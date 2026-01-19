Яница Петкова пред ФАКТИ: Радев търсеше момента – протестите му го дадоха

Навлизането на президента Румен Радев в активната политика не беше изненада, а логичен завършек на процеси, които се развиваха с месеци. Явно решението е било подготвяно, но ускорено от общественото напрежение и протестите през декември. Какви са очакванията, рисковете и потенциала на един нов политически проект около Радев... Пред ФАКТИ говори социологът Яница Петкова от агенция „Мяра“.
- Г-жо Петкова, 19 януари 2026 г. – това ли беше денят, в „който най-малко очаквахме“ президентът Румен Радев да напусне поста си?
- Ако трябва да бъда честна – не. Това се очакваше от повече от месец. От тази гледна точка решението не беше изненада, по-скоро моментът, в който беше обявено. Посланието „когато най-малко очаквате“ звучеше като предизвикателство към бъдещите му политически опоненти, не толкова към обществото.
- Имаше ли реални очаквания това да се случи още сега?
- Повече от месец с нарастващ интензитет се говореше за подобен сценарий. Протестите през декември изиграха решаваща роля. Имам усещането, че решението беше взето в движение – търсеше се подходящ повод и той дойде именно с протестите.
- Смятате ли, че протестите наклониха везните?
- Категорично. Радев търсеше момента – протестите му го дадоха. Такава мобилизация, каквато имаше на протестите, не бяхме виждали от години. Не става дума само за брой хора, а за усещането за натрупано разочарование и нужда от алтернатива. Това даде политически контекст на решението.
- Може ли Румен Радев реално да се превърне в тази алтернатива?
- Това вече е отделен въпрос. Зависи от програма, платформа, политически партньорства, коалиции и хората около него. И най-вече – дали тези, които се чувстват непредставени, ще го припознаят като свой представител.
- Как ви прозвуча финалът на речта му – „Заедно можем“?
- Не е нещо ново. Подобни послания сме чували и в новогодишната му реч, и преди това. Това беше заявка за обединение – особено към младите хора и към протестиращите през 2020 и 2025 година. Видяхме и очертаване на конкретен политически враг. Не беше назован директно, но мафията и статуквото ясно бяха олицетворени от досегашните управляващи партии. Основната линия ще бъде обединение срещу тях.
- Кои партии трябва най-много да се притесняват от появата на Радев на политическия терен? Електоратите на „Има такъв народ“, „Величие“, МЕЧ, а в известна степен и БСП...
- Разочарованието при ИТН е високо, а техният електорат е силно протестен и младежки. При партии с по-флуиден вот като „Величие“ също има риск от преливане. Без Радев очаквахме по-скоро „още от същото“ на предстоящите избори – ерозия на парламентарно представените партии и минимални промени в пропорциите. Сега ситуацията е различна. Очевидно вече сме в предизборна кампания и има сериозна маса от хора, които са разочаровани и се чувстват непредставени. Тази маса може да бъде мобилизирана и предполагам, че точно това ще бъде целта на президента. Това не означава, че няма твърд електорат на сегашните партии, но разочаровани избиратели с по-ляв или по-консервативен профил биха могли да припознаят Радев.
- Как стои въпросът с БСП?
- Ситуацията там е специфична и кризисна от дълго време. Има голяма група леви хора, които не гласуват. Те биха могли да припознаят Радев като свой представител, в зависимост от това как партията ще се преструктурира и каква ще е реакцията ѝ.
- Какъв ефект да очакваме от проекта на Радев върху изборната активност?
- Нов политически проект, комбиниран с мащабни протести, почти сигурно означава по-висока активност. Смятам, че Радев ще разчита именно на тази вълна и затова реагира толкова бързо след протестите.
- Има ли време за изграждане на партия и структури?
- Времето е изключително малко. А това с кого ще тръгне – хората, екипът, партньорствата – това ще бъде решаващо. Политическото доверие не е достатъчно само по себе си.
- Можем ли да прогнозираме изборния резултат?
- Не. Въпросите за мнозинство или еднолично управление са напълно отворени и предстои да видим.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #40
20:29 19.01.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #35, #38
20:30 19.01.2026
3 Японеца
20:31 19.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тази
20:32 19.01.2026
6 Ъхъ!!!
Коментиран от #11
20:34 19.01.2026
7 Наистина
20:34 19.01.2026
8 Боко зайчаря
20:34 19.01.2026
9 До кога по
20:35 19.01.2026
10 Тракиец 🇺🇦
20:35 19.01.2026
11 Така е
До коментар #6 от "Ъхъ!!!":ЕвроУрсулите да си отидат на мястото !
20:36 19.01.2026
12 Хе!
20:36 19.01.2026
13 Пич
Коментиран от #15
20:36 19.01.2026
14 Да,бе
20:37 19.01.2026
15 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Пич":Кой па се интересува от предложението на един телкаджия?
Отхвърля се!
Коментиран от #21
20:39 19.01.2026
16 ...
Нека да си прави партиики...
20:39 19.01.2026
17 Тая кифличка
20:39 19.01.2026
18 Дедо ти,
20:40 19.01.2026
19 50/50
20:42 19.01.2026
20 трън
20:45 19.01.2026
21 Пич
До коментар #15 от "Ха ХаХа":Сори , геювити отивате където ви е мястото - при презрените!!! Няма да парадирате , а ще ви шиканират !!!
20:45 19.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хаха
Много е малка да коментира подобни неща.
Нямат опит
20:53 19.01.2026
24 Браво на Радев
Коментиран от #46
20:56 19.01.2026
25 търсеше момента –протестите му го дадоха
ще затърсят връзки как да ги гушнат в партията му да станат дапедатки
20:56 19.01.2026
26 Немой се плаши Народе
20:56 19.01.2026
27 123
21:02 19.01.2026
28 Коко.
21:06 19.01.2026
29 Пешо
Кой от протестите искаше Радев в политиката че не разбрах .
Какво даде Радев на протестиращите .
21:07 19.01.2026
30 Протестиращите
21:11 19.01.2026
31 сливчо чо
21:17 19.01.2026
32 Боздуган
21:19 19.01.2026
33 МИРО
КРАЯТ КРАСИ НАЧАЛОТО !!!
21:26 19.01.2026
34 Иво
21:28 19.01.2026
35 Мяра според мяра
До коментар #2 от "Красимир Петров":Абе тая поне е млада и хубава...
21:34 19.01.2026
36 МИРО
РАДЕВ БЕШЕ ИЗРИТАН ОТ ЗАПАДА, ПО ЗАСЛУГИ !!!
21:38 19.01.2026
37 Българин
21:41 19.01.2026
38 С машините може да излъже пос
До коментар #2 от "Красимир Петров":Нищо няма да измете. Той самият е плява
21:42 19.01.2026
39 МИРО
21:44 19.01.2026
40 Мнение
До коментар #1 от "Пич":Той вече се определи като даде мандат на Ахмед Доган!
Радев е фалшив герой, който ни натрапи кирчо и кокорчо!
Президента имаше шанс да пусне навреме референдум за запазване на лева, но тогава обясни, че уж било имало вече международен договор и България трябвало да приема еврото?!
Минута преди 12 часа, Радев реши да пусне референдум, когато вече евровите банкноти ги разнасяха по клоновете?!
Типична ПР стъпка, че да събере максимално много гласове на сл избори!
НО РАДЕВ ВЕЧЕ СЕ ДОКАЗА КАТО АНТИБЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ!
КОГАТО ПЕЕВСКИ ВЛЕЗЕ В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, РАДЕВ ИЗЛЕЗЕ СЪБРА НАРОДА И ПОСЛЕ СЕ ПРИБРА, ОСТАВЯЙКИ ХОРАТА САМИ!!!
НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА РАДЕВ, ПОНЕЖЕ ИЗГЛЕЖДА ПО-ФАЛШИВ И ОТ ЕВТИНО СИРЕНЕ ТИП ИМИТИРАЩ ПРОДУКТ!!!
21:45 19.01.2026
41 Артилерист
21:45 19.01.2026
42 МИРО
1. НЯМАМЕ СИ ИКОНОМИКА !!!
2. НЯМАМЕ СИ АРМИЯ !!!
3. НЯМАМЕ СИ МВР !!!
4.НЯМАМЕ СИ ПОЛИЦИЯ !!!
5.НЯМАМЕ СИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА !!!
6.НЯМАМЕ СИ ВЕЧЕ РАДЕВ !!!
7. ОСТАНА НИ И СИ ИМАМЕ САМО Й О Т О В А !!!
21:50 19.01.2026
43 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ВСЕ ЕДНО СЪБРАНИЕ НА
ЕТАЖНАТА СОБСТВРНОСТ ОТ ВХ.НА ПАНЕЛКА
С ТИЯ СТОЛЧЕТА И НЯКАКВИ ЛЕЛКИ....😀
21:52 19.01.2026
44 Какой туй джен зи нящу?
21:54 19.01.2026
45 МИРО
КОЙ ТЕ, РАДЕВ, ТЕБ, ОБИЧА ???
ВСЕКИ СЕ ОТ, ТЕБ, ОТРИЧА !!!
ЩО НАПРАВИ ПО З А С Л У Г И ??
ВСИЧКО БЪЛГАРСКО З А Г У Б И !!!
21:58 19.01.2026
46 Мнение
До коментар #24 от "Браво на Радев":Колкото ппдб ги разбутаха, толкова и Радев ще ги разбута!
22:06 19.01.2026