Занимателно упражнение е разборът на статистически данни. Цифрите дават безпристрастна картина за света на парите, машините и хората.

Неотдавна бе публикуван отчетът на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране (ЦМАКП) при Руската Академия на науките за състоянието на руската икономика в началото на 2026 год. Ще коментирам негативните моменти, отбелязани там. Положителните са малко и не всяват надежда, тях ще ги оставя на безнадеждните оптимисти – нека те обясняват, че черното е бяло, аз не умея така.

В повечето отрасли на промишлеността се наблюдава продължителна стагнация. Все още няма рецесия... Всъщност, данните указват, че тя съществува, но според учените хора сегашният спад се покривал от предшестващия го в края на миналата година ръст, т.е. има тъпчене на място около нулата.

Рентабилността в основните индустриални сектори намалява бързо, расте разликата между нея и основния лихвен процент. Грубо казано това означава, че да се произвежда нещо в страната е неизгодно и неинтересно. По-просто е да държиш парите си в банката - така ще спечелиш повече и то без никакви главоболия.

Свиване на обема на инвестициите - особено в машини и оборудване. А съкратиш ли днес разходите, утре ще се сблъскаш с влошени резултати в производството – няма как да бъде другояче.

Отчетеното намаляване на инфлацията на практика е свързано с ограниченото потребление.

Входящият паричен поток на износителите се стабилизира на много ниско ниво. Това витиевато заключение означава, че заради санкциите в страната постъпват все по-малко пари от продажбата на нефт и газ в чужбина.

Населението и бизнеса продължават да оценяват негативно икономическата ситуация в страната и това вече е устойчив тренд.

Изключително голямо е налоговото бреме върху доходите на компаниите.

Тазгодишният бюджет на Руската федерация е военен. Кремъл демонстрира ненормална индиферентност спрямо конфликта в Новорусия. Нежеланието на висшите чиновници да го приключат веднъж завинаги (а това е възможно само при пълен разгром на противника) се заплаща от населението – с кръвта на войниците и парите на цивилните.

Стана известно, че в края на февруари 2026 год. президентът Путин е свикал тайно съвещание с участието на правителството и ръководството на Централната банка (ЦБ). Според оскъдните сведения, попаднали в пресата, управляващите са обсъждали откъде да вземат пари за покриване на финансовите задължения на държавата.

Проблемът е, че разходите растат, а паричният поток в държавната хазна пресъхва.

Как да го бъде, щом на годишна основа печалбите от продажбата на нефт и газ са рухнали с 47,1%? Русия, за съжаление, пропиля своя шанс от световна бензиностанция да се превърне в технологично и индустриално развита независима държава. Резултатите са налице…

Приходите в бюджета за първите два месеца на 2026 год. са с около 30% по-малко от планираното. Дори увеличеният ДДС не носи очакваните доходи. И отново за дефицита.

Дефицитът, достигнат през февруари, е 3,449 трилиона рубли, което е равнозначно на 91% от годишния план. Очаква се до края на 2026 год. той да надхвърли 10 трилиона рубли.

На федералните органи на изпълнителната власт е било поръчано да подготвят своите предложения за съкращаването на всички разходи с 10%. Уточнява се, че парите за социални нужди и за военните няма да бъдат пипани. Ще пострада финансирането на националните проекти за развитието на обществото, промишлеността и инфраструктурата… Но в определена степен тези програми са перални, превръщащи милиардите от хазната в лъскави картинки и фантастични графики.

Очаква се, че скоро рублата ще бъде девалвирана – за радост на Министерството на финансите. ЦБ е против този ход, защото той ще доведе до увеличение на инфлацията, но най-вероятно ще трябва да се смири.

Наистина, от година и половина банките поддържат стойността на руската парична единица на прекомерно високо ниво – въпреки логиката и без оглед на интересите на изпълнителната власт и на бизнеса. Специалистите предричат, че към края на 2026 год. обезценяването ще състави 15 – 20%.

Друго вероятно решение за покриването на дефицита е кредитирането на банките чрез репо сделки за покупка на държавни облигации.

Кратко уточнение. Репо сделка (от англ.: «repurchase agreement») – краткосрочен заем, обезпечен с ценни книжа, при който едната страна продава активи, задължавайки се да ги изкупи обратно на по-висока фиксирана цена след определен срок. Това е финансово споразумение, при което собствеността върху акциите преминава временно към кредитора, осигурявайки ликвидност при нисък риск.

Правителството може да получи допълнителни средства от продажбата на контролирани от държавата компании.

Всъщност, приватизацията, макар и пристъпваща на пръсти, необявена официално, вече започна – един от свежите примери е нелепата сделка за летището «Домодедово».

Какво му трябва на руския бизнес? Да бъдат понижени основният лихвен процент, инфлацията и курсът на рублата… Уви, при дадените условия тези критерии не може да се изпълнят едновременно. А изборът на два от тях ще предизвика влошаването на третия. Неразрешима глъвоблъсканица си имат Централната банка и министрите от финансовия блок на правителството.

А как макроикономиката се усеща наяве в градовете и селцата?... Предлагам в извадки от януарския отчет за състоянието на промишлеността в един от регионите на Сибир.

В сравнение с 2025 год. производството е намаляло средно с 5,4 процента, като спадът спрямо миналия декември е 10,5%.

Данните по отрасли са следните:

Производство на готови метални изделия (без машини и съоръжения)– ръст от 37,6%. Вероятно тук е включена и военната продукция.

Газ – увеличение с 24,1%.

Производство на храни – повишение с 12,5%. Но тук трябва да имаме предвид, че през цялата 2025 год. резултатите в сферата на животновъдството се влошаваха.

На всичкото отгоре сега дребните стопанства са унищожавани – убиват добитъка под предлог, че в района върлували някакви зарази. Естествено, властите не пипат големите аграрно - промишлени комплекси… На богаташите им трябват печалби, затова впрягат и държавния репресивен апарат. Подобен погром бе устроен и по нашите земи – оттогава останахме без родно производство на месо, мляко и яйца.

Лека промишленост – спад за година от 39,2%.

Металургия – 28,8% по-малко спрямо януари 2025 год.

Добив на метални руди – минус 21,8%

Добив на други полезни изкопаеми – намаление с 19,6%

Тези проценти, преведени на човешки език, означават, че хората остават без работа, градовете западат, развитието на държавата се забавя…

Не на всички им е зле. За една година в Русия са се появили шестнадесет нови доларови милиардери. Общо в тамошната групичка на големите паралии вече влизат 105 човека. Какво да кажеш… Това е чистият капитализъм – избраните богатеят от кръвта и мъката на народа.

Обаче защо ли ние знаем повече за чужденците, отколкото за нас? Какво става в деиндустриализираната България, вкарана в две войни?