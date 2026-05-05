Войната в Украйна: защо времето работи срещу Путин

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Как се промени войната на Русия срещу Украйна и защо шансовете за нейното приключване могат да се увеличат през есента? Експерти и военни наблюдатели са единодушни, че примирието е все по-близо.

Още новини от Украйна

Войната на САЩ и Израел срещу Иран продължава да отвлича вниманието от войната на Русия срещу Украйна. Киев се опасява, че няма да получи достатъчно американско оръжие и - ако се вярва на медийните публикации - се готви да воюва още три години. Москва пък печели от повишените цени на петрола и газа.

Това е едната страна на реалността през пролетта на 2026 г. Другата е, че на фронта фактически има патова ситуация - Украйна все по-често нанася удари по обекти от нефтопреносната инфраструктура дълбоко на руска територия, например в Туапсе, а в Русия изключват мобилния интернет и популярността на президента Владимир Путин спада.

Какво означава всичко това? В каква посока се развива войната в началото на петата година от руската агресия? Западни експерти и военни, с които ДВ разговаря в края на април по време на Киевския форум за безопасност, са убедени, че скоро е възможно да се сключи примирие. Те обвързват тази си прогноза и с наближаващите междинни избори за Конгрес на САЩ.

Защо Путин няма да се реши на нова мобилизация

Вече от няколко седмици в международните експертни кръгове (и не само там) се чуват предположения, че с оглед на ситуацията на фронта Путин може да обяви нова вълна на мобилизация, както стана през есента на 2022 година.

Някои украински военни също не изключват подобна възможност, а президентът Зеленски наскоро също се позова на тяхното мнение. Западни експерти и военни обаче са настроени скептично.

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на военния комитет на НАТО, счита, че ситуацията наистина е близко до патова, но не вярва, че ще има мобилизация в Русия. Според него това би влязло в противоречие с концепцията за „специалната военна операция", както в Русия наричат войната срещу Украйна.

Евелин Фаркас, експертка на Института „Маккейн" в Аризона и бивш старши служител на Пентагона за Украйна и Русия в администрацията на Барак Обама, също не вярва, че в Русия ще има пълномащабна мобилизация. Тя обръща внимание на проблемите в руската икономика, които според нея няма да позволят на Путин да обяви мобилизация.

Волкър: Украйна намали своята зависимост от западни оръжия

Бившият специален представител на Държавния департамент на САЩ за Украйна от времето на първия мандат на Тръмп Кърт Волкър счита, че - независимо от ситуацията в Персийския залив - Украйна сега е в по-силна позиция, отколкото преди. Според него Киев значително е намалил зависимостта си от западните видове оръжия и междувременно сам си осигурява „до 60-70 процента от необходимото“, което му позволява да продължи да воюва дори в случай, че Съединените щати прекратят доставките на оръжие чрез европейците в рамките на програмата PURL.

Година по-рано, по време на визитата си в САЩ Владимир Зеленски беше заявил пред медии, че ако САЩ прекратят своята поддръжка, Украйна може да загуби войната. „Това вече не е така", казва Волкър. Експертът отбелязва и това, че до края на тази година Вашингтон не може да гарантира досегашния обем на доставки на стратегически важните ракети за ПВО-системите „Пейтриът". Уолкър обяснява това с „приоритетите" на Тръмп – а именно – с войната срещу Иран.

Фаркас: Зеленски удържа на натиска на Тръмп

Неотдавна президентът на Украйна заяви, че очаква до есента натискът от страна на администрацията на Тръмп да се засили с искане да бъдат приети условията на Русия за примирие – изтегляне на украинските войски от контролираната от Киев част на Донбас. Евелин Фаркас счита, че Украйна може успешно да устои на този натиск.

Тя предполага, че ситуацията около Иран ще бъде уредена до лятото, а Ормузкият проток ще бъде деблокиран, след което САЩ може би ще предприемат опит да „сменят режима" в Куба, за което Тръмп на няколко пъти е говорил. Но дори и при такъв сценарий, тя не очаква това да засили натиска срещу Киев и отбелязва, че подобно нещо по скоро ще отслаби още повече Русия като традиционен съюзник на Хавана.

Реални преговори след междинните избори в САЩ

И Фаркас, и Волкър смятат, че междинните избори в САЩ през ноември могат да се превърнат в повратен момент. След тези избори позициите на Тръмп и Републиканската партия навярно ще отслабнат. Фаркас предполага, че поради това е възможно да се увеличи поддръжката на Вашингтон за Украйна, в това число и на финансовата. От това може да се появи двоен натиск над руското ръководство, свързано и с икономическата ситуация в страната.

Косвено за това говори и председателят на Военния комитет на НАТО Драгоне. По неговите думи войната „трудно" би могла да приключи на бойното поле, но икономиката в Русия може да стане една от причините, които да заставят Москва да търси мирно споразумение. „И ние се приближаваме към този момент", каза бившият специален представител на Тръмп за Украйна Кърт Волкър.

По неговите думи досегашните преговори за прекратяване на войната в Украйна са били „фарс", но променящата се ситуация вътре в Русия може да принуди Кремъл да търси примирие. Волкър не вярва, че ще може да се сключи пълноценно мирно споразумение, защото това би означавало да се признаят границите на Украйна и легитимността на нейното управление. А всички тези неща Москва поставя под въпрос.

Кога може да настъпи този прелом? По този въпрос мненията на експертите се разминават. Волкър допуска, че това може да стане още тази година, като оценява вероятността за това на „повече от 50 процента". Фаркас обаче говори за 2027 г., когато „Украйна може би ще победи".

Дори и да не настъпят промени в близко бъдеще, Волкър счита, че следващата зима няма да е толкова тежка за Украйна, колкото миналата. Бившият американски дипломат е убеден, че може да се очаква децентрализация на енергоснабдяването в Украйна, което ще я направи по-малко уязвима за руските удари. Основната му прогноза е, че времето работи срещу Путин.