Москва обяви примирие по случай годишнината от края на Втората световна война

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че Москва обявява примирие в Украйна, считано от полунощ до 10 май, за да отбележи годишнината от победата над нацистка Германия по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„По време на честванията на 81-годишнината на победата на съветския народ във Великата отечествена война, от полунощ на 8 май до 10 май руската страна обявява примирие“, съобщи министерството в социалната мрежа „Телеграм“.
Руският президент Владимир Путин обяви в понеделник, че ще бъде спазвано двудневно примирие.
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес ръководителите на близки до Русия страни да не присъстват на парада на 9 май в Москва по случай победата на СССР над нацистка Германия във Втората световна война, предаде Укринформ.
„Получихме запитвания от някои държави, близки до Русия, че представители на техните власти възнамеряват да посетят Москва. Странно желание… в тези дни. Не го препоръчваме“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.
Украинският президент припомни, че Украйна вече е предложила на Русия примирие с начало от 6 май и е била готова да гарантира пълно „затишие“, но вместо това е получила нови удари и заплахи.
„Те искат разрешение от Украйна да проведат своя парад – за да могат веднъж годишно да излязат безопасно на площада за един час, а след това да се върнат към убиването на нашия народ и воденето на война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Странна и със сигурност изкривена логика от страна на руското ръководство“, подчерта той.
Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че обявеното от Русия временно прекратяване на огъня по време на отбелязването на годишнината от края на Втората световна война на 9 май демонстрира „странната и неуместна“ логика на нейните лидери, предаде Ройтерс.
Във вечерното си видеообръщение Зеленски също така заяви, че САЩ най-добре биха могли да гарантират мира в Европа, както са направили през Втората световна война, ако демонстрират „справедлива и силна позиция срещу агресора“.
Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май.
Русия заяви, че ако Въоръжените сили на Украйна се опитат да осуетят честванията по случай Деня на победата на 9 май, руската армия ще порази центъра на Киев.
Министерството на отбраната на Русия предупреди жителите на украинската столица Киев и акредитираните дипломатическите служители в града да напуснат своевременно града в случай на "ответен удар, предаде ТАСС.
"Още веднъж предупреждаваме гражданското население на Киев, както и служителите на международните дипломатически представителства, че е нужно да напуснат града своевременно", се казва в изявлението.
Министерството на отбраната на Руската федерация вече излезе с подобно предупреждение в понеделник.
3 Варна 3
Коментиран от #149
19:47 07.05.2026
4 Смях в залата
😁
Коментиран от #43, #168, #181
19:49 07.05.2026
5 Град Козлодуй
Коментиран от #15, #31, #113
19:50 07.05.2026
6 Мишел
Коментиран от #182
19:52 07.05.2026
7 матю хари
19:53 07.05.2026
8 БАНДЕРИТЕ
Коментиран от #50, #59, #69
19:53 07.05.2026
9 пацо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
19:54 07.05.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #132
19:54 07.05.2026
13 Кирил
Коментиран от #136
19:56 07.05.2026
15 Моряка
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Не вярвам Путин да е страхлив.По скоро не е военен.По скоро е политик.Как да употреби по мощно оръжие и да ги смачка,когато са смесени семейства,руско - ураински,а русначетата в Украйна им промиват мозъка още от рождането.Ситуацията е патова,както ние с македонците.
Коментиран от #28
19:57 07.05.2026
16 Град Козлодуй
19:57 07.05.2026
17 БГ ФАШАГИТЕ
Коментиран от #23, #56
19:57 07.05.2026
18 Даката
19:58 07.05.2026
21 да питам
Коментиран от #30
19:58 07.05.2026
26 Какво да го питат?
До коментар #1 от "Българин":Те са обявили ЕДНОСТРАННО примирие! Ако иска- да го спазва Зеленски, ако не ще- да не го спазва! Само парада да не закача, че пляс!
Коментиран от #35, #51
20:01 07.05.2026
27 Фараона
Коментиран от #33, #83
20:01 07.05.2026
29 Абе
Коментиран от #40
20:02 07.05.2026
31 Шопо
До коментар #5 от "Град Козлодуй":"Още веднъж предупреждаваме гражданското население на Киев, както и служителите на международните дипломатически представителства, че е нужно да напуснат града своевременно", се казва в изявлението. Киев ще бъде бомбен и то яко !
Коментиран от #192
20:03 07.05.2026
33 Представи си ти
До коментар #27 от "Фараона":да си сред загубите дето са без значение.
Голям кеф!
20:03 07.05.2026
До коментар #26 от "Какво да го питат?":вярна приказка "не пип, че пляс" и тя е вярна.
20:05 07.05.2026
36 да питам
До коментар #30 от "Имаш":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го боядисат набързо в червено и да бъде водещ флагман на парада ?
20:06 07.05.2026
37 Историята помни
До коментар #25 от "НАДИГНАЛИ СТЕ ГЛАВИЧКИ":През първите 3 месеца на ВСВ 4 милиона "велики"червеноармейци се предават в немски плен!
Коментиран от #41, #100, #179
20:06 07.05.2026
38 Смешни руски безпомощници!
Коментиран от #65, #108
20:06 07.05.2026
До коментар #29 от "Абе":Не е, заедно сме на купон 🥳
20:07 07.05.2026
41 ФАШАГИ ПОМНЕТЕ
До коментар #37 от "Историята помни":7 май 1945 г.: Генерал Алфред Йодъл подписва в Реймс безусловната капитулация на Германия
Коментиран от #70
Винаги манипулирате!
Ден победы!!!
20:08 07.05.2026
43 Къде ги видя тия "канали"?
До коментар #4 от "Смях в залата":Развито въобръжение имаш:) И мокри фантазии!
Русия ясно заяви, че обявява едностранно примирие и ако иска Украйна да го спазва! Никого не "моли" да го спазва,
Коментиран от #53
20:08 07.05.2026
44 Нямат край
Коментиран от #46
20:08 07.05.2026
46 Глупак !!!
До коментар #44 от "Нямат край":Ако Зелю не ползваше плашилото Русия, украинците вече да са го разкъсали на парчета!!!
20:10 07.05.2026
47 Копираш си един и същи
До коментар #12 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":2 пъти ?Не мисля, че се разрешава в сайта.
20:11 07.05.2026
49 НАКЪДЕ ДУХА ВЯТЪРЪТ?
20:11 07.05.2026
50 Копираш си един и същи коментар
51 Мишел
Коментиран от #71, #79, #81, #82
20:12 07.05.2026
52 МНОГО ФАШИСТКА ТИНЯ
20:12 07.05.2026
53 Фараона
До коментар #43 от "Къде ги видя тия "канали"?":Русия ясно заяви че желае още жертви сред своите войници и им пука единствено за умрелия парад на който няма какво да покажат и ако някога са идвали над 190 лидера сега са шайка 4рима разбойника, и се канят ако Киев наруши измисленото им примирие не да ги атакува мащабно по военни цели а широкомащабно по цивилни цели то братушките само това могат да си заляг умрелия империализъм заради егото на Путин
20:12 07.05.2026
54 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
20:13 07.05.2026
55 Хахаха!🎺🥳😀
.
20:13 07.05.2026
56 Копираш си един и същи коментар
До коментар #17 от "БГ ФАШАГИТЕ":с различни никове 4 пъти. Това израз на безсилие ли е или ? :)))
20:13 07.05.2026
57 Голям джумбиш
Коментиран от #102
58 Ганя Путинофила
Коментиран от #64, #67
20:14 07.05.2026
59 Швейк
20:14 07.05.2026
60 Копираш си един и същи коментар
До коментар #22 от "ШОРОШ ТРОЛОВЕТЕ СЪБУДЕТЕ СЕ":под различни никове 5 пъти. Значи Русия наистина го е закъсала яко, ревът на русоофилите е до небесата, дори не могат да измислят какво ново да напишат :)
20:15 07.05.2026
61 И да не забравяш
До коментар #48 от "АКО АКО НО РЕАЛНОСТТА Е":Сталин изби милиони граждани на СССР,след 9май 1945г сложи на власт във всички Асвабадени страни ом раз ни те комунисти на власт и започна такава чистка на интелигенцията,че останаха на власт цървулковците.
20:16 07.05.2026
64 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #58 от "Ганя Путинофила":Голям смях! След Кипър и Армения ще се разпадне България! Русофобите ще бягат, а руснаците ще гледат и ще се смеят!
Коментиран от #123
20:16 07.05.2026
65 Абе лъжец отчаян
До коментар #38 от "Смешни руски безпомощници!":Какво "ядрено оръжие" те гони бе? За какво е на Русия да ползва ядрено оръжие, след като конвенционалното и върши същата работа без да си трови бъдещите си територии??
20:17 07.05.2026
66 Копираш си един и същи коментар
До коментар #25 от "НАДИГНАЛИ СТЕ ГЛАВИЧКИ":вече 6 пъти. Безсилието е голямо значи :)
20:18 07.05.2026
До коментар #8 от "БАНДЕРИТЕ":Нещо , за Втори Украински фронт ?!
Коментиран от #88
20:19 07.05.2026
До коментар #41 от "ФАШАГИ ПОМНЕТЕ":вече 7 пъти. С такива руски поддръжници като теб, не е изненадващо, че Русия стана за посмешище пред света :)))
20:20 07.05.2026
71 Фараона
До коментар #51 от "Мишел":До мишел Пфайфър, точно затова говоря за руснаците че са въздух под налягане , при вас русофилите ви е само в главата Капустин Яр , ядрени оръжия, ядрен шантаж, ядрени заплахи и ядрен апокалипсис, който си го може си го може и в конвенционален план страхливци, някога с Хирошима САЩ доказаха страха си от огромни жертви при конвенционален сблъсък, сега същите пъзляьовци са Русия която всекидневно плаши гаргите с ядрен апокалипсис, само Иран без ядрен арсенал доказаха колко струват американците и Зеленски колко струват руснаците еднити викат искам си бибата за окупирания Донбас а други само петрола и лудоста са му в главата
20:20 07.05.2026
74 Ицо
20:21 07.05.2026
75 Путин няма полезен ход и е обречен.
Коментиран от #85
20:21 07.05.2026
76 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #87, #95
20:22 07.05.2026
77 Ами
но щом щатите привикаха Умеров,
нещата са доста сериозни.
20:22 07.05.2026
78 Копираш си един и същи коментар
До коментар #48 от "АКО АКО НО РЕАЛНОСТТА Е":вече 9 пъти. Това не е ли руско тролство :)))
20:23 07.05.2026
79 А отговорът ?
До коментар #51 от "Мишел":От Москва и Петербург ще остане ли нещо?
20:24 07.05.2026
81 Нищо не може да помогне на Русия.
До коментар #51 от "Мишел":Ако орешниците можеха да спестят 2 милиона загинали руски войници и фалита на Русия, Путин щеше да ги използва отдавна, а не да реализира такива брутални загуби за Русия.
Коментиран от #96, #119
20:27 07.05.2026
82 Бега бе
До коментар #51 от "Мишел":И хиляди тонове бомби ще сринат Русията до Урал.
20:27 07.05.2026
83 Някой
До коментар #27 от "Фараона":Спри да четеш историята на КПСС, и си отвори очите!
20:27 07.05.2026
85 България няма полезен ход
До коментар #75 от "Путин няма полезен ход и е обречен.":и е пред разпад за своята русофобия, като Грузия, Армения, Кипър и Украйна.
Руснаците ще гледат отстрани и ще ни се смеят!
Коментиран от #110
20:27 07.05.2026
86 Владимир Путин, президент
Бал съм га Паметника, все с армията и полка накуп 😄☝️
20:28 07.05.2026
87 Хм...
До коментар #76 от "Хахаха!🎺🥳😀":България е в НАТО и ЕС. Руснаци нямат място у нас. Който го влече севрноазиатската територия може да се засели там, има официална покана от путин.
Коментиран от #105
20:29 07.05.2026
89 Сектора България
Коментиран от #93
20:30 07.05.2026
90 Любопитен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Няма ли резервации? Време е да запразняваш. Знаеш, простотията няма почивен ден. Но все пак нужен е и малко релакс.
20:31 07.05.2026
91 Владимир Путин, президент
Парада на ПОЗОРА се пренася !!!
Датата и мястото Строго Секретни ☝️
Да видим кво ще ми направят украинците....
20:32 07.05.2026
94 Сектора България
20:33 07.05.2026
96 Ами
До коментар #81 от "Нищо не може да помогне на Русия.":Преди няколко месеца един американски генерал каза, че за
един руснак умират поне трима наемника и над 30 окраинеца.
Ако това е вярно, и ако написаното от вас е вярно, означава че
в окраина са загинали 6 милиона наемници и 60 милиона окраинци.
Някой явно лъже. Или американския генерал или вие.
Аз лично не съм склонен да ви вярвам :)
Коментиран от #116
20:35 07.05.2026
99 Хм...
20:37 07.05.2026
100 Мишел
До коментар #37 от "Историята помни":Историята помни, че при Москва и Сталинград бяха обградени милиони немски и румънски войници, не всички от които можаха да оцелеят в Сибир до края на войната.
20:37 07.05.2026
101 Т.КОЛЕВ
20:37 07.05.2026
102 То никога нямало
До коментар #57 от "Голям джумбиш":Да присъства на парада, само 4 държави., една от които африканска :)
20:37 07.05.2026
105 Ами
До коментар #87 от "Хм...":Преди време България беше във Варшавския договор и в СИВ.
Един ден само че ни казаха че се разпускат.
И сега ще е същото :)
Коментиран от #109
20:39 07.05.2026
107 дядо дзъмпир-инфо
На 4 май Киев предложи примирие, което трябваше да започне на 6 май. Украйна искаше да провери дали оръжията наистина могат да бъдат заглушени за няколко дни.Предложението дойде след като руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май по случай Националния ден на Русия – Деня на победата.
Реакцията на украинското предложение беше брутална. Руските сили извършиха хиляди нови атаки, насочени към цивилни обекти и изпращайки вълни от дронове.
"Към днешна дата виждаме, че Русия е отговорила на нашето предложение за примирие само с нови удари и нови атаки", каза украинският лидер в вечерното си обръщение.Ще отвърне ли Путин с ядрени оръжия на Деня на победата? "Всички дипломати трябва да напуснат Киев"
Русия губи важна военна техника при нападението в Крим
Промяна в плана
Сега Киев е готов да отвърне на удара.
"В зависимост от ситуацията тази вечер и утре, ние също ще определим напълно оправданите си реакции", предупреди Зеленски.
Той посочи с пръст директно към Кремъл. "Но ако онзи един човек в Москва, който не може да живее без война, не се интересува от нищо друго освен парад, това е друго нещо," добави той.
20:41 07.05.2026
108 Мишел
До коментар #38 от "Смешни руски безпомощници!":Русия ще ползва Орешник 1 и 2, Искандер и Искандер 1000, Кинжал . Това са достатъчни оръжия и за тях Украйна и НатО нямат противооръжие.
Коментиран от #118, #127, #161
20:43 07.05.2026
109 Хм...
До коментар #105 от "Ами":Ще трябва да почакаш, всеки по реда си. Расийката да оцелее първо се моли. Европа ще се оправи - вашият БВП е колкото само на Испания. А като приключите със СВО-то, икономиката ви ще рухне.
Коментиран от #117
20:44 07.05.2026
110 Глупости
До коментар #85 от "България няма полезен ход":Как ще сравняваш България с фалиралата Русия. Ние сме в пъти по-добре.
20:45 07.05.2026
111 Читател
20:45 07.05.2026
114 Владимир Путин, президент
20:50 07.05.2026
115 Дядо ви Курти от село пиперково
Търсят си ядрен удар, нека си го получат..
Коментиран от #122
20:50 07.05.2026
116 Обратното. Преди месец бяха данните -
До коментар #96 от "Ами":1 украинец към 20 руснака.
"Загубите на Русия нарастват стремително. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила още повече – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #124, #128
20:51 07.05.2026
117 Ами
До коментар #109 от "Хм...":Говориш като партиен секретар преди 40 години.
И нищо чудно да си потомък на такъв.
Те някой работи се предават по наследство :)
20:51 07.05.2026
118 Нищо не може да направи Русия
До коментар #108 от "Мишел":Ако орешниците искнадерите можеха да спестят на Русия, 2 милиона загинали руски войници и фалита на Русия и, Путин щеше да ги използва отдавна, а не да реализира такива брутални загуби за Русия.
Коментиран от #126
20:53 07.05.2026
119 ...
До коментар #81 от "Нищо не може да помогне на Русия.":Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.
20:54 07.05.2026
120 Пора
20:54 07.05.2026
121 пермь
20:55 07.05.2026
122 Пак аз
До коментар #115 от "Дядо ви Курти от село пиперково":Да не са те били с мотика по главата като малък?
20:56 07.05.2026
123 Руснак без крак...
До коментар #64 от "Хахаха!🎺🥳😀":"...След Кипър и Армения..."
Арменския президент Пашинян показа среден Петушок на Москва и твърдо отказа да присъства на Парада на Позора с мотива, че Русия не е направила нищо за Победата, освен да се крие зад гърба на Армения, Белорусия и Украйна. Руснаците и досега не разкриват истинския брой жертви, които са дали. Под сурдинка се споменават около 100 000 души, направи нищо в сравнение с останалите страни в СССР ☝️
20:57 07.05.2026
124 Ами
До коментар #116 от "Обратното. Преди месец бяха данните -":Остави какво ви приказват от Bloomberg.
Гледай само какво става при размяната на труповете.
Там поне информацията е официална.
6 трупа на руснаци, срещу 350 на окраинци.
Коментиран от #145
20:57 07.05.2026
125 До Ком 116 обратното
Коментиран от #131
21:00 07.05.2026
126 Най
До коментар #118 от "Нищо не може да направи Русия":Лесно е на кретените!!! Ти въобще имаш ли си понятие, колко е два милиона човека да загинат? В една малка война?! Я си прочети колко са започнали общо в първата световна!
21:00 07.05.2026
127 дядо дръмпир-мешелче чети и не говори
До коментар #108 от "Мишел":Нови оръжия, нов обхват: Украйна разтърсва Русия с рекордна атакаНови оръжия, нов обхват: Украйна разтърсва Русия с рекордна атака
Руската противовъздушна отбрана на границата: Украйна нанася рекорден ракетен удар – точно преди примирието. Наближава ли се повратната точка във войната?
Москва/Киев – Това е обрат, който почти никой не би си представил възможен само преди година: Украйна удря Русия дълбоко в сърцето – и Москва едва ли може да го предотврати. В четвъртък вечерта (7 май) украински дронове удариха почти всички региони на западна и централна Русия, прелетяха над разпръснати отбранителни системи, преминаха през Урал и достигнаха цели на около 1 700 километра от фронта. Според руската противовъздушна отбрана, според Министерството на отбраната в Москва са били прихванати 347 дрона – един от най-високите числа, докладвани досега. Докато Русия представяше изстрелването на повечето ракети като знак за сила в първоначална реакция, други наблюдатели виждат факта, че Украйна вече може да заблуждава руската противовъздушна отбрана на много места, като признак на слабост. Украинският президент Володимир Зеленски нарече непрекъснатия обстрел на Русия "нова фаза в използването на украински оръжия" – и обяви, че обхватът ще бъде разширен още повече.Повратна точка във войната в Украйна? Русия продължава да бъде под постоянен обстрел преди примирието
Ще успее ли Украйна сега да обърне хода на защитата си срещу руската война на агресия? Голяма част от инфор
Коментиран от #141, #142
21:03 07.05.2026
128 Мишел
До коментар #116 от "Обратното. Преди месец бяха данните -":Оръжието е това, което причинява жертвите във войната. Русия има пълно количествено и качествено превъзходство във всички видове оръжия, особено подчертано при тежките оръжия. Затова истинското съотношение на жертвите е обратно на цитираното от съюзника на Украйна.
Американско армейско разузнаване оценява жертвите 1 руска на 28 украински.
Коментиран от #139, #144, #152
21:04 07.05.2026
129 Архимандрисандрит Бибиян
21:04 07.05.2026
130 Хахаха!🎺🥳😀
–Отнякъде те познавам.
Хахаха. Хванаха го че лъже социална и работи на черно. Биха му шута и със самолета в България. След няколко години се завърнал. Отслабнал като чироз и отдалече ми вика по име.
Аз го питам – ти кой си? Отнякъде те познавам. Хахаха!
Колко съм помагал, не е истина. Вземам човека с колата и го водя по фирмите да се моля за него, защото той ни бе ни ме. Стига вече.
Аман от умници и тарикати! Не държавата, а старите си родители ще продадат!
21:04 07.05.2026
131 Владимир Путин, президент
До коментар #125 от "До Ком 116 обратното":"...кой от лъжливите канали на осрйнците.."
ПЯТЬ года лъжи и Купянск си е Голата Правда, таваришчи ☝️
21:05 07.05.2026
132 Грую
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Гном, гном, ама според жертвите на кремлевската пропаганда путя е висок, атлетичен и с дълга руса коса, нещо средно между супермен и тор. И много умен, демек многоходовик. А казано по руски нещо средно между балабол и пиздабол.
Коментиран от #134
21:05 07.05.2026
133 мешелче ,чети и не говори!
9 май е един от най-важните държавни празници в Русия: Денят на възпоменание отбелязва съветската победа над нацистка Германия във Втората световна война, която тази година отбелязва 81-ата годишнина. Президентът на Русия Владимир Путин традиционно използва ежегодния военен парад на Червения площад като сцена на националната сила – няма да се виждат танкове и тежка военна техника, очевидно от страх от украински атаки с дронове. Украйна, от своя страна, празнува годишнината от разрива със съветската традиция на 8 май – символичен акт на демаркация, който прави и политическия разрив между Киев и Москва видим в календара.
Коментиран от #138, #153
21:07 07.05.2026
134 Владимир Путин, президент
До коментар #132 от "Грую":"...казано по руски Путин е нещо средно между балабол и пиздабол..."
Руснаците му казваме ушлепок ☝️😄
Коментиран от #140, #172
21:08 07.05.2026
135 гледайте
21:08 07.05.2026
138 Владимир Путин, президент
До коментар #133 от "мешелче ,чети и не говори!":"...9-ти май е един от най-важните държавни празници в Русия.."
От догодина пренасям парада на 2-ри февруари !!
Променям и названието на Петушок Парад.
Разбира се всякакви оръжия ще отсъстват !
Само за Розави Понита и Петушки ☝️
21:12 07.05.2026
140 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":Сигурно си руско говорещ украинец, защото знаеш руски или приписваш от украинските форуми. Като закрият Украйна, в България ли ще останеш?
Българин не може да пише с такава омраза за Русия.
Коментиран от #148
21:15 07.05.2026
141 Мишел
До коментар #127 от "дядо дръмпир-мешелче чети и не говори":Украйна призна,че от година Русия е застигнала и задминала Украйна по брой дронове на бойното поле. Украйна няма авиация, ФАБ,КАБ,Искандери, Кинжали, Х101, Калибри итн.
Коментиран от #160
21:15 07.05.2026
142 Да, ама
До коментар #127 от "дядо дръмпир-мешелче чети и не говори":Дано не си прав. Спомням си изказването на Путий перефразаирам:
Ако Русия е загубила войната, защо светът трябва да съществува?
Бг им е най-удонба за унищожаване с 4-те американски бази и купища координационни центове. А щиковете ни за защита, само 5000.
Коментиран от #146
21:15 07.05.2026
143 Тити
21:17 07.05.2026
144 Съвсем не.
До коментар #128 от "Мишел":Прочети статията, а и те само. Има много източници на информация и всички до един потвърждават огромни руски загуби като минималното съотношение 5 до 7 пъти повече руски загуби, а в тази статия имат предвид данни само за последните 4 месеца. За съжаление на русофилите, това е тъмната истина.
Коментиран от #183
21:17 07.05.2026
145 Говорим за загинали
До коментар #124 от "Ами":а не за размяна на пленници или тела.
21:19 07.05.2026
146 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #142 от "Да, ама":Няма никаква нужда Русия да ни напада. Сами ще се разпаднем. Достатъчно е да каже на Турция, че няма да ни защити сега и в бъдеще. Арменските русофоби ги наказаха азерите, без руска намеса. Взеха им половината държава за нула време. Още вият на умряло.
21:21 07.05.2026
147 Хахаха!🎺🥳😀
Силна или не, Русия е единствената Велика сила в региона и наш исторически приятел.
21:27 07.05.2026
148 Владимир Путин, президент
До коментар #140 от "Хахаха!🎺🥳😀":"...Българин не може да пише с такава омраза за Русия..."
Еврейка....
Моя мама еврейка !!!
И не пиша с омраза за Русия, а с подигравка която страната на блатата заслужава ☝️
Коментиран от #150
21:28 07.05.2026
149 Мимч
До коментар #3 от "Варна 3":Русия нищо не прекалява.Тя само предупреждава зеления терорист какво ще го очаква,ако наистина се опита да наруши примирието..Така,че нека посмеее,след това Киев ще е в руини заедно с букероооо.....
21:31 07.05.2026
150 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #148 от "Владимир Путин, президент":Аааааа ясно. Ти си админа и правиш "разкрутка" на сайта. Работи, момче. Изкарвай си хляба.
21:31 07.05.2026
151 Смотаняху
21:32 07.05.2026
152 Съвсем сте объркана
До коментар #128 от "Мишел":ЦРУ потвърждава цитираните по-горе данни за руски загуби 5-6 пъти по-големи от украинските. Всъщност най-достоверните данни са точно на ЦРУ, по разбираеми причини. Данните бяха горе долу такива 1 450 000 руски жертви и 350 000 украинци / включително и цивилни граждани /. 90% от цивилните жертви в Украйна са рускоезични граждани в Източна Украйна - ДНР и Луганск.
Коментиран от #155, #156
21:33 07.05.2026
153 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #133 от "мешелче ,чети и не говори!":Защото украинците са хитлеристи
21:34 07.05.2026
154 Мишел
Първи: Украйна опитва масово нападение срещу Москва, Петроград... и получава много тежък отговор.
Втори: Украйна кротува и оцелява.
Отговорът ще знаем на 10 май.
Коментиран от #162, #178
21:35 07.05.2026
155 ЩАЗИ
До коментар #152 от "Съвсем сте объркана":А ти най-верятно си естествена блондинка, съдейки по елементарния изказ
21:36 07.05.2026
156 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #152 от "Съвсем сте объркана":Да бе, да! Толкоз години ни лъгаха за Отечествената война че били 22 милиона убити, после станаха 30 милиона, а то било общо убити и починали от старост и болести за военния период. Солженицин въобще прекали с милионите. Точно ЦРУ посочва 5 милиона убити и осакатени урки. Вчера го четох тук в коментарите.
21:37 07.05.2026
158 Ксаниба
21:38 07.05.2026
160 Смех с копейки
До коментар #141 от "Мишел":С тези дигитални руски "оръжия" пета година превземат Купянск 😀
21:38 07.05.2026
161 Мишель ,
До коментар #108 от "Мишел":Ти вярваш ли си ?!
21:40 07.05.2026
162 Гресирана ватенка
До коментар #154 от "Мишел":Но не бива да спираш да ползваш грес 😁
Коментиран от #165
21:40 07.05.2026
164 Брачет,
До коментар #159 от "Руснака":Форума си е чисто руzkи ... Пребройте се и се покайте ... 🤭😁
21:44 07.05.2026
165 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #162 от "Гресирана ватенка":Млад си още и не знаеш. Ръцете, когато са оцапани се чистят с грес. Греста е сапун. А ватенката е мечта за пандизчията на сечището в Сибир. В руската армия няма ватенки от Отечествената война.
21:44 07.05.2026
166 Голям джумбиш
Коментиран от #167, #169
21:47 07.05.2026
167 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #166 от "Голям джумбиш":България сила! Българи юнаци! Хахахаха хахаха 🤣😜❗
21:50 07.05.2026
168 Че е позор
До коментар #4 от "Смях в залата":позор е, само че нацистите са под червената петолъчка, а не в Киев
21:53 07.05.2026
169 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #166 от "Голям джумбиш":Интересно, когато навлезе аскера, като в Кипър, Сирия и Либия, ще издържим ли "три дня"? Арменците издържаха една седмица.
21:54 07.05.2026
170 Артилерист
Коментиран от #171, #174, #175
21:55 07.05.2026
171 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #170 от "Артилерист":Кажи, артилеристе, с нашата 20 хилядна армия, основно от роми и чиновници, ще издържим ли "три дня", когато навлезе аскера като в Кипър, Сирия и Либия?
21:59 07.05.2026
172 1111
До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":Вече съм сигурен, че те е сайдисвал руски петокрил седмослепок с по едно око.
22:00 07.05.2026
173 Хахаха!🎺🥳😀
22:03 07.05.2026
174 Аааааа нема,нема
До коментар #170 от "Артилерист":ВСУ не се занимават с незначителни човечета като Путин.Като дерусификацията например.
22:05 07.05.2026
175 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #170 от "Артилерист":Който разбрал разбрал. Паника в Москва.
Коментиран от #177
22:09 07.05.2026
176 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #184
22:09 07.05.2026
177 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #175 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Москва е като две Българии. Ако те пуснат от единия край не можеш да отидеш до другия. Цял живот ще се луташ. Каква паника те гони? Кой го интересува в Москва някаква си Украйна? Помисли малко преди да пишеш глупости.
22:13 07.05.2026
178 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #154 от "Мишел":".. За 9-ти май има два варианта..."
Буданов, Кирило Буданов има и трети вариант !!!
Смотрите по руската ТВ ☝️
22:14 07.05.2026
179 Анонимен
До коментар #37 от "Историята помни":Не са ли били украинци?
22:22 07.05.2026
180 Македонско войн
22:22 07.05.2026
181 хахахахха
До коментар #4 от "Смях в залата":с тая дезинформация няма да стигнеш далеч
22:24 07.05.2026
185 ЗЕЛЕНИТЕ ФАШИСТИ
Коментиран от #191
22:29 07.05.2026
189 ВВП
22:36 07.05.2026
190 Последния софиянец
Ако ударят по цръвения монголски мегдан, ще изравнят кремля, мумията и жълтурите със земята
22:38 07.05.2026
191 За зелените човечета на ху... Йло
До коментар #185 от "ЗЕЛЕНИТЕ ФАШИСТИ":В ДОНБАС ли думаш, Педрила?!?
Хехехехехехе
22:40 07.05.2026
