Наричат ги „говорещи глави“, постоянни гости, прогнозисти с нула сбъднати прогнози и какво ли още не. Всъщност най-дразнещото е, че тези „глави“ са незаменими. Съвременният израз е „устойчиви“.
Те са удобни, защото са напълно предсказуеми. Отдавна са престанали да се притесняват от нерелевантността в твърденията им. Техният спектър е огромен. Обхваща външната политика, вътрешната политика, народопсихологията и, защо не, козметиката.
Ловкостта, с която скачат от медия в медия, е похвална. Истински кенгура шампиони. Ловкостта, с която минават от тема в тема, е още по-похвална, а способността да принизяват всяка тема до един общ знаменател (знаем кой е виновен за всичко в България и света, нали?) е направо нелечима. Нелечима, но пак – предсказуема и удобна.
Тези „глави“ ни се представят като извадка, при това специална извадка на българския народ. Квинтесенцията на познанието, което е получено от петорното претакане на обикновения Ганьо.
Обаче искам да разкрия тайната им. То не че е тайна, но е добре да се чува от време на време. Те не са нито представителна извадка на българския народ, не са дори малка, микроскопична част. Те са чуждо тяло, което се подчинява на чужд метаболизъм.
За да се запази тяхната легитимност, ежедневно се извършва медийно убийство на всяко едно мнение, различно от „правилното“. Нека ви притесня, че зад всяка „говореща глава“ има поне по няколко „убити“ журналисти оставени без препитание. Това го споменавам не за да предизвиквам съжаление а за си дадете сметката, че за да ядете тази пържола някой някъде е нарязан с касапски нож.
Труповете на обективната журналистика дори не подлежат на преброяване. Копаят ги в масови гробове и дотам.
Но днес малцинството на „главите“ е добре поставено. Дреме по студиата и предизвиква национална жал… пък и гняв. И се налага да го търпим, защото сме възпитани хора и възпитанието ни не предполага да казваме на глупаците – глупаци, а на манипулаторите – манипулатори. Възпитанието ни не предполага да питаме кой уби всяко различно мнение от единствено допустимото. Защото се оказва, че така обиждаме общността на глупаците и манипулаторите. А както е тръгнало, утре можем и общността на убийците на журналистиката да нараним, което май също е недопустимо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Сила
Мазната и диря може да бъде проследена още от 80 те години на миналия век под/над и върху бюрата зад заключените врати на директорските кабинетите по етажите на БНТ ....
За неврастеника Райчев е ясно .....без коментар !!!
Коментиран от #15
13:20 07.05.2026
10 Що тъй с лошо, сега?!
Наплатанова стана генерал!
Други примери да давам ли- за внезапно израстване?
Само ако може медиите, давайте Ружито, в профил, а не татьо й Андро!
13:39 07.05.2026
13 нннн
Още преди да си отвори устата, зная какво ще каже ,,говорещата глава".
14:03 07.05.2026
15 "бърже" да се връщаш на село
До коментар #7 от "Сила":Ceльo, автора не визира не визира, Мадам В или фамилия Райчеви, те говорят само за избори. Става въпрос за разбирачи по всичко, като ленче-кремче, жоро лизанов, мумията коларова, гамизов, дето с образование по керамика е енергиен експерт. Става въпрос за НПО хрантутниците, дето нищо не работят, ама разбират от всичко. А ти се връщай "бърже" на село и се захващай със земеделие, че за друго явно нямаш акъл.
14:09 07.05.2026
