Яница Петкова пред ФАКТИ: Радев търсеше момента – протестите му го дадоха

19 Януари, 2026 20:25 2 318 46

Въпросите за мнозинство или еднолично управление са напълно отворени и предстои да видим, казва социологът

Яница Петкова пред ФАКТИ: Радев търсеше момента – протестите му го дадоха - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

Навлизането на президента Румен Радев в активната политика не беше изненада, а логичен завършек на процеси, които се развиваха с месеци. Явно решението е било подготвяно, но ускорено от общественото напрежение и протестите през декември. Какви са очакванията, рисковете и потенциала на един нов политически проект около Радев... Пред ФАКТИ говори социологът Яница Петкова от агенция „Мяра“.

- Г-жо Петкова, 19 януари 2026 г. – това ли беше денят, в „който най-малко очаквахме“ президентът Румен Радев да напусне поста си?
- Ако трябва да бъда честна – не. Това се очакваше от повече от месец. От тази гледна точка решението не беше изненада, по-скоро моментът, в който беше обявено. Посланието „когато най-малко очаквате“ звучеше като предизвикателство към бъдещите му политически опоненти, не толкова към обществото.

- Имаше ли реални очаквания това да се случи още сега?
- Повече от месец с нарастващ интензитет се говореше за подобен сценарий. Протестите през декември изиграха решаваща роля. Имам усещането, че решението беше взето в движение – търсеше се подходящ повод и той дойде именно с протестите.

- Смятате ли, че протестите наклониха везните?
- Категорично. Радев търсеше момента – протестите му го дадоха. Такава мобилизация, каквато имаше на протестите, не бяхме виждали от години. Не става дума само за брой хора, а за усещането за натрупано разочарование и нужда от алтернатива. Това даде политически контекст на решението.

- Може ли Румен Радев реално да се превърне в тази алтернатива?
- Това вече е отделен въпрос. Зависи от програма, платформа, политически партньорства, коалиции и хората около него. И най-вече – дали тези, които се чувстват непредставени, ще го припознаят като свой представител.

- Как ви прозвуча финалът на речта му – „Заедно можем“?
- Не е нещо ново. Подобни послания сме чували и в новогодишната му реч, и преди това. Това беше заявка за обединение – особено към младите хора и към протестиращите през 2020 и 2025 година. Видяхме и очертаване на конкретен политически враг. Не беше назован директно, но мафията и статуквото ясно бяха олицетворени от досегашните управляващи партии. Основната линия ще бъде обединение срещу тях.

- Кои партии трябва най-много да се притесняват от появата на Радев на политическия терен? Електоратите на „Има такъв народ“, „Величие“, МЕЧ, а в известна степен и БСП...
- Разочарованието при ИТН е високо, а техният електорат е силно протестен и младежки. При партии с по-флуиден вот като „Величие“ също има риск от преливане. Без Радев очаквахме по-скоро „още от същото“ на предстоящите избори – ерозия на парламентарно представените партии и минимални промени в пропорциите. Сега ситуацията е различна. Очевидно вече сме в предизборна кампания и има сериозна маса от хора, които са разочаровани и се чувстват непредставени. Тази маса може да бъде мобилизирана и предполагам, че точно това ще бъде целта на президента. Това не означава, че няма твърд електорат на сегашните партии, но разочаровани избиратели с по-ляв или по-консервативен профил биха могли да припознаят Радев.

- Как стои въпросът с БСП?
- Ситуацията там е специфична и кризисна от дълго време. Има голяма група леви хора, които не гласуват. Те биха могли да припознаят Радев като свой представител, в зависимост от това как партията ще се преструктурира и каква ще е реакцията ѝ.

- Какъв ефект да очакваме от проекта на Радев върху изборната активност?
- Нов политически проект, комбиниран с мащабни протести, почти сигурно означава по-висока активност. Смятам, че Радев ще разчита именно на тази вълна и затова реагира толкова бързо след протестите.

- Има ли време за изграждане на партия и структури?
- Времето е изключително малко. А това с кого ще тръгне – хората, екипът, партньорствата – това ще бъде решаващо. Политическото доверие не е достатъчно само по себе си.
- Можем ли да прогнозираме изборния резултат?
- Не. Въпросите за мнозинство или еднолично управление са напълно отворени и предстои да видим.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 3 Отговор
    Ами супер ! Но рано е да коментирам ! Първо ще го изчакам да се определи , дали ще е към Урсула , или към Орбан и Фицо ! Както позиции за Украйна и парите ни , АЕЦ и енергетика , вътрешна и външна политика ! Засега това е неясно !!!

    Коментиран от #40

    20:29 19.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    38 11 Отговор
    Аман от социолози,се,кс,олози и разни врачки.Радев ще измете цялата политическа п,а,с.м,ина

    Коментиран от #35, #38

    20:30 19.01.2026

  • 3 Японеца

    15 7 Отговор
    Много ще гласуват за Радев! Тръмп прати Сиярто да го подкрепят!

    20:31 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тази

    28 2 Отговор
    Социоложка кой я калдъръми? Сладурана.

    20:32 19.01.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    17 22 Отговор
    Абе, моме, като ги хортуваш тия, вярваш ли си? Нещата са много по-прости - Радев си е получил инструкциите от Кремъл. Сега започва да ги изпълнява!

    Коментиран от #11

    20:34 19.01.2026

  • 7 Наистина

    23 1 Отговор
    мисирките налазиха ефира !

    20:34 19.01.2026

  • 8 Боко зайчаря

    9 3 Отговор
    Ох пак го снесох тая вечер, за 6ти път от 19 часа насам

    20:34 19.01.2026

  • 9 До кога по

    18 1 Отговор
    Важни и сложни теми, ще търсите мнението на някакви вчерашни пишлемета и пръдли, дето още сопола не могат да си обършат, камо ли да знаят и могат!

    20:35 19.01.2026

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    20 1 Отговор
    Коя е тая ралица ???? Новия Андрей Райчев,БКП терористката Буруджиева,Коларова комунягата или внучка на червен Кольо ,,,ай си.к.тир бе

    20:35 19.01.2026

  • 11 Така е

    14 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ!!!":

    ЕвроУрсулите да си отидат на мястото !

    20:36 19.01.2026

  • 12 Хе!

    11 1 Отговор
    Първия знак за нещо грандиозно е, че се появява нова социоложка! То досега какво беше - дрън - брън Анджей Райчев, бър - бър Румяна Коларова, хоп та пляс - Бураджиева, хър - мър Боря Стоянова!

    20:36 19.01.2026

  • 13 Пич

    12 3 Отговор
    Ще направя предположение! Тръмп заяви , че ще унищожава ЛГБТ , психолиберали и подобни , и ако допуснем , че удара срещу Европа е и удар срещу Урсулианците ( защото Тръмп не прави нищо без пари ) , най губещи ще са паветниците!!!

    Коментиран от #15

    20:36 19.01.2026

  • 14 Да,бе

    14 1 Отговор
    Слагайте им ценоразписа на тия сексиложки,че народа се изкушава,а не знае дали може да си ги позволи...

    20:37 19.01.2026

  • 15 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Кой па се интересува от предложението на един телкаджия?
    Отхвърля се!

    Коментиран от #21

    20:39 19.01.2026

  • 16 ...

    13 14 Отговор
    Честито, българи! Отървахме се от Радев.
    Нека да си прави партиики...

    20:39 19.01.2026

  • 17 Тая кифличка

    13 2 Отговор
    кога стана социолог?

    20:39 19.01.2026

  • 18 Дедо ти,

    7 4 Отговор
    Туй дяти и то социолог станало, бре.Я ходи да отглеждаш деца и не се занимавай с неща които са ти много далечни!!!😡

    20:40 19.01.2026

  • 19 50/50

    11 14 Отговор
    Днес е отличен ден за Борисов и Пеевски! Появи се нов играч, който с нищо няма да застраши техния интелигентен електорат, но ще откъсне по малко, но достатъчно, за да не влязат в парламента, от БСП, Корделия Нинова, Меч, Величие, ИТН, ПП и Възраждане ще паднат под 5 % и познайте какво се очертава!? Радев ще има 18 депутата, останалото - още по същото!

    20:42 19.01.2026

  • 20 трън

    10 8 Отговор
    още от деня в който се появи когато започна да размахва юмруци а днес когато пред снимката на Васил Левски в българската институция на президента покани апс да правят правителство в България напълно го намразих това е малко човече и то нещастно като човек не го познавам но като политик е 00

    20:45 19.01.2026

  • 21 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    Сори , геювити отивате където ви е мястото - при презрените!!! Няма да парадирате , а ще ви шиканират !!!

    20:45 19.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хаха

    6 3 Отговор
    На тая й липсват сантиметри.
    Много е малка да коментира подобни неща.
    Нямат опит

    20:53 19.01.2026

  • 24 Браво на Радев

    10 6 Отговор
    И дано разбута това блато

    Коментиран от #46

    20:56 19.01.2026

  • 25 търсеше момента –протестите му го дадоха

    7 0 Отговор
    и калинки злоради и разни кифли нахъсани и социоложки
    ще затърсят връзки как да ги гушнат в партията му да станат дапедатки

    20:56 19.01.2026

  • 26 Немой се плаши Народе

    10 5 Отговор
    Поредния спасител скоро ще "самокатастрофира" с 200. Десет години контра на всичко, а сега с пълна газ.. - Какво следва, живи и здрави ще му видим сеира

    20:56 19.01.2026

  • 27 123

    8 3 Отговор
    И Радев е масон. Влака си върви в същата посока. Само сменят машиниста.

    21:02 19.01.2026

  • 28 Коко.

    4 0 Отговор
    Търси под вола теле .

    21:06 19.01.2026

  • 29 Пешо

    6 4 Отговор
    "Радев търсеше момента – протестите му го дадоха"
    Кой от протестите искаше Радев в политиката че не разбрах .
    Какво даде Радев на протестиращите .

    21:07 19.01.2026

  • 30 Протестиращите

    9 2 Отговор
    не се интересуваха от Радев. Това не беше "тяхвото".

    21:11 19.01.2026

  • 31 сливчо чо

    6 0 Отговор
    коя беше тая млада джофра ,откъде тая се появи на хоризонта ,боже упази........................

    21:17 19.01.2026

  • 32 Боздуган

    1 2 Отговор
    Дай му и ти и на мене ми дай.

    21:19 19.01.2026

  • 33 МИРО

    4 1 Отговор
    НЕКА РАДЕВ ЗАПОМНИ ОТ МЕН, А И ЙОТОВА СЪЩО:

    КРАЯТ КРАСИ НАЧАЛОТО !!!

    21:26 19.01.2026

  • 34 Иво

    7 5 Отговор
    Днеска е исторически ден. Националния предател назначен от КГБ Радев вече е бивш президент. Сам се натопи в блатото както наричаше България. Този путинист и руски агент няма никакви шансове да вземе и 10% от вота. Никой нормален човек не иска да ни връщат към руския мир. Сега е момента да бъде арестуван и съден за шпионаж в полза на Русия.

    21:28 19.01.2026

  • 35 Мяра според мяра

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Абе тая поне е млада и хубава...

    21:34 19.01.2026

  • 36 МИРО

    3 2 Отговор
    МОЯ. ТВЪРДА ЛИНИЯ :
    РАДЕВ БЕШЕ ИЗРИТАН ОТ ЗАПАДА, ПО ЗАСЛУГИ !!!

    21:38 19.01.2026

  • 37 Българин

    2 3 Отговор
    Боже опази! Човек т, който разби страната.

    21:41 19.01.2026

  • 38 С машините може да излъже пос

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Нищо няма да измете. Той самият е плява

    21:42 19.01.2026

  • 39 МИРО

    4 3 Отговор
    ЖАЛКО ЗА РАДЕВ !!! ДОКАЗА СЕ КАТО СЛАБ ПОЛИТИК И ЛИЧНОСТ !!! ПОЛИТИКАТА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА !!! ТАМ ТРЯБВА ДА УМЕЕШ, ДА РАБОТИШ ИЛИ ИГРАЕШ С НЕЯ !!!

    21:44 19.01.2026

  • 40 Мнение

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Той вече се определи като даде мандат на Ахмед Доган!

    Радев е фалшив герой, който ни натрапи кирчо и кокорчо!
    Президента имаше шанс да пусне навреме референдум за запазване на лева, но тогава обясни, че уж било имало вече международен договор и България трябвало да приема еврото?!
    Минута преди 12 часа, Радев реши да пусне референдум, когато вече евровите банкноти ги разнасяха по клоновете?!
    Типична ПР стъпка, че да събере максимално много гласове на сл избори!

    НО РАДЕВ ВЕЧЕ СЕ ДОКАЗА КАТО АНТИБЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ!
    КОГАТО ПЕЕВСКИ ВЛЕЗЕ В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, РАДЕВ ИЗЛЕЗЕ СЪБРА НАРОДА И ПОСЛЕ СЕ ПРИБРА, ОСТАВЯЙКИ ХОРАТА САМИ!!!

    НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА РАДЕВ, ПОНЕЖЕ ИЗГЛЕЖДА ПО-ФАЛШИВ И ОТ ЕВТИНО СИРЕНЕ ТИП ИМИТИРАЩ ПРОДУКТ!!!

    21:45 19.01.2026

  • 41 Артилерист

    2 1 Отговор
    "Натрупано разочарование и нужда от алтернатива" е най-важната истина, казана в това интервю. Будалкането от Борисов, лъжите на просто Киро и Подмяната, напъните на жълтопаветниците да изглеждат значими, Пеевската дразнеща "грижа за хората", антикомунистическите и антируски натрапвания и оправдания за безисходицата и безперспективността на страната от неспирната евроатлантическа пропаганда, толкова втръснаха, че предизвикват само повдигане и гадене. Сам по себе си генерал Радев доказа, че има потенциал на стойностен политик и държавник, но съм доста скептичен, че може да промени съществено нерадостната посока в развитието на страната при сегашната "геополитическа" ситуация, както казват големите разбирачи. Първо тя трябва коренно да се промени, за да се намали зависимостта/подтиснатостта на България и да се открие простор или поне пролука за перспективни решения за развитието й. Само със заеми няма да стане, колкото и да са "изгодни"...

    21:45 19.01.2026

  • 42 МИРО

    2 3 Отговор
    ЖАЛКО ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ :
    1. НЯМАМЕ СИ ИКОНОМИКА !!!
    2. НЯМАМЕ СИ АРМИЯ !!!
    3. НЯМАМЕ СИ МВР !!!
    4.НЯМАМЕ СИ ПОЛИЦИЯ !!!
    5.НЯМАМЕ СИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА !!!
    6.НЯМАМЕ СИ ВЕЧЕ РАДЕВ !!!
    7. ОСТАНА НИ И СИ ИМАМЕ САМО Й О Т О В А !!!

    21:50 19.01.2026

  • 43 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 3 Отговор
    АМА КАК БЕШЕ СИ СЪБРАЛ АНТУРАЖА БВШ.ПРЕЗ.Р.Р.
    ВСЕ ЕДНО СЪБРАНИЕ НА
    ЕТАЖНАТА СОБСТВРНОСТ ОТ ВХ.НА ПАНЕЛКА
    С ТИЯ СТОЛЧЕТА И НЯКАКВИ ЛЕЛКИ....😀

    21:52 19.01.2026

  • 44 Какой туй джен зи нящу?

    3 0 Отговор
    Който го е изтървал тва момиченце, да си прибира бърже неадекватното запъртъче!

    21:54 19.01.2026

  • 45 МИРО

    1 3 Отговор
    ДОКАЗАН ФАКТ :

    КОЙ ТЕ, РАДЕВ, ТЕБ, ОБИЧА ???
    ВСЕКИ СЕ ОТ, ТЕБ, ОТРИЧА !!!
    ЩО НАПРАВИ ПО З А С Л У Г И ??
    ВСИЧКО БЪЛГАРСКО З А Г У Б И !!!

    21:58 19.01.2026

  • 46 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Браво на Радев":

    Колкото ппдб ги разбутаха, толкова и Радев ще ги разбута!

    22:06 19.01.2026