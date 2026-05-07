Войните в Газа и Иран изострят спора за Израел в Демократическата партия

Все повече кандидати на Демократическата партия превръщат противопоставянето си на произраелската лобистка организация AIPAC в централна тема на кампаниите си, докато се опитват да победят действащи конгресмени, подкрепяни от влиятелната група, предава "Ройтерс".

Тенденцията подчертава задълбочаващите се разделения в партията по отношение на политиката на САЩ към Израел на фона на войните в Газа и Иран. Споровете заплашват да усложнят усилията на демократите да се възползват от уязвимостите на републиканците преди междинните избори през ноември.

AIPAC, основана през 50-те години, е сред най-влиятелните организации във Вашингтон по въпросите на външната политика. Групата дарява милиони долари на кандидати в подкрепа на силните отношения между САЩ и Израел, военната помощ за Израел и санкциите срещу Иран.

Анти-AIPAC организациите Track AIPAC и Justice Democrats подкрепят над 100 кандидати демократи, много от които обещават да отказват дарения от произраелски групи и да се противопоставят на американската военна помощ за Израел. Според анализ на Ройтерс 73 от тези кандидати оспорват позиции на действащи демократи, подкрепяни от AIPAC.

"В резултат на това много пари от AIPAC ще отидат при кандидатите на републиканците", каза Франк Лоуенщайн от J Street.

Говорителката на AIPAC Дерин Соуза заяви, че организацията "се гордее, че помага на основната част от Демократическата партия, като помага да се държат крайнолеви, антиизраелски крайно настроени кандидати далеч от Конгреса".

Според OpenSecrets AIPAC и нейните поддръжници са дарили близо 25 млн. долара на демократически кандидати за Конгреса преди изборите през 2024 г. и над 16 млн. долара на републиканци.

Войната в Газа засили напрежението сред демократите, особено сред по-младите избиратели. Проучване на Pew показва, че около 80% от демократите и независимите с демократически уклон имат неблагоприятно мнение за Израел.

В интервюта за Ройтерс шестима кандидати демократи, противопоставящи се на AIPAC, обвиниха организацията, че подкрепя това, което те нарекоха геноцид в Газа и незаконна война срещу Иран. Израел отхвърля обвиненията в геноцид, като заявява, че се стреми да ограничи цивилните жертви, а САЩ и Израел защитават действията си срещу Иран с аргумента, че целят да спрат Техеран да разработи ядрено оръжие."

Напрежението стана видимо и на конгреса на демократите в Мичиган през април, когато сенаторската кандидатка Хейли Стивънс беше освиркана заради подкрепата си от AIPAC. Част от присъстващите скандираха "Срам за вас".

Бившият конгресмен Стив Израел определи тези спорове като "саморазрушителни лакмусови тестове", докато републиканците обвиняват демократите, че допускат "опасен ток на протерористичен, антиамерикански екстремизъм" в партията.