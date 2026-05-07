Нели Куцкова: Във ВСС трябват честни хора и да се довърши разследването за Нотариуса

Николай Найденов е номиниран за министър на правосъдието в проектокабинета на Румен Радев.

Реформата в съдебната система

"Дай Боже заявките им да се изпълнят, но въпросът е, че преди да се започне една реформа, е добре да имаш визия за нея. Една реформа не еднократен акт и не може да се извърши за месец-два, дори за 4 години да е. Когато бъде избран нов ВСС, в него трябва да има честни и почтени хора, които да започнат промяната. Не виждам как това може да стане от страна на изпълнителната власт, освен ако МВР не разполага с данни за корупция и не бъдат доведени докрай всички разследвания", каза бившият председател на Съюза на съдиите и бивш член на ВСС Нели Куцкова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя припомни, че от години се говори за зависимости в съдебната система.

"Не виждаме докарана докрай нито една акция, трябва да се довърши разследването и по "Осемте джуджета", и по случая с Нотариуса, където се осветиха много зависимости. Успоредно с многото честни и почтени колеги, има и такива, които осветиха крайно недопустимите зависимости. Свестните хора страдат от лошото отношение и напълно оправданото недоверие от хората към съдебната система", допълни Куцкова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Ще се наложи ли мораториум за назначение на началници

По думите ѝ, когато един съдия е "свестен", той следи за промените в законодателството и съдебната практика.

"Ако се откъсне за 5 години и стане само началник, това означава да се деквалифицира и като се върне в системата, няма да е пълноценен. Човек, когато си държи на професията, държи да си гледа делата. Наскоро научих, че ВВС има администрация от 300 души, не го повярвах. Свестни хора се откъснаха от системата, станаха началници, станаха високомерни и не мога да кажа, че са се съсипали от работа. С малка законодателна промяна може да се наложи мораториум за назначение на началници", подчерта гостът.

Тя поясни, че това означава хората, спечелили конкурсите, да заемат местата си, но да не бъдат назначавани нови началници, тъй като те ще имат 5-годишен мандат.

"Много е важно новият ВСС да бъде качествен и те да се определят кои ще са председатели на съдилища, особено на по-големите. Важно и тези, които ще избират, какво ще избират, да не е "този е наш" и "този е ваш". Трябва да се гледат качествата на хората. На мен основното ми притеснение е, че няма да има опашка от желаещи свестни хора, които искат да станат членове на ВСС. А също така да припомним, че трябва да се мисли и за номинации за инспектората", добави бившият член на ВСС.

Куцкова е категорична, че инспекторатът също е натоварен със сериозни и сложни задачи.

"Той е с много превишен мандат, а на всичкото отгоре е и с орязани правомощия. Трябва повече грамотност и мъдрост сред политическите представители. Стреснах се, когато слушах Кутев, който много самоуверено заяви: "Като изберем ВСС, те сами ще си оправят инспектората". Това означава, че той не е чел Конституцията, защото в нея пише, че Народното събрание и то с квалифицираното мнозинство избира и съдебните инспектори. Стряскам се от самоуверена неграмотност", призна тя.