Руската икономика в началото на 2026 година

Руската икономика в началото на 2026 година

15 Март, 2026 13:00 1 035 36

В повечето отрасли на промишлеността се наблюдава продължителна стагнация

Руската икономика в началото на 2026 година - 1
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Занимателно упражнение е разборът на статистически данни. Цифрите дават безпристрастна картина за света на парите, машините и хората.

Неотдавна бе публикуван отчетът на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране (ЦМАКП) при Руската Академия на науките за състоянието на руската икономика в началото на 2026 год. Ще коментирам негативните моменти, отбелязани там. Положителните са малко и не всяват надежда, тях ще ги оставя на безнадеждните оптимисти – нека те обясняват, че черното е бяло, аз не умея така.

В повечето отрасли на промишлеността се наблюдава продължителна стагнация. Все още няма рецесия... Всъщност, данните указват, че тя съществува, но според учените хора сегашният спад се покривал от предшестващия го в края на миналата година ръст, т.е. има тъпчене на място около нулата.

Рентабилността в основните индустриални сектори намалява бързо, расте разликата между нея и основния лихвен процент. Грубо казано това означава, че да се произвежда нещо в страната е неизгодно и неинтересно. По-просто е да държиш парите си в банката - така ще спечелиш повече и то без никакви главоболия.

Свиване на обема на инвестициите - особено в машини и оборудване. А съкратиш ли днес разходите, утре ще се сблъскаш с влошени резултати в производството – няма как да бъде другояче.

Отчетеното намаляване на инфлацията на практика е свързано с ограниченото потребление.

Входящият паричен поток на износителите се стабилизира на много ниско ниво. Това витиевато заключение означава, че заради санкциите в страната постъпват все по-малко пари от продажбата на нефт и газ в чужбина.

Населението и бизнеса продължават да оценяват негативно икономическата ситуация в страната и това вече е устойчив тренд.

Изключително голямо е налоговото бреме върху доходите на компаниите.

Тазгодишният бюджет на Руската федерация е военен. Кремъл демонстрира ненормална индиферентност спрямо конфликта в Новорусия. Нежеланието на висшите чиновници да го приключат веднъж завинаги (а това е възможно само при пълен разгром на противника) се заплаща от населението – с кръвта на войниците и парите на цивилните.

Стана известно, че в края на февруари 2026 год. президентът Путин е свикал тайно съвещание с участието на правителството и ръководството на Централната банка (ЦБ). Според оскъдните сведения, попаднали в пресата, управляващите са обсъждали откъде да вземат пари за покриване на финансовите задължения на държавата.

Проблемът е, че разходите растат, а паричният поток в държавната хазна пресъхва.

Как да го бъде, щом на годишна основа печалбите от продажбата на нефт и газ са рухнали с 47,1%? Русия, за съжаление, пропиля своя шанс от световна бензиностанция да се превърне в технологично и индустриално развита независима държава. Резултатите са налице…

Приходите в бюджета за първите два месеца на 2026 год. са с около 30% по-малко от планираното. Дори увеличеният ДДС не носи очакваните доходи. И отново за дефицита.

Дефицитът, достигнат през февруари, е 3,449 трилиона рубли, което е равнозначно на 91% от годишния план. Очаква се до края на 2026 год. той да надхвърли 10 трилиона рубли.

На федералните органи на изпълнителната власт е било поръчано да подготвят своите предложения за съкращаването на всички разходи с 10%. Уточнява се, че парите за социални нужди и за военните няма да бъдат пипани. Ще пострада финансирането на националните проекти за развитието на обществото, промишлеността и инфраструктурата… Но в определена степен тези програми са перални, превръщащи милиардите от хазната в лъскави картинки и фантастични графики.

Очаква се, че скоро рублата ще бъде девалвирана – за радост на Министерството на финансите. ЦБ е против този ход, защото той ще доведе до увеличение на инфлацията, но най-вероятно ще трябва да се смири.

Наистина, от година и половина банките поддържат стойността на руската парична единица на прекомерно високо ниво – въпреки логиката и без оглед на интересите на изпълнителната власт и на бизнеса. Специалистите предричат, че към края на 2026 год. обезценяването ще състави 15 – 20%.

Друго вероятно решение за покриването на дефицита е кредитирането на банките чрез репо сделки за покупка на държавни облигации.

Кратко уточнение. Репо сделка (от англ.: «repurchase agreement») – краткосрочен заем, обезпечен с ценни книжа, при който едната страна продава активи, задължавайки се да ги изкупи обратно на по-висока фиксирана цена след определен срок. Това е финансово споразумение, при което собствеността върху акциите преминава временно към кредитора, осигурявайки ликвидност при нисък риск.

Правителството може да получи допълнителни средства от продажбата на контролирани от държавата компании.

Всъщност, приватизацията, макар и пристъпваща на пръсти, необявена официално, вече започна – един от свежите примери е нелепата сделка за летището «Домодедово».

Какво му трябва на руския бизнес? Да бъдат понижени основният лихвен процент, инфлацията и курсът на рублата… Уви, при дадените условия тези критерии не може да се изпълнят едновременно. А изборът на два от тях ще предизвика влошаването на третия. Неразрешима глъвоблъсканица си имат Централната банка и министрите от финансовия блок на правителството.

А как макроикономиката се усеща наяве в градовете и селцата?... Предлагам в извадки от януарския отчет за състоянието на промишлеността в един от регионите на Сибир.

В сравнение с 2025 год. производството е намаляло средно с 5,4 процента, като спадът спрямо миналия декември е 10,5%.

Данните по отрасли са следните:

Производство на готови метални изделия (без машини и съоръжения)– ръст от 37,6%. Вероятно тук е включена и военната продукция.

Газ – увеличение с 24,1%.

Производство на храни – повишение с 12,5%. Но тук трябва да имаме предвид, че през цялата 2025 год. резултатите в сферата на животновъдството се влошаваха.

На всичкото отгоре сега дребните стопанства са унищожавани – убиват добитъка под предлог, че в района върлували някакви зарази. Естествено, властите не пипат големите аграрно - промишлени комплекси… На богаташите им трябват печалби, затова впрягат и държавния репресивен апарат. Подобен погром бе устроен и по нашите земи – оттогава останахме без родно производство на месо, мляко и яйца.

Лека промишленост – спад за година от 39,2%.

Металургия – 28,8% по-малко спрямо януари 2025 год.

Добив на метални руди – минус 21,8%

Добив на други полезни изкопаеми – намаление с 19,6%

Тези проценти, преведени на човешки език, означават, че хората остават без работа, градовете западат, развитието на държавата се забавя…

Не на всички им е зле. За една година в Русия са се появили шестнадесет нови доларови милиардери. Общо в тамошната групичка на големите паралии вече влизат 105 човека. Какво да кажеш… Това е чистият капитализъм – избраните богатеят от кръвта и мъката на народа.

Обаче защо ли ние знаем повече за чужденците, отколкото за нас? Какво става в деиндустриализираната България, вкарана в две войни?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 000

    16 10 Отговор
    Вижното е, че икономиката на великия ес цъфти и връзва.

    Коментиран от #7, #26

    13:07 15.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Просто човек

    10 12 Отговор
    Блатото потъва…

    13:12 15.03.2026

  • 5 си дзън

    8 9 Отговор
    След подаракът на агент Краснов с цената на петрола и махането на санкциите,
    русията ще се изстреля до Луната.

    13:12 15.03.2026

  • 6 Ееех Ники, Ники

    10 7 Отговор
    Защо си ереш носа в чуждата чиния!? Тя е пълна! В Твоята обаче има само мътна водица...

    13:13 15.03.2026

  • 7 Цъфти и връзва

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "000":

    Не гледай в чуждата чиния.
    Веж,че на Русия е празна. Сега ще чакат некакви пари да им дойдат от от частичното вдигане на санкциите. А какво направиха като бяха пълни с пари?
    А Купянск?

    13:15 15.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нивото на руската икономика

    9 8 Отговор
    се вижда от развитието/стагнацията на СВО.
    Освен некадърното военно управление на орките.

    13:17 15.03.2026

  • 10 Живанши

    6 8 Отговор
    С новите цени на олио, потенциално и 200 долара, Русия ще пусне на пазара хиперзвукова Лада! Да им е сладко на комплексираните евро-атлантически фашисти - отворената рая!

    13:19 15.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Занае ли се

    6 2 Отговор
    Знае ли някой колко тона злато добива Русия за година и доколко цената му компенсира спада на иконоката на Русия?

    Коментиран от #13, #16, #18, #34

    13:21 15.03.2026

  • 13 Знае се

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Занае ли се":

    Раша е единствената страна в света,която копае злато на загуба 😁

    13:28 15.03.2026

  • 14 Ей това да си руснак е Божие наказани

    7 5 Отговор
    Сложили му един Тутанкамон в един сандък на центъра на столицата му и вика,че цял свят му завижда.

    13:30 15.03.2026

  • 15 Манията за величие на руснаците

    6 3 Отговор
    винаги в историята е завършвала с мизерия! А това е най богатата страна в света!

    13:40 15.03.2026

  • 16 ха, ха, ха...

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Занае ли се":

    Няма добив на каквото и да е, който да е безплатен. Какъв е смисъла да добиеш един тон злато когато разходите по добива са сумата с която можеш да купиш два тона? Преди можеха да си го позволят, но сега ще им излезе през носа. въпрос: Защо Русия не изнася велосипеди? отговор: Защото още няма открито естествено находище на велосипеди.

    13:43 15.03.2026

  • 17 В Русия започва глад!

    5 3 Отговор
    Масово избиват животни заради някакви болести!

    Коментиран от #36

    13:50 15.03.2026

  • 18 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Занае ли се":

    Русия - добити 331 тона злато за 2020г.

    Коментиран от #19, #22

    13:56 15.03.2026

  • 19 Що с това

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    много злато още стоят пред Купянск?
    Що орките не пратят златото да им оправи войната?

    14:04 15.03.2026

  • 20 Гост

    4 4 Отговор
    Не ви ли дойде акъла в главата? Расипахте ЕС като паднахте в капана Украйна. Русия чрез Украйна ни източи и постави на ръба на криза която ни затри като фактор. Цял свят ни се подиграва на простотията. Станахме за смях. Толкова слаба и безпомощна Европа не е имало никога. В крайна сметка колониалистите ще излезнат колонизирани. САЩ вече диктува не малка част от цената на енергията ни чрез втечнения газ. До къде може да стигне ЕС без Русия и с розови заплати от по 4000 евро?

    14:05 15.03.2026

  • 21 Фори

    5 3 Отговор
    Руснаците не трябва да работят. Само да продават Менделеевата таблица и са богати като Саудитска арабия! Държавата може да плаща на всички да живеят в Русия! Само златото нефта и газа им стигат всичко да им е безплатно!

    Коментиран от #23, #24

    14:05 15.03.2026

  • 22 Индианците също

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    имаха много злато, ама си бяха д.и.в.аци!

    14:05 15.03.2026

  • 23 При това положение

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    защо населението на Русия има толкова нисък стандарт.
    При положение, че могат да са на принципа: Леж и яж!

    14:07 15.03.2026

  • 24 Ако търговските вектори

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    се обърнат, както с въглеводородите, руснаците ще си ядат менделеевата таблица.

    14:09 15.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кънчо Парцалев

    0 2 Отговор
    Когато един, който нищо не разбира от статистика започне да коментира статистически данни се получава статия, като тази, която стои по горе.

    Коментиран от #29

    14:16 15.03.2026

  • 28 Как

    2 0 Отговор
    Има един чук Борослав Ардеев ли беше? Показава само пълни магазини и доволни хора в Москва. Казва че всичко е по добре от преди СВО!

    14:17 15.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Умнокрасив Дебилов

    1 1 Отговор
    Руската икономика изкуствено се държи в застой с изкуствената лихва от над 20%. При тази лихва и Господ да слезе на земята не може да възроди икономиката.

    14:20 15.03.2026

  • 31 Васил

    2 0 Отговор
    Ква икономика имат рашистите като Иран петрол и газ и до там!

    14:22 15.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кънчо Парцалев

    0 3 Отговор
    Докато офис планктона в София, чака Русия да фалира ще фалира България. После пак ще посрещат руската армия на Орлов мост с щайги с ябълки и ще питат къде точно да построят паметник на българо-руската дружба.

    14:23 15.03.2026

  • 34 Раша

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Занае ли се":

    Руснаците копат българското злато чрез Канадската офшорка и го изнасят в Африка за преработка и рафиниране. После следите му се губят.

    14:32 15.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ОМОН

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "В Русия започва глад!":

    Ако гледаш достатъчно репортажи ще чуеш, че избиват животните на малки ферми и домакинства, а животните на някакъв крупен кравар местен Цар не ги пипат. И задават въпроса, кой всъщност е наредил унищожението на домашните животни.

    14:35 15.03.2026