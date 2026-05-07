Новини
Спорт »
Световен футбол »
Италиански национали се разминаха със затвор по случая със залаганията

Италиански национали се разминаха със затвор по случая със залаганията

7 Май, 2026 22:59 592 0

  • сандро тонали-
  • николо фаджоли-
  • съд-
  • дело-
  • футбол-
  • залагания

Споразуменията включват признаване на вина

Италиански национали се разминаха със затвор по случая със залаганията - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сандро Тонали и Николо Фаджоли получиха последните си наказания за залагания на футболни мачове. Двамата италиански национали изтърпяха спортните си наказания между 2023 и 2024 г. Санкциите им бяха наложени от Италианската футболна федерация.

По случая обаче имаше и криминално разследване, което стартира през април 2025 г. Тонали и Фаджоли бяха обвинени, че са залагали на нелегални спортни сайтове и са създавали акаунти на техни колеги футболисти. Според италианските медии разследването е приключило и са постигнати споразумения с адвокатите на двамата играчи.

Споразуменията включват признаване на вина. Наказанието на Тонали е сведено до глоба в размер на 78 000 евро, докато това на Фаджоли е едномесечна условна присъда, което означава, че и двамата няма да влизат в затвора, което беше реална възможност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове