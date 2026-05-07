Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Нели Куцкова: Във ВСС трябват честни хора и да се довърши разследването за Нотариуса

Нели Куцкова: Във ВСС трябват честни хора и да се довърши разследването за Нотариуса

7 Май, 2026 22:44 385 7

  • нели куцкова-
  • всс-
  • честни хора-
  • разследване-
  • мартин божанов - нотариуса

"Свестни хора се откъснаха от системата, станаха началници, станаха високомерни", каза бившият председател на Съюза на съдиите

Нели Куцкова: Във ВСС трябват честни хора и да се довърши разследването за Нотариуса - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Николай Найденов е номиниран за министър на правосъдието в проектокабинета на Румен Радев.

Реформата в съдебната система
"Дай Боже заявките им да се изпълнят, но въпросът е, че преди да се започне една реформа, е добре да имаш визия за нея. Една реформа не еднократен акт и не може да се извърши за месец-два, дори за 4 години да е. Когато бъде избран нов ВСС, в него трябва да има честни и почтени хора, които да започнат промяната. Не виждам как това може да стане от страна на изпълнителната власт, освен ако МВР не разполага с данни за корупция и не бъдат доведени докрай всички разследвания", каза бившият председател на Съюза на съдиите и бивш член на ВСС Нели Куцкова в студиото на "Денят ON AIR".
Тя припомни, че от години се говори за зависимости в съдебната система.

"Не виждаме докарана докрай нито една акция, трябва да се довърши разследването и по "Осемте джуджета", и по случая с Нотариуса, където се осветиха много зависимости. Успоредно с многото честни и почтени колеги, има и такива, които осветиха крайно недопустимите зависимости. Свестните хора страдат от лошото отношение и напълно оправданото недоверие от хората към съдебната система", допълни Куцкова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Ще се наложи ли мораториум за назначение на началници
По думите ѝ, когато един съдия е "свестен", той следи за промените в законодателството и съдебната практика.

"Ако се откъсне за 5 години и стане само началник, това означава да се деквалифицира и като се върне в системата, няма да е пълноценен. Човек, когато си държи на професията, държи да си гледа делата. Наскоро научих, че ВВС има администрация от 300 души, не го повярвах. Свестни хора се откъснаха от системата, станаха началници, станаха високомерни и не мога да кажа, че са се съсипали от работа. С малка законодателна промяна може да се наложи мораториум за назначение на началници", подчерта гостът.
Тя поясни, че това означава хората, спечелили конкурсите, да заемат местата си, но да не бъдат назначавани нови началници, тъй като те ще имат 5-годишен мандат.

"Много е важно новият ВСС да бъде качествен и те да се определят кои ще са председатели на съдилища, особено на по-големите. Важно и тези, които ще избират, какво ще избират, да не е "този е наш" и "този е ваш". Трябва да се гледат качествата на хората. На мен основното ми притеснение е, че няма да има опашка от желаещи свестни хора, които искат да станат членове на ВСС. А също така да припомним, че трябва да се мисли и за номинации за инспектората", добави бившият член на ВСС.
Куцкова е категорична, че инспекторатът също е натоварен със сериозни и сложни задачи.

"Той е с много превишен мандат, а на всичкото отгоре е и с орязани правомощия. Трябва повече грамотност и мъдрост сред политическите представители. Стреснах се, когато слушах Кутев, който много самоуверено заяви: "Като изберем ВСС, те сами ще си оправят инспектората". Това означава, че той не е чел Конституцията, защото в нея пише, че Народното събрание и то с квалифицираното мнозинство избира и съдебните инспектори. Стряскам се от самоуверена неграмотност", призна тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    5 1 Отговор
    От къде ще ги извадиш честните и почтени хора? От чужбина ли ще ги внесеш?

    Коментиран от #6

    22:47 07.05.2026

  • 2 Ироничен

    3 1 Отговор
    На колко години е това нещо?

    22:50 07.05.2026

  • 3 Що ги питате

    2 2 Отговор
    Такива нелита, бе? Тая, ако я питаш как да построиш хубава къща, ще почне да ти обяснява, колко е важно да избереш пироните, с които ще ковеш дъските на покрива - смешни, дребнави хора, които никога не са имали стратегическо мислене, цялостна визия за нещо! Държавата ни е пълна с подобни чиновнически мижитурки и затова сме на този хал!

    22:50 07.05.2026

  • 4 Ама лельооооо

    1 1 Отговор
    Къв нотариус те гони ма. Хората искат да видят 🎃🐷 в панделата.Чак тогава ще се поуспокоят духовете !

    22:53 07.05.2026

  • 5 Сатана Z

    3 0 Отговор
    ВСС е отживелица от Костовата седерастка епоха след преврата на 10 ноември и наложената от Запада конструкция на БГ.
    Закривай това котило!

    22:56 07.05.2026

  • 6 Ще вика

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Комшийката Кьовеши.....

    22:56 07.05.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Едно време при Бай Тошо нищо не се чуваше за Висш Съдебен Съвет, нито за главен прокурор. Освен битови престъпления други почти нямаше. Държавата си съществуваше и слънцето изгряваше.

    23:00 07.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол