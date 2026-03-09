Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Путин: Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които са надеждни купувачи
Путин: Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които са надеждни купувачи

9 Март, 2026 21:10 1 438 107

Русия е готова да доставя петрол и газ в Европа, но очаква от Брюксел да се откаже от политическата конюнктура в тази сфера

Русия увеличава доставките си на енергоресурси за своите надеждни партньори в различни региони по света и е готова да работи и с Европа, но очаква съответните сигнали от нейна страна, заяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на ситуацията на световния петролен и газов пазар, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Путин посочи, че Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които се явяват надеждни купувачи, в това число Словакия и Унгария. Руският президент добави, че страната му е готова да доставя петрол и газ в Европа, но очаква от ЕС да сигнализира за готовност да се откаже от политическата конюнктура в тази сфера.

"Ако европейските компании, европейските купувачи изведнъж решат да се преориентират и ни осигурят дългосрочна, устойчива съвместна работа, лишена от политически конюнктура... моля, ние никога не сме се отказвали, готови сме да работим и с европейците", каза Путин. "Но ни трябват някакви сигнали от тяхна страна, че са готови и също искат да работят и ще ни осигурят тази устойчивост и стабилност", подчерта президентът.

"Бих искал да отбележа, че Русия многократно предупреждаваше, че опитите да се дестабилизира ситуацията в Близкия изток неизбежно ще поставят под заплаха глобалния горивен и енергиен комплекс", каза още държавният глава. Предизвиканите от конфликта в Близкия изток сривове във веригите за доставките на петрол и газ се отразяват на цялата система на международните икономически отношения, предупреди Путин.

По думите му Москва е обръщала внимание на факта, че опитите за дестабилизация на този регион ще повлияят на растежа на цените на енергоносителите, ще ограничат доставките на въглеводороди по целия свят и ще нарушат дългосрочните инвестиционни планове. "Съдейки по всичко, точно това се случва", обобщи руският президент.

Заради ескалацията на конфликта в Близкия изток Иран затвори Ормузкия проток, откъдето минават около 20% от всички световни доставки на петрол и газ.

Цената на петрола от сорта "Брент" днес за първи път от август 2022 г. надхвърли 100 долара за барел, достигайки 119 долара. Цената на газа на борсата в Европа при отварянето на търговията за първи път от януари 2023 г. надхвърли 800 долара за 1000 кубични метра.


  • 1 Превод:

    37 8 Отговор
    Или ще подписвате дългосрочни договори, или съм ви Е.М.!

    Коментиран от #43

    21:11 09.03.2026

  • 2 Пепи Леврото 🧌

    29 1 Отговор
    Бойко който ти подари куче надежден партньор ли е ?

    21:12 09.03.2026

  • 3 Поредната руска простотия

    14 43 Отговор
    Никой не те пита.

    Коментиран от #13, #15

    21:12 09.03.2026

  • 4 Где мУрсула?

    32 6 Отговор
    Липсва ми стройната и осанка.

    Коментиран от #5, #54

    21:13 09.03.2026

  • 5 Опаа

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Где мУрсула?":

    Питай този дето я минува с 200 🙂

    21:14 09.03.2026

  • 6 Да,бе

    26 5 Отговор
    Европа е жертва на сексуално насилие,но по желание и заслужено...

    Коментиран от #24

    21:15 09.03.2026

  • 7 Жълтопаветник

    24 5 Отговор
    Ние избрахме Урсула и еврото.

    Коментиран от #29

    21:15 09.03.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    10 29 Отговор
    путен се моли на Европа пак да купува руски нефт и газ!

    Коментиран от #28

    21:16 09.03.2026

  • 9 Ха ха ха

    9 25 Отговор
    Размечтало се джуджето .

    21:17 09.03.2026

  • 10 Аз нали ви казах

    20 3 Отговор
    Бойко съм-утре отивам с Кученце в Москва

    Коментиран от #12

    21:17 09.03.2026

  • 11 Бензоколонката с ракети

    10 27 Отговор
    се мъчи да използва конюнктурата да вземе някое евро!

    Коментиран от #17, #20

    21:17 09.03.2026

  • 12 И дупе да даваш

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аз нали ви казах":

    Все е ТАА-ус ра се вече

    21:18 09.03.2026

  • 13 Европеец

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "Поредната руска простотия":

    Далече си от истината не чадо, би било добре да бъдеш Какво казва руският президент Владимир Путин....а ти Караш ли автомобил, ходиш ли на бензиностанции бе чадо....

    21:18 09.03.2026

  • 14 демократ

    6 31 Отговор
    Продължавай да продаваш на унгарските и чехски клошари. Ние нямаме нужда от газта ти.

    Коментиран от #85

    21:18 09.03.2026

  • 15 Баце,

    25 7 Отговор

    До коментар #3 от "Поредната руска простотия":

    Питат, питат! И унгарци, и китайци, и индийци, виетнамци, индонезийци, тайландци, че даже и южнокорейци. Изобщо всички чиято икономика расте. И освен дето питат, ами и на крака ходят в Кремъл.

    Коментиран от #31, #61

    21:18 09.03.2026

  • 16 ?????

    24 2 Отговор
    Ха ха.
    Що сте го съкратили наполовина.
    Освен - "Путин посочи, че Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които се явяват надеждни купувачи, в това число Словакия и Унгария."
    Той е казал че не трябва да се чака кога Европа ще се откаже от руските енергийни доставки, а трябва да се използва сегашния момент на високи цени и да се пренасочат руските доставки към други държави, а доставките за Европа да се орежат още сега.

    Коментиран от #25

    21:19 09.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лукашенко се похвали

    3 14 Отговор
    че е направил белоруски макдоналдс с американско оборудване!

    21:19 09.03.2026

  • 19 Фарфалюлю

    6 19 Отговор
    Хахаха пълен просяк.

    21:19 09.03.2026

  • 20 Обичам те

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Бензоколонката с ракети":

    С Мот Ан Яко

    21:20 09.03.2026

  • 21 Боко Банкя

    19 0 Отговор
    Криза иде. Купувайте си магаренца. Ядат малко и са някакъв транспорт. Пасете овце, кокошки и патки по селата. Сейте царевица и картофи. Като затворят магазините, ще ги продавате за злато на черната борса.

    21:20 09.03.2026

  • 22 Ей ся

    1 8 Отговор
    😂😂😂😂😂

    21:20 09.03.2026

  • 23 Циганин ли си, българино? 🤔

    9 6 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    21:21 09.03.2026

  • 24 Путлероф

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    То и майка ти така.

    Коментиран от #32

    21:21 09.03.2026

  • 25 Не се обаждай

    0 10 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    не знаеш руски.

    Коментиран от #69

    21:22 09.03.2026

  • 26 Пътувай

    6 13 Отговор
    Путин! Физиономията от снимката е много показателна

    21:22 09.03.2026

  • 27 да питам

    3 17 Отговор
    А верно ли не само САЩ, но и Белгия, Испания, Франция, Германия, Турция, Гърция и Италия, конфискуват руски петролни танкерчета ?

    Коментиран от #81

    21:23 09.03.2026

  • 28 Европеец

    19 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Познавам историята на Русия и не си спомням някога да се е молила, но Путин както винаги обявява благородство, но ми се струва че избърза, Явно не желае европейските дебели да му цапат килимчето...

    Коментиран от #33, #37, #38, #39, #40, #88

    21:23 09.03.2026

  • 29 Жокаевич

    5 13 Отговор

    До коментар #7 от "Жълтопаветник":

    Ами избери пу.тлерасткия мир бе ки.ртак. Никой не те държи насила тук.

    21:23 09.03.2026

  • 30 Ъхъ!!!

    5 14 Отговор
    Руският петрол има една особеност! Винаги върви с кагебейски номера!!!!!

    Коментиран от #78

    21:23 09.03.2026

  • 31 Дреме ми

    6 18 Отговор

    До коментар #15 от "Баце,":

    От Европа само Орбан и Фицо реват за руска нафта.Следвесщоят месец Орбан е аут.Да си го продава на виетнамци,китайци и марсианци .

    21:24 09.03.2026

  • 32 Да,бе

    13 1 Отговор

    До коментар #24 от "Путлероф":

    Ти си добре,че те е раждала бащата ти,само не можал да каже от кого...Доста тълпа се е събрала.

    Коментиран от #35

    21:24 09.03.2026

  • 33 Ибришиков

    5 16 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Желае евро ама нема. Бриши си дирника с рубли и юани. Хахахаха. Просяк

    21:24 09.03.2026

  • 34 хаха 🤣

    5 12 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся как го доставяш тоя петрол, в самолети ли го превозваш 🤣

    21:25 09.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Боко Банкя

    12 2 Отговор
    Развъждайте кокошки. Освен месо и яйца, от курешките се получава прекрасен био тор! През Великата депресия българите са оцелели защото не са имали автомобили, а каручки и мотики!

    Коментиран от #83

    21:26 09.03.2026

  • 37 Бега бе😀

    7 16 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    От 200 години рашките драпат със зъби и нокти някой да им копува квото успеят да изровят от земята,за да има какво да ядат.

    Коментиран от #42

    21:26 09.03.2026

  • 38 Ганя Путинофила

    5 14 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Познаваш грънци! Всичките русофили сте неграмотни!
    1991 г, се молеха на американците за пилешки бутчета, на Германия се молеха за салам. Швеция им доставяше други храни. САЩ доставяше царевица. Англия им доставяше говеждо и т.н. и т.н.

    21:26 09.03.2026

  • 39 Многоходовото

    6 14 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #74

    21:27 09.03.2026

  • 40 Познаваш ми

    2 9 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Дедова.

    21:28 09.03.2026

  • 41 Ами

    11 7 Отговор
    Днес Путин е казал на чистачката да изтупа килима в канцеларията му
    за да не се излагали пред чужденците които щели да лазят по него :)

    Коментиран от #49

    21:28 09.03.2026

  • 42 Хахаха!🎺🥳😀

    12 5 Отговор

    До коментар #37 от "Бега бе😀":

    Преди 200 години не зная, но сега Русия е най-големия износител на пшеница в света.

    Коментиран от #46, #50

    21:29 09.03.2026

  • 43 Смях в залата 😂

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Превод:":

    Руснаците помагат на Иран с декларация и данни. Тръмп и военният му министър се смеят "Русия не е фактор"

    Коментиран от #75

    21:29 09.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ъъъъъ

    13 4 Отговор
    Когато ние предупреждавахме, че времето Урсула и Кая да целуват ръка на Путин не е далеч, вие ни се смеехте, "наричахте ни гладни копейки" и ни пращахте в Русия... 😂
    Сещате ли се?

    21:29 09.03.2026

  • 46 Колективен руски крепостен

    7 8 Отговор

    До коментар #42 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #55

    21:30 09.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хеми значи вазелин

    10 1 Отговор
    Урсулите ще правят течение на тръбата.

    21:31 09.03.2026

  • 49 Ха-ха

    7 9 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Путин никой не го бръсне за слива. САЩ го изпратиха в девета глуха.!

    Коментиран от #67, #96

    21:31 09.03.2026

  • 50 Добре, че им дадоха комбайни

    15 8 Отговор

    До коментар #42 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    и трактори американско и немско производство, иначе руснаците щяха да орът с волове!

    Коментиран от #60

    21:31 09.03.2026

  • 51 Хм...

    14 16 Отговор
    Вчера нефта почти удари $120, днес е малко над $100. Очакванията са $150 ако войната в залива продължи още десетина дни и твърдо над $200 ако ситуацията се задържи така още месец.
    Газта вчера стигна $820, днес е почти $740, преди седмица беше под $400. След още месец война очакванията са за над $1500.
    А най забавно ще е ако арабите започнат да затварят кладенци, което ще им се наложи след 2-3 седмици. Е те тогава тая и следващата година в ЕсеС наистина ще ядем дървото.
    Така че момченца и момиченца гответе си план Б.

    Коментиран от #87

    21:31 09.03.2026

  • 52 Ицо

    15 9 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    21:32 09.03.2026

  • 53 Евроатлантик

    19 10 Отговор
    Путлер наивно се надява да извлече полза от войната срещу Иран, но греши за пореден път. Европа отлично знае какво означава да се довери на патологичен лъжец, подлец и военнопрестъпник.

    21:32 09.03.2026

  • 54 хаха 🤣

    15 9 Отговор

    До коментар #4 от "Где мУрсула?":

    ти остави мУрсулата, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    21:33 09.03.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    9 19 Отговор

    До коментар #46 от "Колективен руски крепостен":

    По-зле сме българите. По-зле сме от Гана! Русия изпревари Германия и Япония по покупателна способност на населението, а България копае дъното!

    Коментиран от #59, #62, #64, #70, #77, #79

    21:33 09.03.2026

  • 56 Дончо

    7 6 Отговор
    Нямаш карти.Тръби нямаш.И гемиите с петрол ти арестуват.

    21:34 09.03.2026

  • 57 хаха

    6 9 Отговор
    "Русия е готова да доставя петрол и газ в Европа"

    Пислямисткото жуже яко се е окендзало. ХАХАХА!

    Коментиран от #72, #73

    21:35 09.03.2026

  • 58 незнайко

    8 4 Отговор
    Това е приказка на ръководител а не като нашите подмазвачи купуващи ресурси на безбожни цени защото така им нареждат !!!

    21:36 09.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хахаха!🎺🥳😀

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "Добре, че им дадоха комбайни":

    Без пари никой не дава! Руснаците си купиха със ЗЛАТО! Добиват 200 тона годишно.

    Коментиран от #80

    21:36 09.03.2026

  • 61 Е, как става така

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "Баце,":

    че всички икономики растат и забогатяват, хората трупат трилиона долари печалби, а Русия става все по-бедна и по-изостанала ?

    21:36 09.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Свърши авантата.

    4 8 Отговор
    Имахте и долари и евраци.Купувахте си имоти навсякъде.Сега от всякъде ви напъдиха.
    Пак ще си останете бедняци,а аятоласите 2 метра под земята.

    Коментиран от #101

    21:38 09.03.2026

  • 67 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ха-ха":

    За това ли от САЩ му предлагат да прекратяват всякакви контакти с окраина
    ако Русия спре да дава разузнавателна информация на Иран :)

    Коментиран от #76

    21:38 09.03.2026

  • 68 Малчо

    3 7 Отговор
    Московийката се впрегна в търсене на "надежни купувачи", като е готова "да работи и с европейците".
    Кримълскшят пациент се разбира за да не изпусне високите цени на горивата. Зер, "денги нет", а руската хазна трябва да се напълни! За да може военнопрестъпникът да продължи спокойно да воюва в Украйна!

    21:38 09.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 И ОЩЕ............

    7 3 Отговор
    .............ЗА ОРБАН И ФИЦО ,....НА СТАРИТЕ ЦЕНИ , А ЗА КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕЩИТЕ 🍌

    21:39 09.03.2026

  • 72 Денги няма!

    3 5 Отговор

    До коментар #57 от "хаха":

    Денгииии.🤣🤣

    21:39 09.03.2026

  • 73 хаха🤣

    5 7 Отговор

    До коментар #57 от "хаха":

    ножа в рашка е опрял до кокал, глада и бунта на крепостните чукат на вратата 🤣🤣🤣

    21:40 09.03.2026

  • 74 Хаха

    7 4 Отговор

    До коментар #39 от "Многоходовото":

    Съотношението е 1000:30!
    Ето го и последният хванал експреса за Бандера:
    "Командирът на прочутата 39-та тактическа авиационна бригада на украинските военновъздушни сили Александър Довгач загина – той беше свален от руските войски в един от районите на Северния военен окръг."

    21:40 09.03.2026

  • 75 Така

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Смях в залата 😂":

    Моженето ти да мислиш - не е фактор!

    21:41 09.03.2026

  • 76 Хи хи хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Това ли си говорите с другите копейки като правите обиколи по кофите 😂😂😂

    Коментиран от #99

    21:42 09.03.2026

  • 77 Русия е в компанията на Гана

    4 4 Отговор

    До коментар #55 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    "Индекса за корупцията за 2025г. за 185 държави. Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Гана, Северна Корея, Габон и Сомалия.
    😃

    Коментиран от #103

    21:42 09.03.2026

  • 78 Супер

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ъхъ!!!":

    точно

    21:43 09.03.2026

  • 79 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Руската пропаганда не прави от човека глупак.Тя го намира,😀😀

    21:44 09.03.2026

  • 80 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Абе руснака не може да произведе два еднакви пирона.

    Коментиран от #92

    21:44 09.03.2026

  • 81 Аятолах

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    А в Ормузкия проток направо потъват щатски, израелски, британски и други танкерчета. А сега направо спряха и се тълпят отстрани. Минават само Руски и Китайски.

    21:44 09.03.2026

  • 82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор
    Жълт клепар.

    21:44 09.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Делю Хайдутин

    3 2 Отговор
    Пета година вися като соппол на Дунав и меся погачите.Кьрав ватн1к не видях.Щр си омеся и главата.

    21:46 09.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Мотика.

    3 0 Отговор
    да ама сега по селата са останали само ирокези, а ирокезът нито копа, нито добитък гледа. само краде.

    21:47 09.03.2026

  • 87 Удавникът се хваща и за сламка😂

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хм...":

    Същата картина и с Путлер. Навремето преигра с Украйна и Газпром и сега се чуди къде да си продава нефта.

    21:48 09.03.2026

  • 88 от благородство ли стана като Сев. Корея

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способнстта на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😁

    21:48 09.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Механик":

    Ама праща поетапно гОУЕми командири при Бандера:
    Украински бригаден командир, летящ със Су-27, беше свален, докато се опитваше да преследва руски Су-34.
    Украинският некролог не уточнява типа самолет, с който е летял Довгач. Най-често обаче той е летял със Су-27. Ако е летял със Су-27, тогава украинските въоръжени сили разполагат само с пет изтребителя от този клас.
    Известно е, че самолетът на Довгач е свален от зенитна ракета, докато се е опитвал да преследва руски Су-34. Украинският бригаден командир се е опитал да приложи тактика на засада: той е летял ниско близо до фронтовата линия, чакайки руския самолет да нанесе бомбардировки срещу украинските въоръжени сили. Но когато вражеският самолет започнал да се издига за атака, той веднага бил свален от екипаж на руска система за противовъздушна отбрана.

    Коментиран от #97

    21:49 09.03.2026

  • 93 хаха

    1 0 Отговор
    "Русия е готова да доставя петрол и газ в Европа,"

    За пари и Ъза си дава бункерния плъх. Затова се е бил и разкашлял. Ходил е да се сношава с някой китаец-ковидар.

    21:50 09.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 В. В. Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ха-ха":

    Абе не знам. На мене в Аляска червен килим ми постлаха, а Кая не я пуснаха в Бялата къща, пък Зеленко с такси си отиде до тираджийския мотел...
    Чееее не знам де...

    21:51 09.03.2026

  • 97 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Хаха":

    Дано се оправи хохохола 😂😂😂 .

    21:52 09.03.2026

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Я по-културно! Не си в гаражната кръчма!

    21:52 09.03.2026

  • 99 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хи хи хи хи":

    Всъщност това го казаха Уиткоф и Болтън, и го има в медиите.
    Но вероятно сте го пропуснали.
    Вероятно не знаете кои са Уиткоф и Болтън, но за това си има гоогле :)

    21:54 09.03.2026

  • 100 хаха

    1 1 Отговор
    Как са чушкопеците?

    Коментиран от #107

    21:55 09.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Чичо Ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Русия е в компанията на Гана":

    А ний къде сме?
    За един преател питам...

    21:56 09.03.2026

  • 104 ?????

    1 0 Отговор
    Все ми е тая щом не искате нормален превод.
    Оправяйте се.

    21:57 09.03.2026

  • 105 Урсул

    1 1 Отговор
    ЕС ще гласува и ще ходи пеша, но няма да купува руски петрол. Слава Украиньй...

    21:57 09.03.2026

  • 106 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Русия си има нефт;
    Русия си има природен газ;
    Русия има безкрайни полета с пшеница;
    Русия има недра, пълни със минерални богатства;
    Целият свят завижда на огромните руски богатства, само Ганьо отваря паст и реве, че руснаците били блатари, копейки и бедняци.

    21:59 09.03.2026

  • 107 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "хаха":

    Много украински л.....айна явно си изял ...

    21:59 09.03.2026

