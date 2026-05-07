Италиански национали се разминаха със затвор по случая със залаганията

Сандро Тонали и Николо Фаджоли получиха последните си наказания за залагания на футболни мачове. Двамата италиански национали изтърпяха спортните си наказания между 2023 и 2024 г. Санкциите им бяха наложени от Италианската футболна федерация.

По случая обаче имаше и криминално разследване, което стартира през април 2025 г. Тонали и Фаджоли бяха обвинени, че са залагали на нелегални спортни сайтове и са създавали акаунти на техни колеги футболисти. Според италианските медии разследването е приключило и са постигнати споразумения с адвокатите на двамата играчи.

Споразуменията включват признаване на вина. Наказанието на Тонали е сведено до глоба в размер на 78 000 евро, докато това на Фаджоли е едномесечна условна присъда, което означава, че и двамата няма да влизат в затвора, което беше реална възможност.

