Тежко наказание за румънски талант на Сасуоло след бой над съдия

11 Март, 2026 07:00 637 0

Полузащитникът ще бъде дисквалифициран до края на годината

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Младият футболист на Сасуоло Трой Томса получи изключително тежко наказание, след като нападна съдия по време на двубой от първенството на Примаверата, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

18-годишният румънски полузащитник беше наказан да не играе до 31 декември 2026 година, което означава, че ще може да се завърне на терена едва през 2027-а.

Инцидентът се случи по време на второто полувреме на мача между Наполи и Сасуоло, завършил с победа 5:2 за домакините. В 63-ата минута Томса получи директен червен картон за бурни протести след отсъдено нарушение.

След изгонването си младият халф се върнал към арбитъра Матия Мареска от съдийската колегия в Неапол и го дръпнал и блъснал, преди играчи от двата отбора да се намесят и да предотвратят по-сериозен инцидент.

Освен дългата дисквалификация, Томса е получил и последно предупреждение за неспортсменско поведение срещу съперник, което е четвъртото му подобно нарушение през сезона.


