Белият дом заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "няма да се зарадва", ако Русия споделя разузнавателни сведения с Иран във войната, но се въздържа от каквито и да било остри критики към Москва, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Президентът и специалният пратеник Стив Уиткоф казаха, че са предали послание на Русия, че ако това наистина се прави, няма да се зарадват и че се надяват да няма такова нещо", каза на брифинг говорителят на Белия дом Каролайн Левит.
В петък "Вашингтон пост" съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация, включително за местоположението на американски военни кораби и самолети в региона.
Руското консулство в иранския град Исфахан пострада при обстрел преди дни, съобщи говорителят на Министерството на външните работи в Москва Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.
Нападението срещу дипломатическо представителство представлява "грубо погазване" на международните конвенции и всяка страна е длъжна да зачита неприкосновеността на дипломатическите обекти, посочи тя.
"На 8 март в иранския град Исфахан при атака срещу губернаторството на едноименната провинция, което се намира в съседство, пострада руското консулство", посочи Захарова на сайта на ведомството си. "Прозорци в служебната сграда и в жилищните апартамети към нея са изпочупени, а няколко служители са били изхвърлени от взривната вълна. За щастие, няма жертви, нито тежко ранени."
Вчера руският президент Владимир Путин обсъди конфликта с иранския си колега Масуд Пезешкиан, съобщи Кремъл. Стопанинът на Кремъл призова за прекратяване на бойните действия.
2 Наблюдател
К им номера край нямат
07:03 11.03.2026
3 Крали Марко
07:04 11.03.2026
6 Пич
07:07 11.03.2026
8 да бе, да
Коментиран от #19
07:07 11.03.2026
9 Дръта чанта
07:07 11.03.2026
11 И Киев е Руски
Коментиран от #48
07:08 11.03.2026
12 анонимко
07:08 11.03.2026
13 да де
07:09 11.03.2026
14 Ха ха хо...
И Руслан не беше много щастлив $@ш и Наглия да изсипват огромни количества оръжия и да планират операции уж извършени от смоти Всу...
07:09 11.03.2026
15 Той па Путин...
Коментиран от #21, #51
07:10 11.03.2026
16 Русия
07:10 11.03.2026
17 Тити
Коментиран от #58
07:11 11.03.2026
18 да попитам
07:12 11.03.2026
19 ниандерталец
До коментар #8 от "да бе, да":Започвам да си мисля че е възможно нашите велможи също да пращат деца на вождовете си . За сплотяване на колектива по Европейски и Американски модел .
07:12 11.03.2026
21 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "Той па Путин...":"...Путин като тръгнал да споделя..."
В интерес на правдата щях нещо да кажа, ма ми свършиха червените карандаши и флумастери. Имам само от кафевите ))
07:13 11.03.2026
22 Уж си ,,разведчик",пък ...
До коментар #5 от "Кирило Буданов, разведчик":...основни неща от тоя занаят не са ти ясни...?!
В бункера не е ,,Путя",а негов двойник!
Аре със здраве...
07:15 11.03.2026
23 А КИТАЙСКОТО ЦЕЛЕУКАЗВАНЕ
07:16 11.03.2026
24 Да бе, щото
07:17 11.03.2026
25 Всъщност
Коментиран от #29
07:18 11.03.2026
26 Добро утро
Коментиран от #27
07:19 11.03.2026
27 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "Добро утро":Киев Две дня !!! ☝️
07:22 11.03.2026
29 Копейка
До коментар #25 от "Всъщност":А на нас тук какъв ни е кяра?
07:23 11.03.2026
30 Капучино
07:24 11.03.2026
31 Също
Коментиран от #45
07:25 11.03.2026
32 Хаха
На война като на война, епщайнци! И тарикат мъже не пискат, дори когато правят базите и репутацията им на мармалад...
07:25 11.03.2026
33 Мухахаха
До коментар #28 от "Намери ли си чалмата,а?":Не вибратора си намерих
07:26 11.03.2026
34 Третата Световна ефективно е в сила,
Бимбо приказки под шипковият храст.
Руският БРЕНТ се продава за 100 на барел, Путин поздравява Тръмп, так держат.
07:27 11.03.2026
37 Бе то
Коментиран от #39
07:32 11.03.2026
39 Руснак без крак
До коментар #37 от "Бе то":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
07:34 11.03.2026
40 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
че той да е радостен...
07:35 11.03.2026
41 След зависимостите от Руският Петрол,
На Евро овчарите някой да им каже?
Москва не вярва на сълзи.
07:36 11.03.2026
42 тц тц
До коментар #28 от "Намери ли си чалмата,а?":А ти докато си гледал телевизора беше ли го включил? Защото вчера видях как милиони иранци бяха по улиците и празнуваха избирането на новия си лидер, а по улиците в Тел Авив беше мъртвило, а по голямата част от евреите не били виждали дневна светлина вече втора седмица, резиденцията и семейната вила на Натаняху са сринати, а брат му е мъртъв, най вероятно и самия Натаняху.
07:36 11.03.2026
43 Радостен
07:36 11.03.2026
45 Владимир Путин, президент
До коментар #31 от "Също":Руснака бавно запряга и ПЯТЬ года ваюва ☝️😁
Коментиран от #54
07:37 11.03.2026
46 Дон Корлеоне
07:37 11.03.2026
47 Хаха
До коментар #38 от "👇👇👇👇👇":Гори ти на тебе празната "манерка" от новините за цената на горивата! А на всичко отгоре ще трябва да плащаш за руски петрол за да си заредиш колата и отидеш до село да нагледаш как расте лука... 😅
07:37 11.03.2026
48 Така де
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Щом едни наркомани млатят руската армия като мече у дувар, представяш ли си ако са нормални. Няма да остане жив ни един руски войник.
07:38 11.03.2026
49 РВД
07:38 11.03.2026
50 Владимир Путин, президент
07:39 11.03.2026
51 Изкуствен интелект
До коментар #15 от "Той па Путин...":...като се засилил да казва на тая блондинка,дали дава ,или не разузнавателна информация на Иран...?!
АИ - блондинка, която си е боядисала косата тъмна.
07:41 11.03.2026
52 То и Путин
07:41 11.03.2026
53 Семен Гириленко
07:42 11.03.2026
54 Така е
До коментар #45 от "Владимир Путин, президент":Хубавите работи бавно стават !
07:43 11.03.2026
56 сега е момета
07:44 11.03.2026
57 стоян георгиев
07:44 11.03.2026
58 Пак нещо ....
До коментар #17 от "Тити":....не можеш да направиш логична причинно - следствена връзка. В дадения случай следствието е, че Иран получават разузнавателна информация от руснаците ( явно прекъснатият Старшини не им пречи) , а причината е, че САЩ искат да ограбят и колонизират Иран, след което да удушат търговските пътища на Китай и Русия, да предизвикат кризи в тези страни и техния разпад , чрез НПО, Агенти на влияние и цветни "революции".
Коментиран от #59
07:45 11.03.2026
59 Аман от автоматични редактори
До коментар #58 от "Пак нещо ....":Старшини , да се чете Старлинк
07:46 11.03.2026
60 Град Козлодуй
07:46 11.03.2026
61 мръсни терористи
07:48 11.03.2026