Кога трябва да сменим зимните гуми с летни

10 Март, 2026 10:08 3 086 11

Най-важните акценти, които трябва да имате предвид, за да избегнете рискове

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато настъпи преходният период между сезоните, въпросът кога точно да сменим зимните гуми с летни става изключително актуален за всеки шофьор. Макар календарът да показва настъпването на пролетта, безопасността на пътя зависи от един много по-конкретен фактор: средната денонощна температура. Ето най-важните акценти, които трябва да имате предвид, за да избегнете рискове:

Златната граница от +7°C

Повечето специалисти в автомобилния бранш са единодушни – летните гуми започват да работят ефективно едва когато температурите се задържат устойчиво над +5…+7 градуса в продължение на няколко поредни дни. При по-ниски стойности каучуковата смес на летните гуми се втвърдява („остъклява“), което драстично увеличава спирачния път и влошава сцеплението, дори асфалтът да изглежда сух.

Опасността от „сутрешния капан“

Основната грешка при ранната смяна е подценяването на нощните и ранните сутрешни часове. Дори през деня слънцето да загрява въздуха, сутрешните слани и скритите заледявания по сенчестите участъци или мостовете могат да превърнат шофирането с летни гуми в лотария. Изчакването на момента, в който нощните температури престанат да падат под нулата, е ключово за сигурността.

Регионални особености и прогнози

Времето за смяна варира сериозно според географското положение и специфичния микроклимат:

Градски условия: В големите градове асфалтът се затопля по-бързо, което позволява малко по-ранна реакция..

Магистрали и планински райони: Ако често пътувате извън града или през проходи, е разумно да изчакате по-дълго. Там условията остават динамични по-дълго време.

Влажност и валежи: Райони с висока влажност и близост до големи водни басейни често страдат от внезапно обледяване на пътя при залез слънце, което изисква допълнително търпение от страна на водачите.

Заключение

Бързането със сервиза за гуми крие реален риск от инциденти при внезапно завръщане на студа. Най-безопасният подход е да наблюдавате прогнозата в десетдневен план и да предприемете действие едва когато пролетта се е установила трайно.


  • 1 Мурка

    4 1 Отговор
    СЪЩИЯТ КАТО ПРИ ПОЛИТИКАТА КОГА ДА СМЕНИМ ----БАНДИТИТЕ

    Коментиран от #3

    10:16 10.03.2026

  • 2 Реалист

    16 5 Отговор
    Вече масово се кара с всесезонни гуми и дори най-големите философи кандисаха, че при сегашния климат в България е безсмислено да се въртят зимни и летни гуми на стандартени автомобил с нормално използване. Ако зимата не ходиш по планините е безумно да слагаш зимни гуми. Смърт за гумаджиите е като отидеш и поискаш да си сложиш всесезонни...знаят, че губят един редовен шаран.

    Коментиран от #8

    10:17 10.03.2026

  • 3 Дони

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    37 години ги сменяте и все -----ВАГАБОНТИ

    10:17 10.03.2026

  • 4 Мич

    5 5 Отговор
    Трета година си карам със зимни гуми и нямам никакъв проблем. Като се изтъркат, си взимам пак такива.

    Коментиран от #6

    10:18 10.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 5 Отговор
    Значи... сменят се на 1 март щото иначе почваш едно надлъгване с драгия полицай кой мери по-добре тия 4 мм

    Значи... да караш със зимни гуми лятото е МНОГО ПО-ОПАСНО отколкото с летни зимата!!!

    Значи... от всесезонните не печелиш нищо щото след първия сезон вече са за смяна!

    10:32 10.03.2026

  • 6 Цеко

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мич":

    Зимните гуми още първото лято се опичат и стават кофти за следващата зима. По-добре си слагай всесезонни.

    10:33 10.03.2026

  • 7 авто маниак

    5 1 Отговор
    Карам всесезонни Крос климат

    10:35 10.03.2026

  • 8 Тия

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    дето са нешарани, имат по два комплекта джанти. Едни за летни, и едни за зимни. Даже съм си купил и гайковерт, да не си напиням вече ръките. Ходят на гумажия, кога се спука някоя, или почнат да друсат за баланс. И като станат за хвърляне, естествено, щото няма нищо вечно.

    10:38 10.03.2026

  • 9 Да, да

    4 0 Отговор
    Точно в 8 часа и 33 минути на 1-ви април!

    10:46 10.03.2026

  • 10 Хаха

    7 0 Отговор
    Зимните гуми в България се сменят задължително с летни след 1 март, когато законът за движение по пътищата престава да изисква специфично зимно оборудване. Най-подходящият момент е, когато средните дневни температури трайно се задържат над 7°C, което обикновено се случва от средата на март до края на април.

    Което е смях

    10:47 10.03.2026

  • 11 Айзомби

    0 0 Отговор
    Пфф , който хвали всесезонните гуми - нищо не разбира.Биле ставали а у.Пълни глупости ,нито за лятото стават , нито за зимата .Дълъг спирачен път и доста поднасяне , а за шума да не говоря.Аз лично не бързам със смяната , защото сутринта е още около 0 градуса.Когато и сутрин е вече над 5-6 градуса ,вече може.

    11:43 10.03.2026