Тежко наказание за румънски талант на Сасуоло след бой над съдия

Младият футболист на Сасуоло Трой Томса получи изключително тежко наказание, след като нападна съдия по време на двубой от първенството на Примаверата, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

18-годишният румънски полузащитник беше наказан да не играе до 31 декември 2026 година, което означава, че ще може да се завърне на терена едва през 2027-а.

Инцидентът се случи по време на второто полувреме на мача между Наполи и Сасуоло, завършил с победа 5:2 за домакините. В 63-ата минута Томса получи директен червен картон за бурни протести след отсъдено нарушение.

След изгонването си младият халф се върнал към арбитъра Матия Мареска от съдийската колегия в Неапол и го дръпнал и блъснал, преди играчи от двата отбора да се намесят и да предотвратят по-сериозен инцидент.

Освен дългата дисквалификация, Томса е получил и последно предупреждение за неспортсменско поведение срещу съперник, което е четвъртото му подобно нарушение през сезона.