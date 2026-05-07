Радев ще търси "приятелско решение" за "Лукойл" и Русия?

7 Май, 2026 21:13

Наскоро САЩ удължиха до 29 октомври лиценза за дейността на четирите дружества на “Лукойл”, за да се гарантира енергийната сигурност и да се избегне криза с горивата

Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В чий интерес ще бъде управлявана "Лукойл" - на българската държава или на руската компания? След десетилетия на "специални отношения" с руския собственик новата власт на Радев явно е готова да не скъсва с този модел.

През 2022 г. президентът Румен Радев и служебното му правителство “поевтиниха” горивата след среща с "Лукойл, а четири години по-късно, в условията на санкции, властта на Радев обещава диалог с компанията за същото.

Оказа се, че спечелилата абсолютно мнозинство формация на Радев “Прогресивна България” (ПБ) има детайлен план какво да прави с активите на руската “Лукойл”. Ако се вярва на заместник-председателя на парламентарната група на ПБ Слави Василев, освен диалог с “Лукойл”, ще бъде сменен Румен Спецов, особеният управител на четирите дружества на руската компания, и ще бъдат прогонени търговци на горива, близки до Спецов и компания.

Бившият шеф на НАП бе назначен за особен представител, след като българската държава иззе управлението на дружествата на “Лукойл” със специален закон. До това се стигна след американските санкции срещу руските петролни компании “Роснефт” и “Лукойл” - целта беше да се ограничи финансирането на руската война в Украйна.

Действията, свързани с “Лукойл”, са първият конкретен план на новата власт, за който обществото научава от интервюто на Слави Василев за телевизия “БГ он ер”. Той не успя да посочи най-същественото в бъдещата законодателна програма на мнозинството, нито назова “трудните решения”, за които ПБ говори. За “Лукойл” обаче беше особено словоохотлив – без дори да бъде питан.

Кой да държи рафинерията

Заместник-председателят на ПГ на ПБ е уверен, че ще бъде сменен особеният управител, назначен от кабинета на Росен Желязков на 14 ноември м.г. Той обяви курс към “ценообразуване в интерес на крайния потребител” и “изгонване на търговците от храма с ритници”. По думите му става дума за търговци на горива, окупирали входа и изхода на рафинерията и на “Лукойл България” ЕООД – търговецът на едро и собственик на 217 бензиностанции с марката “Lukoil”.

Руската компания е монополист на пазара на горива на едро и контролира пазара на авиационно гориво. В публичното пространство вече са изразени съмнения, че износът на “Лукойл Нефтохим” минава през определени фирми, близки до кръстниците на предишното управление. А по време на шестте месеца, в които управлява рафинерията, Спецов смени – освен висшия мениджмънт, и експертни кадри на средно ниво.

Енергийният експерт Илиян Василев определи като “нереалистични“ намеренията на новата власт да върне “Лукойл” в играта и прогнозира трусове при смяна на особения управител. ”Последствията обаче могат да бъдат сериозни, ако целта е пренасочване на икономически ползи от Делян Пеевски и Бойко Борисов към нови кръгове на влияние”, коментира във Фейсбук Василев.

Работата на особения управител може да се контролира – както от изпълнителната власт в лицето на министъра на икономиката и Съвета по сигурността към Министерския съвет, така и от парламентарната комисия по икономическа политика, която би трябвало да одобрява всеки негов месечен отчет. Ако управленският кръг на Румен Радев е решил да смени Спецов, е добре да бъде изслушан в парламента какво е свършил за шестте месеца.

В края на април служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков информира, че доставките на рафинерията “Лукойл Нефтохим” с петрол са гарантирани до края на май и отчасти през юни. Тогава той обясни, че горивата са поскъпнали и заради нарасналите десетократно производствени и логистични разходи на рафинерията, (освен заради цените на суровия петрол).

Анализатори вече прогнозират недостиг на горива през лятото заради войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток. Който и да е следващият особен търговски управител обаче, отговорността за осигуряването на доставки на петрол и гарантиране на 90-дневния задължителен запас от горива е на изпълнителната власт.

Смяната на особения управител не е просто кадрово решение, а смяна на фигурата, която по закон държи оперативния контрол върху активите на “Лукойл” и подписва бъдеща сделка за продажбата им. Разширените правомощия на особения управител бяха одобрени миналата есен и тогава от опозицията изразиха опасения, че санкционираният за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски ще поеме контрола над рафинерията. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пък всички действия били съгласувани с Eвропейската комисия, американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) и Министерството на енергетиката на САЩ.

Заплахата от арбитраж

Телевизионното интервю на Слави Василев, вече като фактор от “Прогресивна България”, разкри и готовността на новата власт да пази руските интереси, в случая руската собственост - “руснаците да не се притесняват, че ще им заграбят актива”. Фрази като “ние ще се грижим за този актив като добър стопанин” показаха висока степен на политическа отдаденост към интересите на санкционирания собственик, спестявал си плащането на данък печалба години наред в българския бюджет.

Обещанието на “добрия стопанин” идва на фона на заявката на руската петролна компания, че ще заведе арбитражно дело заради назначаването на особения управител и прекратената концесия на пристанище “Росенец”. В края на февруари швейцарското дружество на “Лукойл” - “Литаско”, поиска от България приятелско решение на проблема, в противен случай - иск.

Ще направим всичко възможно да избегнем арбитража, каза още Слави Василев. Да не би бъдещият премиер Румен Радев също да търси “приятелско решение”. През септември 2022 г. като държавен глава той се срещна с президента на руската компания Вадим Воробьов (сменен заради американските санкции). След срещата, за която беше съобщено в последния момент, Радев приписа заслуги на служебния си кабинет, управляващ от трийсетина дни, за поевтиняването на горивата.

Но всъщност два месеца по-рано премиерът Кирил Петков (“Продължаваме промяната”) договори с Европейската комисия дерогация, която изключи България от санкциите срещу Русия и ѝ позволи да внася руски петрол по море до края на 2024 г. Изключението обаче спря да действа три месеца по-рано с решение на Народното събрание.

Впрочем, като президент Румен Радев беше изразявал възмущение от особения търговски управител и от разширените му правомощия. При назначаването на Спецов той запита къде е изискваният по закон 6-месечен план, който трябва да представи в Съвета по сигурността към Министерския съвет. "Това е дейност, която в зародиш е в нарушение на закона и има огромен риск тя да води до абсолютни закононарушения", каза тогава държавният глава.

Ще има ли сделка с “Карлайл”

Българският сериал с “Лукойл” се развива в контекста на предстоящата сделка за чуждестранните активи на една от най-големите руски компании. Причината е, че “Лукойл” е под американски санкции и е принуден да продава. През януари обяви съгласие за сделка с американския инвестиционен фонд “Карлайл”, който да получи по-голямата част от активите в чужбина (в т.ч. българските), оценявани на 22 милиарда долара.

Към бургаската рафинерия обаче интерес беше проявен от унгарската компания ΜΟL, за което стана ясно след среща на унгарския премиер Виктор Орбан с президента Радев през декември 2024 г. Месец по-късно на визита в България министърът на икономиката на Унгария Мартон Над потвърди този интерес. Възможна ли е отделна сделка за българските активи извън голямата продажба? Отговорът на този въпрос не е в България.

Наскоро САЩ удължиха до 29 октомври лиценза за дейността на четирите дружества на “Лукойл”, за да се гарантира енергийната сигурност и да се избегне криза с горивата. Но особеният търговски управител трябва да договаря всяко действие с OFAC, което поставя управлението на активите под постоянно наблюдение.

Въпросът не е само кой ще държи рафинерията, а в чий интерес ще бъде управлявана - на българската държава или на руска компания, поставена под санкции заради войната на Русия. След десетилетия на “специални отношения” с “Лукойл”, новата власт на Румен Радев изглежда готова да не скъсва с този модел.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити

    10 15 Отговор
    Орбан номер две Рашистите потъват а той видиш ли отива да им се моли. Ама що не си остане в рашистката кочина като му харесва.

    Коментиран от #5

    21:16 07.05.2026

  • 2 Аман

    10 8 Отговор
    само проруски коментарии тук. Чао.

    21:17 07.05.2026

  • 3 Сталин

    10 9 Отговор
    Дано Радев да направи България 16-та република на Русия,че и ние да се видим в пари и благополучие

    Коментиран от #16

    21:19 07.05.2026

  • 4 дойче фашистен пропаганда

    5 8 Отговор
    пречистване ще има пак за тея уруди

    21:21 07.05.2026

  • 5 Сталин

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Рашистите били потъвали,а цървулите до шия в американски л@йна ама не виждат,даже не им прави впечатление,но това е естествената среда на цървула,роден в ла@на, живее в л@йна и умира в л@йна

    21:22 07.05.2026

  • 6 Нехис

    6 7 Отговор
    Лидера на ПП МЕЧ и бивш министър на спорта с извънредно обръщение към Българския народ - "Тъжния край на проектирания в лабораториите на олигархията, корпоративен политик Румен Радев"

    21:25 07.05.2026

  • 7 служител на Росенец

    11 5 Отговор
    Няма държава от ЕС. която да не внася нефт от Русия !!! А Лук-ойл никога не е внасяла нефт от танкер който е преминавал Босфора !!

    Коментиран от #24

    21:26 07.05.2026

  • 8 Сатана Z

    7 4 Отговор
    "Който търси - намира" Летеца ще хвърли белия пешкир (разбирай оставката) на тая сбирщина точно преди отпуската си през август.

    Коментиран от #10, #20

    21:27 07.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    9 4 Отговор
    Дойче Зеле зорлем ме кара да защитавам Радев!
    Лукоил е собственост на Русия, следователно ние дори нямаме право да управляваме, камо ли в наша полза!

    Безумна фашистка пропаганда!!! Това е чужда собственост и след като си взел контрол над нея и то заради действия на трета страна щото ти нямаш кураж да я пратиш да се проветрява - то ще управляваш в интерес на собственика!

    Все едно да назначиш директор на компанията си и той да започне да я управлява в своя полза, а не в полза на собственика!

    ВСИЧКИ ЛИ ПОЛУДЯХТЕ БЕ!!! ИЛИ СТЕ ПРОСТО НЕЩАСТНИ ФАШИСТИ ДО ЕДИН!

    Коментиран от #12

    21:28 07.05.2026

  • 10 Ветеран от протеста

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Грешиш....Оставка ще хвърли през декември при новите масови протести. Няма да изкара и 11 месеца колкото Желязков. Мисля че умишлено се срива и гласоподавателите му ще се насочат част към МЕЧ ,други към Величие ,част ще се върнат към Възраждане и част към ДБ. Мисля че умишлено се срива ,не може да е чак толкова тъп.

    21:31 07.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Яшар

    7 1 Отговор
    Браво ,това ще генерира само добро за България !

    21:32 07.05.2026

  • 14 Анджо

    7 8 Отговор
    Няма отърсване от тая проклета червен мафия и от тия проклети руски демони. Нищо добро не ни чака.

    21:32 07.05.2026

  • 15 айдее

    2 1 Отговор
    Почнахте да подливате вода.

    Любимата ви кукувица Меркел цял СП построи да измоли ресурси, вие сте седнали да пречите на бедна и малка България да си върже гащите.

    21:44 07.05.2026

  • 16 Че що

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Сега, като 16 та на ессср по-добре ли ти е?

    21:47 07.05.2026

  • 17 ?????

    5 1 Отговор
    А сега де?
    Умните и красивите май ще скочат да бранят Шиши в лицето на Спецов.

    Коментиран от #23

    21:47 07.05.2026

  • 18 алоо балоните

    2 0 Отговор
    ами то народа нали за това гласува за него не ви ли стана ясно?

    21:47 07.05.2026

  • 19 Румен Решетников

    5 4 Отговор
    Господаря русия ще продължава да граби бг народа,честито

    21:48 07.05.2026

  • 20 Зет мет клет

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Надай се коньо на зелена трева!
    🤣🤣🤣

    21:49 07.05.2026

  • 21 Из падмасковие

    2 2 Отговор
    Навремето имаше един Жоро тарабата руски роб,и хулиган,беше подпалил една сграда в Германия,тоя искаше да станем част от ссср,ония пияните отказаха,нямало денги

    21:55 07.05.2026

  • 22 Хм...

    1 1 Отговор
    Той само за расия ще търси решения, затова са го назначили.

    22:25 07.05.2026

  • 23 Хм...

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    Шиши се е разбрал с радев, не се притеснявай. И барисич тоже.

    22:27 07.05.2026

  • 24 Така де

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "служител на Росенец":

    При положение, че руският петрол е само на 300 километра от нас защо трябва да доставяме от другия край на света!?
    На всичкото отгоре е и много по-евтин!

    Европа не е федерация, за да ни казва откъде да си внасяме , нито пък ни е майка!

    България досега не беше суверенна държава, но с президента Радев начело ще стане отново.

    Еврофашистите ако искат да ходят пеш, нищо не ги спира.

    Коментиран от #25

    22:29 07.05.2026

  • 25 СИВ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Така де":

    Суверенна като при Жан Виденов или дори още по-суверенна?

    22:51 07.05.2026

  • 26 Икономист

    1 0 Отговор
    Стокообмен 2025 г.
    България - ЕС е 114 милиарда лева
    България - Руска федерация 1.4 милиарда лева

    С тия "приятелски" решения на Радев и ако изпълни желанията на русофилите от този сайт - България я чака съдба по-лоша от всички национални катастрофи накуп.

    Толкова много народ лишен от мисловна дейност е страшно!

    22:58 07.05.2026