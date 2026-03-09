Путин: Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които са надеждни купувачи

Русия увеличава доставките си на енергоресурси за своите надеждни партньори в различни региони по света и е готова да работи и с Европа, но очаква съответните сигнали от нейна страна, заяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на ситуацията на световния петролен и газов пазар, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Путин посочи, че Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които се явяват надеждни купувачи, в това число Словакия и Унгария. Руският президент добави, че страната му е готова да доставя петрол и газ в Европа, но очаква от ЕС да сигнализира за готовност да се откаже от политическата конюнктура в тази сфера.

"Ако европейските компании, европейските купувачи изведнъж решат да се преориентират и ни осигурят дългосрочна, устойчива съвместна работа, лишена от политически конюнктура... моля, ние никога не сме се отказвали, готови сме да работим и с европейците", каза Путин. "Но ни трябват някакви сигнали от тяхна страна, че са готови и също искат да работят и ще ни осигурят тази устойчивост и стабилност", подчерта президентът.

"Бих искал да отбележа, че Русия многократно предупреждаваше, че опитите да се дестабилизира ситуацията в Близкия изток неизбежно ще поставят под заплаха глобалния горивен и енергиен комплекс", каза още държавният глава. Предизвиканите от конфликта в Близкия изток сривове във веригите за доставките на петрол и газ се отразяват на цялата система на международните икономически отношения, предупреди Путин.

По думите му Москва е обръщала внимание на факта, че опитите за дестабилизация на този регион ще повлияят на растежа на цените на енергоносителите, ще ограничат доставките на въглеводороди по целия свят и ще нарушат дългосрочните инвестиционни планове. "Съдейки по всичко, точно това се случва", обобщи руският президент.

Заради ескалацията на конфликта в Близкия изток Иран затвори Ормузкия проток, откъдето минават около 20% от всички световни доставки на петрол и газ.

Цената на петрола от сорта "Брент" днес за първи път от август 2022 г. надхвърли 100 долара за барел, достигайки 119 долара. Цената на газа на борсата в Европа при отварянето на търговията за първи път от януари 2023 г. надхвърли 800 долара за 1000 кубични метра.