи?

    Бимбо приказки под шипковият храст.

    Руският БРЕНТ се продава за 100 на барел, Путин поздравява Тръмп, так держат.

    07:27 11.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бе то

    4 1 Отговор
    И Путин не се радва че Тръмп насочва украинските удари та може да са квит. А за Путин е важно войната с Иран да се проточи защото няма ракети за Украйна...Германия щяла да достави 50;патриота..Ами то русия ще принуди Украйна да ги използва за 3-4 дена а после...

    Коментиран от #39

    07:32 11.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руснак без крак

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Бе то":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    07:34 11.03.2026

  • 40 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Лудото ПСЕ си мисли, че целият свят трябва да прави нещата така,
    че той да е радостен...

    07:35 11.03.2026

  • 41 След зависимостите от Руският Петрол,

    3 0 Отговор
    Газ, Макрон призна ЕU зависимости от Руският Уран за Европейската Енергетика, са Петрол нема, Газ нема, следва Уран нема..., так держат.
    На Евро овчарите някой да им каже?
    Москва не вярва на сълзи.

    07:36 11.03.2026

  • 42 тц тц

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Намери ли си чалмата,а?":

    А ти докато си гледал телевизора беше ли го включил? Защото вчера видях как милиони иранци бяха по улиците и празнуваха избирането на новия си лидер, а по улиците в Тел Авив беше мъртвило, а по голямата част от евреите не били виждали дневна светлина вече втора седмица, резиденцията и семейната вила на Натаняху са сринати, а брат му е мъртъв, най вероятно и самия Натаняху.

    07:36 11.03.2026

  • 43 Радостен

    2 0 Отговор
    Русия е много радостна, че щатите в лицето на тръмп директно насочват ракетите си и избират целите които уж определя украйна за да разрушават критична инфраструктура , както и цивилни цели на територията и.

    07:36 11.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Също":

    Руснака бавно запряга и ПЯТЬ года ваюва ☝️😁

    Коментиран от #54

    07:37 11.03.2026

  • 46 Дон Корлеоне

    1 6 Отговор
    Хаяско трепери и реве в бункера.

    07:37 11.03.2026

  • 47 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "👇👇👇👇👇":

    Гори ти на тебе празната "манерка" от новините за цената на горивата! А на всичко отгоре ще трябва да плащаш за руски петрол за да си заредиш колата и отидеш до село да нагледаш как расте лука... 😅

    07:37 11.03.2026

  • 48 Така де

    0 8 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Щом едни наркомани млатят руската армия като мече у дувар, представяш ли си ако са нормални. Няма да остане жив ни един руски войник.

    07:38 11.03.2026

  • 49 РВД

    3 0 Отговор
    Щатите се наср..ха. Снощи само един самолет цистерна долетя от западно направление. Предните два дни между 23 и 24 часа пристигаха през 5 минути.

    07:38 11.03.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Pассия сила 💪😄

    07:39 11.03.2026

  • 51 Изкуствен интелект

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Той па Путин...":

    ...като се засилил да казва на тая блондинка,дали дава ,или не разузнавателна информация на Иран...?!

    АИ - блондинка, която си е боядисала косата тъмна.

    07:41 11.03.2026

  • 52 То и Путин

    3 0 Отговор
    не се радва , че САЩ споделят разузнавателна с Украйна, но това е положението.

    07:41 11.03.2026

  • 53 Семен Гириленко

    1 0 Отговор
    Украину надо бить по зубам немедленно и без жаль. Украину надо полностью уничтожит.

    07:42 11.03.2026

  • 54 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Владимир Путин, президент":

    Хубавите работи бавно стават !

    07:43 11.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 сега е момета

    2 0 Отговор
    САЩ дават на Украйна всичкото целеуказване а сега пискат.Нали Русия не помагала на Иран и била го изоставила.Поне така писахте навсякъде.Натискай Вова световните терористи ти знаеш как.хъ хъ хъ

    07:44 11.03.2026

  • 57 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Батето още го няма, но ни пускат стари видеа да не го забравим.

    07:44 11.03.2026

  • 58 Пак нещо ....

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тити":

    ....не можеш да направиш логична причинно - следствена връзка. В дадения случай следствието е, че Иран получават разузнавателна информация от руснаците ( явно прекъснатият Старшини не им пречи) , а причината е, че САЩ искат да ограбят и колонизират Иран, след което да удушат търговските пътища на Китай и Русия, да предизвикат кризи в тези страни и техния разпад , чрез НПО, Агенти на влияние и цветни "революции".

    Коментиран от #59

    07:45 11.03.2026

  • 59 Аман от автоматични редактори

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Пак нещо ....":

    Старшини , да се чете Старлинк

    07:46 11.03.2026

  • 60 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Путин мести.

    07:46 11.03.2026

  • 61 мръсни терористи

    0 0 Отговор
    До безкрайност в вечния адддд мръсни терористи с начело педофилите

    07:48 11.03.2026