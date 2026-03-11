Новини
Скандален бивш халф от Висшата лига отново в ареста след бой в голф клуб

11 Март, 2026 06:45 713 0

  • джоуи бартън-
  • полиция-
  • бой-
  • скандал-
  • футбол

Бившият халф е обвинен в нападение, след като при сбиване край Ливърпул ранил мъж в лицето и ребрата

Скандален бивш халф от Висшата лига отново в ареста след бой в голф клуб - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият английски футболист Джоуи Бартън отново попадна в центъра на скандал, свързан с насилие.

Според информация на британски медии ексхалфът на Нюкасъл и Манчестър Сити е бил задържан след сбиване в голф клуба „Huyton and Prescot“ край Ливърпул. Инцидентът е станал миналата неделя, когато при спор по все още неясни причини Бартън е ударил мъж, като му е причинил наранявания по лицето и ребрата.

Срещу него е повдигнато обвинение за нападение. Разследването обаче продължава и не се изключва възможността бившият футболист да е действал при самозащита, след като е бил заплашен с оръжие от другия участник в конфликта.

От полицията потвърдиха, че двамата замесени са задържани и предстои да бъдат разпитани, за да се изясни точната хронология на случилото се.

За Бартън това далеч не е първият подобен случай. В миналото той вече е лежал в затвора, след като прекара 77 дни зад решетките заради тежък побой над млад мъж. Бившият полузащитник, играл още за Куинс Парк Рейнджърс, отдавна е известен с бурния си характер както на терена, така и извън него.


