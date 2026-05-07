Реал Мадрид вади от състава побойниците Чуамени и Валверде за Ел Класико?

7 Май, 2026 23:29 650 1

Клубът разглежда инцидента като „изключително сериозен“

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал Мадрид планира най-строги санкции за Федер Валверде и Орелиен Чуамени, докато съблекалнята на „белия балет“ тъне в хаос преди решителния мач срещу Барселона.

След шокиращия инцидент в тренировъчната база „Валдебебас“, при който Валверде се озова в болница с рана на главата, Реал Мадрид взе решение за безпрецедентни мерки. Според информация на Madrid Universal, клубът е започнал официално разследване и дисциплинарна процедура, която почти сигурно ще извади Валверде и Орелиен Чуамени от състава за предстоящото дерби с Барселона в неделя.

Клубът разглежда инцидента като „изключително сериозен“ не само заради физическата саморазправа, но и заради огромните репутационни щети. Ръководството се позовава на чл. 11 от своя „Етичен кодекс“, който предвижда тежки трудови санкции при неспазване на вътрешните правила.

Обсъждат се сериозни парични глоби и временно отстраняване от първия състав, което автоматично означава, че те ще пропуснат Ел Класико в неделя.

Различни източници дори твърдят, че може да се стигне и до постоянната раздяла с въпросните футболисти през лятото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Какви побойници? Единият бил, другия го шили.

    23:34 07.05.2026

