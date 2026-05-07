Новини
Мнения »
Говорещи глави

Говорещи глави

7 Май, 2026 13:01 1 441 18

  • емил йотовски-
  • журналисти-
  • експерти-
  • мерки

Ловкостта, с която скачат от медия в медия, е похвална. Истински кенгура шампиони

Говорещи глави - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наричат ги „говорещи глави“, постоянни гости, прогнозисти с нула сбъднати прогнози и какво ли още не. Всъщност най-дразнещото е, че тези „глави“ са незаменими. Съвременният израз е „устойчиви“.

Те са удобни, защото са напълно предсказуеми. Отдавна са престанали да се притесняват от нерелевантността в твърденията им. Техният спектър е огромен. Обхваща външната политика, вътрешната политика, народопсихологията и, защо не, козметиката.

Ловкостта, с която скачат от медия в медия, е похвална. Истински кенгура шампиони. Ловкостта, с която минават от тема в тема, е още по-похвална, а способността да принизяват всяка тема до един общ знаменател (знаем кой е виновен за всичко в България и света, нали?) е направо нелечима. Нелечима, но пак – предсказуема и удобна.

Тези „глави“ ни се представят като извадка, при това специална извадка на българския народ. Квинтесенцията на познанието, което е получено от петорното претакане на обикновения Ганьо.

Обаче искам да разкрия тайната им. То не че е тайна, но е добре да се чува от време на време. Те не са нито представителна извадка на българския народ, не са дори малка, микроскопична част. Те са чуждо тяло, което се подчинява на чужд метаболизъм.

За да се запази тяхната легитимност, ежедневно се извършва медийно убийство на всяко едно мнение, различно от „правилното“. Нека ви притесня, че зад всяка „говореща глава“ има поне по няколко „убити“ журналисти оставени без препитание. Това го споменавам не за да предизвиквам съжаление а за си дадете сметката, че за да ядете тази пържола някой някъде е нарязан с касапски нож.

Труповете на обективната журналистика дори не подлежат на преброяване. Копаят ги в масови гробове и дотам.

Но днес малцинството на „главите“ е добре поставено. Дреме по студиата и предизвиква национална жал… пък и гняв. И се налага да го търпим, защото сме възпитани хора и възпитанието ни не предполага да казваме на глупаците – глупаци, а на манипулаторите – манипулатори. Възпитанието ни не предполага да питаме кой уби всяко различно мнение от единствено допустимото. Защото се оказва, че така обиждаме общността на глупаците и манипулаторите. А както е тръгнало, утре можем и общността на убийците на журналистиката да нараним, което май също е недопустимо.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 1 Отговор
    Едни и същи анаЛлизатори в четири телевизии на ден.

    13:03 07.05.2026

  • 2 Попов

    14 29 Отговор
    Говорещите глави са ясни, ама и ти си ясен Емко - паразит, тъpтей и кypтизантка готова да свири на дyдyк за една биричка ...

    Коментиран от #5

    13:06 07.05.2026

  • 3 Клета невежа копейка 🤪

    10 29 Отговор
    На тоя никаквец сега ли му е просветнало за "говорещите глави " ? След 37 години демо-преход по съветски образец ?

    Коментиран от #6

    13:10 07.05.2026

  • 4 Ройтерс

    27 4 Отговор
    Ето една такава!

    13:11 07.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    18 7 Отговор
    Мадам В. Баничарката .....дъното на дъното на тинята под тинята и още по надолу от дъното на тинята ....НЕДОСТИЖИМА !!! Младите напористи провинциални мисирки НИКОГА , АМА НИКОГА няма да могат да достигнат нейното" ниво ".....!!!
    Мазната и диря може да бъде проследена още от 80 те години на миналия век под/над и върху бюрата зад заключените врати на директорските кабинетите по етажите на БНТ ....
    За неврастеника Райчев е ясно .....без коментар !!!

    Коментиран от #15

    13:20 07.05.2026

  • 8 ТИГО

    6 16 Отговор
    Много харесвам някой да ми казва аз какво виждам по "телевизора" и да ме убеждава че съм камила едва ли не !И този е същият но явно го е яд че не го канят ,явно не целува скутове на високо ниво и е до Фейса и фakти !!

    Коментиран от #9

    13:24 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Що тъй с лошо, сега?!

    9 1 Отговор
    Я виж как Малкото Мразче от журналист- политолог станА депутат!

    Наплатанова стана генерал!

    Други примери да давам ли- за внезапно израстване?

    Само ако може медиите, давайте Ружито, в профил, а не татьо й Андро!

    13:39 07.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 нннн

    8 0 Отговор
    Браво!
    Още преди да си отвори устата, зная какво ще каже ,,говорещата глава".

    14:03 07.05.2026

  • 14 име

    10 0 Отговор
    По принцип е прав автора, но хубавото е че независимата журналистика се развива в електронните медии и на платените клакьори по националните телевизии се обръща все по-малко и по-малко внимание.

    14:03 07.05.2026

  • 15 "бърже" да се връщаш на село

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Ceльo, автора не визира не визира, Мадам В или фамилия Райчеви, те говорят само за избори. Става въпрос за разбирачи по всичко, като ленче-кремче, жоро лизанов, мумията коларова, гамизов, дето с образование по керамика е енергиен експерт. Става въпрос за НПО хрантутниците, дето нищо не работят, ама разбират от всичко. А ти се връщай "бърже" на село и се захващай със земеделие, че за друго явно нямаш акъл.

    14:09 07.05.2026

  • 16 къде си мешелче....да не си коб-зонирало

    0 0 Отговор
    добре,че ме четете!Но когато отида горе,кой ще ви дава Термини....като....виждам те като царска манатарка,а???Или говореща глава....

    14:31 07.05.2026

  • 17 Гладен журналист

    1 0 Отговор
    Беднотия! И да пишеш, и да бърбориш по телевизията - резултатът е един и същи - никой не ти плаща хонорар.Писачеството и гостуването в разни телевизии е безплатно. Гостуващият, освен че си излива на хартия или на екрана знанията и анализите, получава само чаша студена вода (дано поне чашата да е измита). И благодари за поканата. А червата му куркат ли куркат. Така че не завиждайте на говорещите глави. Освен че си губят времето, вместо да пометат в къщи, те трябва да търсят после центове за баничка. Аз ги съжалявам. По-добре да се престорят на електричари и да посетят някой дом с развалена електрическа крушка, защото само за посещернието получават по 50 евро.

    14:43 07.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.