Реал Мадрид вади от състава побойниците Чуамени и Валверде за Ел Класико?

Ръководството на Реал Мадрид планира най-строги санкции за Федер Валверде и Орелиен Чуамени, докато съблекалнята на „белия балет“ тъне в хаос преди решителния мач срещу Барселона.

След шокиращия инцидент в тренировъчната база „Валдебебас“, при който Валверде се озова в болница с рана на главата, Реал Мадрид взе решение за безпрецедентни мерки. Според информация на Madrid Universal, клубът е започнал официално разследване и дисциплинарна процедура, която почти сигурно ще извади Валверде и Орелиен Чуамени от състава за предстоящото дерби с Барселона в неделя.

Клубът разглежда инцидента като „изключително сериозен“ не само заради физическата саморазправа, но и заради огромните репутационни щети. Ръководството се позовава на чл. 11 от своя „Етичен кодекс“, който предвижда тежки трудови санкции при неспазване на вътрешните правила.

Обсъждат се сериозни парични глоби и временно отстраняване от първия състав, което автоматично означава, че те ще пропуснат Ел Класико в неделя.

Различни източници дори твърдят, че може да се стигне и до постоянната раздяла с въпросните футболисти през лятото.